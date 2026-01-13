Falusi CSOK 2026: feltételek, településlista, igénylési tudnivalók egy helyen!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2026-ban is felvehető a preferált kistelepüléseken a falusi CSOK: házépítésre vagy lakásvásárlásra egy gyerekkel 1 millió, kettővel 4 millió, hárommal 15 millió forint igényelhető, házaspárok esetén az előre vállalt gyermekek is figyelembe vehetők. Meglévő ingatlan korszerűsítésére, bővítésére az említett összegek fele vehető fel, és a falusi CSOK akár kétféle kamattámogatott hitellel, így például az új Otthon Starttal, vagy új gyermek vállalása esetén a CSOK Plusszal is kombinálható. Bemutatjuk a feltételeket, a településlistát és az igénylési tudnivalókat.

Falusi CSOK 2026: mire vehető fel és mekkora összeg?

A falusi CSOK továbbra is a preferált kistelepüléseken (lásd alább a településlistát) fekvő vagy külterületi (tanya, birtokközpont) lakásnak minősülő

új családi ház vásárlása vagy építése vagy

vagy használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy

vagy kisebb összegben (lásd alább) meglévő használt lakás bővítése, illetve korszerűsítése

céljából vehető igénybe, új építésű társasházi lakásra nem. Nem változott, hogy használt lakás vásárlására akkor használható fel, ha egyúttal a lakás korszerűsítésére és/vagy bővítésére is igénybe veszik a kedvezményt. Az összegek:

egy gyermek esetén 1 millió forint,

két gyermek esetén 4 millió forint,

három gyermek esetén 15 millió forint.

Házaspárok esetében ebbe az előre vállalt gyermekek is beleszámítanak, a többieknél csak a meglévők (a legalább 12 hetes magzattal együtt). Használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése esetén a felvett 50%-a fordítható magára a vásárlásra, a másik fele a bővítésre, illetve korszerűsítésre.

Falusi CSOK 2026: ki számít gyermeknek, hány gyermek vállalható?

A gyermekszám meghatározása során az igénylővel egy háztartásban élő meglévő és előre vállalt 25 év alatti gyermekek számát, illetve a 12. hetét elért magzatot együttesen kell figyelembe venni. Ami a gyermekek előre vállalását illeti, kizárólag fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) számára lehetséges:

gyermektelen fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) legfeljebb három,

egygyermekes legfeljebb kettő,

kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermeket vállalhatnak előre,

más (idősebb vagy élettársi kapcsolatban élő, akár egyedülálló) igénylők meglévő gyermekek után tudják igénybe venni a falusi CSOK-ot.

Egy gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni.

Lakáshitellel már rendelkezők esetén a családi otthonteremtési kedvezmény azon utóbb született gyermek után is igényelhető tartozáscsökkentésre, akire tekintettel még nem vették igénybe a CSOK-ot. Az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény gyermekenkénti összege a korábbi 400 ezer forintról 1 millió forintra nőtt.

Falusi CSOK 2026: milyen feltételeket kell teljesíteni?

Fontos megkötés, hogy a falusi CSOK 2026-ben

a figyelembe vett, azonos háztartásban élő gyermek(ek) 25. életévének betöltéséig igényelhető,

büntetlen előélet és legfeljebb 5 ezer forintos köztartozás mellett vehető fel,

előre vállalt gyermekre csak olyan házaspárok igényelhetik, amelyben a feleség 41 évnél fiatalabb (meglévő gyermeknél nincs ilyen életkori megkötés),

egy gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni, ha ezek nem teljesülnek, akkor a Ptk. szerinti késedelmi kamat 3 százalékponttal növelt mértékével kell a támogatást visszafizetni,

a CSOK Plusz szabályaival egységesen legalább 2 éves folyamatos tb-jogviszony szükséges hozzá, ami külföldön és felsőoktatási jogviszonnyal is teljesíthető, és legfeljebb 30 napos megszakítás lehet benne; ugyanakkor az átalányadózást legalább egy éve alkalmazó egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő, illetve legalább egy éve kisadózó egyéni vállalkozó esetében a tb-elvárást 1 évre csökkentették 2024 folyamán,

meglévő tulajdon egy másik ingatlanban nem akadály, de a támogatott lakásban házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie,

a falusi CSOK-os ingatlanban is 10 évig bent kell élni (bizonyos kivételekkel, lásd alább), erre az időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre,

kivételt jelent a bentlakási kötelezettség alól a) a gyermek tanulmányai miatti elköltözése, b) egészségügyi intézményben kezelés, c) legfeljebb öt évig egy másik településen történő munkavállalás, d) közeli tartozó ápolása, e) letöltendő szabadságvesztés, f) a nagykorú gyermek elköltözése, g) a nagykorú váló gyermek elköltözése, h) a foglalkozási jogviszony miatt szolgálati lakásban való bentlakás kötelezettsége.

A falusi CSOK igénylése és folyósítása: hol és meddig?

Az igénylő a hitelintézetnél benyújtott kérelme alapján igényelheti a családi otthonteremtési kedvezményt, amelyet a megkötött támogatási szerződés alapján a Magyar Államkincstár a hitelintézeten keresztül folyósít.

Építés és bővítés esetén a támogatás folyósításakészültségi foknak megfelelően, utólagosantörténik,

a részösszegeket a bank az elért készültségi fok arányában, a beruházási költségek legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett folyósítja.

A falusi CSOK-ot

a) lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,

b) lakás építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,

c) lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően,

d) új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását, nem engedélyköteles építési tevékenység esetén annak befejezését megelőzően kell igényelni a választott hitelintézetnél.

Mekkora lehet a lakás?

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert, b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert, c) három vagy több gyermek esetén a 60 négyzetmétert. Családi ház esetén a) egy gyermek esetén a 70 négyzetmétert, b) két gyermek esetén a 80 négyzetmétert, c) három vagy több gyermek esetén a 90 négyzetmétert.

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni. Bővítés esetén a hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie.

Falusi CSOK: mi számít bővítésnek és korszerűsítésnek?

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is. Meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető, egyszerre többhöz is: a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje, f) tető cseréje, felújítása, szigetelése, g) kémény építése, korszerűsítése, h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, illetve vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást, i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30 százalékáig, valamint j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 százalékáig.

CSOK-hitel vagy CSOK Plusz is járhat mellé

Míg a nagyobb településeken a korábbi fix 3%-os kamatozású kamattámogatott CSOK-hitelt 2024-ben felváltotta a CSOK Plusz, a falusi CSOK mellé továbbra is igényelhető a CSOK-hitel, de előre vállalt gyermek esetén a CSOK Plusz, illetve a 2025 szeptembere óta elérhető Otthon Start is. A CSOK-hitel és a CSOK Plusz azonban együtt nem vehető igénybe. Előbbi, illetve az Otthon Start nyilvánvalóan azok számára jobb megoldás, akik már rendelkeznek gyermekkel, de újat nem vállalnak, utóbbi az új gyermeket vállalók számára lehet vonzóbb lehetőség.

A kamattámogatott CSOK-hitel két gyermek után 10 millió, legalább három gyermek után 15 millió forint erejéig vehető igénybe,

előre vállalt gyermek után csak fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) számára elérhető. Meglévő lakás korszerűsítésére és/vagy bővítésére korábban csak 5, illetve 7,5 millió forintig volt felvehető a kamattámogatott kölcsön(rész), ez 2024. január 1-jétől 10, illetve 15 millió forintra emelkedett, vagyis egységesültek a felvehető maximális összegek.

A CSOK Plusz lehetőség részleteiről itt írtunk bővebben:

Áfa-visszatérítés és illetékmentesség: falusi CSOK mellé megmaradt

Míg a CSOK Plusz mellé a nagyobb településeken nem érhető el az áfa-visszatérítés, a preferált kistelepüléseken a falusi CSOK mellé továbbra is igénybe vehető, családi házak esetében 300 négyzetméteres felső mérethatárig.

Az áfa-visszatérítés lényege ugyanaz maradt:

az új házak vásárlásához kapcsolódó 5%-os áfa és

5 millió forint erejéig az építkezésekhez kapcsolódó 27%-os áfa

továbbra is visszaigényelhető.

EMELLETT FALUSI CSOK MELLÉ A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKET SEM KELL MEGFIZETNI, AZ ILLETÉKMENTESSÉG A VÉTELÁRTÓL FÜGGETLEN.

Falusi CSOK 2026 településlista

A támogatás az alábbi preferált kistelepüléseken vehető igénybe:

