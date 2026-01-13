Falusi CSOK 2026: feltételek, településlista, igénylési tudnivalók egy helyen!

  • Megjelenítés
2026-ban is felvehető a preferált kistelepüléseken a falusi CSOK: házépítésre vagy lakásvásárlásra egy gyerekkel 1 millió, kettővel 4 millió, hárommal 15 millió forint igényelhető, házaspárok esetén az előre vállalt gyermekek is figyelembe vehetők. Meglévő ingatlan korszerűsítésére, bővítésére az említett összegek fele vehető fel, és a falusi CSOK akár kétféle kamattámogatott hitellel, így például az új Otthon Starttal, vagy új gyermek vállalása esetén a CSOK Plusszal is kombinálható. Bemutatjuk a feltételeket, a településlistát és az igénylési tudnivalókat.
Falusi CSOK 2026: mire vehető fel és mekkora összeg?

A falusi CSOK továbbra is a preferált kistelepüléseken (lásd alább a településlistát) fekvő vagy külterületi (tanya, birtokközpont) lakásnak minősülő

  • új családi ház vásárlása vagy építése vagy
  • használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy
  • kisebb összegben (lásd alább) meglévő használt lakás bővítése, illetve korszerűsítése

céljából vehető igénybe, új építésű társasházi lakásra nem. Nem változott, hogy használt lakás vásárlására akkor használható fel, ha egyúttal a lakás korszerűsítésére és/vagy bővítésére is igénybe veszik a kedvezményt. Az összegek:

  • egy gyermek esetén 1 millió forint,
  • két gyermek esetén 4 millió forint,
  • három gyermek esetén 15 millió forint.

Házaspárok esetében ebbe az előre vállalt gyermekek is beleszámítanak, a többieknél csak a meglévők (a legalább 12 hetes magzattal együtt). Használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése esetén a felvett 50%-a fordítható magára a vásárlásra, a másik fele a bővítésre, illetve korszerűsítésre.

Falusi CSOK 2026: ki számít gyermeknek, hány gyermek vállalható?

A gyermekszám meghatározása során az igénylővel egy háztartásban élő meglévő és előre vállalt 25 év alatti gyermekek számát, illetve a 12. hetét elért magzatot együttesen kell figyelembe venni. Ami a gyermekek előre vállalását illeti, kizárólag fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) számára lehetséges:

  • gyermektelen fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) legfeljebb három,
  • egygyermekes legfeljebb kettő,
  • kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermeket vállalhatnak előre,

más (idősebb vagy élettársi kapcsolatban élő, akár egyedülálló) igénylők meglévő gyermekek után tudják igénybe venni a falusi CSOK-ot. 

Egy gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni.

Lakáshitellel már rendelkezők esetén a családi otthonteremtési kedvezmény azon utóbb született gyermek után is igényelhető tartozáscsökkentésre, akire tekintettel még nem vették igénybe a CSOK-ot. Az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény gyermekenkénti összege a korábbi 400 ezer forintról 1 millió forintra nőtt.

Falusi CSOK 2026: milyen feltételeket kell teljesíteni?

Fontos megkötés, hogy a falusi CSOK 2026-ben

  • a figyelembe vett, azonos háztartásban élő gyermek(ek) 25. életévének betöltéséig igényelhető,
  • büntetlen előélet és legfeljebb 5 ezer forintos köztartozás mellett vehető fel,
  • előre vállalt gyermekre csak olyan házaspárok igényelhetik, amelyben a feleség 41 évnél fiatalabb (meglévő gyermeknél nincs ilyen életkori megkötés),
  • egy gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni, ha ezek nem teljesülnek, akkor a Ptk. szerinti késedelmi kamat 3 százalékponttal növelt mértékével kell a támogatást visszafizetni,
  • a CSOK Plusz szabályaival egységesen legalább 2 éves folyamatos tb-jogviszony szükséges hozzá, ami külföldön és felsőoktatási jogviszonnyal is teljesíthető, és legfeljebb 30 napos megszakítás lehet benne; ugyanakkor az átalányadózást legalább egy éve alkalmazó egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő, illetve legalább egy éve kisadózó egyéni vállalkozó esetében a tb-elvárást 1 évre csökkentették 2024 folyamán,
  • meglévő tulajdon egy másik ingatlanban nem akadály, de a támogatott lakásban házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie,
  • a falusi CSOK-os ingatlanban is 10 évig bent kell élni (bizonyos kivételekkel, lásd alább), erre az időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre,
  • kivételt jelent a bentlakási kötelezettség alól a) a gyermek tanulmányai miatti elköltözése, b) egészségügyi intézményben kezelés, c) legfeljebb öt évig egy másik településen történő munkavállalás, d) közeli tartozó ápolása, e) letöltendő szabadságvesztés, f) a nagykorú gyermek elköltözése, g) a nagykorú váló gyermek elköltözése, h) a foglalkozási jogviszony miatt szolgálati lakásban való bentlakás kötelezettsége.

A falusi CSOK igénylése és folyósítása: hol és meddig?

Az igénylő a hitelintézetnél benyújtott kérelme alapján igényelheti a családi otthonteremtési kedvezményt, amelyet a megkötött támogatási szerződés alapján a Magyar Államkincstár a hitelintézeten keresztül folyósít.

Építés és bővítés esetén a támogatás folyósításakészültségi foknak megfelelően, utólagosantörténik,

a részösszegeket a bank az elért készültségi fok arányában, a beruházási költségek legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett folyósítja.

A falusi CSOK-ot

  • a) lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,
  • b) lakás építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,
  • c) lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően,
  • d) új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását, nem engedélyköteles építési tevékenység esetén annak befejezését megelőzően kell igényelni a választott hitelintézetnél.

Mekkora lehet a lakás?

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert, b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert, c) három vagy több gyermek esetén a 60 négyzetmétert. Családi ház esetén a) egy gyermek esetén a 70 négyzetmétert, b) két gyermek esetén a 80 négyzetmétert, c) három vagy több gyermek esetén a 90 négyzetmétert.

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni. Bővítés esetén a hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie.

Falusi CSOK: mi számít bővítésnek és korszerűsítésnek?

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is. Meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető, egyszerre többhöz is: a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje, f) tető cseréje, felújítása, szigetelése, g) kémény építése, korszerűsítése, h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, illetve vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást, i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30 százalékáig, valamint j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 százalékáig.

CSOK-hitel vagy CSOK Plusz is járhat mellé

Míg a nagyobb településeken a korábbi fix 3%-os kamatozású kamattámogatott CSOK-hitelt 2024-ben felváltotta a CSOK Plusz, a falusi CSOK mellé továbbra is igényelhető a CSOK-hitel, de előre vállalt gyermek esetén a CSOK Plusz, illetve a 2025 szeptembere óta elérhető Otthon Start is. A CSOK-hitel és a CSOK Plusz azonban együtt nem vehető igénybe. Előbbi, illetve az Otthon Start nyilvánvalóan azok számára jobb megoldás, akik már rendelkeznek gyermekkel, de újat nem vállalnak, utóbbi az új gyermeket vállalók számára lehet vonzóbb lehetőség.

A kamattámogatott CSOK-hitel két gyermek után 10 millió, legalább három gyermek után 15 millió forint erejéig vehető igénybe,

előre vállalt gyermek után csak fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) számára elérhető. Meglévő lakás korszerűsítésére és/vagy bővítésére korábban csak 5, illetve 7,5 millió forintig volt felvehető a kamattámogatott kölcsön(rész), ez 2024. január 1-jétől 10, illetve 15 millió forintra emelkedett, vagyis egységesültek a felvehető maximális összegek.

A CSOK Plusz lehetőség részleteiről itt írtunk bővebben:

Áfa-visszatérítés és illetékmentesség: falusi CSOK mellé megmaradt

Míg a CSOK Plusz mellé a nagyobb településeken nem érhető el az áfa-visszatérítés, a preferált kistelepüléseken a falusi CSOK mellé továbbra is igénybe vehető, családi házak esetében 300 négyzetméteres felső mérethatárig.

