Betelt a pohár: kamatplafont vezet be a lakossági hitelekre egy európai ország

A spanyol kormány szerdán törvénytervezetet nyújtott be a fogyasztási hitelekre vonatkozó kamatplafon bevezetéséről, hogy megvédje a sérülékeny háztartásokat a túlzott eladósodástól.

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a fogyasztási hitelezés volumene már a 2008-as pénzügyi válság előtti szintet közelíti. A hitelezés fellendülése egyszerre tükrözi a spanyol gazdaság erejét és a bankok stratégiaváltását: egyre inkább a jelzáloghitelekről a jövedelmezőbb, de kockázatosabb fedezetlen termékek felé fordulnak.

A kormány elsősorban a szabályozatlan szolgáltatók által kínált, rendkívül magas kamatozású kölcsönök miatt aggódik. A digitális platformokon elérhető gyorskölcsönök és rulírozó hitelkeretek induló kamata jellemzően 18 százalék körül alakul, ám a rövid futamidő és a fix díjak miatt a teljes hiteldíjmutató akár 1000 százalék fölé is emelkedhet, adósságspirálba taszítva a hitelfelvevőket.

A tervezet 22 százalékos általános kamatplafont irányoz elő, és kötelező engedélyezési és felügyeleti jogkört adna a spanyol jegybanknak ezen a területen.

A részletesebb korlátokat később, a hitelösszegektől és a futamidőktől függően határozzák meg.

"Intézkedésünkkel azt szeretnénk elérni, hogy az ügyfelek ne maradjanak védtelenek, és

megóvjuk őket az uzsorakamattól, illetve a túlzott eladósodástól"

– mondta Carlos Cuerpo gazdasági miniszter a kormányülést követő sajtótájékoztatón.

A verseny élénkítése érdekében a kormány két új hitelezői kategóriát is létrehoz. A jogszabálytervezet az uniós irányelvekhez igazodik, és a digitalizáció által kiváltott piaci változásokra kíván választ adni.

Hogy is van ez nálunk?



Magyarországon a maximális THM jelzáloghitelek, személyi kölcsönök és autóhitelek esetében az aktuális félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke, jelenleg 24+6,5%=30,5%. A folyószámlahitel, hitelkártya és áruhitelek esetében a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt értéke, jelenleg 39+6,5%=45,5%.



Hazánkban jelenleg egy másfajta "kamatplafon" is érvényben van: a meglévő változó kamatozású (legfeljebb 5 éves kamatperiódusú) jelzáloghitelekre vonatkozik a kamatstop intézkedés. A 2022 óta élő intézkedést legutóbb 2026 közepéig hosszabbította meg a kormány.

