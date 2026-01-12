Érkeznek a banki gyorsjelentések Amerikából, minden idők második legnagyobb nyeresége várható

A JPMorgan Chase
január 13-án, kedden nyitja a banki gyorsjelentési szezont.
Ezt követi január 14-én a Citigroup, a Bank of America és a Wells Fargo, majd január 15-én a Goldman Sachs és a Morgan Stanley teszi közzé negyedéves számait.
Donald Trump kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája paradox módon a nagybankoknak kedvezett tavaly. Ügyfeleik kénytelenek voltak átrendezni portfólióikat és üzleti stratégiáikat, ami jelentős díjbevételeket hozott a pénzintézeteknek. A bizonytalanság ugyanakkor kétélű fegyvernek bizonyult: az év első felében a hitelezés visszafogott maradt, mert a hitelfelvevők kivártak, amíg tisztábban látták az elnöki tervek irányát - írja a Bloomberg.
"A vállalatok megtanultak együtt élni a Washingtonból érkező fokozott bizonytalansággal, és mostanra jobban kezelik ezt a helyzetet" – vélekedett Gerard Cassidy, az RBC Capital Markets amerikai banki részvénystratégiáért felelős vezetője.
A régóta várt felvásárlási hullám végül az év második felében indult be.
A nagybankok a legnagyobb tranzakciók tanácsadóiként is kulcsszerephez jutottak; a JPMorgan és a Goldman Sachs például az Electronic Arts mintegy 55 milliárd dolláros kivásárlásán dolgozott. A Citigroup pénzügyi igazgatója decemberben jelezte, hogy a bank befektetési banki díjbevételei az utolsó negyedévben akár 20 százalékot meghaladó növekedést is mutathatnak. Az elemzők összességében arra számítanak, hogy a
Az öt legnagyobb bank 9,9 milliárd dollárnyi befektetési banki díjbevételt jelent a negyedik negyedévről, ami 12,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
A tavalyi tőzsdei fellendülés – az S&P 500 index mintegy 16 százalékot emelkedett – és a fokozott piaci volatilitás várhatóan a kereskedési üzletágakat is felpörgette. Az elemzők a JPMorgannél csaknem 13, a Bank of Americánál 9,3, a Goldman Sachsnál pedig 6,3 százalékos kereskedési bevételnövekedésre számítanak. A Citigroup esetében ezzel szemben 2,7 százalékos visszaesést prognosztizálnak, elsősorban a kötvénykereskedés gyengélkedése miatt.
A kamatpolitika terén is kedvező kilátások rajzolódnak ki. Jerome Powell, a Fed elnöke májusban fejezi be mandátumát, Donald Trump pedig a kampányban a kamatok csökkentése mellett tört lándzsát. A bankok jellemzően gyorsan reagálnak a kamatvágásokra: mérséklik az ügyfelek betétei után fizetett kamatot, így olcsóbban jutnak forrásokhoz.
A mérlegeket az is javíthatja, hogy idén járnak le azok az ötéves értékpapírok, amelyeket 2021-ben, a rekordalacsony kamatkörnyezetben vásároltak a bankok. Ezek az alacsony hozamú eszközök nem hatottak kedvezően a jövedelmezőségre, és volt közük több regionális bank csődjéhez is. "
Gondoljunk csak bele, hogy a 2020-ban és 2021-ben vásárolt kötvények közül mennyi jár le idén. Ezeket most jóval magasabb hozam mellett fektethetik be újra
– magyarázta Cassidy.
A befektetők, akik tavaly jelentős árfolyam-emelkedésnek örülhettek, most optimizmussal várják a gyorsjelentéseket. A tartós árfolyamemelkedés ugyanakkor sebezhetővé is teszi a bankrészvényeket: amikor a JPMorgan decemberben a vártnál magasabb, 2026-ra vonatkozó költségekre figyelmeztetett, az árfolyam még aznap 4,7 százalékkal esett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