Az áfa-visszatérítés lényege ugyanaz maradt:

  • az új házak vásárlásához kapcsolódó 5%-os áfa és
  • 5 millió forint erejéig az építkezésekhez kapcsolódó 27%-os áfa

továbbra is visszaigényelhető.

EMELLETT FALUSI CSOK MELLÉ A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKET SEM KELL MEGFIZETNI, AZ ILLETÉKMENTESSÉG A VÉTELÁRTÓL FÜGGETLEN.

Falusi CSOK 2026 településlista

A támogatás az alábbi preferált kistelepüléseken vehető igénybe:

Falusi CSOK településlista
  VÁRMEGYE JÁRÁS TELEPÜLÉS
1. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Ágasegyháza
2. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Akasztó
3. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Apostag
4. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Bácsbokod
5. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Bácsborsód
6. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Bácsszentgyörgy
7. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Bácsszőlős
8. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Balotaszállás
9. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Bátmonostor
10. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Bátya
11. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Bócsa
12. Bács-Kiskun vármegye Jánoshalmai járás Borota
13. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Bugac
14. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Bugacpusztaháza
15. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Császártöltés
16. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Csátalja
17. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Csávoly
18. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Csengőd
19. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Csikéria
20. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Csólyospálos
21. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Dávod
22. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Drágszél
23. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Dunaegyháza
24. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Dunafalva
25. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Dunapataj
26. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Dunaszentbenedek
27. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Dunatetétlen
28. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Dunavecse
29. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Dusnok
30. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Érsekcsanád
31. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Érsekhalma
32. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Fajsz
33. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Felsőlajos
34. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Felsőszentiván
35. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Foktő
36. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Fülöpháza
37. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Fülöpjakab
38. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Fülöpszállás
39. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Gara
40. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Gátér
41. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Géderlak
42. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Hajós
43. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Harkakötöny
44. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Harta
45. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Hercegszántó
46. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Homokmégy
47. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Imrehegy
48. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Jakabszállás
49. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Jászszentlászló
50. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Kaskantyú
51. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Katymár
52. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Kelebia
53. Bács-Kiskun vármegye Jánoshalmai járás Kéleshalom
54. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Kisszállás
55. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Kömpöc
56. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Kunadacs
57. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Kunbaja
58. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Kunbaracs
59. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Kunfehértó
60. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Kunpeszér
61. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Kunszállás
62. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Ladánybene
63. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Madaras
64. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Mátételke
65. Bács-Kiskun vármegye Jánoshalmai járás Mélykút
66. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Miske
67. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Móricgát
68. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Nagybaracska
69. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Nemesnádudvar
70. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Nyárlőrinc
71. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Ordas
72. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Orgovány
73. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Öregcsertő
74. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Páhi
75. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Pálmonostora
76. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Petőfiszállás
77. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Pirtó
78. Bács-Kiskun vármegye Jánoshalmai járás Rém
79. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Soltszentimre
80. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Sükösd
81. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Szakmár
82. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Szalkszentmárton
83. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Szank
84. Bács-Kiskun vármegye Tiszakécskei járás Szentkirály
85. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Szeremle
86. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Tabdi
87. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Tass
88. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Tataháza
89. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Tázlár
90. Bács-Kiskun vármegye Tiszakécskei járás Tiszaug
91. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Tompa
92. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Újsolt
93. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Újtelek
94. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Uszód
95. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Városföld
96. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Vaskút
97. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Zsana
98. Baranya vármegye Pécsi járás Abaliget
99. Baranya vármegye Sellyei járás Adorjás
100. Baranya vármegye Hegyháti járás Ág
101. Baranya vármegye Szigetvári járás Almamellék
102. Baranya vármegye Szigetvári járás Almáskeresztúr
103. Baranya vármegye Hegyháti járás Alsómocsolád
104. Baranya vármegye Pécsváradi járás Apátvarasd
105. Baranya vármegye Pécsi járás Aranyosgadány
106. Baranya vármegye Pécsi járás Áta
107. Baranya vármegye Bólyi járás Babarc
108. Baranya vármegye Siklósi járás Babarcszőlős
109. Baranya vármegye Hegyháti járás Bakóca
110. Baranya vármegye Pécsi járás Bakonya
111. Baranya vármegye Sellyei járás Baksa
112. Baranya vármegye Szigetvári járás Bánfa
113. Baranya vármegye Mohácsi járás Bár
114. Baranya vármegye Sellyei járás Baranyahídvég
115. Baranya vármegye Hegyháti járás Baranyajenő
116. Baranya vármegye Hegyháti járás Baranyaszentgyörgy
117. Baranya vármegye Szigetvári járás Basal
118. Baranya vármegye Bólyi járás Belvárdgyula
119. Baranya vármegye Siklósi járás Beremend
120. Baranya vármegye Pécsi járás Berkesd
121. Baranya vármegye Sellyei járás Besence
122. Baranya vármegye Mohácsi járás Bezedek
123. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Bicsérd
124. Baranya vármegye Komlói járás Bikal
125. Baranya vármegye Pécsi járás Birján
126. Baranya vármegye Siklósi járás Bisse
127. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Boda
128. Baranya vármegye Komlói járás Bodolyabér
129. Baranya vármegye Sellyei járás Bogádmindszent
130. Baranya vármegye Sellyei járás Bogdása
131. Baranya vármegye Szigetvári járás Boldogasszonyfa
132. Baranya vármegye Bólyi járás Borjád
133. Baranya vármegye Pécsi járás Bosta
134. Baranya vármegye Szigetvári járás Botykapeterd
135. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Bükkösd
136. Baranya vármegye Szigetvári járás Bürüs
137. Baranya vármegye Siklósi járás Cún
138. Baranya vármegye Sellyei járás Csányoszró
139. Baranya vármegye Siklósi járás Csarnóta
140. Baranya vármegye Szigetvári járás Csebény
141. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Cserdi
142. Baranya vármegye Szigetvári járás Csertő
143. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Csonkamindszent
144. Baranya vármegye Szigetvári járás Dencsháza
145. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Dinnyeberki
146. Baranya vármegye Siklósi járás Diósviszló
147. Baranya vármegye Siklósi járás Drávacsehi
148. Baranya vármegye Siklósi járás Drávacsepely
149. Baranya vármegye Sellyei járás Drávafok
150. Baranya vármegye Sellyei járás Drávaiványi
151. Baranya vármegye Sellyei járás Drávakeresztúr
152. Baranya vármegye Siklósi járás Drávapalkonya
153. Baranya vármegye Siklósi járás Drávapiski
154. Baranya vármegye Siklósi járás Drávaszabolcs
155. Baranya vármegye Siklósi járás Drávaszerdahely
156. Baranya vármegye Sellyei járás Drávasztára
157. Baranya vármegye Mohácsi járás Dunaszekcső
158. Baranya vármegye Pécsi járás Egerág
159. Baranya vármegye Siklósi járás Egyházasharaszti
160. Baranya vármegye Komlói járás Egyházaskozár
161. Baranya vármegye Pécsi járás Ellend
162. Baranya vármegye Szigetvári járás Endrőc
163. Baranya vármegye Mohácsi járás Erdősmárok
164. Baranya vármegye Pécsváradi járás Erdősmecske
165. Baranya vármegye Pécsváradi járás Erzsébet
166. Baranya vármegye Pécsváradi járás Fazekasboda
167. Baranya vármegye Mohácsi járás Feked
168. Baranya vármegye Hegyháti járás Felsőegerszeg
169. Baranya vármegye Sellyei járás Felsőszentmárton
170. Baranya vármegye Siklósi járás Garé
171. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Gerde
172. Baranya vármegye Hegyháti járás Gerényes
173. Baranya vármegye Pécsváradi járás Geresdlak
174. Baranya vármegye Sellyei járás Gilvánfa
175. Baranya vármegye Siklósi járás Gordisa
176. Baranya vármegye Hegyháti járás Gödre
177. Baranya vármegye Pécsi járás Görcsöny
178. Baranya vármegye Mohácsi járás Görcsönydoboka
179. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Gyöngyfa
180. Baranya vármegye Szigetvári járás Gyöngyösmellék
181. Baranya vármegye Bólyi járás Hásságy
182. Baranya vármegye Komlói járás Hegyhátmaróc
183. Baranya vármegye Sellyei járás Hegyszentmárton
184. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Helesfa
185. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Hetvehely
186. Baranya vármegye Pécsváradi járás Hidas
187. Baranya vármegye Mohácsi járás Himesháza
188. Baranya vármegye Sellyei járás Hirics
189. Baranya vármegye Szigetvári járás Hobol
190. Baranya vármegye Mohácsi járás Homorúd
191. Baranya vármegye Szigetvári járás Horváthertelend
192. Baranya vármegye Pécsi járás Husztót
193. Baranya vármegye Szigetvári járás Ibafa
194. Baranya vármegye Siklósi járás Illocska
195. Baranya vármegye Siklósi járás Ipacsfa
196. Baranya vármegye Siklósi járás Ivánbattyán
197. Baranya vármegye Mohácsi járás Ivándárda
198. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Kacsóta
199. Baranya vármegye Sellyei járás Kákics
200. Baranya vármegye Komlói járás Kárász
201. Baranya vármegye Siklósi járás Kásád
202. Baranya vármegye Szigetvári járás Katádfa
203. Baranya vármegye Pécsváradi járás Kátoly
204. Baranya vármegye Pécsváradi járás Kékesd
205. Baranya vármegye Siklósi járás Kémes
206. Baranya vármegye Sellyei járás Kemse
207. Baranya vármegye Szigetvári járás Kétújfalu
208. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Királyegyháza
209. Baranya vármegye Sellyei járás Kisasszonyfa
210. Baranya vármegye Hegyháti járás Kisbeszterce
