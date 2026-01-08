Nyakunkon a banki gyorsjelentések: megvan, mire számítanak az elemzők

A legnagyobb amerikai bankok várhatóan jelentős profitnövekedésről számolnak be 2025 utolsó negyedére vonatkozóan, köszönhetően a felfutó befektetési banki bevételeknek és az élénkülő üzletkötési aktivitásnak - írja a Reuters.

A JPMorgan Chase

január 13-án nyitja a banki gyorsjelentési szezont.

Ezt követi január 14-én a Citigroup, a Bank of America és a Wells Fargo, majd január 15-én a Goldman Sachs és a Morgan Stanley teszi közzé negyedéves számait.

A negyedik negyedév tökéletes receptnek bizonyult a befektetési banki bevételek szempontjából – mondta Stephen Biggar, az Argus Research bankszektorra szakosodott elemzője. Szerinte ezt segítette a javuló tőzsdei kibocsátási aktivitás, a fúziók és felvásárlások élénkülése, valamint a nyersanyag-, kötvény- és részvénypiaci kereskedés tartósan magas szintje.

A Dealogic adatai szerint a globális befektetési banki bevételek 15 százalékkal nőttek az előző évhez képest, és megközelítették a 103 milliárd dollárt.

Ez 2021 óta a második legmagasabb éves érték.

A fúziók és felvásárlások volumene 2025-ben 5100 milliárd dollárra ugrott, ami 42 százalékos növekedésnek felel meg 2024-hez viszonyítva.

Az elemzők szerint az eredményeket a hitelezés szélesebb körű bővülése és a nettó kamatmarzs javulása is támogatja. Jason Goldberg, a Barclays elemzője úgy látja, hogy Donald Trump növekedéspárti gazdaságpolitikája, a várhatóan enyhülő szabályozói környezet, az alacsonyabb kamatszint és a tőkekövetelmények módosítása egyaránt a bankok javára válik.

Az erős gazdasági környezet szintén kedvez a bankszektornak – véli Sean Dunlop, a Morningstar elemzője. "Továbbra is stabil amerikai GDP-növekedésre számítunk, recessziót nem várunk" – mondta. Elismerte ugyanakkor, hogy a munkaerőpiac lassulása mérsékelheti a fogyasztói keresletet és növelheti a késedelmes törlesztések arányát, de szerinte ezek a hatások nem fogják érdemben rontani a nagybankok eredményét.

A legnagyobb bizonytalansági tényező az infláció pályája. Dunlop figyelmeztetett: a vámok, a fiskális ösztönzők és az adócsökkentések együttes hatása visszafoghatja a kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozásokat.

A JPMorgan egy részvényre jutó nyeresége (EPS) az előrejelzések szerint mintegy 3 százalékkal nőhet az egy évvel korábbihoz képest. A Bank of America közel 17, a Citigroup 32, a Wells Fargo pedig 17,5 százalékos EPS-bővülést érhet el. A Morgan Stanley-nél 8 százalék feletti növekedésre számítanak, miközben a Goldman Sachsnál közel 5 százalékos visszaesés várható, mivel a bank profitja tavaly hároméves csúcsra emelkedett.

