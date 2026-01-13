Betiltották a bankok egyik kedvenc trükkjét, eurómilliárdos a tét

Az Európai Bankhatóság (EBA) világossá tette, hogy a jelenlegi uniós bankszabályok nem teszik lehetővé a kedvezményes tőkekövetelmények alkalmazását azokra a vagyonkezelőkre, amelyeket a bankok biztosítói leányvállalataikon keresztül tulajdonolnak. A döntés egy olyan kiskaput zár be, amely a felügyeletek szerint tőkearbitrázsra adott volna lehetőséget - írja a Reuters.

Az EU tőkekövetelmény-rendeletében (CRR) szereplő, úgynevezett dán kompromisszum alapján

a biztosítóval rendelkező bankok kockázatalapú súlyozással számolhatják el biztosítói leányvállalataik tőkéjét, ahelyett hogy azt teljes egészében levonnák saját tőkéjükből.

Ez jelentősen csökkenti a biztosító tulajdonlásából eredő terheket. A dán kompromisszumot eredetileg átmeneti kedvezményként vezették be a 2008–2009-es válság után elfogadott bázeli keretrendszer bevezetésének megkönnyítésére, mára azonban tartós szabállyá vált.

A szabályozói bizonytalanság tavaly oda vezetett, hogy az olasz Banco BPM úgy vásárolta meg az Anima Holding vagyonkezelőt, hogy közben arra számított: a kedvezményes tőkeszabályok rá is alkalmazhatók lesznek. Ez az elvárás mostanra tévesnek bizonyult.

Az EBA pénteken közzétett dokumentumában közölte, hogy megvizsgálta azokat az ügyleteket, amelyekben bankcsoportok biztosítói leányvállalataikon keresztül szereztek meg vagyonkezelőket. A felügyelet szerint az ilyen konstrukciók szabályozói arbitrázshoz vezethetnek, amikor a csoportstruktúrát kifejezetten úgy alakítják ki, hogy pénzügyi intézményeket helyeznek biztosítók alá a kedvezőbb tőkeelbánás érdekében.

Az EBA leszögezte, hogy

a CRR egyértelműen kiterjed a leányvállalatok leányvállalataira is.

Vagyis a biztosítón keresztül birtokolt pénzügyi intézmény az anyabank leányvállalatának minősül, ezért nem részesülhet a kedvezményes tőkeszabályokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images