Falusi CSOK településlista VÁRMEGYE JÁRÁS TELEPÜLÉS 1. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Ágasegyháza 2. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Akasztó 3. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Apostag 4. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Bácsbokod 5. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Bácsborsód 6. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Bácsszentgyörgy 7. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Bácsszőlős 8. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Balotaszállás 9. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Bátmonostor 10. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Bátya 11. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Bócsa 12. Bács-Kiskun vármegye Jánoshalmai járás Borota 13. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Bugac 14. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Bugacpusztaháza 15. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Császártöltés 16. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Csátalja 17. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Csávoly 18. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Csengőd 19. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Csikéria 20. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Csólyospálos 21. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Dávod 22. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Drágszél 23. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Dunaegyháza 24. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Dunafalva 25. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Dunapataj 26. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Dunaszentbenedek 27. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Dunatetétlen 28. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Dunavecse 29. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Dusnok 30. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Érsekcsanád 31. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Érsekhalma 32. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Fajsz 33. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Felsőlajos 34. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Felsőszentiván 35. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Foktő 36. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Fülöpháza 37. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Fülöpjakab 38. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Fülöpszállás 39. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Gara 40. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Gátér 41. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Géderlak 42. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Hajós 43. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Harkakötöny 44. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Harta 45. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Hercegszántó 46. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Homokmégy 47. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Imrehegy 48. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Jakabszállás 49. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Jászszentlászló 50. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Kaskantyú 51. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Katymár 52. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Kelebia 53. Bács-Kiskun vármegye Jánoshalmai járás Kéleshalom 54. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Kisszállás 55. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Kömpöc 56. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Kunadacs 57. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Kunbaja 58. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Kunbaracs 59. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Kunfehértó 60. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Kunpeszér 61. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Kunszállás 62. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Ladánybene 63. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Madaras 64. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Mátételke 65. Bács-Kiskun vármegye Jánoshalmai járás Mélykút 66. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Miske 67. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Móricgát 68. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Nagybaracska 69. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Nemesnádudvar 70. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Nyárlőrinc 71. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Ordas 72. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Orgovány 73. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Öregcsertő 74. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Páhi 75. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Pálmonostora 76. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Petőfiszállás 77. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Pirtó 78. Bács-Kiskun vármegye Jánoshalmai járás Rém 79. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Soltszentimre 80. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Sükösd 81. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Szakmár 82. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Szalkszentmárton 83. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Szank 84. Bács-Kiskun vármegye Tiszakécskei járás Szentkirály 85. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Szeremle 86. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Tabdi 87. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Tass 88. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Tataháza 89. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Tázlár 90. Bács-Kiskun vármegye Tiszakécskei járás Tiszaug 91. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Tompa 92. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Újsolt 93. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Újtelek 94. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Uszód 95. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Városföld 96. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Vaskút 97. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Zsana 98. Baranya vármegye Pécsi járás Abaliget 99. Baranya vármegye Sellyei járás Adorjás 100. Baranya vármegye Hegyháti járás Ág 101. Baranya vármegye Szigetvári járás Almamellék 102. Baranya vármegye Szigetvári járás Almáskeresztúr 103. Baranya vármegye Hegyháti járás Alsómocsolád 104. Baranya vármegye Pécsváradi járás Apátvarasd 105. Baranya vármegye Pécsi járás Aranyosgadány 106. Baranya vármegye Pécsi járás Áta 107. Baranya vármegye Bólyi járás Babarc 108. Baranya vármegye Siklósi járás Babarcszőlős 109. Baranya vármegye Hegyháti járás Bakóca 110. Baranya vármegye Pécsi járás Bakonya 111. Baranya vármegye Sellyei járás Baksa 112. Baranya vármegye Szigetvári járás Bánfa 113. Baranya vármegye Mohácsi járás Bár 114. Baranya vármegye Sellyei járás Baranyahídvég 115. Baranya vármegye Hegyháti járás Baranyajenő 116. Baranya vármegye Hegyháti járás Baranyaszentgyörgy 117. Baranya vármegye Szigetvári járás Basal 118. Baranya vármegye Bólyi járás Belvárdgyula 119. Baranya vármegye Siklósi járás Beremend 120. Baranya vármegye Pécsi járás Berkesd 121. Baranya vármegye Sellyei járás Besence 122. Baranya vármegye Mohácsi járás Bezedek 123. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Bicsérd 124. Baranya vármegye Komlói járás Bikal 125. Baranya vármegye Pécsi járás Birján 126. Baranya vármegye Siklósi járás Bisse 127. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Boda 128. Baranya vármegye Komlói járás Bodolyabér 129. Baranya vármegye Sellyei járás Bogádmindszent 130. Baranya vármegye Sellyei járás Bogdása 131. Baranya vármegye Szigetvári járás Boldogasszonyfa 132. Baranya vármegye Bólyi járás Borjád 133. Baranya vármegye Pécsi járás Bosta 134. Baranya vármegye Szigetvári járás Botykapeterd 135. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Bükkösd 136. Baranya vármegye Szigetvári járás Bürüs 137. Baranya vármegye Siklósi járás Cún 138. Baranya vármegye Sellyei járás Csányoszró 139. Baranya vármegye Siklósi járás Csarnóta 140. Baranya vármegye Szigetvári járás Csebény 141. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Cserdi 142. Baranya vármegye Szigetvári járás Csertő 143. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Csonkamindszent 144. Baranya vármegye Szigetvári járás Dencsháza 145. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Dinnyeberki 146. Baranya vármegye Siklósi járás Diósviszló 147. Baranya vármegye Siklósi járás Drávacsehi 148. Baranya vármegye Siklósi járás Drávacsepely 149. Baranya vármegye Sellyei járás Drávafok 150. Baranya vármegye Sellyei járás Drávaiványi 151. Baranya vármegye Sellyei járás Drávakeresztúr 152. Baranya vármegye Siklósi járás Drávapalkonya 153. Baranya vármegye Siklósi járás Drávapiski 154. Baranya vármegye Siklósi járás Drávaszabolcs 155. Baranya vármegye Siklósi járás Drávaszerdahely 156. Baranya vármegye Sellyei járás Drávasztára 157. Baranya vármegye Mohácsi járás Dunaszekcső 158. Baranya vármegye Pécsi járás Egerág 159. Baranya vármegye Siklósi járás Egyházasharaszti 160. Baranya vármegye Komlói járás Egyházaskozár 161. Baranya vármegye Pécsi járás Ellend 162. Baranya vármegye Szigetvári járás Endrőc 163. Baranya vármegye Mohácsi járás Erdősmárok 164. Baranya vármegye Pécsváradi járás Erdősmecske 165. Baranya vármegye Pécsváradi járás Erzsébet 166. Baranya vármegye Pécsváradi járás Fazekasboda 167. Baranya vármegye Mohácsi járás Feked 168. Baranya vármegye Hegyháti járás Felsőegerszeg 169. Baranya vármegye Sellyei járás Felsőszentmárton 170. Baranya vármegye Siklósi járás Garé 171. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Gerde 172. Baranya vármegye Hegyháti járás Gerényes 173. Baranya vármegye Pécsváradi járás Geresdlak 174. Baranya vármegye Sellyei járás Gilvánfa 175. Baranya vármegye Siklósi járás Gordisa 176. Baranya vármegye Hegyháti járás Gödre 177. Baranya vármegye Pécsi járás Görcsöny 178. Baranya vármegye Mohácsi járás Görcsönydoboka 179. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Gyöngyfa 180. Baranya vármegye Szigetvári járás Gyöngyösmellék 181. Baranya vármegye Bólyi járás Hásságy 182. Baranya vármegye Komlói járás Hegyhátmaróc 183. Baranya vármegye Sellyei járás Hegyszentmárton 184. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Helesfa 185. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Hetvehely 186. Baranya vármegye Pécsváradi járás Hidas 187. Baranya vármegye Mohácsi járás Himesháza 188. Baranya vármegye Sellyei járás Hirics 189. Baranya vármegye Szigetvári járás Hobol 190. Baranya vármegye Mohácsi járás Homorúd 191. Baranya vármegye Szigetvári járás Horváthertelend 192. Baranya vármegye Pécsi járás Husztót 193. Baranya vármegye Szigetvári járás Ibafa 194. Baranya vármegye Siklósi járás Illocska 195. Baranya vármegye Siklósi járás Ipacsfa 196. Baranya vármegye Siklósi járás Ivánbattyán 197. Baranya vármegye Mohácsi járás Ivándárda 198. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Kacsóta 199. Baranya vármegye Sellyei járás Kákics 200. Baranya vármegye Komlói járás Kárász 201. Baranya vármegye Siklósi járás Kásád 202. Baranya vármegye Szigetvári járás Katádfa 203. Baranya vármegye Pécsváradi járás Kátoly 204. Baranya vármegye Pécsváradi járás Kékesd 205. Baranya vármegye Siklósi járás Kémes 206. Baranya vármegye Sellyei járás Kemse 207. Baranya vármegye Szigetvári járás Kétújfalu 208. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Királyegyháza 209. Baranya vármegye Sellyei járás Kisasszonyfa 210. Baranya vármegye Hegyháti járás Kisbeszterce 211. Baranya vármegye Bólyi járás Kisbudmér 212. Baranya vármegye Siklósi járás Kisdér 213. Baranya vármegye Szigetvári járás Kisdobsza 214. Baranya vármegye Hegyháti járás Kishajmás 215. Baranya vármegye Siklósi járás Kisharsány 216. Baranya vármegye Pécsi járás Kisherend 217. Baranya vármegye Siklósi járás Kisjakabfalva 218. Baranya vármegye Siklósi járás Kiskassa 219. Baranya vármegye Siklósi járás Kislippó 220. Baranya vármegye Mohácsi járás Kisnyárád 221. Baranya vármegye Szigetvári járás Kistamási 222. Baranya vármegye Siklósi járás Kistapolca 223. Baranya vármegye Siklósi járás Kistótfalu 224. Baranya vármegye Hegyháti járás Kisvaszar 225. Baranya vármegye Sellyei járás Kisszentmárton 226. Baranya vármegye Sellyei járás Kórós 227. Baranya vármegye Siklósi járás Kovácshida 228. Baranya vármegye Pécsi járás Kovácsszénája 229. Baranya vármegye Komlói járás Köblény 230. Baranya vármegye Pécsi járás Kökény 231. Baranya vármegye Mohácsi járás Kölked 232. Baranya vármegye Pécsi járás Kővágószőlős 233. Baranya vármegye Pécsi járás Kővágótöttös 234. Baranya vármegye Mohácsi járás Lánycsók 235. Baranya vármegye Siklósi járás Lapáncsa 236. Baranya vármegye Komlói járás Liget 237. Baranya vármegye Mohácsi járás Lippó 238. Baranya vármegye Bólyi járás Liptód 239. Baranya vármegye Pécsi járás Lothárd 240. Baranya vármegye Pécsváradi járás Lovászhetény 241. Baranya vármegye Sellyei járás Lúzsok 242. Baranya vármegye Hegyháti járás Mágocs 243. Baranya vármegye Siklósi járás Magyarbóly 244. Baranya vármegye Komlói járás Magyaregregy 245. Baranya vármegye Komlói járás Magyarhertelend 246. Baranya vármegye Szigetvári járás Magyarlukafa 247. Baranya vármegye Sellyei járás Magyarmecske 248. Baranya vármegye Pécsi járás Magyarsarlós 249. Baranya vármegye Komlói járás Magyarszék 250. Baranya vármegye Sellyei járás Magyartelek 251. Baranya vármegye Mohácsi járás Majs 252. Baranya vármegye Komlói járás Mánfa 253. Baranya vármegye Mohácsi járás Maráza 254. Baranya vármegye Siklósi járás Márfa 255. Baranya vármegye Bólyi járás Máriakéménd 256. Baranya vármegye Sellyei járás Markóc 257. Baranya vármegye Sellyei járás Marócsa 258. Baranya vármegye Siklósi járás Márok 259. Baranya vármegye Pécsváradi járás Martonfa 260. Baranya vármegye Siklósi járás Matty 261. Baranya vármegye Komlói járás Máza 262. Baranya vármegye Pécsváradi járás Mecseknádasd 263. Baranya vármegye Komlói járás Mecsekpölöske 264. Baranya vármegye Hegyháti járás Mekényes 265. Baranya vármegye Szigetvári járás Merenye 266. Baranya vármegye Hegyháti járás Meződ 267. Baranya vármegye Hegyháti járás Mindszentgodisa 268. Baranya vármegye Szigetvári járás Molvány 269. Baranya vármegye Bólyi járás Monyoród 270. Baranya vármegye Szigetvári járás Mozsgó 271. Baranya vármegye Bólyi járás Nagybudmér 272. Baranya vármegye Sellyei járás Nagycsány 273. Baranya vármegye Szigetvári járás Nagydobsza 274. Baranya vármegye Hegyháti járás Nagyhajmás 275. Baranya vármegye Siklósi járás Nagyharsány 276. Baranya vármegye Mohácsi járás Nagynyárád 277. Baranya vármegye Pécsváradi járás Nagypall 278. Baranya vármegye Szigetvári járás Nagypeterd 279. Baranya vármegye Siklósi járás Nagytótfalu 280. Baranya vármegye Szigetvári járás Nagyváty 281. Baranya vármegye Szigetvári járás Nemeske 282. Baranya vármegye Szigetvári járás Nyugotszenterzsébet 283. Baranya vármegye Pécsváradi járás Óbánya 284. Baranya vármegye Pécsi járás Ócsárd 285. Baranya vármegye Pécsváradi járás Ófalu 286. Baranya vármegye Sellyei járás Okorág 287. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Okorvölgy 288. Baranya vármegye Bólyi járás Olasz 289. Baranya vármegye Siklósi járás Old 290. Baranya vármegye Komlói járás Oroszló 291. Baranya vármegye Sellyei járás Ózdfalu 292. Baranya vármegye Hegyháti járás Palé 293. Baranya vármegye Siklósi járás Palkonya 294. Baranya vármegye Mohácsi járás Palotabozsok 295. Baranya vármegye Sellyei járás Páprád 296. Baranya vármegye Szigetvári járás Patapoklosi 297. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Pécsbagota 298. Baranya vármegye Siklósi járás Pécsdevecser 299. Baranya vármegye Pécsváradi járás Pécsvárad 300. Baranya vármegye Pécsi járás Pereked 301. Baranya vármegye Siklósi járás Peterd 302. Baranya vármegye Szigetvári járás Pettend 303. Baranya vármegye Sellyei járás Piskó 304. Baranya vármegye Bólyi járás Pócsa 305. Baranya vármegye Siklósi járás Rádfalva 306. Baranya vármegye Pécsi járás Regenye 307. Baranya vármegye Pécsi járás Romonya 308. Baranya vármegye Szigetvári járás Rózsafa 309. Baranya vármegye Sellyei járás Sámod 310. Baranya vármegye Mohácsi járás Sárok 311. Baranya vármegye Hegyháti járás Sásd 312. Baranya vármegye Mohácsi járás Sátorhely 313. Baranya vármegye Sellyei járás Sellye 314. Baranya vármegye Siklósi járás Siklósbodony 315. Baranya vármegye Siklósi járás Siklósnagyfalu 316. Baranya vármegye Mohácsi járás Somberek 317. Baranya vármegye Szigetvári járás Somogyapáti 318. Baranya vármegye Szigetvári járás Somogyhárságy 319. Baranya vármegye Szigetvári járás Somogyhatvan 320. Baranya vármegye Szigetvári járás Somogyviszló 321. Baranya vármegye Sellyei járás Sósvertike 322. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Sumony 323. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Szabadszentkirály 324. Baranya vármegye Hegyháti járás Szágy 325. Baranya vármegye Bólyi járás Szajk 326. Baranya vármegye Pécsi járás Szalánta 327. Baranya vármegye Komlói járás Szalatnak 328. Baranya vármegye Siklósi járás Szaporca 329. Baranya vármegye Komlói járás Szárász 330. Baranya vármegye Komlói járás Szászvár 331. Baranya vármegye Siklósi járás Szava 332. Baranya vármegye Mohácsi járás Szebény 333. Baranya vármegye Bólyi járás Szederkény 334. Baranya vármegye Mohácsi járás Székelyszabar 335. Baranya vármegye Pécsváradi járás Szellő 336. Baranya vármegye Pécsi járás Szemely 337. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Szentdénes 338. Baranya vármegye Szigetvári járás Szentegát 339. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Szentkatalin 340. Baranya vármegye Szigetvári járás Szentlászló 341. Baranya vármegye Pécsi járás Szilágy 342. Baranya vármegye Pécsi járás Szilvás 343. Baranya vármegye Pécsi járás Szőke 344. Baranya vármegye Pécsi járás Szőkéd 345. Baranya vármegye Szigetvári járás Szörény 346. Baranya vármegye Szigetvári járás Szulimán 347. Baranya vármegye Mohácsi járás Szűr 348. Baranya vármegye Hegyháti járás Tarrós 349. Baranya vármegye Hegyháti járás Tékes 350. Baranya vármegye Szigetvári járás Teklafalu 351. Baranya vármegye Sellyei járás Tengeri 352. Baranya vármegye Siklósi járás Tésenfa 353. Baranya vármegye Sellyei járás Téseny 354. Baranya vármegye Komlói járás Tófű 355. Baranya vármegye Hegyháti járás Tormás 356. Baranya vármegye Szigetvári járás Tótszentgyörgy 357. Baranya vármegye Bólyi járás Töttös 358. Baranya vármegye Siklósi járás Túrony 359. Baranya vármegye Mohácsi járás Udvar 360. Baranya vármegye Siklósi járás Újpetre 361. Baranya vármegye Sellyei járás Vajszló 362. Baranya vármegye Szigetvári járás Várad 363. Baranya vármegye Hegyháti járás Varga 364. Baranya vármegye Szigetvári járás Vásárosbéc 365. Baranya vármegye Hegyháti járás Vásárosdombó 366. Baranya vármegye Hegyháti járás Vázsnok 367. Baranya vármegye Sellyei járás Vejti 368. Baranya vármegye Komlói járás Vékény 369. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Velény 370. Baranya vármegye Mohácsi járás Véménd 371. Baranya vármegye Bólyi járás Versend 372. Baranya vármegye Siklósi járás Villány 373. Baranya vármegye Siklósi járás Villánykövesd 374. Baranya vármegye Siklósi járás Vokány 375. Baranya vármegye Szigetvári járás Zádor 376. Baranya vármegye Sellyei járás Zaláta 377. Baranya vármegye Pécsváradi járás Zengővárkony 378. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Zók 379. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Almáskamarás 380. Békés vármegye Orosházi járás Békéssámson 381. Békés vármegye Szarvasi járás Békésszentandrás 382. Békés vármegye Békési járás Bélmegyer 383. Békés vármegye Sarkadi járás Biharugra 384. Békés vármegye Szeghalmi járás Bucsa 385. Békés vármegye Szarvasi járás Csabacsűd 386. Békés vármegye Békéscsabai járás Csabaszabadi 387. Békés vármegye Orosházi járás Csanádapáca 388. Békés vármegye Gyomaendrődi járás Csárdaszállás 389. Békés vármegye Békéscsabai járás Csorvás 390. Békés vármegye Békéscsabai járás Doboz 391. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Dombegyház 392. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Dombiratos 393. Békés vármegye Gyomaendrődi járás Ecsegfalva 394. Békés vármegye Gyulai járás Elek 395. Békés vármegye Orosházi járás Gádoros 396. Békés vármegye Békéscsabai járás Gerendás 397. Békés vármegye Sarkadi járás Geszt 398. Békés vármegye Gyomaendrődi járás Hunya 399. Békés vármegye Békési járás Kamut 400. Békés vármegye Szarvasi járás Kardos 401. Békés vármegye Orosházi járás Kardoskút 402. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Kaszaper 403. Békés vármegye Szeghalmi járás Kertészsziget 404. Békés vármegye Gyulai járás Kétegyháza 405. Békés vármegye Békéscsabai járás Kétsoprony 406. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Kevermes 407. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Kisdombegyház 408. Békés vármegye Szarvasi járás Kondoros 409. Békés vármegye Szeghalmi járás Körösladány 410. Békés vármegye Sarkadi járás Körösnagyharsány 411. Békés vármegye Békési járás Köröstarcsa 412. Békés vármegye Szeghalmi járás Körösújfalu 413. Békés vármegye Sarkadi járás Kötegyán 414. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Kunágota 415. Békés vármegye Gyulai járás Lőkösháza 416. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Magyarbánhegyes 417. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Magyardombegyház 418. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Medgyesbodzás 419. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Medgyesegyháza 420. Békés vármegye Sarkadi járás Méhkerék 421. Békés vármegye Sarkadi járás Mezőgyán 422. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Mezőhegyes 423. Békés vármegye Békési járás Murony 424. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Nagybánhegyes 425. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Nagykamarás 426. Békés vármegye Orosházi járás Nagyszénás 427. Békés vármegye Sarkadi járás Okány 428. Békés vármegye Szarvasi járás Örménykút 429. Békés vármegye Orosházi járás Pusztaföldvár 430. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Pusztaottlaka 431. Békés vármegye Sarkadi járás Sarkadkeresztúr 432. Békés vármegye Békéscsabai járás Szabadkígyós 433. Békés vármegye Békési járás Tarhos 434. Békés vármegye Békéscsabai járás Telekgerendás 435. Békés vármegye Békéscsabai járás Újkígyós 436. Békés vármegye Sarkadi járás Újszalonta 437. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Végegyháza 438. Békés vármegye Sarkadi járás Zsadány 439. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Abaújalpár 440. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Abaújkér 441. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Abaújlak 442. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Abaújszántó 443. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Abaújszolnok 444. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Abaújvár 445. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Abod 446. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Aggtelek 447. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Alacska 448. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Alsóberecki 449. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Alsódobsza 450. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Alsógagy 451. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Alsóregmec 452. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Alsószuha 453. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Alsótelekes 454. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Alsóvadász 455. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Arka 456. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Arló 457. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Arnót 458. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Ároktő 459. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Aszaló 460. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Baktakék 461. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Balajt 462. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Bánhorváti 463. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Bánréve 464. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Baskó 465. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Becskeháza 466. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Bekecs 467. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Berente 468. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Beret 469. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Bodroghalom 470. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Bodrogkeresztúr 471. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Bodrogkisfalud 472. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Bodrogolaszi 473. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Bódvalenke 474. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Bódvarákó 475. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Bódvaszilas 476. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Bogács 477. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Boldogkőújfalu 478. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Boldogkőváralja 479. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Boldva 480. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Borsodbóta 481. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Borsodgeszt 482. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Borsodivánka 483. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Borsodnádasd 484. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Borsodszentgyörgy 485. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Borsodszirák 486. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Bózsva 487. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Bőcs 488. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Bükkábrány 489. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Bükkaranyos 490. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Bükkmogyorósd 491. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Bükkszentkereszt 492. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Bükkzsérc 493. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Büttös 494. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Cigánd 495. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Csenyéte 496. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Cserépfalu 497. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Cserépváralja 498. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Csernely 499. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Csincse 500. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Csobád 501. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Csobaj 502. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Csokvaomány 503. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Damak 504. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Dámóc 505. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Debréte 506. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Dédestapolcsány 507. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Detek 508. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Domaháza 509. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Dövény 510. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Dubicsány 511. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Egerlövő 512. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Égerszög 513. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Emőd 514. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Erdőbénye 515. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Erdőhorváti 516. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Fáj 517. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Fancsal 518. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Farkaslyuk 519. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Felsőberecki 520. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Felsődobsza 521. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Felsőgagy 522. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Felsőkelecsény 523. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Felsőnyárád 524. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Felsőregmec 525. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Felsőtelekes 526. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Felsővadász 527. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Filkeháza 528. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Fony 529. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Forró 530. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Fulókércs 531. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Füzér 532. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Füzérkajata 533. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Füzérkomlós 534. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Füzérradvány 535. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Gadna 536. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Gagyapáti 537. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Gagybátor 538. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Gagyvendégi 539. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Galvács 540. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Garadna 541. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Gelej 542. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Gesztely 543. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Gibárt 544. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Girincs 545. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Golop 546. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Gömörszőlős 547. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Gönc 548. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Göncruszka 549. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Györgytarló 550. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Halmaj 551. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Hangács 552. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Hangony 553. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Háromhuta 554. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Harsány 555. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Hegymeg 556. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hejce 557. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Hejőbába 558. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Hejőkeresztúr 559. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Hejőkürt 560. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Hejőpapi 561. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Hejőszalonta 562. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Hercegkút 563. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hernádbűd 564. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hernádcéce 565. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Hernádkak 566. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Hernádkércs 567. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Hernádnémeti 568. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Hernádpetri 569. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Hernádszentandrás 570. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hernádszurdok 571. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Hernádvécse 572. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Hét 573. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hidasnémeti 574. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Hidvégardó 575. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Hollóháza 576. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Homrogd 577. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Igrici 578. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Imola 579. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Ináncs 580. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Irota 581. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Izsófalva 582. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Jákfalva 583. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Járdánháza 584. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Jósvafő 585. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Kács 586. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Kánó 587. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Kány 588. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Karcsa 589. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Karos 590. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Kázsmárk 591. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Kéked 592. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Kelemér 593. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Kenézlő 594. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Keresztéte 595. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Kesznyéten 596. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Királd 597. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Kiscsécs 598. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Kisgyőr 599. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Kishuta 600. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Kiskinizs 601. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Kisrozvágy 602. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Kissikátor 603. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Komjáti 604. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Komlóska 605. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Kondó 606. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Korlát 607. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Köröm 608. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Kovácsvágás 609. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Krasznokvajda 610. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Kupa 611. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Kurityán 612. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Lácacséke 613. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Ládbesenyő 614. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Lak 615. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Legyesbénye 616. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Léh 617. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Lénárddaróc 618. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Litka 619. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Mád 620. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Makkoshotyka 621. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Mályinka 622. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Martonyi 623. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Megyaszó 624. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Méra 625. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Meszes 626. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Mezőkeresztes 627. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Mezőnagymihály 628. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Mezőnyárád 629. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Mezőzombor 630. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Mikóháza 631. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Mogyoróska 632. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Monaj 633. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Monok 634. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Múcsony 635. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Muhi 636. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Nagybarca 637. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Nagycsécs 638. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Nagyhuta 639. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Nagykinizs 640. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Nagyrozvágy 641. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Négyes 642. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Nekézseny 643. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Nemesbikk 644. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Novajidrány 645. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Nyékládháza 646. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Nyésta 647. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Nyíri 648. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Nyomár 649. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Olaszliszka 650. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Ónod 651. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Ormosbánya 652. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Oszlár 653. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Pácin 654. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Pálháza 655. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Pamlény 656. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Pányok 657. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Parasznya 658. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Pere 659. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Perecse 660. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Perkupa 661. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Prügy 662. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Pusztafalu 663. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Pusztaradvány 664. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Radostyán 665. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Ragály 666. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Rakaca 667. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Rakacaszend 668. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Rásonysápberencs 669. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Rátka 670. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Regéc 671. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Répáshuta 672. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Révleányvár 673. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Ricse 674. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Rudabánya 675. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Rudolftelep 676. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajóbábony 677. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajóecseg 678. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Sajógalgóc 679. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajóhídvég 680. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Sajóivánka 681. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajókápolna 682. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Sajókaza 683. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajókeresztúr 684. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajólád 685. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajólászlófalva 686. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Sajómercse 687. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Sajónémeti 688. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajópálfala 689. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajópetri 690. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Sajópüspöki 691. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajósenye 692. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajóvámos 693. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Sajóvelezd 694. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Sály 695. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Sárazsadány 696. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Sáta 697. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Selyeb 698. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Semjén 699. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Serényfalva 700. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Sima 701. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sóstófalva 702. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szakácsi 703. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Szakáld 704. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Szalaszend 705. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szalonna 706. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Szászfa 707. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Szegi 708. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Szegilong 709. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Szemere 710. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szendrő 711. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szendrőlád 712. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Szentistván 713. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Szentistvánbaksa 714. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szin 715. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szinpetri 716. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Szirmabesenyő 717. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Szomolya 718. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szögliget 719. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szőlősardó 720. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Szuhafő 721. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Szuhakálló 722. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szuhogy 723. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Taktabáj 724. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Taktaharkány 725. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Taktakenéz 726. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Taktaszada 727. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Tállya 728. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Tarcal 729. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Tard 730. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Tardona 731. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Telkibánya 732. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Teresztenye 733. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Tibolddaróc 734. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Tiszabábolna 735. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Tiszacsermely 736. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Tiszadorogma 737. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Tiszakarád 738. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Tiszakeszi 739. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Tiszaladány 740. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Tiszalúc 741. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Tiszapalkonya 742. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Tiszatardos 743. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Tiszatarján 744. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Tiszavalk 745. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Tokaj 746. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Tolcsva 747. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tomor 748. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornabarakony 749. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornakápolna 750. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornanádaska 751. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornaszentandrás 752. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornaszentjakab 753. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Tornyosnémeti 754. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Trizs 755. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Újcsanálos 756. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Uppony 757. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Vadna 758. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Vágáshuta 759. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Vajdácska 760. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Vámosújfalu 761. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Varbó 762. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Varbóc 763. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Vatta 764. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Vilmány 765. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Vilyvitány 766. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Viss 767. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Viszló 768. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Vizsoly 769. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Zádorfalva 770. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Zalkod 771. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Zemplénagárd 772. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Ziliz 773. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Zubogy 774. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Zsujta 775. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Ambrózfalva 776. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Apátfalva 777. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Árpádhalom 778. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Ásotthalom 779. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Baks 780. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Balástya 781. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Csanádalberti 782. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Csanádpalota 783. Csongrád-Csanád vármegye Csongrádi járás Csanytelek 784. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Csengele 785. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Derekegyház 786. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Dóc 787. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Eperjes 788. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Fábiánsebestyén 789. Csongrád-Csanád vármegye Csongrádi járás Felgyő 790. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Ferencszállás 791. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Forráskút 792. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Földeák 793. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Királyhegyes 794. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Kiszombor 795. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Klárafalva 796. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Kövegy 797. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Kübekháza 798. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Magyarcsanád 799. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Maroslele 800. Csongrád-Csanád vármegye Hódmezővásárhelyi járás Mártély 801. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Nagyér 802. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Nagylak 803. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Nagymágocs 804. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Nagytőke 805. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Óföldeák 806. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Ópusztaszer 807. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Öttömös 808. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Pitvaros 809. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Pusztamérges 810. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Pusztaszer 811. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Ruzsa 812. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Szegvár 813. Csongrád-Csanád vármegye Hódmezővásárhelyi járás Székkutas 814. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Tiszasziget 815. Csongrád-Csanád vármegye Csongrádi járás Tömörkény 815a. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Üllés 816. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Zákányszék 817. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Aba 818. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Alap 819. Fejér vármegye Bicskei járás Alcsútdoboz 820. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Alsószentiván 821. Fejér vármegye Móri járás Bakonycsernye 822. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Bakonykúti 823. Fejér vármegye Móri járás Balinka 824. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Beloiannisz 825. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Besnyő 826. Fejér vármegye Móri járás Bodajk 827. Fejér vármegye Bicskei járás Bodmér 828. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Cece 829. Fejér vármegye Móri járás Csákberény 830. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Csősz 831. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Daruszentmiklós 832. Fejér vármegye Enyingi járás Dég 833. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Előszállás 834. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Füle 835. Fejér vármegye Bicskei járás Gánt 836. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Hantos 837. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Igar 838. Fejér vármegye Móri járás Isztimér 839. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Iváncsa 840. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Jenő 841. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Káloz 842. Fejér vármegye Móri járás Kincsesbánya 843. Fejér vármegye Enyingi járás Kisláng 844. Fejér vármegye Enyingi járás Lajoskomárom 845. Fejér vármegye Enyingi járás Lepsény 846. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Lovasberény 847. Fejér vármegye Enyingi járás Mátyásdomb 848. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Mezőfalva 849. Fejér vármegye Enyingi járás Mezőkomárom 850. Fejér vármegye Enyingi járás Mezőszentgyörgy 851. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Mezőszilas 852. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Moha 853. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Nádasdladány 854. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Nagykarácsony 855. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Nagylók 856. Fejér vármegye Móri járás Nagyveleg 857. Fejér vármegye Bicskei járás Óbarok 858. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Perkáta 859. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Sáregres 860. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Sárkeresztes 861. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Sárkeresztúr 862. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Sárkeszi 863. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Sárosd 864. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Sárszentágota 865. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Seregélyes 866. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Soponya 867. Fejér vármegye Móri járás Söréd 868. Fejér vármegye Gárdonyi járás Szabadegyháza 869. Fejér vármegye Enyingi járás Szabadhídvég 870. Fejér vármegye Bicskei járás Szár 871. Fejér vármegye Bicskei járás Tabajd 872. Fejér vármegye Bicskei járás Újbarok 873. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Vajta 874. Fejér vármegye Gárdonyi járás Vereb 875. Fejér vármegye Bicskei járás Vértesacsa 876. Fejér vármegye Bicskei járás Vértesboglár 877. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Zámoly 878. Fejér vármegye Gárdonyi járás Zichyújfalu 879. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Acsalag 880. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Árpás 881. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Babót 882. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Bágyogszovát 883. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Bakonygyirót 884. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Bakonypéterd 885. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Bakonyszentlászló 886. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Barbacs 887. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Beled 888. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Bezenye 889. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Bezi 890. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Bodonhely 891. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Bogyoszló 892. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Bőny 893. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Bősárkány 894. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Cakóháza 895. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Cirák 896. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Csáfordjánosfa 897. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Csapod 898. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Csér 899. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Csikvánd 900. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Darnózseli 901. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Dénesfa 902. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Dunaremete 903. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Dunaszentpál 904. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Ebergőc 905. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Edve 906. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Egyed 907. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Egyházasfalu 908. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Enese 909. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Farád 910. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Fehértó 911. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Felpéc 912. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Fenyőfő 913. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Fertőboz 914. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Fertőd 915. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Fertőendréd 916. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Gyalóka 917. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Gyóró 918. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Gyömöre 919. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Győrasszonyfa 920. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Győrsövényház 921. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Hidegség 922. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Himod 923. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Hövej 924. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Iván 925. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Jobaháza 926. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Kajárpéc 927. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Károlyháza 928. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Kimle 929. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Kisbabot 930. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Kisbodak 931. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Kisfalud 932. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Lázi 933. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Lipót 934. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Lövő 935. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Maglóca 936. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Magyarkeresztúr 937. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Markotabödöge 938. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Mecsér 939. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Mérges 940. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Mezőörs 941. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Mihályi 942. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Mórichida 943. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Mosonudvar 944. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Nagyszentjános 945. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Nemeskér 946. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Nyalka 947. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Osli 948. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Páli 949. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Pásztori 950. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Petőháza 951. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Pinnye 952. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Potyond 953. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Pusztacsalád 954. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Püski 955. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábacsanak 956. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Rábacsécsény 957. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Rábakecöl 958. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábapordány 959. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábasebes 960. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábaszentandrás 961. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Rábaszentmihály 962. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Rábaszentmiklós 963. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábatamási 964. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábcakapi 965. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Ravazd 966. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Répceszemere 967. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Répcevis 968. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Rétalap 969. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Románd 970. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Röjtökmuzsaj 971. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Sarród 972. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Sikátor 973. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Sobor 974. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Sopronhorpács 975. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Sopronnémeti 976. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Szakony 977. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Szany 978. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Szerecseny 979. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Szil 980. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Szilsárkány 981. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Táp 982. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Tápszentmiklós 983. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Tarjánpuszta 984. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Tárnokréti 985. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Újkér 986. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Újrónafő 987. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Und 988. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Vadosfa 989. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Vág 990. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Várbalog 991. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Vásárosfalu 992. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Vének 993. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Veszprémvarsány 994. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Vitnyéd 995. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Völcsej 996. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Zsebeháza 997. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Zsira 998. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Álmosd 999. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Ártánd 1000. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Bagamér 1001. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Bakonszeg 1002. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Báránd 1003. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Bedő 1004. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Berekböszörmény 1005. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Bihardancsháza 1006. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Biharkeresztes 1007. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Biharnagybajom 1008. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Bihartorda 1009. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Bojt 1010. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Csökmő 1011. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Darvas 1012. Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi járás Egyek 1013. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Esztár 1014. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járás Folyás 1015. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Földes 1016. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Furta 1017. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Fülöp 1018. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Gáborján 1019. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járás Görbeháza 1020. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Hajdúbagos 1021. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúszoboszlói járás Hajdúszovát 1022. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Hencida 1023. Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi járás Hortobágy 1024. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Kismarja 1025. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Kokad 1026. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Komádi 1027. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Konyár 1028. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Körösszakál 1029. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Körösszegapáti 1030. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Magyarhomorog 1031. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Mezőpeterd 1032. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Mezősas 1033. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Monostorpályi 1034. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Nagykereki 1035. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Nagyrábé 1036. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Nyírábrány 1037. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Nyíracsád 1038. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Nyírmártonfalva 1039. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Pocsaj 1040. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Sáp 1041. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Sáránd 1042. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Sárrétudvari 1043. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Szentpéterszeg 1044. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Szerep 1045. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Tépe 1046. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Tetétlen 1047. Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi járás Tiszacsege 1048. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járás Tiszagyulaháza 1049. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Told 1050. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Újiráz 1051. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Újléta 1052. Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi járás Újszentmargita 1053. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járás Újtikos 1054. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Váncsod 1055. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Vekerd 1056. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Zsáka 1057. Heves vármegye Gyöngyösi járás Abasár 1058. Heves vármegye Gyöngyösi járás Adács 1059. Heves vármegye Füzesabonyi járás Aldebrő 1060. Heves vármegye Egri járás Andornaktálya 1061. Heves vármegye Hatvani járás Apc 1062. Heves vármegye Hevesi járás Átány 1063. Heves vármegye Gyöngyösi járás Atkár 1064. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Balaton 1065. Heves vármegye Egri járás Bátor 1066. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Bekölce 1067. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Bélapátfalva 1068. Heves vármegye Füzesabonyi járás Besenyőtelek 1069. Heves vármegye Hevesi járás Boconád 1070. Heves vármegye Pétervásárai járás Bodony 1071. Heves vármegye Hatvani járás Boldog 1072. Heves vármegye Pétervásárai járás Bükkszék 1073. Heves vármegye Pétervásárai járás Bükkszenterzsébet 1074. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Bükkszentmárton 1075. Heves vármegye Hatvani járás Csány 1076. Heves vármegye Egri járás Demjén 1077. Heves vármegye Gyöngyösi járás Detk 1078. Heves vármegye Gyöngyösi járás Domoszló 1079. Heves vármegye Füzesabonyi járás Dormánd 1080. Heves vármegye Hatvani járás Ecséd 1081. Heves vármegye Egri járás Egerbakta 1082. Heves vármegye Egri járás Egerbocs 1083. Heves vármegye Egri járás Egercsehi 1084. Heves vármegye Füzesabonyi járás Egerfarmos 1085. Heves vármegye Egri járás Egerszólát 1086. Heves vármegye Pétervásárai járás Erdőkövesd 1087. Heves vármegye Hevesi járás Erdőtelek 1088. Heves vármegye Hevesi járás Erk 1089. Heves vármegye Pétervásárai járás Fedémes 1090. Heves vármegye Egri járás Feldebrő 1091. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyöshalász 1092. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyösoroszi 1093. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyöspata 1094. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyössolymos 1095. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyöstarján 1096. Heves vármegye Gyöngyösi járás Halmajugra 1097. Heves vármegye Hatvani járás Heréd 1098. Heves vármegye Egri járás Hevesaranyos 1099. Heves vármegye Hevesi járás Hevesvezekény 1100. Heves vármegye Hatvani járás Hort 1101. Heves vármegye Pétervásárai járás Istenmezeje 1102. Heves vármegye Pétervásárai járás Ivád 1103. Heves vármegye Füzesabonyi járás Kál 1104. Heves vármegye Füzesabonyi járás Kápolna 1105. Heves vármegye Gyöngyösi járás Karácsond 1106. Heves vármegye Egri járás Kerecsend 1107. Heves vármegye Hatvani járás Kerekharaszt 1108. Heves vármegye Pétervásárai járás Kisfüzes 1109. Heves vármegye Hevesi járás Kisköre 1110. Heves vármegye Gyöngyösi járás Kisnána 1111. Heves vármegye Füzesabonyi járás Kompolt 1112. Heves vármegye Hevesi járás Kömlő 1113. Heves vármegye Gyöngyösi járás Ludas 1114. Heves vármegye Egri járás Maklár 1115. Heves vármegye Gyöngyösi járás Markaz 1116. Heves vármegye Pétervásárai járás Mátraballa 1117. Heves vármegye Pétervásárai járás Mátraderecske 1118. Heves vármegye Gyöngyösi járás Mátraszentimre 1119. Heves vármegye Füzesabonyi járás Mezőszemere 1120. Heves vármegye Füzesabonyi járás Mezőtárkány 1121. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Mikófalva 1122. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Mónosbél 1123. Heves vármegye Gyöngyösi járás Nagyfüged 1124. Heves vármegye Hatvani járás Nagykökényes 1125. Heves vármegye Gyöngyösi járás Nagyréde 1126. Heves vármegye Egri járás Nagytálya 1127. Heves vármegye Füzesabonyi járás Nagyút 1128. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Nagyvisnyó 1129. Heves vármegye Egri járás Novaj 1130. Heves vármegye Gyöngyösi járás Pálosvörösmart 1131. Heves vármegye Pétervásárai járás Parád 1132. Heves vármegye Pétervásárai járás Parádsasvár 1133. Heves vármegye Hevesi járás Pély 1134. Heves vármegye Pétervásárai járás Pétervására 1135. Heves vármegye Hatvani járás Petőfibánya 1136. Heves vármegye Füzesabonyi járás Poroszló 1137. Heves vármegye Pétervásárai járás Recsk 1138. Heves vármegye Hatvani járás Rózsaszentmárton 1139. Heves vármegye Füzesabonyi járás Sarud 1140. Heves vármegye Pétervásárai járás Sirok 1141. Heves vármegye Pétervásárai járás Szajla 1142. Heves vármegye Egri járás Szarvaskő 1143. Heves vármegye Pétervásárai járás Szentdomonkos 1144. Heves vármegye Füzesabonyi járás Szihalom 1145. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Szilvásvárad 1146. Heves vármegye Egri járás Szúcs 1147. Heves vármegye Gyöngyösi járás Szűcsi 1148. Heves vármegye Hevesi járás Tarnabod 1149. Heves vármegye Pétervásárai járás Tarnalelesz 1150. Heves vármegye Hevesi járás Tarnaméra 1151. Heves vármegye Hevesi járás Tarnaörs 1152. Heves vármegye Egri járás Tarnaszentmária 1153. Heves vármegye Hevesi járás Tarnaszentmiklós 1154. Heves vármegye Hevesi járás Tarnazsadány 1155. Heves vármegye Hevesi járás Tenk 1156. Heves vármegye Pétervásárai járás Terpes 1157. Heves vármegye Hevesi járás Tiszanána 1158. Heves vármegye Füzesabonyi járás Tófalu 1159. Heves vármegye Füzesabonyi járás Újlőrincfalva 1160. Heves vármegye Gyöngyösi járás Vámosgyörk 1161. Heves vármegye Pétervásárai járás Váraszó 1162. Heves vármegye Gyöngyösi járás Vécs 1163. Heves vármegye Egri járás Verpelét 1164. Heves vármegye Gyöngyösi járás Visznek 1165. Heves vármegye Hatvani járás Zagyvaszántó 1166. Heves vármegye Hevesi járás Zaránk 1167. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Abádszalók 1168. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Alattyán 1169. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Besenyszög 1170. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Cibakháza 1171. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Csataszög 1172. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Csépa 1173. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Cserkeszőlő 1174. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Hunyadfalva 1175. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jánoshida 1176. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jászágó 1177. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászalsószentgyörgy 1178. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jászboldogháza 1179. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászdózsa 1180. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jászfelsőszentgyörgy 1181. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászivány 1182. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jászjákóhalma 1183. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászkisér 1184. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászszentandrás 1185. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jásztelek 1186. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Karcagi járás Kenderes 1187. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Kengyel 1188. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mezőtúri járás Kétpó 1189. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Kőtelek 1190. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Kuncsorba 1191. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Karcagi járás Kunmadaras 1192. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mezőtúri járás Mesterszállás 1193. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mezőtúri járás Mezőhék 1194. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Nagyiván 1195. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Nagykörű 1196. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Nagyrév 1197. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Öcsöd 1198. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Örményes 1199. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Pusztamonostor 1200. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Rákócziújfalu 1201. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Szajol 1202. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Szászberek 1203. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Szelevény 1204. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tiszabő 1205. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tiszabura 1206. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaderzs 1207. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tiszagyenda 1208. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaigar 1209. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Tiszainoka 1210. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Tiszajenő 1211. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Tiszakürt 1212. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaörs 1213. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Tiszapüspöki 1214. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tiszaroff 1215. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Tiszasas 1216. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Tiszasüly 1217. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaszentimre 1218. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaszőlős 1219. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Tiszatenyő 1220. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Tiszavárkony 1221. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tomajmonostora 1222. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Tószeg 1223. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Vezseny 1224. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Zagyvarékas 1225. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Ácsteszér 1226. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Aka 1227. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Almásfüzitő 1228. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Annavölgy 1229. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Ászár 1230. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Bábolna 1231. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Bajna 1232. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Bakonybánk 1233. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Bakonysárkány 1234. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Bakonyszombathely 1235. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Bana 1236. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Bársonyos 1237. Komárom-Esztergom vármegye Oroszlányi járás Bokod 1238. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Császár 1239. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Csatka 1240. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Csém 1241. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Csép 1242. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Csolnok 1243. Komárom-Esztergom vármegye Oroszlányi járás Dad 1244. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Dág 1245. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Dömös 1246. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Dunaszentmiklós 1247. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Epöl 1248. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Ete 1249. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Kerékteleki 1250. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Kesztölc 1251. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Kisigmánd 1252. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Kocs 1253. Komárom-Esztergom vármegye Oroszlányi járás Kömlőd 1254. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Lábatlan 1255. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Máriahalom 1256. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Mocsa 1257. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Mogyorósbánya 1258. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Nagyigmánd 1259. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Nagysáp 1260. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Neszmély 1261. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Réde 1262. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Sárisáp 1263. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Súr 1264. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Süttő 1265. Komárom-Esztergom vármegye Oroszlányi járás Szákszend 1266. Komárom-Esztergom vármegye Tatabányai járás Szomor 1267. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Tardos 1268. Komárom-Esztergom vármegye Tatabányai járás Tarján 1269. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Tárkány 1270. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Tokod 1271. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Tokodaltáró 1272. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Úny 1273. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Vérteskethely 1274. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Vértestolna 1275. Nógrád vármegye Rétsági járás Alsópetény 1276. Nógrád vármegye Pásztói járás Alsótold 1277. Nógrád vármegye Rétsági járás Bánk 1278. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Bárna 1279. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Becske 1280. Nógrád vármegye Pásztói járás Bér 1281. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Bercel 1282. Nógrád vármegye Pásztói járás Bokor 1283. Nógrád vármegye Rétsági járás Borsosberény 1284. Nógrád vármegye Pásztói járás Buják 1285. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Cered 1286. Nógrád vármegye Pásztói járás Csécse 1287. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Cserháthaláp 1288. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Cserhátsurány 1289. Nógrád vármegye Pásztói járás Cserhátszentiván 1290. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Csesztve 1291. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Csitár 1292. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Debercsény 1293. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Dejtár 1294. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Dorogháza 1295. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Drégelypalánk 1296. Nógrád vármegye Pásztói járás Ecseg 1297. Nógrád vármegye Pásztói járás Egyházasdengeleg 1298. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Egyházasgerge 1299. Nógrád vármegye Szécsényi járás Endrefalva 1300. Nógrád vármegye Pásztói járás Erdőkürt 1301. Nógrád vármegye Pásztói járás Erdőtarcsa 1302. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Érsekvadkert 1303. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Etes 1304. Nógrád vármegye Rétsági járás Felsőpetény 1305. Nógrád vármegye Pásztói járás Felsőtold 1306. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Galgaguta 1307. Nógrád vármegye Pásztói járás Garáb 1308. Nógrád vármegye Pásztói járás Héhalom 1309. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Herencsény 1310. Nógrád vármegye Szécsényi járás Hollókő 1311. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Hont 1312. Nógrád vármegye Rétsági járás Horpács 1313. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Hugyag 1314. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Iliny 1315. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Ipolyszög 1316. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Ipolytarnóc 1317. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Ipolyvece 1318. Nógrád vármegye Pásztói járás Jobbágyi 1319. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Karancsalja 1320. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Karancsberény 1321. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Karancskeszi 1322. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Karancslapujtő 1323. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Kazár 1324. Nógrád vármegye Rétsági járás Keszeg 1325. Nógrád vármegye Rétsági járás Kétbodony 1326. Nógrád vármegye Pásztói járás Kisbágyon 1327. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Kisbárkány 1328. Nógrád vármegye Rétsági járás Kisecset 1329. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Kishartyán 1330. Nógrád vármegye Pásztói járás Kozárd 1331. Nógrád vármegye Pásztói járás Kutasó 1332. Nógrád vármegye Rétsági járás Legénd 1333. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Litke 1334. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Lucfalva 1335. Nógrád vármegye Szécsényi járás Ludányhalászi 1336. Nógrád vármegye Szécsényi járás Magyargéc 1337. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Magyarnándor 1338. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Márkháza 1339. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Mátramindszent 1340. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Mátranovák 1341. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Mátraszele 1342. Nógrád vármegye Pásztói járás Mátraszőlős 1343. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Mátraterenye 1344. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Mátraverebély 1345. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Mihálygerge 1346. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Mohora 1347. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Nagybárkány 1348. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Nagykeresztúr 1349. Nógrád vármegye Szécsényi járás Nagylóc 1350. Nógrád vármegye Rétsági járás Nagyoroszi 1351. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Nemti 1352. Nógrád vármegye Rétsági járás Nógrád 1353. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Nógrádkövesd 1354. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Nógrádmarcal 1355. Nógrád vármegye Szécsényi járás Nógrádmegyer 1356. Nógrád vármegye Rétsági járás Nógrádsáp 1357. Nógrád vármegye Szécsényi járás Nógrádsipek 1358. Nógrád vármegye Szécsényi járás Nógrádszakál 1359. Nógrád vármegye Rétsági járás Nőtincs 1360. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Őrhalom 1361. Nógrád vármegye Rétsági járás Ősagárd 1362. Nógrád vármegye Pásztói járás Palotás 1363. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Patak 1364. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Patvarc 1365. Nógrád vármegye Szécsényi járás Piliny 1366. Nógrád vármegye Rétsági járás Pusztaberki 1367. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Rákóczibánya 1368. Nógrád vármegye Rétsági járás Rétság 1369. Nógrád vármegye Szécsényi járás Rimóc 1370. Nógrád vármegye Rétsági járás Romhány 1371. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Ságújfalu 1372. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Sámsonháza 1373. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Somoskőújfalu 1374. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Sóshartyán 1375. Nógrád vármegye Szécsényi járás Szalmatercs 1376. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Szanda 1377. Nógrád vármegye Pásztói járás Szarvasgede 1378. Nógrád vármegye Rétsági járás Szátok 1379. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Szécsénke 1380. Nógrád vármegye Szécsényi járás Szécsényfelfalu 1381. Nógrád vármegye Rétsági járás Szente 1382. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Szilaspogony 1383. Nógrád vármegye Pásztói járás Szirák 1384. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Szuha 1385. Nógrád vármegye Pásztói járás Szurdokpüspöki 1386. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Szügy 1387. Nógrád vármegye Pásztói járás Tar 1388. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Terény 1389. Nógrád vármegye Rétsági járás Tereske 1390. Nógrád vármegye Rétsági járás Tolmács 1391. Nógrád vármegye Pásztói járás Vanyarc 1392. Nógrád vármegye Szécsényi járás Varsány 1393. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Vizslás 1394. