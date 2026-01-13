  • Megjelenítés
Betiltották a bankok egyik kedvenc trükkjét, eurómilliárdos a tét
Bank

Betiltották a bankok egyik kedvenc trükkjét, eurómilliárdos a tét

Portfolio
Az Európai Bankhatóság (EBA) világossá tette, hogy a jelenlegi uniós bankszabályok nem teszik lehetővé a kedvezményes tőkekövetelmények alkalmazását azokra a vagyonkezelőkre, amelyeket a bankok biztosítói leányvállalataikon keresztül tulajdonolnak. A döntés egy olyan kiskaput zár be, amely a felügyeletek szerint tőkearbitrázsra adott volna lehetőséget - írja a Reuters.

Az EU tőkekövetelmény-rendeletében (CRR) szereplő, úgynevezett dán kompromisszum alapján

a biztosítóval rendelkező bankok kockázatalapú súlyozással számolhatják el biztosítói leányvállalataik tőkéjét, ahelyett hogy azt teljes egészében levonnák saját tőkéjükből.

Ez jelentősen csökkenti a biztosító tulajdonlásából eredő terheket. A dán kompromisszumot eredetileg átmeneti kedvezményként vezették be a 2008–2009-es válság után elfogadott bázeli keretrendszer bevezetésének megkönnyítésére, mára azonban tartós szabállyá vált.

A szabályozói bizonytalanság tavaly oda vezetett, hogy az olasz Banco BPM úgy vásárolta meg az Anima Holding vagyonkezelőt, hogy közben arra számított: a kedvezményes tőkeszabályok rá is alkalmazhatók lesznek. Ez az elvárás mostanra tévesnek bizonyult.

Még több Bank

Váratlan bejelentés érkezett a világ egyik legnagyobb bankjától: távozik a legenda

Munkahelyek tömegei szűnhetnek meg napokon belül az amerikai nagybanknál

Terjeszkedne az UniCredit: a világ legrégebbi bankja és a Generali is érdekelné

Az EBA pénteken közzétett dokumentumában közölte, hogy megvizsgálta azokat az ügyleteket, amelyekben bankcsoportok biztosítói leányvállalataikon keresztül szereztek meg vagyonkezelőket. A felügyelet szerint az ilyen konstrukciók szabályozói arbitrázshoz vezethetnek, amikor a csoportstruktúrát kifejezetten úgy alakítják ki, hogy pénzügyi intézményeket helyeznek biztosítók alá a kedvezőbb tőkeelbánás érdekében.

Az EBA leszögezte, hogy

a CRR egyértelműen kiterjed a leányvállalatok leányvállalataira is.

Vagyis a biztosítón keresztül birtokolt pénzügyi intézmény az anyabank leányvállalatának minősül, ezért nem részesülhet a kedvezményes tőkeszabályokban.

Kapcsolódó cikkünk

Új korszak jöhet az amerikai lakáshitelezésben: lélegzet-visszafojtva figyeli a piac, mi lesz a két jelzálogóriás sorsa

Nyakunkon a banki gyorsjelentések: megvan, mire számítanak az elemzők

Örülhetnek a bankok: a szabályok lazításának az éve lehet 2026 a nyugati világban

Döntött az MNB a bankok egyik tőkekövetelményéről

Hatalmas változás zajlik a pénzügyi piacon, szinte a semmiből nőtt ki a világ egyik leggyorsabban növekvő befektetési formája

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Idei mélypontjára gyengült a forint – itt a megrázkódtatás a piacoknak
CSOK Plusz 2026: a legfrissebb változások, feltételek, tudnivalók egy helyen!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility