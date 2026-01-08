  • Megjelenítés
Új korszak jöhet az amerikai lakáshitelezésben: lélegzet-visszafojtva figyeli a piac, mi lesz a két jelzálogóriás sorsa
Bank

Új korszak jöhet az amerikai lakáshitelezésben: lélegzet-visszafojtva figyeli a piac, mi lesz a két jelzálogóriás sorsa

Portfolio
Az Egyesült Államok Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökségének (Federal Housing Finance Agency, FHFA) igazgatója, William Pulte csütörtökön közölte, hogy várakozásai szerint Donald Trump elnök egy-két hónapon belül döntést hoz arról, hogy tőzsdei bevezetés keretében értékesítik-e az amerikai jelzáloghitelező ügynökségek, a Fannie Mae és a Freddie Mac egy részét.

Pulte a CNBC-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy teljes mértékben az elnök hatáskörébe tartozik, mi lesz a két jelzáloghitel-intézet tervezett nyilvános részvénykibocsátásának (IPO) sorsa. Hozzátette: az is

Donald Trump döntésétől függ, milyen formában valósulhat meg a vállalatok részleges magánpiaci értékesítése

- írja a Reuters.

Háttér

A Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) és a Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) az amerikai másodlagos jelzálogpiac meghatározó, kormány által támogatott vállalatai (GSE – Government-Sponsored Enterprises). Alapvető feladatuk a piaci likviditás biztosítása: nem közvetlenül a lakásvásárlóknak hiteleznek, hanem a bankoktól és más hitelezőktől megvásárolják a lakáshiteleket, amelyeket jelzálogfedezetű értékpapírokká (MBS) csomagolnak át. Ezeket az értékpapírokat a tőke- és kamatfizetésre vállalt hitelgaranciájukkal (credit guarantee) ellátva értékesítik a globális tőkepiacon.

Ez a folyamat kulcsszerepet játszik az USA-ban meghatározó, fix 30 éves kamatozású hitelek széles körű elérhetőségének biztosításában, mivel mentesíti a bankokat a hitelkockázattól és a hosszú távú tőkelekötéstől. Bár formailag magánrészvényesekkel rendelkező társaságok, működésük mögött implicit állami támogatás áll; bár kötelezettségeikre nincs közvetlen törvényi állami garancia, a 2008-as válság óta a Pénzügyminisztérium tőkekerete (Treasury backstop) rendkívül erős pénzügyi védőhálót biztosít számukra.

A két intézmény feladata ma már szinte azonos, különbségük főként történeti: a Fannie Mae-t 1938-ban alapították kormányzati ügynökségként, míg a Freddie Mac 1970-ben jött létre a piaci verseny ösztönzésére. A 2008-as válság óta mindkét vállalat szövetségi gondnokság (conservatorship) alatt áll az FHFA (Federal Housing Finance Agency) irányítása mellett. Ebben a speciális állapotban részvényeikkel már csak a tőzsdén kívüli (OTC) piacokon kereskednek, a vállalatirányítási jogok és az osztalékfizetés pedig korlátozottak.

A hír sorsfordító jelentőségű, mivel előrevetíti

a 2008-as pénzügyi válság óta fennálló, immár közel két évtizedes szövetségi gondnokság (conservatorship) esetleges lezárását.

Egy részleges nyilvános részvénykibocsátás (IPO) az első kézzelfogható lépés lenne afelé, hogy a Fannie Mae és a Freddie Mac fokozatosan visszanyerje magánvállalati működését, miközben a kormány csökkentené közvetlen szerepvállalását és bevételhez jutna a válság idején szerzett részesedésének értékesítéséből. A legnagyobb szakmai tét ugyanakkor a pénzügyi stabilitás megőrzése: a piac számára kulcskérdés, hogy a két intézmény képes-e elegendő saját tőkét felhalmozni és fenntartani az implicit állami támogatás esetleges gyengülése mellett, anélkül hogy a megváltozó kockázati megítélés és a szigorúbb tőkekövetelmények érdemi finanszírozási költség-, illetve jelzálogkamat-emelkedést idéznének elő az amerikai lakáshitel-piacon.

Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

