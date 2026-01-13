  • Megjelenítés
200 milliárdos tőkeemelés jön a magyar állami befektetési cégnél
200 milliárdos tőkeemelés jön a magyar állami befektetési cégnél

Az MFB Zrt. 200 milliárd forintos tőkeemelést hajt végre leánycégénél, az MFB Investnél, a cél az "üzleti aktivitás fokozása".

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. arról tájékoztatta a nyilvánosságot a BÉT honlapján, hogy az a MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. a 2026. január 5-én megtartott közgyűlésén hozott 6/2026. (I.05.) számú közgyűlési határozatával jóváhagyta, hogy az üzleti aktivitás finanszírozása érdekében az

az MFB Zrt. az MFB Invest Zrt.-ben tőkeemelést hajtson végre 200 milliárd forint vagyoni hozzájárulás megfizetésével.

Címlapkép forrása: Portfolio