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Zabar 1395. Pest vármegye Váci járás Acsa 1396. Pest vármegye Ráckevei járás Apaj 1397. Pest vármegye Ráckevei járás Áporka 1398. Pest vármegye Aszódi járás Bag 1399. Pest vármegye Monori járás Bénye 1400. Pest vármegye Szobi járás Bernecebaráti 1401. Pest vármegye Ceglédi járás Ceglédbercel 1402. Pest vármegye Váci járás Csővár 1403. Pest vármegye Nagykátai járás Farmos 1404. Pest vármegye Váci járás Galgagyörk 1405. Pest vármegye Aszódi járás Galgahévíz 1406. Pest vármegye Aszódi járás Galgamácsa 1407. Pest vármegye Aszódi járás Iklad 1408. Pest vármegye Szobi járás Ipolydamásd 1409. Pest vármegye Szobi járás Ipolytölgyes 1410. Pest vármegye Ceglédi járás Jászkarajenő 1411. Pest vármegye Monori járás Káva 1412. Pest vármegye Szobi járás Kemence 1413. Pest vármegye Váci járás Kisnémedi 1414. Pest vármegye Nagykőrösi járás Kocsér 1415. Pest vármegye Szobi járás Kóspallag 1416. Pest vármegye Ceglédi járás Kőröstetétlen 1417. Pest vármegye Szobi járás Letkés 1418. Pest vármegye Ráckevei járás Lórév 1419. Pest vármegye Ráckevei járás Makád 1420. Pest vármegye Szobi járás Márianosztra 1421. Pest vármegye Ceglédi járás Mikebuda 1422. Pest vármegye Szobi járás Nagybörzsöny 1423. Pest vármegye Monori járás Pánd 1424. Pest vármegye Budakeszi járás Perbál 1425. Pest vármegye Szobi járás Perőcsény 1426. Pest vármegye Szentendrei járás Pilisszentkereszt 1427. Pest vármegye Dabasi járás Pusztavacs 1428. Pest vármegye Váci járás Püspökhatvan 1429. Pest vármegye Váci járás Püspökszilágy 1430. Pest vármegye Nagykátai járás Szentlőrinckáta 1431. Pest vármegye Nagykátai járás Szentmártonkáta 1432. Pest vármegye Ráckevei járás Szigetbecse 1433. Pest vármegye Ráckevei járás Szigetújfalu 1434. Pest vármegye Szobi járás Szob 1435. Pest vármegye Váci járás Sződ 1436. Pest vármegye Dabasi járás Táborfalva 1437. Pest vármegye Nagykátai járás Tápiógyörgye 1438. Pest vármegye Nagykátai járás Tápióság 1439. Pest vármegye Ceglédi járás Tápiószőlős 1440. Pest vármegye Dabasi járás Tatárszentgyörgy 1441. Pest vármegye Szobi járás Tésa 1442. Pest vármegye Ceglédi járás Törtel 1443. Pest vármegye Dabasi járás Újlengyel 1444. Pest vármegye Ceglédi járás Újszilvás 1445. Pest vármegye Nagykátai járás Úri 1446. Pest vármegye Aszódi járás Vácegres 1447. Pest vármegye Váci járás Váchartyán 1448. Pest vármegye Váci járás Váckisújfalu 1449. Pest vármegye Szobi járás Vámosmikola 1450. Pest vármegye Aszódi járás Verseg 1451. Pest vármegye Gödöllői járás Zsámbok 1452. Somogy vármegye Siófoki járás Ádánd 1453. Somogy vármegye Kaposvári járás Alsóbogát 1454. Somogy vármegye Tabi járás Andocs 1455. Somogy vármegye Barcsi járás Babócsa 1456. Somogy vármegye Tabi járás Bábonymegyer 1457. Somogy vármegye Nagyatádi járás Bakháza 1458. Somogy vármegye Siófoki járás Balatonendréd 1459. Somogy vármegye Fonyódi járás Balatonfenyves 1460. Somogy vármegye Siófoki járás Balatonőszöd 1461. Somogy vármegye Siófoki járás Balatonszárszó 1462. Somogy vármegye Siófoki járás Balatonszemes 1463. Somogy vármegye Marcali járás Balatonszentgyörgy 1464. Somogy vármegye Marcali járás Balatonújlak 1465. Somogy vármegye Siófoki járás Bálványos 1466. Somogy vármegye Kaposvári járás Bárdudvarnok 1467. Somogy vármegye Kaposvári járás Baté 1468. Somogy vármegye Tabi járás Bedegkér 1469. Somogy vármegye Barcsi járás Bélavár 1470. Somogy vármegye Nagyatádi járás Beleg 1471. Somogy vármegye Csurgói járás Berzence 1472. Somogy vármegye Kaposvári járás Bodrog 1473. Somogy vármegye Nagyatádi járás Bolhás 1474. Somogy vármegye Barcsi járás Bolhó 1475. Somogy vármegye Tabi járás Bonnya 1476. Somogy vármegye Marcali járás Böhönye 1477. Somogy vármegye Kaposvári járás Bőszénfa 1478. Somogy vármegye Fonyódi járás Buzsák 1479. Somogy vármegye Kaposvári járás Büssü 1480. Somogy vármegye Marcali járás Csákány 1481. Somogy vármegye Kaposvári járás Cserénfa 1482. Somogy vármegye Barcsi járás Csokonyavisonta 1483. Somogy vármegye Kaposvári járás Csoma 1484. Somogy vármegye Kaposvári járás Csombárd 1485. Somogy vármegye Kaposvári járás Csököly 1486. Somogy vármegye Marcali járás Csömend 1487. Somogy vármegye Csurgói járás Csurgó 1488. Somogy vármegye Csurgói járás Csurgónagymarton 1489. Somogy vármegye Barcsi járás Darány 1490. Somogy vármegye Barcsi járás Drávagárdony 1491. Somogy vármegye Barcsi járás Drávatamási 1492. Somogy vármegye Kaposvári járás Ecseny 1493. Somogy vármegye Kaposvári járás Edde 1494. Somogy vármegye Kaposvári járás Felsőmocsolád 1495. Somogy vármegye Tabi járás Fiad 1496. Somogy vármegye Kaposvári járás Fonó 1497. Somogy vármegye Fonyódi járás Fonyód 1498. Somogy vármegye Marcali járás Főnyed 1499. Somogy vármegye Kaposvári járás Gadács 1500. Somogy vármegye Marcali járás Gadány 1501. Somogy vármegye Kaposvári járás Gálosfa 1502. Somogy vármegye Fonyódi járás Gamás 1503. Somogy vármegye Kaposvári járás Gige 1504. Somogy vármegye Kaposvári járás Gölle 1505. Somogy vármegye Nagyatádi járás Görgeteg 1506. Somogy vármegye Csurgói járás Gyékényes 1507. Somogy vármegye Fonyódi járás Gyugy 1508. Somogy vármegye Fonyódi járás Hács 1509. Somogy vármegye Kaposvári járás Hajmás 1510. Somogy vármegye Nagyatádi járás Háromfa 1511. Somogy vármegye Kaposvári járás Hedrehely 1512. Somogy vármegye Kaposvári járás Hencse 1513. Somogy vármegye Barcsi járás Heresznye 1514. Somogy vármegye Kaposvári járás Hetes 1515. Somogy vármegye Marcali járás Hollád 1516. Somogy vármegye Barcsi járás Homokszentgyörgy 1517. Somogy vármegye Marcali járás Hosszúvíz 1518. Somogy vármegye Kaposvári járás Igal 1519. Somogy vármegye Csurgói járás Iharos 1520. Somogy vármegye Csurgói járás Iharosberény 1521. Somogy vármegye Csurgói járás Inke 1522. Somogy vármegye Barcsi járás Istvándi 1523. Somogy vármegye Kaposvári járás Jákó 1524. Somogy vármegye Kaposvári járás Juta 1525. Somogy vármegye Kaposvári járás Kadarkút 1526. Somogy vármegye Barcsi járás Kálmáncsa 1527. Somogy vármegye Tabi járás Kánya 1528. Somogy vármegye Tabi járás Kapoly 1529. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposfő 1530. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposgyarmat 1531. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposhomok 1532. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposkeresztúr 1533. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposmérő 1534. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposújlak 1535. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposszerdahely 1536. Somogy vármegye Tabi járás Kára 1537. Somogy vármegye Fonyódi járás Karád 1538. Somogy vármegye Barcsi járás Kastélyosdombó 1539. Somogy vármegye Nagyatádi járás Kaszó 1540. Somogy vármegye Kaposvári járás Kazsok 1541. Somogy vármegye Marcali járás Kelevíz 1542. Somogy vármegye Kaposvári járás Kercseliget 1543. Somogy vármegye Siófoki járás Kereki 1544. Somogy vármegye Marcali járás Kéthely 1545. Somogy vármegye Kaposvári járás Kisasszond 1546. Somogy vármegye Nagyatádi járás Kisbajom 1547. Somogy vármegye Tabi járás Kisbárapáti 1548. Somogy vármegye Fonyódi járás Kisberény 1549. Somogy vármegye Kaposvári járás Kisgyalán 1550. Somogy vármegye Kaposvári járás Kiskorpád 1551. Somogy vármegye Barcsi járás Komlósd 1552. Somogy vármegye Kaposvári járás Kőkút 1553. Somogy vármegye Siófoki járás Kőröshegy 1554. Somogy vármegye Siófoki járás Kötcse 1555. Somogy vármegye Nagyatádi járás Kutas 1556. Somogy vármegye Nagyatádi járás Lábod 1557. Somogy vármegye Barcsi járás Lad 1558. Somogy vármegye Barcsi járás Lakócsa 1559. Somogy vármegye Fonyódi járás Látrány 1560. Somogy vármegye Fonyódi járás Lengyeltóti 1561. Somogy vármegye Marcali járás Libickozma 1562. Somogy vármegye Tabi járás Lulla 1563. Somogy vármegye Kaposvári járás Magyaratád 1564. Somogy vármegye Kaposvári járás Magyaregres 1565. Somogy vármegye Kaposvári járás Mernye 1566. Somogy vármegye Marcali járás Mesztegnyő 1567. Somogy vármegye Kaposvári járás Mezőcsokonya 1568. Somogy vármegye Kaposvári járás Mike 1569. Somogy vármegye Tabi járás Miklósi 1570. Somogy vármegye Kaposvári járás Mosdós 1571. Somogy vármegye Tabi járás Nágocs 1572. Somogy vármegye Kaposvári járás Nagybajom 1573. Somogy vármegye Siófoki járás Nagyberény 1574. Somogy vármegye Kaposvári járás Nagyberki 1575. Somogy vármegye Siófoki járás Nagycsepely 1576. Somogy vármegye Nagyatádi járás Nagykorpád 1577. Somogy vármegye Marcali járás Nagyszakácsi 1578. Somogy vármegye Marcali járás Nemesdéd 1579. Somogy vármegye Marcali járás Nemeskisfalud 1580. Somogy vármegye Marcali járás Nemesvid 1581. Somogy vármegye Marcali járás Nikla 1582. Somogy vármegye Siófoki járás Nyim 1583. Somogy vármegye Kaposvári járás Orci 1584. Somogy vármegye Fonyódi járás Ordacsehi 1585. Somogy vármegye Kaposvári járás Osztopán 1586. Somogy vármegye Fonyódi járás Öreglak 1587. Somogy vármegye Csurgói járás Őrtilos 1588. Somogy vármegye Nagyatádi járás Ötvöskónyi 1589. Somogy vármegye Kaposvári járás Pálmajor 1590. Somogy vármegye Fonyódi járás Pamuk 1591. Somogy vármegye Kaposvári járás Patalom 1592. Somogy vármegye Kaposvári járás Patca 1593. Somogy vármegye Barcsi járás Patosfa 1594. Somogy vármegye Barcsi járás Péterhida 1595. Somogy vármegye Csurgói járás Pogányszentpéter 1596. Somogy vármegye Kaposvári járás Polány 1597. Somogy vármegye Csurgói járás Porrog 1598. Somogy vármegye Csurgói járás Porrogszentkirály 1599. Somogy vármegye Csurgói járás Porrogszentpál 1600. Somogy vármegye Barcsi járás Potony 1601. Somogy vármegye Marcali járás Pusztakovácsi 1602. Somogy vármegye Siófoki járás Pusztaszemes 1603. Somogy vármegye Kaposvári járás Ráksi 1604. Somogy vármegye Nagyatádi járás Rinyabesenyő 1605. Somogy vármegye Kaposvári járás Rinyakovácsi 1606. Somogy vármegye Nagyatádi járás Rinyaszentkirály 1607. Somogy vármegye Barcsi járás Rinyaújlak 1608. Somogy vármegye Barcsi járás Rinyaújnép 1609. Somogy vármegye Kaposvári járás Sántos 1610. Somogy vármegye Marcali járás Sávoly 1611. Somogy vármegye Nagyatádi járás Segesd 1612. Somogy vármegye Tabi járás Sérsekszőlős 1613. Somogy vármegye Kaposvári járás Simonfa 1614. Somogy vármegye Siófoki járás Siójut 1615. Somogy vármegye Siófoki járás Som 1616. Somogy vármegye Kaposvári járás Somodor 1617. Somogy vármegye Tabi járás Somogyacsa 1618. Somogy vármegye Barcsi járás Somogyaracs 1619. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogyaszaló 1620. Somogy vármegye Fonyódi járás Somogybabod 1621. Somogy vármegye Csurgói járás Somogybükkösd 1622. Somogy vármegye Csurgói járás Somogycsicsó 1623. Somogy vármegye Tabi járás Somogydöröcske 1624. Somogy vármegye Tabi járás Somogyegres 1625. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogyfajsz 1626. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogygeszti 1627. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogyjád 1628. Somogy vármegye Tabi járás Somogymeggyes 1629. Somogy vármegye Marcali járás Somogysámson 1630. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogysárd 1631. Somogy vármegye Marcali járás Somogysimonyi 1632. Somogy vármegye Marcali járás Somogyszentpál 1633. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogyszil 1634. Somogy vármegye Nagyatádi járás Somogyszob 1635. Somogy vármegye Fonyódi járás Somogytúr 1636. Somogy vármegye Csurgói járás Somogyudvarhely 1637. Somogy vármegye Fonyódi járás Somogyvámos 1638. Somogy vármegye Fonyódi járás Somogyvár 1639. Somogy vármegye Marcali járás Somogyzsitfa 1640. Somogy vármegye Kaposvári járás Szabadi 1641. Somogy vármegye Nagyatádi járás Szabás 1642. Somogy vármegye Marcali járás Szegerdő 1643. Somogy vármegye Kaposvári járás Szenna 1644. Somogy vármegye Csurgói járás Szenta 1645. Somogy vármegye Kaposvári járás Szentbalázs 1646. Somogy vármegye Barcsi járás Szentborbás 1647. Somogy vármegye Kaposvári járás Szentgáloskér 1648. Somogy vármegye Marcali járás Szenyér 1649. Somogy vármegye Kaposvári járás Szilvásszentmárton 1650. Somogy vármegye Siófoki járás Szólád 1651. Somogy vármegye Tabi járás Szorosad 1652. Somogy vármegye Marcali járás Szőkedencs 1653. Somogy vármegye Fonyódi járás Szőlősgyörök 1654. Somogy vármegye Barcsi járás Szulok 1655. Somogy vármegye Tabi járás Tab 1656. Somogy vármegye Marcali járás Tapsony 1657. Somogy vármegye Nagyatádi járás Tarany 1658. Somogy vármegye Marcali járás Táska 1659. Somogy vármegye Kaposvári járás Taszár 1660. Somogy vármegye Siófoki járás Teleki 1661. Somogy vármegye Tabi járás Tengőd 1662. Somogy vármegye Marcali járás Tikos 1663. Somogy vármegye Tabi járás Torvaj 1664. Somogy vármegye Barcsi járás Tótújfalu 1665. Somogy vármegye Tabi járás Törökkoppány 1666. Somogy vármegye Kaposvári járás Újvárfalva 1667. Somogy vármegye Marcali járás Varászló 1668. Somogy vármegye Kaposvári járás Várda 1669. Somogy vármegye Marcali járás Vése 1670. Somogy vármegye Kaposvári járás Visnye 1671. Somogy vármegye Fonyódi járás Visz 1672. Somogy vármegye Barcsi járás Vízvár 1673. Somogy vármegye Marcali járás Vörs 1674. Somogy vármegye Csurgói járás Zákány 1675. Somogy vármegye Csurgói járás Zákányfalu 1676. Somogy vármegye Tabi járás Zala 1677. Somogy vármegye Tabi járás Zics 1678. Somogy vármegye Kaposvári járás Zimány 1679. Somogy vármegye Kaposvári járás Zselickisfalud 1680. Somogy vármegye Kaposvári járás Zselickislak 1681. Somogy vármegye Kaposvári járás Zselicszentpál 1682. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Ajak 1683. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Anarcs 1684. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Apagy 1685. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Aranyosapáti 1686. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Baktalórántháza 1687. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Balsa 1688. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Barabás 1689. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Bátorliget 1690. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Benk 1691. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Beregdaróc 1692. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Beregsurány 1693. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Berkesz 1694. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Besenyőd 1695. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Beszterec 1696. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Biri 1697. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Botpalád 1698. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Bököny 1699. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Buj 1700. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Cégénydányád 1701. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Csaholc 1702. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Csaroda 1703. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Császló 1704. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Csegöld 1705. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Csenger 1706. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Csengersima 1707. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Csengerújfalu 1708. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Darnó 1709. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Demecser 1710. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Dombrád 1711. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Döge 1712. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Encsencs 1713. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Eperjeske 1714. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Érpatak 1715. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Fábiánháza 1716. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Fényeslitke 1717. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Fülesd 1718. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Fülpösdaróc 1719. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Gacsály 1720. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Garbolc 1721. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Gávavencsellő 1722. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Géberjén 1723. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Gégény 1724. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Gelénes 1725. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Gemzse 1726. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Geszteréd 1727. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Gulács 1728. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Győröcske 1729. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Győrtelek 1730. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Gyulaháza 1731. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Gyügye 1732. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Gyüre 1733. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Hermánszeg 1734. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Hetefejércse 1735. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Hodász 1736. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Ilk 1737. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Jánd 1738. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Jánkmajtis 1739. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Jármi 1740. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Jéke 1741. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Kállósemjén 1742. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Kálmánháza 1743. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Kántorjánosi 1744. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Kék 1745. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Kékcse 1746. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Kemecse 1747. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kérsemjén 1748. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kisar 1749. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kishódos 1750. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Kisléta 1751. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kisnamény 1752. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kispalád 1753. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Kisvarsány 1754. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kisszekeres 1755. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Kocsord 1756. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Komlódtótfalu 1757. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Komoró 1758. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Kótaj 1759. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kölcse 1760. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kömörő 1761. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Laskod 1762. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Levelek 1763. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Lónya 1764. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Lövőpetri 1765. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Magosliget 1766. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Magy 1767. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Mánd 1768. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Mándok 1769. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Máriapócs 1770. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Márokpapi 1771. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Mátyus 1772. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Méhtelek 1773. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Mérk 1774. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Mezőladány 1775. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Milota 1776. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nábrád 1777. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nagyar 1778. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Nagycserkesz 1779. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nagydobos 1780. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nagyhódos 1781. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nagyszekeres 1782. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Nagyvarsány 1783. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Napkor 1784. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nemesborzova 1785. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírbéltek 1786. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírbogát 1787. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Nyírbogdány 1788. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nyírcsaholy 1789. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírcsászári 1790. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírderzs 1791. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírgelse 1792. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírgyulaj 1793. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Nyíribrony 1794. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Nyírjákó 1795. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Nyírkarász 1796. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nyírkáta 1797. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Nyírkércs 1798. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Nyírlövő 1799. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírlugos 1800. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Nyírmada 1801. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nyírmeggyes 1802. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírmihálydi 1803. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nyírparasznya 1804. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírpilis 1805. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Nyírtass 1806. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Nyírtét 1807. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Nyírtura 1808. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírvasvári 1809. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Ófehértó 1810. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Olcsva 1811. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Olcsvaapáti 1812. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Ópályi 1813. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Ököritófülpös 1814. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Ömböly 1815. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Őr 1816. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Panyola 1817. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Pap 1818. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Papos 1819. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Paszab 1820. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Pátroha 1821. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Pátyod 1822. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Penészlek 1823. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Penyige 1824. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Petneháza 1825. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Piricse 1826. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Pócspetri 1827. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Porcsalma 1828. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Pusztadobos 1829. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Rakamaz 1830. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Ramocsaháza 1831. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Rápolt 1832. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Rétközberencs 1833. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Rohod 1834. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Rozsály 1835. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Sényő 1836. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Sonkád 1837. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Szabolcs 1838. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Szabolcsbáka 1839. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Szabolcsveresmart 1840. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Szakoly 1841. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Szamosangyalos 1842. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Szamosbecs 1843. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Szamoskér 1844. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Szamossályi 1845. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Szamostatárfalva 1846. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Szamosújlak 1847. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Szamosszeg 1848. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Szatmárcseke 1849. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Székely 1850. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavasvári járás Szorgalmatos 1851. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tákos 1852. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tarpa 1853. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Terem 1854. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Tiborszállás 1855. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Timár 1856. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tiszaadony 1857. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tiszabecs 1858. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Tiszabercel 1859. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Tiszabezdéd 1860. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tiszacsécse 1861. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavasvári járás Tiszadada 1862. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavasvári járás Tiszadob 1863. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavasvári járás Tiszaeszlár 1864. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Tiszakanyár 1865. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tiszakerecseny 1866. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tiszakóród 1867. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Tiszamogyorós 1868. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Tiszanagyfalu 1869. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Tiszarád 1870. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tiszaszalka 1871. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Tiszaszentmárton 1872. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Tiszatelek 1873. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tiszavid 1874. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tisztaberek 1875. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tivadar 1876. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Tornyospálca 1877. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tunyogmatolcs 1878. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Túristvándi 1879. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Túrricse 1880. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Tuzsér 1881. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Tyukod 1882. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Újdombrád 1883. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Újkenéz 1884. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Ura 1885. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Uszka 1886. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Vaja 1887. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Vállaj 1888. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Vámosatya 1889. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Vámosoroszi 1890. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Vasmegyer 1891. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Záhony 1892. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Zajta 1893. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Zsarolyán 1894. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Zsurk 1895. Tolna vármegye Szekszárdi járás Alsónána 1896. Tolna vármegye Szekszárdi járás Alsónyék 1897. Tolna vármegye Bonyhádi járás Aparhant 1898. Tolna vármegye Dombóvári járás Attala 1899. Tolna vármegye Szekszárdi járás Báta 1900. Tolna vármegye Bonyhádi járás Bátaapáti 1901. Tolna vármegye Tamási járás Belecska 1902. Tolna vármegye Paksi járás Bikács 1903. Tolna vármegye Tolnai járás Bogyiszló 1904. Tolna vármegye Bonyhádi járás Bonyhádvarasd 1905. Tolna vármegye Paksi járás Bölcske 1906. Tolna vármegye Bonyhádi járás Cikó 1907. Tolna vármegye Dombóvári járás Csibrák 1908. Tolna vármegye Dombóvári járás Csikóstőttős 1909. Tolna vármegye Dombóvári járás Dalmand 1910. Tolna vármegye Szekszárdi járás Decs 1911. Tolna vármegye Tamási járás Diósberény 1912. Tolna vármegye Dombóvári járás Döbrököz 1913. Tolna vármegye Paksi járás Dunaszentgyörgy 1914. Tolna vármegye Tamási járás Dúzs 1915. Tolna vármegye Tamási járás Értény 1916. Tolna vármegye Tolnai járás Fácánkert 1917. Tolna vármegye Tolnai járás Fadd 1918. Tolna vármegye Bonyhádi járás Felsőnána 1919. Tolna vármegye Tamási járás Felsőnyék 1920. Tolna vármegye Tamási járás Fürged 1921. Tolna vármegye Paksi járás Gerjen 1922. Tolna vármegye Bonyhádi járás Grábóc 1923. Tolna vármegye Tamási járás Gyönk 1924. Tolna vármegye Bonyhádi járás Györe 1925. Tolna vármegye Paksi járás Györköny 1926. Tolna vármegye Dombóvári járás Gyulaj 1927. Tolna vármegye Szekszárdi járás Harc 1928. Tolna vármegye Tamási járás Hőgyész 1929. Tolna vármegye Tamási járás Iregszemcse 1930. Tolna vármegye Bonyhádi járás Izmény 1931. Tolna vármegye Dombóvári járás Jágónak 1932. Tolna vármegye Paksi járás Kajdacs 1933. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kakasd 1934. Tolna vármegye Tamási járás Kalaznó 1935. Tolna vármegye Dombóvári járás Kapospula 1936. Tolna vármegye Tamási járás Keszőhidegkút 1937. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kéty 1938. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kisdorog 1939. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kismányok 1940. Tolna vármegye Szekszárdi járás Kistormás 1941. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kisvejke 1942. Tolna vármegye Tamási járás Kisszékely 1943. Tolna vármegye Dombóvári járás Kocsola 1944. Tolna vármegye Tamási járás Koppányszántó 1945. Tolna vármegye Szekszárdi járás Kölesd 1946. Tolna vármegye Dombóvári járás Kurd 1947. Tolna vármegye Dombóvári járás Lápafő 1948. Tolna vármegye Bonyhádi járás Lengyel 1949. Tolna vármegye Paksi járás Madocsa 1950. Tolna vármegye Tamási járás Magyarkeszi 1951. Tolna vármegye Szekszárdi járás Medina 1952. Tolna vármegye Tamási járás Miszla 1953. Tolna vármegye Bonyhádi járás Mórágy 1954. Tolna vármegye Bonyhádi járás Mőcsény 1955. Tolna vármegye Bonyhádi járás Mucsfa 1956. Tolna vármegye Tamási járás Mucsi 1957. Tolna vármegye Bonyhádi járás Murga 1958. Tolna vármegye Paksi járás Nagydorog 1959. Tolna vármegye Tamási járás Nagykónyi 1960. Tolna vármegye Bonyhádi járás Nagymányok 1961. Tolna vármegye Tamási járás Nagyszékely 1962. Tolna vármegye Tamási járás Nagyszokoly 1963. Tolna vármegye Bonyhádi járás Nagyvejke 1964. Tolna vármegye Dombóvári járás Nak 1965. Tolna vármegye Paksi járás Németkér 1966. Tolna vármegye Tamási járás Ozora 1967. Tolna vármegye Szekszárdi járás Őcsény 1968. Tolna vármegye Paksi járás Pálfa 1969. Tolna vármegye Tamási járás Pári 1970. Tolna vármegye Tamási járás Pincehely 1971. Tolna vármegye Szekszárdi járás Pörböly 1972. Tolna vármegye Paksi járás Pusztahencse 1973. Tolna vármegye Tamási járás Regöly 1974. Tolna vármegye Szekszárdi járás Sárpilis 1975. Tolna vármegye Paksi járás Sárszentlőrinc 1976. Tolna vármegye Tamási járás Simontornya 1977. Tolna vármegye Szekszárdi járás Sióagárd 1978. Tolna vármegye Tamási járás Szakadát 1979. Tolna vármegye Tamási járás Szakály 1980. Tolna vármegye Dombóvári járás Szakcs 1981. Tolna vármegye Szekszárdi járás Szálka 1982. Tolna vármegye Tamási járás Szárazd 1983. Tolna vármegye Szekszárdi járás Szedres 1984. Tolna vármegye Paksi járás Tengelic 1985. Tolna vármegye Bonyhádi járás Tevel 1986. Tolna vármegye Tamási járás Tolnanémedi 1987. Tolna vármegye Tamási járás Udvari 1988. Tolna vármegye Tamási járás Újireg 1989. Tolna vármegye Bonyhádi járás Váralja 1990. Tolna vármegye Szekszárdi járás Várdomb 1991. Tolna vármegye Dombóvári járás Várong 1992. Tolna vármegye Tamási járás Varsád 1993. Tolna vármegye Bonyhádi járás Závod 1994. Tolna vármegye Bonyhádi járás Zomba 1995. Vas vármegye Szombathelyi járás Acsád 1996. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Alsószölnök 1997. Vas vármegye Vasvári járás Alsóújlak 1998. Vas vármegye Vasvári járás Andrásfa 1999. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Apátistvánfalva 2000. Vas vármegye Körmendi járás Bajánsenye 2001. Vas vármegye Szombathelyi járás Balogunyom 2002. Vas vármegye Sárvári járás Bejcgyertyános 2003. Vas vármegye Vasvári járás Bérbaltavár 2004. Vas vármegye Celldömölki járás Boba 2005. Vas vármegye Celldömölki járás Borgáta 2006. Vas vármegye Szombathelyi járás Bozzai 2007. Vas vármegye Kőszegi járás Bozsok 2008. Vas vármegye Sárvári járás Bő 2009. Vas vármegye Sárvári járás Bögöt 2010. Vas vármegye Sárvári járás Bögöte 2011. Vas vármegye Szombathelyi járás Bucsu 2012. Vas vármegye Kőszegi járás Cák 2013. Vas vármegye Sárvári járás Chernelházadamonya 2014. Vas vármegye Körmendi járás Csákánydoroszló 2015. Vas vármegye Sárvári járás Csánig 2016. Vas vármegye Vasvári járás Csehi 2017. Vas vármegye Vasvári járás Csehimindszent 2018. Vas vármegye Szombathelyi járás Csempeszkopács 2019. Vas vármegye Sárvári járás Csénye 2020. Vas vármegye Kőszegi járás Csepreg 2021. Vas vármegye Vasvári járás Csipkerek 2022. Vas vármegye Celldömölki járás Csönge 2023. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Csörötnek 2024. Vas vármegye Körmendi járás Daraboshegy 2025. Vas vármegye Szombathelyi járás Dozmat 2026. Vas vármegye Körmendi járás Döbörhegy 2027. Vas vármegye Körmendi járás Döröske 2028. Vas vármegye Celldömölki járás Duka 2029. Vas vármegye Vasvári járás Egervölgy 2030. Vas vármegye Celldömölki járás Egyházashetye 2031. Vas vármegye Körmendi járás Egyházashollós 2032. Vas vármegye Körmendi járás Egyházasrádóc 2033. Vas vármegye Szombathelyi járás Felsőcsatár 2034. Vas vármegye Körmendi járás Felsőjánosfa 2035. Vas vármegye Körmendi járás Felsőmarác 2036. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Felsőszölnök 2037. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Gasztony 2038. Vas vármegye Sárvári járás Gérce 2039. Vas vármegye Vasvári járás Gersekarát 2040. Vas vármegye Sárvári járás Gór 2041. Vas vármegye Szombathelyi járás Gyanógeregye 2042. Vas vármegye Vasvári járás Győrvár 2043. Vas vármegye Körmendi járás Halastó 2044. Vas vármegye Körmendi járás Halogy 2045. Vas vármegye Körmendi járás Harasztifalu 2046. Vas vármegye Sárvári járás Hegyfalu 2047. Vas vármegye Körmendi járás Hegyháthodász 2048. Vas vármegye Körmendi járás Hegyhátsál 2049. Vas vármegye Körmendi járás Hegyhátszentjakab 2050. Vas vármegye Körmendi járás Hegyhátszentmárton 2051. Vas vármegye Vasvári járás Hegyhátszentpéter 2052. Vas vármegye Szombathelyi járás Horvátlövő 2053. Vas vármegye Kőszegi járás Horvátzsidány 2054. Vas vármegye Sárvári járás Hosszúpereszteg 2055. Vas vármegye Sárvári járás Ikervár 2056. Vas vármegye Kőszegi járás Iklanberény 2057. Vas vármegye Körmendi járás Ispánk 2058. Vas vármegye Körmendi járás Ivánc 2059. Vas vármegye Sárvári járás Jákfa 2060. Vas vármegye Celldömölki járás Jánosháza 2061. Vas vármegye Sárvári járás Káld 2062. Vas vármegye Vasvári járás Kám 2063. Vas vármegye Celldömölki járás Karakó 2064. Vas vármegye Körmendi járás Katafa 2065. Vas vármegye Celldömölki járás Keléd 2066. Vas vármegye Celldömölki járás Kemeneskápolna 2067. Vas vármegye Celldömölki járás Kemenesmagasi 2068. Vas vármegye Celldömölki járás Kemenesmihályfa 2069. Vas vármegye Celldömölki járás Kemenespálfa 2070. Vas vármegye Celldömölki járás Kemenessömjén 2071. Vas vármegye Celldömölki járás Kemenesszentmárton 2072. Vas vármegye Körmendi járás Kemestaródfa 2073. Vas vármegye Sárvári járás Kenéz 2074. Vas vármegye Celldömölki járás Kenyeri 2075. Vas vármegye Körmendi járás Kercaszomor 2076. Vas vármegye Körmendi járás Kerkáskápolna 2077. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Kétvölgy 2078. Vas vármegye Körmendi járás Kisrákos 2079. Vas vármegye Celldömölki járás Kissomlyó 2080. Vas vármegye Szombathelyi járás Kisunyom 2081. Vas vármegye Kőszegi járás Kiszsidány 2082. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Kondorfa 2083. Vas vármegye Celldömölki járás Köcsk 2084. Vas vármegye Kőszegi járás Kőszegdoroszló 2085. Vas vármegye Kőszegi járás Kőszegpaty 2086. Vas vármegye Kőszegi járás Kőszegszerdahely 2087. Vas vármegye Kőszegi járás Lócs 2088. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Magyarlak 2089. Vas vármegye Körmendi járás Magyarnádalja 2090. Vas vármegye Körmendi járás Magyarszecsőd 2091. Vas vármegye Körmendi járás Magyarszombatfa 2092. Vas vármegye Sárvári járás Megyehíd 2093. Vas vármegye Sárvári járás Meggyeskovácsi 2094. Vas vármegye Celldömölki járás Mersevát 2095. Vas vármegye Sárvári járás Mesterháza 2096. Vas vármegye Celldömölki járás Mesteri 2097. Vas vármegye Szombathelyi járás Meszlen 2098. Vas vármegye Vasvári járás Mikosszéplak 2099. Vas vármegye Körmendi járás Molnaszecsőd 2100. Vas vármegye Körmendi járás Nádasd 2101. Vas vármegye Sárvári járás Nagygeresd 2102. Vas vármegye Körmendi járás Nagykölked 2103. Vas vármegye Körmendi járás Nagymizdó 2104. Vas vármegye Körmendi járás Nagyrákos 2105. Vas vármegye Celldömölki járás Nagysimonyi 2106. Vas vármegye Vasvári járás Nagytilaj 2107. Vas vármegye Szombathelyi járás Narda 2108. Vas vármegye Szombathelyi járás Nemesbőd 2109. Vas vármegye Kőszegi járás Nemescsó 2110. Vas vármegye Celldömölki járás Nemeskeresztúr 2111. Vas vármegye Celldömölki járás Nemeskocs 2112. Vas vármegye Szombathelyi járás Nemeskolta 2113. Vas vármegye Sárvári járás Nemesládony 2114. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Nemesmedves 2115. Vas vármegye Körmendi járás Nemesrempehollós 2116. Vas vármegye Sárvári járás Nick 2117. Vas vármegye Sárvári járás Nyőgér 2118. Vas vármegye Vasvári járás Olaszfa 2119. Vas vármegye Kőszegi járás Ólmod 2120. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Orfalu 2121. Vas vármegye Celldömölki járás Ostffyasszonyfa 2122. Vas vármegye Vasvári járás Oszkó 2123. Vas vármegye Sárvári járás Ölbő 2124. Vas vármegye Körmendi járás Őrimagyarósd 2125. Vas vármegye Körmendi járás Őriszentpéter 2126. Vas vármegye Vasvári járás Pácsony 2127. Vas vármegye Körmendi járás Pankasz 2128. Vas vármegye Celldömölki járás Pápoc 2129. Vas vármegye Sárvári járás Pecöl 2130. Vas vármegye Szombathelyi járás Perenye 2131. Vas vármegye Kőszegi járás Peresznye 2132. Vas vármegye Vasvári járás Petőmihályfa 2133. Vas vármegye Körmendi járás Pinkamindszent 2134. Vas vármegye Szombathelyi járás Pornóapáti 2135. Vas vármegye Sárvári járás Porpác 2136. Vas vármegye Sárvári járás Pósfa 2137. Vas vármegye Kőszegi járás Pusztacsó 2138. Vas vármegye Vasvári járás Püspökmolnári 2139. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Rábagyarmat 2140. Vas vármegye Vasvári járás Rábahídvég 2141. Vas vármegye Sárvári járás Rábapaty 2142. Vas vármegye Szombathelyi járás Rábatöttös 2143. Vas vármegye Körmendi járás Rádóckölked 2144. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Rátót 2145. Vas vármegye Sárvári járás Répcelak 2146. Vas vármegye Sárvári járás Répceszentgyörgy 2147. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Rönök 2148. Vas vármegye Szombathelyi járás Rum 2149. Vas vármegye Sárvári járás Sajtoskál 2150. Vas vármegye Szombathelyi járás Salköveskút 2151. Vas vármegye Vasvári járás Sárfimizdó 2152. Vas vármegye Sárvári járás Simaság 2153. Vas vármegye Sárvári járás Sitke 2154. Vas vármegye Szombathelyi járás Sorkifalud 2155. Vas vármegye Szombathelyi járás Sorkikápolna 2156. Vas vármegye Szombathelyi járás Sorokpolány 2157. Vas vármegye Sárvári járás Sótony 2158. Vas vármegye Szombathelyi járás Söpte 2159. Vas vármegye Körmendi járás Szaknyér 2160. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Szakonyfalu 2161. Vas vármegye Körmendi járás Szalafő 2162. Vas vármegye Körmendi járás Szarvaskend 2163. Vas vármegye Körmendi járás Szatta 2164. Vas vármegye Sárvári járás Szeleste 2165. Vas vármegye Vasvári járás Szemenye 2166. Vas vármegye Szombathelyi járás Szentpéterfa 2167. Vas vármegye Celldömölki járás Szergény 2168. Vas vármegye Körmendi járás Szőce 2169. Vas vármegye Szombathelyi járás Tanakajd 2170. Vas vármegye Vasvári járás Telekes 2171. Vas vármegye Celldömölki járás Tokorcs 2172. Vas vármegye Sárvári járás Tompaládony 2173. Vas vármegye Kőszegi járás Tormásliget 2174. Vas vármegye Kőszegi járás Tömörd 2175. Vas vármegye Sárvári járás Uraiújfalu 2176. Vas vármegye Sárvári járás Vámoscsalád 2177. Vas vármegye Körmendi járás Vasalja 2178. Vas vármegye Sárvári járás Vásárosmiske 2179. Vas vármegye Szombathelyi járás Vasasszonyfa 2180. Vas vármegye Sárvári járás Vasegerszeg 2181. Vas vármegye Sárvári járás Vashosszúfalu 2182. Vas vármegye Szombathelyi járás Vaskeresztes 2183. Vas vármegye Szombathelyi járás Vassurány 2184. Vas vármegye Vasvári járás Vasvár 2185. Vas vármegye Szombathelyi járás Vasszécseny 2186. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Vasszentmihály 2187. Vas vármegye Szombathelyi járás Vasszilvágy 2188. Vas vármegye Szombathelyi járás Vát 2189. Vas vármegye Kőszegi járás Velem 2190. Vas vármegye Körmendi járás Velemér 2191. Vas vármegye Szombathelyi járás Vép 2192. Vas vármegye Körmendi járás Viszák 2193. Vas vármegye Celldömölki járás Vönöck 2194. Vas vármegye Sárvári járás Zsédeny 2195. Vas vármegye Szombathelyi járás Zsennye 2196. Veszprém vármegye Tapolcai járás Ábrahámhegy 2197. Veszprém vármegye Pápai járás Adásztevel 2198. Veszprém vármegye Devecseri járás Adorjánháza 2199. Veszprém vármegye Devecseri járás Apácatorna 2200. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Aszófő 2201. Veszprém vármegye Tapolcai járás Badacsonytomaj 2202. Veszprém vármegye Tapolcai járás Badacsonytördemic 2203. Veszprém vármegye Zirci járás Bakonybél 2204. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonyjákó 2205. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonykoppány 2206. Veszprém vármegye Zirci járás Bakonynána 2207. Veszprém vármegye Zirci járás Bakonyoszlop 2208. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonypölöske 2209. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonyság 2210. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonyszentiván 2211. Veszprém vármegye Zirci járás Bakonyszentkirály 2212. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonyszücs 2213. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonytamási 2214. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Balatonakali 2215. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Balatonakarattya 2216. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Balatoncsicsó 2217. Veszprém vármegye Tapolcai járás Balatonederics 2218. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Balatonfőkajár 2219. Veszprém vármegye Tapolcai járás Balatonhenye 2220. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Balatonkenese 2221. Veszprém vármegye Tapolcai járás Balatonrendes 2222. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Balatonszepezd 2223. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Balatonudvari 2224. Veszprém vármegye Veszprémi járás Bánd 2225. Veszprém vármegye Veszprémi járás Barnag 2226. Veszprém vármegye Sümegi járás Bazsi 2227. Veszprém vármegye Pápai járás Béb 2228. Veszprém vármegye Pápai járás Békás 2229. Veszprém vármegye Sümegi járás Bodorfa 2230. Veszprém vármegye Devecseri járás Borszörcsök 2231. Veszprém vármegye Zirci járás Borzavár 2232. Veszprém vármegye Sümegi járás Csabrendek 2233. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Csajág 2234. Veszprém vármegye Ajkai járás Csehbánya 2235. Veszprém vármegye Zirci járás Csesznek 2236. Veszprém vármegye Zirci járás Csetény 2237. Veszprém vármegye Pápai járás Csót 2238. Veszprém vármegye Devecseri járás Csögle 2239. Veszprém vármegye Sümegi járás Dabronc 2240. Veszprém vármegye Devecseri járás Dabrony 2241. Veszprém vármegye Pápai járás Dáka 2242. Veszprém vármegye Devecseri járás Devecser 2243. Veszprém vármegye Devecseri járás Doba 2244. Veszprém vármegye Pápai járás Döbrönte 2245. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Dörgicse 2246. Veszprém vármegye Zirci járás Dudar 2247. Veszprém vármegye Devecseri járás Egeralja 2248. Veszprém vármegye Pápai járás Egyházaskesző 2249. Veszprém vármegye Veszprémi járás Eplény 2250. Veszprém vármegye Ajkai járás Farkasgyepű 2251. Veszprém vármegye Pápai járás Ganna 2252. Veszprém vármegye Pápai járás Gecse 2253. Veszprém vármegye Pápai járás Gic 2254. Veszprém vármegye Sümegi járás Gógánfa 2255. Veszprém vármegye Sümegi járás Gyepükaján 2256. Veszprém vármegye Tapolcai járás Gyulakeszi 2257. Veszprém vármegye Veszprémi járás Hajmáskér 2258. Veszprém vármegye Ajkai járás Halimba 2259. Veszprém vármegye Veszprémi járás Hárskút 2260. Veszprém vármegye Tapolcai járás Hegyesd 2261. Veszprém vármegye Tapolcai járás Hegymagas 2262. Veszprém vármegye Veszprémi járás Herend 2263. Veszprém vármegye Sümegi járás Hetyefő 2264. Veszprém vármegye Veszprémi járás Hidegkút 2265. Veszprém vármegye Pápai járás Homokbödöge 2266. Veszprém vármegye Sümegi járás Hosztót 2267. Veszprém vármegye Devecseri járás Iszkáz 2268. Veszprém vármegye Várpalotai járás Jásd 2269. Veszprém vármegye Devecseri járás Kamond 2270. Veszprém vármegye Tapolcai járás Kapolcs 2271. Veszprém vármegye Sümegi járás Káptalanfa 2272. Veszprém vármegye Tapolcai járás Káptalantóti 2273. Veszprém vármegye Devecseri járás Karakószörcsök 2274. Veszprém vármegye Tapolcai járás Kékkút 2275. Veszprém vármegye Pápai járás Kemeneshőgyész 2276. Veszprém vármegye Pápai járás Kemenesszentpéter 2277. Veszprém vármegye Devecseri járás Kerta 2278. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Királyszentistván 2279. Veszprém vármegye Tapolcai járás Kisapáti 2280. Veszprém vármegye Devecseri járás Kisberzseny 2281. Veszprém vármegye Devecseri járás Kiscsősz 2282. Veszprém vármegye Ajkai járás Kislőd 2283. Veszprém vármegye Devecseri járás Kispirit 2284. Veszprém vármegye Devecseri járás Kisszőlős 2285. Veszprém vármegye Devecseri járás Kolontár 2286. Veszprém vármegye Tapolcai járás Kővágóörs 2287. Veszprém vármegye Tapolcai járás Köveskál 2288. Veszprém vármegye Pápai járás Kup 2289. Veszprém vármegye Pápai járás Külsővat 2290. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Küngös 2291. Veszprém vármegye Tapolcai járás Lesencefalu 2292. Veszprém vármegye Tapolcai járás Lesenceistvánd 2293. Veszprém vármegye Tapolcai járás Lesencetomaj 2294. Veszprém vármegye Zirci járás Lókút 2295. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Lovas 2296. Veszprém vármegye Pápai járás Lovászpatona 2297. Veszprém vármegye Pápai járás Magyargencs 2298. Veszprém vármegye Pápai járás Malomsok 2299. Veszprém vármegye Pápai járás Marcalgergelyi 2300. Veszprém vármegye Pápai járás Marcaltő 2301. Veszprém vármegye Sümegi járás Megyer 2302. Veszprém vármegye Veszprémi járás Mencshely 2303. Veszprém vármegye Pápai járás Mezőlak 2304. Veszprém vármegye Pápai járás Mihályháza 2305. Veszprém vármegye Tapolcai járás Mindszentkálla 2306. Veszprém vármegye Tapolcai járás Monostorapáti 2307. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Monoszló 2308. Veszprém vármegye Pápai járás Nagyacsád 2309. Veszprém vármegye Devecseri járás Nagyalásony 2310. Veszprém vármegye Pápai járás Nagydém 2311. Veszprém vármegye Zirci járás Nagyesztergár 2312. Veszprém vármegye Pápai járás Nagygyimót 2313. Veszprém vármegye Devecseri járás Nagypirit 2314. Veszprém vármegye Pápai járás Nagytevel 2315. Veszprém vármegye Veszprémi járás Nagyvázsony 2316. Veszprém vármegye Pápai járás Nemesgörzsöny 2317. Veszprém vármegye Tapolcai járás Nemesgulács 2318. Veszprém vármegye Sümegi járás Nemeshany 2319. Veszprém vármegye Tapolcai járás Nemesvita 2320. Veszprém vármegye Pápai járás Nemesszalók 2321. Veszprém vármegye Pápai járás Németbánya 2322. Veszprém vármegye Pápai járás Nóráp 2323. Veszprém vármegye Devecseri járás Noszlop 2324. Veszprém vármegye Pápai járás Nyárád 2325. Veszprém vármegye Ajkai járás Nyirád 2326. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Óbudavár 2327. Veszprém vármegye Zirci járás Olaszfalu 2328. Veszprém vármegye Devecseri járás Oroszi 2329. Veszprém vármegye Ajkai járás Öcs 2330. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Örvényes 2331. Veszprém vármegye Várpalotai járás Ősi 2332. Veszprém vármegye Várpalotai járás Öskü 2333. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Paloznak 2334. Veszprém vármegye Pápai járás Pápadereske 2335. Veszprém vármegye Pápai járás Pápakovácsi 2336. Veszprém vármegye Pápai járás Pápasalamon 2337. Veszprém vármegye Pápai járás Pápateszér 2338. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Papkeszi 2339. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Pécsely 2340. Veszprém vármegye Zirci járás Pénzesgyőr 2341. Veszprém vármegye Várpalotai járás Pétfürdő 2342. Veszprém vármegye Zirci járás Porva 2343. Veszprém vármegye Veszprémi járás Pula 2344. Veszprém vármegye Devecseri járás Pusztamiske 2345. Veszprém vármegye Tapolcai járás Raposka 2346. Veszprém vármegye Sümegi járás Rigács 2347. Veszprém vármegye Tapolcai járás Salföld 2348. Veszprém vármegye Tapolcai járás Sáska 2349. Veszprém vármegye Veszprémi járás Sóly 2350. Veszprém vármegye Devecseri járás Somlójenő 2351. Veszprém vármegye Devecseri járás Somlószőlős 2352. Veszprém vármegye Devecseri járás Somlóvásárhely 2353. Veszprém vármegye Devecseri járás Somlóvecse 2354. Veszprém vármegye Sümegi járás Sümegprága 2355. Veszprém vármegye Zirci járás Szápár 2356. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Szentantalfa 2357. Veszprém vármegye Tapolcai járás Szentbékkálla 2358. Veszprém vármegye Veszprémi járás Szentgál 2359. Veszprém vármegye Sümegi járás Szentimrefalva 2360. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Szentjakabfa 2361. Veszprém vármegye Veszprémi járás Szentkirályszabadja 2362. Veszprém vármegye Tapolcai járás Szigliget 2363. Veszprém vármegye Ajkai járás Szőc 2364. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Tagyon 2365. Veszprém vármegye Pápai járás Takácsi 2366. Veszprém vármegye Tapolcai járás Taliándörögd 2367. Veszprém vármegye Várpalotai járás Tés 2368. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Tihany 2369. Veszprém vármegye Devecseri járás Tüskevár 2370. Veszprém vármegye Pápai járás Ugod 2371. Veszprém vármegye Sümegi járás Ukk 2372. Veszprém vármegye Ajkai járás Úrkút 2373. Veszprém vármegye Tapolcai járás Uzsa 2374. Veszprém vármegye Pápai járás Vanyola 2375. Veszprém vármegye Pápai járás Várkesző 2376. Veszprém vármegye Ajkai járás Városlőd 2377. Veszprém vármegye Pápai járás Vaszar 2378. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Vászoly 2379. Veszprém vármegye Veszprémi járás Veszprémfajsz 2380. Veszprém vármegye Sümegi járás Veszprémgalsa 2381. Veszprém vármegye Devecseri járás Vid 2382. Veszprém vármegye Tapolcai járás Vigántpetend 2383. Veszprém vármegye Várpalotai járás Vilonya 2384. Veszprém vármegye Pápai járás Vinár 2385. Veszprém vármegye Veszprémi járás Vöröstó 2386. Veszprém vármegye Sümegi járás Zalaerdőd 2387. Veszprém vármegye Sümegi járás Zalagyömörő 2388. Veszprém vármegye Sümegi járás Zalameggyes 2389. Veszprém vármegye Sümegi járás Zalaszegvár 2390. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Zánka 2391. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Alibánfa 2392. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Almásháza 2393. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Alsónemesapáti 2394. Zala vármegye Nagykanizsai járás Alsórajk 2395. Zala vármegye Lenti járás Alsószenterzsébet 2396. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Babosdöbréte 2397. Zala vármegye Lenti járás Baglad 2398. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Bagod 2399. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Bak 2400. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Baktüttös 2401. Zala vármegye Nagykanizsai járás Balatonmagyaród 2402. Zala vármegye Letenyei járás Bánokszentgyörgy 2403. Zala vármegye Lenti járás Barlahida 2404. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Batyk 2405. Zala vármegye Letenyei járás Bázakerettye 2406. Zala vármegye Letenyei járás Becsehely 2407. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Becsvölgye 2408. Zala vármegye Nagykanizsai járás Belezna 2409. Zala vármegye Lenti járás Belsősárd 2410. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Bezeréd 2411. Zala vármegye Nagykanizsai járás Bocska 2412. Zala vármegye Keszthelyi járás Bókaháza 2413. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Boncodfölde 2414. Zala vármegye Letenyei járás Borsfa 2415. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Böde 2416. Zala vármegye Lenti járás Bödeháza 2417. Zala vármegye Nagykanizsai járás Börzönce 2418. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Búcsúszentlászló 2419. Zala vármegye Letenyei járás Bucsuta 2420. Zala vármegye Nagykanizsai járás Csapi 2421. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Csatár 2422. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Csertalakos 2423. Zala vármegye Lenti járás Csesztreg 2424. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Csonkahegyhát 2425. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Csöde 2426. Zala vármegye Lenti járás Csömödér 2427. Zala vármegye Letenyei járás Csörnyeföld 2428. Zala vármegye Keszthelyi járás Dióskál 2429. Zala vármegye Lenti járás Dobri 2430. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Dobronhegy 2431. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Döbröce 2432. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Dötk 2433. Zala vármegye Keszthelyi járás Egeraracsa 2434. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Egervár 2435. Zala vármegye Nagykanizsai járás Eszteregnye 2436. Zala vármegye Keszthelyi járás Esztergályhorváti 2437. Zala vármegye Nagykanizsai járás Felsőrajk 2438. Zala vármegye Lenti járás Felsőszenterzsébet 2439. Zala vármegye Nagykanizsai járás Fityeház 2440. Zala vármegye Nagykanizsai járás Fűzvölgy 2441. Zala vármegye Lenti járás Gáborjánháza 2442. Zala vármegye Nagykanizsai járás Galambok 2443. Zala vármegye Nagykanizsai járás Garabonc 2444. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Gellénháza 2445. Zala vármegye Nagykanizsai járás Gelse 2446. Zala vármegye Nagykanizsai járás Gelsesziget 2447. Zala vármegye Keszthelyi járás Gétye 2448. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Gombosszeg 2449. Zala vármegye Lenti járás Gosztola 2450. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Gősfa 2451. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Gutorfölde 2452. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Gyűrűs 2453. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Hagyárosbörönd 2454. Zala vármegye Nagykanizsai járás Hahót 2455. Zala vármegye Lenti járás Hernyék 2456. Zala vármegye Nagykanizsai járás Homokkomárom 2457. Zala vármegye Nagykanizsai járás Hosszúvölgy 2458. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Hottó 2459. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Iborfia 2460. Zala vármegye Lenti járás Iklódbördőce 2461. Zala vármegye Nagykanizsai járás Kacorlak 2462. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Kallósd 2463. Zala vármegye Lenti járás Kálócfa 2464. Zala vármegye Lenti járás Kányavár 2465. Zala vármegye Keszthelyi járás Karmacs 2466. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Kávás 2467. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Kemendollár 2468. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Keménfa 2469. Zala vármegye Nagykanizsai járás Kerecseny 2470. Zala vármegye Lenti járás Kerkabarabás 2471. Zala vármegye Lenti járás Kerkafalva 2472. Zala vármegye Lenti járás Kerkakutas 2473. Zala vármegye Letenyei járás Kerkaszentkirály 2474. Zala vármegye Lenti járás Kerkateskánd 2475. Zala vármegye Nagykanizsai járás Kilimán 2476. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Kisbucsa 2477. Zala vármegye Letenyei járás Kiscsehi 2478. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Kisgörbő 2479. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Kiskutas 2480. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Kispáli 2481. Zala vármegye Nagykanizsai járás Kisrécse 2482. Zala vármegye Letenyei járás Kistolmács 2483. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Kisvásárhely 2484. Zala vármegye Lenti járás Kissziget 2485. Zala vármegye Lenti járás Kozmadombja 2486. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Kustánszeg 2487. Zala vármegye Lenti járás Külsősárd 2488. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Lakhegy 2489. Zala vármegye Letenyei járás Lasztonya 2490. Zala vármegye Lenti járás Lendvadedes 2491. Zala vármegye Lenti járás Lendvajakabfa 2492. Zala vármegye Letenyei járás Letenye 2493. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Lickóvadamos 2494. Zala vármegye Keszthelyi járás Ligetfalva 2495. Zala vármegye Letenyei járás Lispeszentadorján 2496. Zala vármegye Nagykanizsai járás Liszó 2497. Zala vármegye Lenti járás Lovászi 2498. Zala vármegye Lenti járás Magyarföld 2499. Zala vármegye Nagykanizsai járás Magyarszentmiklós 2500. Zala vármegye Nagykanizsai járás Magyarszerdahely 2501. Zala vármegye Letenyei járás Maróc 2502. Zala vármegye Lenti járás Márokföld 2503. Zala vármegye Nagykanizsai járás Miháld 2504. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Mihályfa 2505. Zala vármegye Lenti járás Mikekarácsonyfa 2506. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Milejszeg 2507. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Misefa 2508. Zala vármegye Letenyei járás Molnári 2509. Zala vármegye Nagykanizsai járás Murakeresztúr 2510. Zala vármegye Letenyei járás Murarátka 2511. Zala vármegye Letenyei járás Muraszemenye 2512. Zala vármegye Nagykanizsai járás Nagybakónak 2513. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Nagygörbő 2514. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nagykapornak 2515. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nagykutas 2516. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nagylengyel 2517. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nagypáli 2518. Zala vármegye Nagykanizsai járás Nagyrada 2519. Zala vármegye Nagykanizsai járás Nagyrécse 2520. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nemesapáti 2521. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nemeshetés 2522. Zala vármegye Lenti járás Nemesnép 2523. Zala vármegye Nagykanizsai járás Nemespátró 2524. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nemesrádó 2525. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nemessándorháza 2526. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nemesszentandrás 2527. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Németfalu 2528. Zala vármegye Lenti járás Nova 2529. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Óhíd 2530. Zala vármegye Letenyei járás Oltárc 2531. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Orbányosfa 2532. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Ormándlak 2533. Zala vármegye Nagykanizsai járás Orosztony 2534. Zala vármegye Lenti járás Ortaháza 2535. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Ozmánbük 2536. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pacsa 2537. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Padár 2538. Zala vármegye Lenti járás Páka 2539. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Pakod 2540. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pálfiszeg 2541. Zala vármegye Nagykanizsai járás Pat 2542. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pethőhenye 2543. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Petrikeresztúr 2544. Zala vármegye Letenyei járás Petrivente 2545. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pókaszepetk 2546. Zala vármegye Lenti járás Pórszombat 2547. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pölöske 2548. Zala vármegye Nagykanizsai járás Pölöskefő 2549. Zala vármegye Lenti járás Pördefölde 2550. Zala vármegye Nagykanizsai járás Pötréte 2551. Zala vármegye Lenti járás Pusztaapáti 2552. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pusztaederics 2553. Zala vármegye Letenyei járás Pusztamagyaród 2554. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pusztaszentlászló 2555. Zala vármegye Lenti járás Ramocsa 2556. Zala vármegye Lenti járás Rédics 2557. Zala vármegye Lenti járás Resznek 2558. Zala vármegye Nagykanizsai járás Rigyác 2559. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Salomvár 2560. Zala vármegye Nagykanizsai járás Sand 2561. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Sárhida 2562. Zala vármegye Keszthelyi járás Sármellék 2563. Zala vármegye Letenyei járás Semjénháza 2564. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Sénye 2565. Zala vármegye Nagykanizsai járás Sormás 2566. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Söjtör 2567. Zala vármegye Nagykanizsai járás Surd 2568. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Sümegcsehi 2569. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Szalapa 2570. Zala vármegye Lenti járás Szécsisziget 2571. Zala vármegye Keszthelyi járás Szentgyörgyvár 2572. Zala vármegye Lenti járás Szentgyörgyvölgy 2573. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Szentkozmadombja 2574. Zala vármegye Letenyei járás Szentliszló 2575. Zala vármegye Letenyei járás Szentmargitfalva 2576. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Szentpéterfölde 2577. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Szentpéterúr 2578. Zala vármegye Nagykanizsai járás Szepetnek 2579. Zala vármegye Lenti járás Szijártóháza 2580. Zala vármegye Lenti járás Szilvágy 2581. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Tekenye 2582. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Tilaj 2583. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Tófej 2584. Zala vármegye Lenti járás Tormafölde 2585. Zala vármegye Lenti járás Tornyiszentmiklós 2586. Zala vármegye Letenyei járás Tótszentmárton 2587. Zala vármegye Letenyei járás Tótszerdahely 2588. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Türje 2589. Zala vármegye Nagykanizsai járás Újudvar 2590. Zala vármegye Letenyei járás Valkonya 2591. Zala vármegye Keszthelyi járás Vállus 2592. Zala vármegye Letenyei járás Várfölde 2593. Zala vármegye Keszthelyi járás Várvölgy 2594. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Vasboldogasszony 2595. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Vaspör 2596. Zala vármegye Keszthelyi járás Vindornyafok 2597. Zala vármegye Keszthelyi járás Vindornyalak 2598. Zala vármegye Keszthelyi járás Vindornyaszőlős 2599. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Vöckönd 2600. Zala vármegye Letenyei járás Zajk 2601. Zala vármegye Keszthelyi járás Zalaapáti 2602. Zala vármegye Lenti járás Zalabaksa 2603. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Zalabér 2604. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaboldogfa 2605. Zala vármegye Keszthelyi járás Zalacsány 2606. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalacséb 2607. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaháshágy 2608. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaigrice 2609. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaistvánd 2610. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalakomár 2611. Zala vármegye Keszthelyi járás Zalaköveskút 2612. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalalövő 2613. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalamerenye 2614. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalasárszeg 2615. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalaszabar 2616. Zala vármegye Keszthelyi járás Zalaszántó 2617. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalaszentbalázs 2618. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaszentgyörgy 2619. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaszentiván 2620. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalaszentjakab 2621. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Zalaszentlászló 2622. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaszentlőrinc 2623. Zala vármegye Keszthelyi járás Zalaszentmárton 2624. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaszentmihály 2625. Zala vármegye Lenti járás Zalaszombatfa 2626. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalatárnok 2627. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalaújlak 2628. Zala vármegye Keszthelyi járás Zalavár 2629. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Zalavég 2630. Zala vármegye Lenti járás Zebecke

