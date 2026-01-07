Új csalás elleni funkciót vezet be az egyik magyar nagybank

A vishing – vagyis a hangalapú adathalászat – különösen veszélyes, mert a csalók képesek valódi, banki call center telefonszámokat hamisítani.
Így még akkor is megjelenhet a bank száma a hívóazonosítón, ha valójában nem a pénzintézettől érkezik a hívás.
Ez a módszer könnyen hamis biztonságérzetet kelthet, és arra bátoríthatja az áldozatot, hogy akaratlanul is érzékeny adatokat adjon ki. A K&H új hívóazonosító megoldása ezt a kockázatot csökkenti. Amikor a bank munkatársa telefonon keresi az ügyfelet, az e-bank és a mobilbank felületén valós idejű, hiteles banki értesítés jelenik meg, amely megerősíti, hogy a hívás valóban a K&H-tól érkezik. Ez az üzenet nemcsak azonnal ellenőrizhető, hanem később is visszakereshető, ha utólag merülne fel kérdés a hívás hitelességével kapcsolatban.
Az ügyfélnek egy dolga van: megbizonyosodni arról, hogy valóban a bank keresi
– mondta Lóska Gergely, a K&H Bank innovációs és informatikai vezetője.
Azok a lakossági ügyfelek, akik engedélyezték a push értesítéseket és rendelkeznek aktív internetkapcsolattal, külön push üzenetet is kapnak a hívásról. A push értesítésre kattintva, a mobilbankba történő sikeres belépést követően azonnal megjelenik a banki megerősítés. Fontos, hogy az e-bank, az e-posta és a mobilbanki push értesítések olyan zárt, biztonságos csatornák, amelyek – az e-maillel és az SMS-sel ellentétben – garantálják, hogy az üzenetet valóban a K&H küldte.
A beérkezett üzenetek között a „K&H banki hívások” menüpont segíti az áttekintést: itt egy helyen látható, mikor és milyen esetekben kereste a bank az ügyfelet, és a hívások később is egyszerűen visszakereshetők.
A K&H hívóazonosító szolgáltatása díjmentesen érhető el a bank lakossági ügyfelei számára, és használatához nincs szükség külön alkalmazás vagy kiegészítő telepítésére. A szolgáltatás a mobilbank értesítéseinek engedélyezésével, aktív internetkapcsolattal és a legfrissebb mobilbankverzió használatával automatikusan működik.
Ha valaki a bank nevében kap hívást, a K&H azt javasolja, hogy a beszélgetés elején kérjen rövid türelmet, nyissa meg az e-bankot vagy a mobilbankot, és ellenőrizze, érkezett-e hívóazonosító üzenet. Amíg ez nem történik meg, semmilyen adatot nem szabad kiadni. Ha a megerősítés nem található, a hívást azonnal meg kell szakítani, és a gyanús megkeresést jelezni kell.
