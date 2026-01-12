Érkeznek a banki gyorsjelentések Amerikából, minden idők második legnagyobb nyeresége várható

A hat legnagyobb amerikai bank – a JPMorgan Chase, a Bank of America, a Citigroup, a Wells Fargo, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley – minden idők második legmagasabb éves nyereségét érhette el tavaly az elemzők szerint. A Bloomberg által összesített becslések azt mutatják, együttes profitjuk 157 milliárd dollár lehetett, ami 9 százalékkal haladná meg az előző évi szintet. Az ágazat legnagyobb szereplői már negyedik éve folyamatosan növelik nettó eredményüket.

A JPMorgan Chase

január 13-án, kedden nyitja a banki gyorsjelentési szezont.

Ezt követi január 14-én a Citigroup, a Bank of America és a Wells Fargo, majd január 15-én a Goldman Sachs és a Morgan Stanley teszi közzé negyedéves számait.

Donald Trump kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája paradox módon a nagybankoknak kedvezett tavaly. Ügyfeleik kénytelenek voltak átrendezni portfólióikat és üzleti stratégiáikat, ami jelentős díjbevételeket hozott a pénzintézeteknek. A bizonytalanság ugyanakkor kétélű fegyvernek bizonyult: az év első felében a hitelezés visszafogott maradt, mert a hitelfelvevők kivártak, amíg tisztábban látták az elnöki tervek irányát - írja a Bloomberg.

"A vállalatok megtanultak együtt élni a Washingtonból érkező fokozott bizonytalansággal, és mostanra jobban kezelik ezt a helyzetet" – vélekedett Gerard Cassidy, az RBC Capital Markets amerikai banki részvénystratégiáért felelős vezetője.

A régóta várt felvásárlási hullám végül az év második felében indult be.

A nagybankok a legnagyobb tranzakciók tanácsadóiként is kulcsszerephez jutottak; a JPMorgan és a Goldman Sachs például az Electronic Arts mintegy 55 milliárd dolláros kivásárlásán dolgozott. A Citigroup pénzügyi igazgatója decemberben jelezte, hogy a bank befektetési banki díjbevételei az utolsó negyedévben akár 20 százalékot meghaladó növekedést is mutathatnak. Az elemzők összességében arra számítanak, hogy a

Az öt legnagyobb bank 9,9 milliárd dollárnyi befektetési banki díjbevételt jelent a negyedik negyedévről, ami 12,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

A tavalyi tőzsdei fellendülés – az S&P 500 index mintegy 16 százalékot emelkedett – és a fokozott piaci volatilitás várhatóan a kereskedési üzletágakat is felpörgette. Az elemzők a JPMorgannél csaknem 13, a Bank of Americánál 9,3, a Goldman Sachsnál pedig 6,3 százalékos kereskedési bevételnövekedésre számítanak. A Citigroup esetében ezzel szemben 2,7 százalékos visszaesést prognosztizálnak, elsősorban a kötvénykereskedés gyengélkedése miatt.

A kamatpolitika terén is kedvező kilátások rajzolódnak ki. Jerome Powell, a Fed elnöke májusban fejezi be mandátumát, Donald Trump pedig a kampányban a kamatok csökkentése mellett tört lándzsát. A bankok jellemzően gyorsan reagálnak a kamatvágásokra: mérséklik az ügyfelek betétei után fizetett kamatot, így olcsóbban jutnak forrásokhoz.

A mérlegeket az is javíthatja, hogy idén járnak le azok az ötéves értékpapírok, amelyeket 2021-ben, a rekordalacsony kamatkörnyezetben vásároltak a bankok. Ezek az alacsony hozamú eszközök nem hatottak kedvezően a jövedelmezőségre, és volt közük több regionális bank csődjéhez is. "

Gondoljunk csak bele, hogy a 2020-ban és 2021-ben vásárolt kötvények közül mennyi jár le idén. Ezeket most jóval magasabb hozam mellett fektethetik be újra

– magyarázta Cassidy.

A befektetők, akik tavaly jelentős árfolyam-emelkedésnek örülhettek, most optimizmussal várják a gyorsjelentéseket. A tartós árfolyamemelkedés ugyanakkor sebezhetővé is teszi a bankrészvényeket: amikor a JPMorgan decemberben a vártnál magasabb, 2026-ra vonatkozó költségekre figyelmeztetett, az árfolyam még aznap 4,7 százalékkal esett.