211. Baranya vármegye Bólyi járás Kisbudmér
212. Baranya vármegye Siklósi járás Kisdér
213. Baranya vármegye Szigetvári járás Kisdobsza
214. Baranya vármegye Hegyháti járás Kishajmás
215. Baranya vármegye Siklósi járás Kisharsány
216. Baranya vármegye Pécsi járás Kisherend
217. Baranya vármegye Siklósi járás Kisjakabfalva
218. Baranya vármegye Siklósi járás Kiskassa
219. Baranya vármegye Siklósi járás Kislippó
220. Baranya vármegye Mohácsi járás Kisnyárád
221. Baranya vármegye Szigetvári járás Kistamási
222. Baranya vármegye Siklósi járás Kistapolca
223. Baranya vármegye Siklósi járás Kistótfalu
224. Baranya vármegye Hegyháti járás Kisvaszar
225. Baranya vármegye Sellyei járás Kisszentmárton
226. Baranya vármegye Sellyei járás Kórós
227. Baranya vármegye Siklósi járás Kovácshida
228. Baranya vármegye Pécsi járás Kovácsszénája
229. Baranya vármegye Komlói járás Köblény
230. Baranya vármegye Pécsi járás Kökény
231. Baranya vármegye Mohácsi járás Kölked
232. Baranya vármegye Pécsi járás Kővágószőlős
233. Baranya vármegye Pécsi járás Kővágótöttös
234. Baranya vármegye Mohácsi járás Lánycsók
235. Baranya vármegye Siklósi járás Lapáncsa
236. Baranya vármegye Komlói járás Liget
237. Baranya vármegye Mohácsi járás Lippó
238. Baranya vármegye Bólyi járás Liptód
239. Baranya vármegye Pécsi járás Lothárd
240. Baranya vármegye Pécsváradi járás Lovászhetény
241. Baranya vármegye Sellyei járás Lúzsok
242. Baranya vármegye Hegyháti járás Mágocs
243. Baranya vármegye Siklósi járás Magyarbóly
244. Baranya vármegye Komlói járás Magyaregregy
245. Baranya vármegye Komlói járás Magyarhertelend
246. Baranya vármegye Szigetvári járás Magyarlukafa
247. Baranya vármegye Sellyei járás Magyarmecske
248. Baranya vármegye Pécsi járás Magyarsarlós
249. Baranya vármegye Komlói járás Magyarszék
250. Baranya vármegye Sellyei járás Magyartelek
251. Baranya vármegye Mohácsi járás Majs
252. Baranya vármegye Komlói járás Mánfa
253. Baranya vármegye Mohácsi járás Maráza
254. Baranya vármegye Siklósi járás Márfa
255. Baranya vármegye Bólyi járás Máriakéménd
256. Baranya vármegye Sellyei járás Markóc
257. Baranya vármegye Sellyei járás Marócsa
258. Baranya vármegye Siklósi járás Márok
259. Baranya vármegye Pécsváradi járás Martonfa
260. Baranya vármegye Siklósi járás Matty
261. Baranya vármegye Komlói járás Máza
262. Baranya vármegye Pécsváradi járás Mecseknádasd
263. Baranya vármegye Komlói járás Mecsekpölöske
264. Baranya vármegye Hegyháti járás Mekényes
265. Baranya vármegye Szigetvári járás Merenye
266. Baranya vármegye Hegyháti járás Meződ
267. Baranya vármegye Hegyháti járás Mindszentgodisa
268. Baranya vármegye Szigetvári járás Molvány
269. Baranya vármegye Bólyi járás Monyoród
270. Baranya vármegye Szigetvári járás Mozsgó
271. Baranya vármegye Bólyi járás Nagybudmér
272. Baranya vármegye Sellyei járás Nagycsány
273. Baranya vármegye Szigetvári járás Nagydobsza
274. Baranya vármegye Hegyháti járás Nagyhajmás
275. Baranya vármegye Siklósi járás Nagyharsány
276. Baranya vármegye Mohácsi járás Nagynyárád
277. Baranya vármegye Pécsváradi járás Nagypall
278. Baranya vármegye Szigetvári járás Nagypeterd
279. Baranya vármegye Siklósi járás Nagytótfalu
280. Baranya vármegye Szigetvári járás Nagyváty
281. Baranya vármegye Szigetvári járás Nemeske
282. Baranya vármegye Szigetvári járás Nyugotszenterzsébet
283. Baranya vármegye Pécsváradi járás Óbánya
284. Baranya vármegye Pécsi járás Ócsárd
285. Baranya vármegye Pécsváradi járás Ófalu
286. Baranya vármegye Sellyei járás Okorág
287. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Okorvölgy
288. Baranya vármegye Bólyi járás Olasz
289. Baranya vármegye Siklósi járás Old
290. Baranya vármegye Komlói járás Oroszló
291. Baranya vármegye Sellyei járás Ózdfalu
292. Baranya vármegye Hegyháti járás Palé
293. Baranya vármegye Siklósi járás Palkonya
294. Baranya vármegye Mohácsi járás Palotabozsok
295. Baranya vármegye Sellyei járás Páprád
296. Baranya vármegye Szigetvári járás Patapoklosi
297. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Pécsbagota
298. Baranya vármegye Siklósi járás Pécsdevecser
299. Baranya vármegye Pécsváradi járás Pécsvárad
300. Baranya vármegye Pécsi járás Pereked
301. Baranya vármegye Siklósi járás Peterd
302. Baranya vármegye Szigetvári járás Pettend
303. Baranya vármegye Sellyei járás Piskó
304. Baranya vármegye Bólyi járás Pócsa
305. Baranya vármegye Siklósi járás Rádfalva
306. Baranya vármegye Pécsi járás Regenye
307. Baranya vármegye Pécsi járás Romonya
308. Baranya vármegye Szigetvári járás Rózsafa
309. Baranya vármegye Sellyei járás Sámod
310. Baranya vármegye Mohácsi járás Sárok
311. Baranya vármegye Hegyháti járás Sásd
312. Baranya vármegye Mohácsi járás Sátorhely
313. Baranya vármegye Sellyei járás Sellye
314. Baranya vármegye Siklósi járás Siklósbodony
315. Baranya vármegye Siklósi járás Siklósnagyfalu
316. Baranya vármegye Mohácsi járás Somberek
317. Baranya vármegye Szigetvári járás Somogyapáti
318. Baranya vármegye Szigetvári járás Somogyhárságy
319. Baranya vármegye Szigetvári járás Somogyhatvan
320. Baranya vármegye Szigetvári járás Somogyviszló
321. Baranya vármegye Sellyei járás Sósvertike
322. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Sumony
323. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Szabadszentkirály
324. Baranya vármegye Hegyháti járás Szágy
325. Baranya vármegye Bólyi járás Szajk
326. Baranya vármegye Pécsi járás Szalánta
327. Baranya vármegye Komlói járás Szalatnak
328. Baranya vármegye Siklósi járás Szaporca
329. Baranya vármegye Komlói járás Szárász
330. Baranya vármegye Komlói járás Szászvár
331. Baranya vármegye Siklósi járás Szava
332. Baranya vármegye Mohácsi járás Szebény
333. Baranya vármegye Bólyi járás Szederkény
334. Baranya vármegye Mohácsi járás Székelyszabar
335. Baranya vármegye Pécsváradi járás Szellő
336. Baranya vármegye Pécsi járás Szemely
337. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Szentdénes
338. Baranya vármegye Szigetvári járás Szentegát
339. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Szentkatalin
340. Baranya vármegye Szigetvári járás Szentlászló
341. Baranya vármegye Pécsi járás Szilágy
342. Baranya vármegye Pécsi járás Szilvás
343. Baranya vármegye Pécsi járás Szőke
344. Baranya vármegye Pécsi járás Szőkéd
345. Baranya vármegye Szigetvári járás Szörény
346. Baranya vármegye Szigetvári járás Szulimán
347. Baranya vármegye Mohácsi járás Szűr
348. Baranya vármegye Hegyháti járás Tarrós
349. Baranya vármegye Hegyháti járás Tékes
350. Baranya vármegye Szigetvári járás Teklafalu
351. Baranya vármegye Sellyei járás Tengeri
352. Baranya vármegye Siklósi járás Tésenfa
353. Baranya vármegye Sellyei járás Téseny
354. Baranya vármegye Komlói járás Tófű
355. Baranya vármegye Hegyháti járás Tormás
356. Baranya vármegye Szigetvári járás Tótszentgyörgy
357. Baranya vármegye Bólyi járás Töttös
358. Baranya vármegye Siklósi járás Túrony
359. Baranya vármegye Mohácsi járás Udvar
360. Baranya vármegye Siklósi járás Újpetre
361. Baranya vármegye Sellyei járás Vajszló
362. Baranya vármegye Szigetvári járás Várad
363. Baranya vármegye Hegyháti járás Varga
364. Baranya vármegye Szigetvári járás Vásárosbéc
365. Baranya vármegye Hegyháti járás Vásárosdombó
366. Baranya vármegye Hegyháti járás Vázsnok
367. Baranya vármegye Sellyei járás Vejti
368. Baranya vármegye Komlói járás Vékény
369. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Velény
370. Baranya vármegye Mohácsi járás Véménd
371. Baranya vármegye Bólyi járás Versend
372. Baranya vármegye Siklósi járás Villány
373. Baranya vármegye Siklósi járás Villánykövesd
374. Baranya vármegye Siklósi járás Vokány
375. Baranya vármegye Szigetvári járás Zádor
376. Baranya vármegye Sellyei járás Zaláta
377. Baranya vármegye Pécsváradi járás Zengővárkony
378. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Zók
379. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Almáskamarás
380. Békés vármegye Orosházi járás Békéssámson
381. Békés vármegye Szarvasi járás Békésszentandrás
382. Békés vármegye Békési járás Bélmegyer
383. Békés vármegye Sarkadi járás Biharugra
384. Békés vármegye Szeghalmi járás Bucsa
385. Békés vármegye Szarvasi járás Csabacsűd
386. Békés vármegye Békéscsabai járás Csabaszabadi
387. Békés vármegye Orosházi járás Csanádapáca
388. Békés vármegye Gyomaendrődi járás Csárdaszállás
389. Békés vármegye Békéscsabai járás Csorvás
390. Békés vármegye Békéscsabai járás Doboz
391. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Dombegyház
392. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Dombiratos
393. Békés vármegye Gyomaendrődi járás Ecsegfalva
394. Békés vármegye Gyulai járás Elek
395. Békés vármegye Orosházi járás Gádoros
396. Békés vármegye Békéscsabai járás Gerendás
397. Békés vármegye Sarkadi járás Geszt
398. Békés vármegye Gyomaendrődi járás Hunya
399. Békés vármegye Békési járás Kamut
400. Békés vármegye Szarvasi járás Kardos
401. Békés vármegye Orosházi járás Kardoskút
402. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Kaszaper
403. Békés vármegye Szeghalmi járás Kertészsziget
404. Békés vármegye Gyulai járás Kétegyháza
405. Békés vármegye Békéscsabai járás Kétsoprony
406. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Kevermes
407. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Kisdombegyház
408. Békés vármegye Szarvasi járás Kondoros
409. Békés vármegye Szeghalmi járás Körösladány
410. Békés vármegye Sarkadi járás Körösnagyharsány
411. Békés vármegye Békési járás Köröstarcsa
412. Békés vármegye Szeghalmi járás Körösújfalu
413. Békés vármegye Sarkadi járás Kötegyán
414. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Kunágota
415. Békés vármegye Gyulai járás Lőkösháza
416. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Magyarbánhegyes
417. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Magyardombegyház
418. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Medgyesbodzás
419. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Medgyesegyháza
420. Békés vármegye Sarkadi járás Méhkerék
421. Békés vármegye Sarkadi járás Mezőgyán
422. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Mezőhegyes
423. Békés vármegye Békési járás Murony
424. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Nagybánhegyes
425. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Nagykamarás
426. Békés vármegye Orosházi járás Nagyszénás
427. Békés vármegye Sarkadi járás Okány
428. Békés vármegye Szarvasi járás Örménykút
429. Békés vármegye Orosházi járás Pusztaföldvár
430. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Pusztaottlaka
431. Békés vármegye Sarkadi járás Sarkadkeresztúr
432. Békés vármegye Békéscsabai járás Szabadkígyós
433. Békés vármegye Békési járás Tarhos
434. Békés vármegye Békéscsabai járás Telekgerendás
435. Békés vármegye Békéscsabai járás Újkígyós
436. Békés vármegye Sarkadi járás Újszalonta
437. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Végegyháza
438. Békés vármegye Sarkadi járás Zsadány
439. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Abaújalpár
440. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Abaújkér
441. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Abaújlak
442. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Abaújszántó
443. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Abaújszolnok
444. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Abaújvár
445. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Abod
446. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Aggtelek
447. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Alacska
448. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Alsóberecki
449. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Alsódobsza
450. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Alsógagy
451. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Alsóregmec
452. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Alsószuha
453. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Alsótelekes
454. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Alsóvadász
455. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Arka
456. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Arló
457. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Arnót
458. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Ároktő
459. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Aszaló
460. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Baktakék
461. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Balajt
462. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Bánhorváti
463. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Bánréve
464. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Baskó
465. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Becskeháza
466. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Bekecs
467. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Berente
468. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Beret
469. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Bodroghalom
470. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Bodrogkeresztúr
471. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Bodrogkisfalud
472. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Bodrogolaszi
473. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Bódvalenke
474. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Bódvarákó
475. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Bódvaszilas
476. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Bogács
477. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Boldogkőújfalu
478. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Boldogkőváralja
479. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Boldva
480. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Borsodbóta
481. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Borsodgeszt
482. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Borsodivánka
483. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Borsodnádasd
484. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Borsodszentgyörgy
485. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Borsodszirák
486. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Bózsva
487. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Bőcs
488. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Bükkábrány
489. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Bükkaranyos
490. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Bükkmogyorósd
491. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Bükkszentkereszt
492. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Bükkzsérc
493. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Büttös
494. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Cigánd
495. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Csenyéte
496. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Cserépfalu
497. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Cserépváralja
498. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Csernely
499. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Csincse
500. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Csobád
501. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Csobaj
502. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Csokvaomány
503. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Damak
504. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Dámóc
505. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Debréte
506. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Dédestapolcsány
507. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Detek
508. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Domaháza
509. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Dövény
510. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Dubicsány
511. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Egerlövő
512. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Égerszög
513. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Emőd
514. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Erdőbénye
515. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Erdőhorváti
516. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Fáj
517. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Fancsal
518. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Farkaslyuk
519. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Felsőberecki
520. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Felsődobsza
521. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Felsőgagy
522. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Felsőkelecsény
523. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Felsőnyárád
524. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Felsőregmec
525. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Felsőtelekes
526. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Felsővadász
527. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Filkeháza
528. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Fony
529. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Forró
530. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Fulókércs
531. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Füzér
532. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Füzérkajata
533. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Füzérkomlós
534. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Füzérradvány
535. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Gadna
536. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Gagyapáti
537. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Gagybátor
538. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Gagyvendégi
539. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Galvács
540. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Garadna
541. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Gelej
542. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Gesztely
543. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Gibárt
544. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Girincs
545. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Golop
546. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Gömörszőlős
547. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Gönc
548. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Göncruszka
549. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Györgytarló
550. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Halmaj
551. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Hangács
552. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Hangony
553. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Háromhuta
554. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Harsány
555. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Hegymeg
556. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hejce
557. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Hejőbába
558. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Hejőkeresztúr
559. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Hejőkürt
560. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Hejőpapi
561. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Hejőszalonta
562. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Hercegkút
563. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hernádbűd
564. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hernádcéce
565. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Hernádkak
566. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Hernádkércs
567. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Hernádnémeti
568. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Hernádpetri
569. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Hernádszentandrás
570. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hernádszurdok
571. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Hernádvécse
572. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Hét
573. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hidasnémeti
574. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Hidvégardó
575. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Hollóháza
576. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Homrogd
577. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Igrici
578. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Imola
579. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Ináncs
580. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Irota
581. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Izsófalva
582. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Jákfalva
583. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Járdánháza
584. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Jósvafő
585. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Kács
586. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Kánó
587. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Kány
588. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Karcsa
589. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Karos
590. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Kázsmárk
591. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Kéked
592. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Kelemér
593. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Kenézlő
594. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Keresztéte
595. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Kesznyéten
596. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Királd
597. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Kiscsécs
598. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Kisgyőr
599. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Kishuta
600. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Kiskinizs
601. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Kisrozvágy
602. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Kissikátor
603. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Komjáti
604. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Komlóska
605. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Kondó
606. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Korlát
607. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Köröm
608. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Kovácsvágás
609. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Krasznokvajda
610. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Kupa
611. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Kurityán
612. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Lácacséke
613. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Ládbesenyő
614. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Lak
615. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Legyesbénye
616. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Léh
617. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Lénárddaróc
618. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Litka
619. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Mád
620. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Makkoshotyka
621. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Mályinka
622. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Martonyi
623. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Megyaszó
624. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Méra
625. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Meszes
626. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Mezőkeresztes
627. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Mezőnagymihály
628. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Mezőnyárád
629. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Mezőzombor
630. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Mikóháza
631. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Mogyoróska
632. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Monaj
633. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Monok
634. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Múcsony
635. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Muhi
636. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Nagybarca
637. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Nagycsécs
638. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Nagyhuta
639. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Nagykinizs
640. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Nagyrozvágy
641. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Négyes
642. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Nekézseny
643. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Nemesbikk
644. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Novajidrány
645. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Nyékládháza
646. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Nyésta
647. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Nyíri
648. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Nyomár
649. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Olaszliszka
650. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Ónod
651. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Ormosbánya
652. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Oszlár
653. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Pácin
654. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Pálháza
655. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Pamlény
656. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Pányok
657. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Parasznya
658. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Pere
659. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Perecse
660. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Perkupa
661. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Prügy
662. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Pusztafalu
663. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Pusztaradvány
664. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Radostyán
665. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Ragály
666. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Rakaca
667. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Rakacaszend
668. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Rásonysápberencs
669. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Rátka
670. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Regéc
671. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Répáshuta
672. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Révleányvár
673. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Ricse
674. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Rudabánya
675. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Rudolftelep
676. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajóbábony
677. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajóecseg
678. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Sajógalgóc
679. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajóhídvég
680. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Sajóivánka
681. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajókápolna
682. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Sajókaza
683. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajókeresztúr
684. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajólád
685. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajólászlófalva
686. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Sajómercse
687. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Sajónémeti
688. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajópálfala
689. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajópetri
690. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Sajópüspöki
691. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajósenye
692. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajóvámos
693. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Sajóvelezd
694. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Sály
695. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Sárazsadány
696. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Sáta
697. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Selyeb
698. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Semjén
699. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Serényfalva
700. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Sima
701. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sóstófalva
702. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szakácsi
703. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Szakáld
704. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Szalaszend
705. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szalonna
706. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Szászfa
707. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Szegi
708. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Szegilong
709. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Szemere
710. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szendrő
711. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szendrőlád
712. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Szentistván
713. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Szentistvánbaksa
714. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szin
715. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szinpetri
716. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Szirmabesenyő
717. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Szomolya
718. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szögliget
719. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szőlősardó
720. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Szuhafő
721. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Szuhakálló
722. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szuhogy
723. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Taktabáj
724. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Taktaharkány
725. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Taktakenéz
726. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Taktaszada
727. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Tállya
728. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Tarcal
729. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Tard
730. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Tardona
731. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Telkibánya
732. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Teresztenye
733. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Tibolddaróc
734. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Tiszabábolna
735. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Tiszacsermely
736. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Tiszadorogma
737. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Tiszakarád
738. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Tiszakeszi
739. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Tiszaladány
740. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Tiszalúc
741. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Tiszapalkonya
742. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Tiszatardos
743. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Tiszatarján
744. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Tiszavalk
745. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Tokaj
746. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Tolcsva
747. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tomor
748. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornabarakony
749. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornakápolna
750. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornanádaska
751. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornaszentandrás
752. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornaszentjakab
753. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Tornyosnémeti
754. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Trizs
755. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Újcsanálos
756. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Uppony
757. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Vadna
758. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Vágáshuta
759. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Vajdácska
760. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Vámosújfalu
761. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Varbó
762. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Varbóc
763. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Vatta
764. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Vilmány
765. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Vilyvitány
766. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Viss
767. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Viszló
768. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Vizsoly
769. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Zádorfalva
770. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Zalkod
771. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Zemplénagárd
772. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Ziliz
773. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Zubogy
774. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Zsujta
775. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Ambrózfalva
776. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Apátfalva
777. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Árpádhalom
778. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Ásotthalom
779. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Baks
780. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Balástya
781. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Csanádalberti
782. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Csanádpalota
783. Csongrád-Csanád vármegye Csongrádi járás Csanytelek
784. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Csengele
785. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Derekegyház
786. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Dóc
787. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Eperjes
788. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Fábiánsebestyén
789. Csongrád-Csanád vármegye Csongrádi járás Felgyő
790. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Ferencszállás
791. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Forráskút
792. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Földeák
793. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Királyhegyes
794. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Kiszombor
795. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Klárafalva
796. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Kövegy
797. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Kübekháza
798. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Magyarcsanád
799. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Maroslele
800. Csongrád-Csanád vármegye Hódmezővásárhelyi járás Mártély
801. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Nagyér
802. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Nagylak
803. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Nagymágocs
804. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Nagytőke
805. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Óföldeák
806. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Ópusztaszer
807. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Öttömös
808. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Pitvaros
809. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Pusztamérges
810. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Pusztaszer
811. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Ruzsa
812. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Szegvár
813. Csongrád-Csanád vármegye Hódmezővásárhelyi járás Székkutas
814. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Tiszasziget
815. Csongrád-Csanád vármegye Csongrádi járás Tömörkény
815a. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Üllés
816. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Zákányszék
817. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Aba
818. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Alap
819. Fejér vármegye Bicskei járás Alcsútdoboz
820. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Alsószentiván
821. Fejér vármegye Móri járás Bakonycsernye
822. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Bakonykúti
823. Fejér vármegye Móri járás Balinka
824. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Beloiannisz
825. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Besnyő
826. Fejér vármegye Móri járás Bodajk
827. Fejér vármegye Bicskei járás Bodmér
828. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Cece
829. Fejér vármegye Móri járás Csákberény
830. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Csősz
831. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Daruszentmiklós
832. Fejér vármegye Enyingi járás Dég
833. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Előszállás
834. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Füle
835. Fejér vármegye Bicskei járás Gánt
836. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Hantos
837. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Igar
838. Fejér vármegye Móri járás Isztimér
839. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Iváncsa
840. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Jenő
841. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Káloz
842. Fejér vármegye Móri járás Kincsesbánya
843. Fejér vármegye Enyingi járás Kisláng
844. Fejér vármegye Enyingi járás Lajoskomárom
845. Fejér vármegye Enyingi járás Lepsény
846. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Lovasberény
847. Fejér vármegye Enyingi járás Mátyásdomb
848. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Mezőfalva
849. Fejér vármegye Enyingi járás Mezőkomárom
850. Fejér vármegye Enyingi járás Mezőszentgyörgy
851. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Mezőszilas
852. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Moha
853. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Nádasdladány
854. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Nagykarácsony
855. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Nagylók
856. Fejér vármegye Móri járás Nagyveleg
857. Fejér vármegye Bicskei járás Óbarok
858. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Perkáta
859. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Sáregres
860. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Sárkeresztes
861. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Sárkeresztúr
862. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Sárkeszi
863. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Sárosd
864. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Sárszentágota
865. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Seregélyes
866. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Soponya
867. Fejér vármegye Móri járás Söréd
868. Fejér vármegye Gárdonyi járás Szabadegyháza
869. Fejér vármegye Enyingi járás Szabadhídvég
870. Fejér vármegye Bicskei járás Szár
871. Fejér vármegye Bicskei járás Tabajd
872. Fejér vármegye Bicskei járás Újbarok
873. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Vajta
874. Fejér vármegye Gárdonyi járás Vereb
875. Fejér vármegye Bicskei járás Vértesacsa
876. Fejér vármegye Bicskei járás Vértesboglár
877. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Zámoly
878. Fejér vármegye Gárdonyi járás Zichyújfalu
879. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Acsalag
880. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Árpás
881. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Babót
882. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Bágyogszovát
883. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Bakonygyirót
884. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Bakonypéterd
885. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Bakonyszentlászló
886. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Barbacs
887. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Beled
888. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Bezenye
889. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Bezi
890. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Bodonhely
891. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Bogyoszló
892. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Bőny
893. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Bősárkány
894. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Cakóháza
895. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Cirák
896. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Csáfordjánosfa
897. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Csapod
898. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Csér
899. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Csikvánd
900. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Darnózseli
901. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Dénesfa
902. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Dunaremete
903. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Dunaszentpál
904. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Ebergőc
905. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Edve
906. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Egyed
907. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Egyházasfalu
908. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Enese
909. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Farád
910. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Fehértó
911. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Felpéc
912. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Fenyőfő
913. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Fertőboz
914. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Fertőd
915. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Fertőendréd
916. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Gyalóka
917. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Gyóró
918. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Gyömöre
919. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Győrasszonyfa
920. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Győrsövényház
921. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Hidegség
922. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Himod
923. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Hövej
924. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Iván
925. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Jobaháza
926. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Kajárpéc
927. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Károlyháza
928. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Kimle
929. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Kisbabot
930. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Kisbodak
931. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Kisfalud
932. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Lázi
933. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Lipót
934. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Lövő
935. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Maglóca
936. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Magyarkeresztúr
937. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Markotabödöge
938. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Mecsér
939. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Mérges
940. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Mezőörs
941. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Mihályi
942. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Mórichida
943. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Mosonudvar
944. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Nagyszentjános
945. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Nemeskér
946. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Nyalka
947. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Osli
948. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Páli
949. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Pásztori
950. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Petőháza
951. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Pinnye
952. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Potyond
953. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Pusztacsalád
954. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Püski
955. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábacsanak
956. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Rábacsécsény
957. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Rábakecöl
958. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábapordány
959. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábasebes
960. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábaszentandrás
961. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Rábaszentmihály
962. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Rábaszentmiklós
963. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábatamási
964. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábcakapi
965. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Ravazd
966. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Répceszemere
967. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Répcevis
968. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Rétalap
969. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Románd
970. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Röjtökmuzsaj
971. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Sarród
972. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Sikátor
973. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Sobor
974. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Sopronhorpács
975. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Sopronnémeti
976. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Szakony
977. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Szany
978. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Szerecseny
979. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Szil
980. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Szilsárkány
981. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Táp
982. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Tápszentmiklós
983. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Tarjánpuszta
984. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Tárnokréti
985. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Újkér
986. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Újrónafő
987. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Und
988. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Vadosfa
989. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Vág
990. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Várbalog
991. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Vásárosfalu
992. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Vének
993. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Veszprémvarsány
994. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Vitnyéd
995. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Völcsej
996. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Zsebeháza
997. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Zsira
998. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Álmosd
999. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Ártánd
1000. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Bagamér
1001. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Bakonszeg
1002. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Báránd
1003. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Bedő
1004. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Berekböszörmény
1005. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Bihardancsháza
1006. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Biharkeresztes
1007. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Biharnagybajom
1008. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Bihartorda
1009. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Bojt
1010. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Csökmő
1011. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Darvas
1012. Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi járás Egyek
1013. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Esztár
1014. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járás Folyás
1015. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Földes
1016. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Furta
1017. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Fülöp
1018. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Gáborján
1019. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járás Görbeháza
1020. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Hajdúbagos
1021. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúszoboszlói járás Hajdúszovát
1022. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Hencida
1023. Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi járás Hortobágy
1024. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Kismarja
1025. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Kokad
1026. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Komádi
1027. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Konyár
1028. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Körösszakál
1029. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Körösszegapáti
1030. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Magyarhomorog
1031. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Mezőpeterd
1032. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Mezősas
1033. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Monostorpályi
1034. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Nagykereki
1035. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Nagyrábé
1036. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Nyírábrány
1037. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Nyíracsád
1038. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Nyírmártonfalva
1039. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Pocsaj
1040. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Sáp
1041. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Sáránd
1042. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Sárrétudvari
1043. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Szentpéterszeg
1044. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Szerep
1045. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Tépe
1046. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Tetétlen
1047. Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi járás Tiszacsege
1048. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járás Tiszagyulaháza
1049. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Told
1050. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Újiráz
1051. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Újléta
1052. Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi járás Újszentmargita
1053. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járás Újtikos
1054. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Váncsod
1055. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Vekerd
1056. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Zsáka
1057. Heves vármegye Gyöngyösi járás Abasár
1058. Heves vármegye Gyöngyösi járás Adács
1059. Heves vármegye Füzesabonyi járás Aldebrő
1060. Heves vármegye Egri járás Andornaktálya
1061. Heves vármegye Hatvani járás Apc
1062. Heves vármegye Hevesi járás Átány
1063. Heves vármegye Gyöngyösi járás Atkár
1064. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Balaton
1065. Heves vármegye Egri járás Bátor
1066. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Bekölce
1067. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Bélapátfalva
1068. Heves vármegye Füzesabonyi járás Besenyőtelek
1069. Heves vármegye Hevesi járás Boconád
1070. Heves vármegye Pétervásárai járás Bodony
1071. Heves vármegye Hatvani járás Boldog
1072. Heves vármegye Pétervásárai járás Bükkszék
1073. Heves vármegye Pétervásárai járás Bükkszenterzsébet
1074. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Bükkszentmárton
1075. Heves vármegye Hatvani járás Csány
1076. Heves vármegye Egri járás Demjén
1077. Heves vármegye Gyöngyösi járás Detk
1078. Heves vármegye Gyöngyösi járás Domoszló
1079. Heves vármegye Füzesabonyi járás Dormánd
1080. Heves vármegye Hatvani járás Ecséd
1081. Heves vármegye Egri járás Egerbakta
1082. Heves vármegye Egri járás Egerbocs
1083. Heves vármegye Egri járás Egercsehi
1084. Heves vármegye Füzesabonyi járás Egerfarmos
1085. Heves vármegye Egri járás Egerszólát
1086. Heves vármegye Pétervásárai járás Erdőkövesd
1087. Heves vármegye Hevesi járás Erdőtelek
1088. Heves vármegye Hevesi járás Erk
1089. Heves vármegye Pétervásárai járás Fedémes
1090. Heves vármegye Egri járás Feldebrő
1091. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyöshalász
1092. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyösoroszi
1093. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyöspata
1094. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyössolymos
1095. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyöstarján
1096. Heves vármegye Gyöngyösi járás Halmajugra
1097. Heves vármegye Hatvani járás Heréd
1098. Heves vármegye Egri járás Hevesaranyos
1099. Heves vármegye Hevesi járás Hevesvezekény
1100. Heves vármegye Hatvani járás Hort
1101. Heves vármegye Pétervásárai járás Istenmezeje
1102. Heves vármegye Pétervásárai járás Ivád
1103. Heves vármegye Füzesabonyi járás Kál
1104. Heves vármegye Füzesabonyi járás Kápolna
1105. Heves vármegye Gyöngyösi járás Karácsond
1106. Heves vármegye Egri járás Kerecsend
1107. Heves vármegye Hatvani járás Kerekharaszt
1108. Heves vármegye Pétervásárai járás Kisfüzes
1109. Heves vármegye Hevesi járás Kisköre
1110. Heves vármegye Gyöngyösi járás Kisnána
1111. Heves vármegye Füzesabonyi járás Kompolt
1112. Heves vármegye Hevesi járás Kömlő
1113. Heves vármegye Gyöngyösi járás Ludas
1114. Heves vármegye Egri járás Maklár
1115. Heves vármegye Gyöngyösi járás Markaz
1116. Heves vármegye Pétervásárai járás Mátraballa
1117. Heves vármegye Pétervásárai járás Mátraderecske
1118. Heves vármegye Gyöngyösi járás Mátraszentimre
1119. Heves vármegye Füzesabonyi járás Mezőszemere
1120. Heves vármegye Füzesabonyi járás Mezőtárkány
1121. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Mikófalva
1122. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Mónosbél
1123. Heves vármegye Gyöngyösi járás Nagyfüged
1124. Heves vármegye Hatvani járás Nagykökényes
1125. Heves vármegye Gyöngyösi járás Nagyréde
1126. Heves vármegye Egri járás Nagytálya
1127. Heves vármegye Füzesabonyi járás Nagyút
1128. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Nagyvisnyó
1129. Heves vármegye Egri járás Novaj
1130. Heves vármegye Gyöngyösi járás Pálosvörösmart
1131. Heves vármegye Pétervásárai járás Parád
1132. Heves vármegye Pétervásárai járás Parádsasvár
1133. Heves vármegye Hevesi járás Pély
1134. Heves vármegye Pétervásárai járás Pétervására
1135. Heves vármegye Hatvani járás Petőfibánya
1136. Heves vármegye Füzesabonyi járás Poroszló
1137. Heves vármegye Pétervásárai járás Recsk
1138. Heves vármegye Hatvani járás Rózsaszentmárton
1139. Heves vármegye Füzesabonyi járás Sarud
1140. Heves vármegye Pétervásárai járás Sirok
1141. Heves vármegye Pétervásárai járás Szajla
1142. Heves vármegye Egri járás Szarvaskő
1143. Heves vármegye Pétervásárai járás Szentdomonkos
1144. Heves vármegye Füzesabonyi járás Szihalom
1145. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Szilvásvárad
1146. Heves vármegye Egri járás Szúcs
1147. Heves vármegye Gyöngyösi járás Szűcsi
1148. Heves vármegye Hevesi járás Tarnabod
1149. Heves vármegye Pétervásárai járás Tarnalelesz
1150. Heves vármegye Hevesi járás Tarnaméra
1151. Heves vármegye Hevesi járás Tarnaörs
1152. Heves vármegye Egri járás Tarnaszentmária
1153. Heves vármegye Hevesi járás Tarnaszentmiklós
1154. Heves vármegye Hevesi járás Tarnazsadány
1155. Heves vármegye Hevesi járás Tenk
1156. Heves vármegye Pétervásárai járás Terpes
1157. Heves vármegye Hevesi járás Tiszanána
1158. Heves vármegye Füzesabonyi járás Tófalu
1159. Heves vármegye Füzesabonyi járás Újlőrincfalva
1160. Heves vármegye Gyöngyösi járás Vámosgyörk
1161. Heves vármegye Pétervásárai járás Váraszó
1162. Heves vármegye Gyöngyösi járás Vécs
1163. Heves vármegye Egri járás Verpelét
1164. Heves vármegye Gyöngyösi járás Visznek
1165. Heves vármegye Hatvani járás Zagyvaszántó
1166. Heves vármegye Hevesi járás Zaránk
1167. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Abádszalók
1168. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Alattyán
1169. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Besenyszög
1170. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Cibakháza
1171. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Csataszög
1172. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Csépa
1173. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Cserkeszőlő
1174. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Hunyadfalva
1175. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jánoshida
1176. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jászágó
1177. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászalsószentgyörgy
1178. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jászboldogháza
1179. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászdózsa
1180. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jászfelsőszentgyörgy
1181. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászivány
1182. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jászjákóhalma
1183. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászkisér
1184. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászszentandrás
1185. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jásztelek
1186. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Karcagi járás Kenderes
1187. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Kengyel
1188. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mezőtúri járás Kétpó
1189. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Kőtelek
1190. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Kuncsorba
1191. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Karcagi járás Kunmadaras
1192. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mezőtúri járás Mesterszállás
1193. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mezőtúri járás Mezőhék
1194. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Nagyiván
1195. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Nagykörű
1196. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Nagyrév
1197. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Öcsöd
1198. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Örményes
1199. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Pusztamonostor
1200. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Rákócziújfalu
1201. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Szajol
1202. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Szászberek
1203. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Szelevény
1204. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tiszabő
1205. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tiszabura
1206. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaderzs
1207. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tiszagyenda
1208. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaigar
1209. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Tiszainoka
1210. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Tiszajenő
1211. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Tiszakürt
1212. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaörs
1213. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Tiszapüspöki
1214. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tiszaroff
1215. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Tiszasas
1216. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Tiszasüly
1217. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaszentimre
1218. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaszőlős
1219. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Tiszatenyő
1220. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Tiszavárkony
1221. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tomajmonostora
1222. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Tószeg
1223. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Vezseny
1224. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Zagyvarékas
1225. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Ácsteszér
1226. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Aka
1227. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Almásfüzitő
1228. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Annavölgy
1229. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Ászár
1230. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Bábolna
1231. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Bajna
1232. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Bakonybánk
1233. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Bakonysárkány
1234. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Bakonyszombathely
1235. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Bana
1236. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Bársonyos
1237. Komárom-Esztergom vármegye Oroszlányi járás Bokod
1238. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Császár
1239. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Csatka
1240. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Csém
1241. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Csép
1242. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Csolnok
1243. Komárom-Esztergom vármegye Oroszlányi járás Dad
1244. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Dág
1245. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Dömös
1246. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Dunaszentmiklós
1247. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Epöl
1248. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Ete
1249. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Kerékteleki
1250. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Kesztölc
1251. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Kisigmánd
1252. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Kocs
1253. Komárom-Esztergom vármegye Oroszlányi járás Kömlőd
1254. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Lábatlan
1255. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Máriahalom
1256. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Mocsa
1257. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Mogyorósbánya
1258. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Nagyigmánd
1259. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Nagysáp
1260. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Neszmély
1261. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Réde
1262. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Sárisáp
1263. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Súr
1264. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Süttő
1265. Komárom-Esztergom vármegye Oroszlányi járás Szákszend
1266. Komárom-Esztergom vármegye Tatabányai járás Szomor
1267. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Tardos
1268. Komárom-Esztergom vármegye Tatabányai járás Tarján
1269. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Tárkány
1270. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Tokod
1271. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Tokodaltáró
1272. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Úny
1273. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Vérteskethely
1274. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Vértestolna
1275. Nógrád vármegye Rétsági járás Alsópetény
1276. Nógrád vármegye Pásztói járás Alsótold
1277. Nógrád vármegye Rétsági járás Bánk
1278. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Bárna
1279. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Becske
1280. Nógrád vármegye Pásztói járás Bér
1281. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Bercel
1282. Nógrád vármegye Pásztói járás Bokor
1283. Nógrád vármegye Rétsági járás Borsosberény
1284. Nógrád vármegye Pásztói járás Buják
1285. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Cered
1286. Nógrád vármegye Pásztói járás Csécse
1287. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Cserháthaláp
1288. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Cserhátsurány
1289. Nógrád vármegye Pásztói járás Cserhátszentiván
1290. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Csesztve
1291. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Csitár
1292. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Debercsény
1293. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Dejtár
1294. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Dorogháza
1295. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Drégelypalánk
1296. Nógrád vármegye Pásztói járás Ecseg
1297. Nógrád vármegye Pásztói járás Egyházasdengeleg
1298. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Egyházasgerge
1299. Nógrád vármegye Szécsényi járás Endrefalva
1300. Nógrád vármegye Pásztói járás Erdőkürt
1301. Nógrád vármegye Pásztói járás Erdőtarcsa
1302. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Érsekvadkert
1303. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Etes
1304. Nógrád vármegye Rétsági járás Felsőpetény
1305. Nógrád vármegye Pásztói járás Felsőtold
1306. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Galgaguta
1307. Nógrád vármegye Pásztói járás Garáb
1308. Nógrád vármegye Pásztói járás Héhalom
1309. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Herencsény
1310. Nógrád vármegye Szécsényi járás Hollókő
1311. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Hont
1312. Nógrád vármegye Rétsági járás Horpács
1313. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Hugyag
1314. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Iliny
1315. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Ipolyszög
1316. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Ipolytarnóc
1317. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Ipolyvece
1318. Nógrád vármegye Pásztói járás Jobbágyi
1319. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Karancsalja
1320. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Karancsberény
1321. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Karancskeszi
1322. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Karancslapujtő
1323. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Kazár
1324. Nógrád vármegye Rétsági járás Keszeg
1325. Nógrád vármegye Rétsági járás Kétbodony
1326. Nógrád vármegye Pásztói járás Kisbágyon
1327. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Kisbárkány
1328. Nógrád vármegye Rétsági járás Kisecset
1329. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Kishartyán
1330. Nógrád vármegye Pásztói járás Kozárd
1331. Nógrád vármegye Pásztói járás Kutasó
1332. Nógrád vármegye Rétsági járás Legénd
1333. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Litke
1334. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Lucfalva
1335. Nógrád vármegye Szécsényi járás Ludányhalászi
1336. Nógrád vármegye Szécsényi járás Magyargéc
1337. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Magyarnándor
1338. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Márkháza
1339. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Mátramindszent
1340. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Mátranovák
1341. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Mátraszele
1342. Nógrád vármegye Pásztói járás Mátraszőlős
1343. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Mátraterenye
1344. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Mátraverebély
1345. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Mihálygerge
1346. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Mohora
1347. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Nagybárkány
1348. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Nagykeresztúr
1349. Nógrád vármegye Szécsényi járás Nagylóc
1350. Nógrád vármegye Rétsági járás Nagyoroszi
1351. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Nemti
1352. Nógrád vármegye Rétsági járás Nógrád
1353. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Nógrádkövesd
1354. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Nógrádmarcal
1355. Nógrád vármegye Szécsényi járás Nógrádmegyer
1356. Nógrád vármegye Rétsági járás Nógrádsáp
1357. Nógrád vármegye Szécsényi járás Nógrádsipek
1358. Nógrád vármegye Szécsényi járás Nógrádszakál
1359. Nógrád vármegye Rétsági járás Nőtincs
1360. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Őrhalom
1361. Nógrád vármegye Rétsági járás Ősagárd
1362. Nógrád vármegye Pásztói járás Palotás
1363. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Patak
1364. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Patvarc
1365. Nógrád vármegye Szécsényi járás Piliny
1366. Nógrád vármegye Rétsági járás Pusztaberki
1367. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Rákóczibánya
1368. Nógrád vármegye Rétsági járás Rétság
1369. Nógrád vármegye Szécsényi járás Rimóc
1370. Nógrád vármegye Rétsági járás Romhány
1371. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Ságújfalu
1372. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Sámsonháza
1373. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Somoskőújfalu
1374. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Sóshartyán
1375. Nógrád vármegye Szécsényi járás Szalmatercs
1376. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Szanda
1377. Nógrád vármegye Pásztói járás Szarvasgede
1378. Nógrád vármegye Rétsági járás Szátok
1379. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Szécsénke
1380. Nógrád vármegye Szécsényi járás Szécsényfelfalu
1381. Nógrád vármegye Rétsági járás Szente
1382. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Szilaspogony
1383. Nógrád vármegye Pásztói járás Szirák
1384. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Szuha
1385. Nógrád vármegye Pásztói járás Szurdokpüspöki
1386. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Szügy
1387. Nógrád vármegye Pásztói járás Tar
1388. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Terény
1389. Nógrád vármegye Rétsági járás Tereske
1390. Nógrád vármegye Rétsági járás Tolmács
1391. Nógrád vármegye Pásztói járás Vanyarc
1392. Nógrád vármegye Szécsényi járás Varsány
1393. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Vizslás
1394. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Zabar
1395. Pest vármegye Váci járás Acsa
1396. Pest vármegye Ráckevei járás Apaj
1397. Pest vármegye Ráckevei járás Áporka
1398. Pest vármegye Aszódi járás Bag
1399. Pest vármegye Monori járás Bénye
1400. Pest vármegye Szobi járás Bernecebaráti
1401. Pest vármegye Ceglédi járás Ceglédbercel
1402. Pest vármegye Váci járás Csővár
1403. Pest vármegye Nagykátai járás Farmos
1404. Pest vármegye Váci járás Galgagyörk
1405. Pest vármegye Aszódi járás Galgahévíz
1406. Pest vármegye Aszódi járás Galgamácsa
1407. Pest vármegye Aszódi járás Iklad
1408. Pest vármegye Szobi járás Ipolydamásd
1409. Pest vármegye Szobi járás Ipolytölgyes
1410. Pest vármegye Ceglédi járás Jászkarajenő
1411. Pest vármegye Monori járás Káva
1412. Pest vármegye Szobi járás Kemence
1413. Pest vármegye Váci járás Kisnémedi
1414. Pest vármegye Nagykőrösi járás Kocsér
1415. Pest vármegye Szobi járás Kóspallag
1416. Pest vármegye Ceglédi járás Kőröstetétlen
1417. Pest vármegye Szobi járás Letkés
1418. Pest vármegye Ráckevei járás Lórév
1419. Pest vármegye Ráckevei járás Makád
1420. Pest vármegye Szobi járás Márianosztra
1421. Pest vármegye Ceglédi járás Mikebuda
1422. Pest vármegye Szobi járás Nagybörzsöny
1423. Pest vármegye Monori járás Pánd
1424. Pest vármegye Budakeszi járás Perbál
1425. Pest vármegye Szobi járás Perőcsény
1426. Pest vármegye Szentendrei járás Pilisszentkereszt
1427. Pest vármegye Dabasi járás Pusztavacs
1428. Pest vármegye Váci járás Püspökhatvan
1429. Pest vármegye Váci járás Püspökszilágy
1430. Pest vármegye Nagykátai járás Szentlőrinckáta
1431. Pest vármegye Nagykátai járás Szentmártonkáta
1432. Pest vármegye Ráckevei járás Szigetbecse
1433. Pest vármegye Ráckevei járás Szigetújfalu
1434. Pest vármegye Szobi járás Szob
1435. Pest vármegye Váci járás Sződ
1436. Pest vármegye Dabasi járás Táborfalva
1437. Pest vármegye Nagykátai járás Tápiógyörgye
1438. Pest vármegye Nagykátai járás Tápióság
1439. Pest vármegye Ceglédi járás Tápiószőlős
1440. Pest vármegye Dabasi járás Tatárszentgyörgy
1441. Pest vármegye Szobi járás Tésa
1442. Pest vármegye Ceglédi járás Törtel
1443. Pest vármegye Dabasi járás Újlengyel
1444. Pest vármegye Ceglédi járás Újszilvás
1445. Pest vármegye Nagykátai járás Úri
1446. Pest vármegye Aszódi járás Vácegres
1447. Pest vármegye Váci járás Váchartyán
1448. Pest vármegye Váci járás Váckisújfalu
1449. Pest vármegye Szobi járás Vámosmikola
1450. Pest vármegye Aszódi járás Verseg
1451. Pest vármegye Gödöllői járás Zsámbok
1452. Somogy vármegye Siófoki járás Ádánd
1453. Somogy vármegye Kaposvári járás Alsóbogát
1454. Somogy vármegye Tabi járás Andocs
1455. Somogy vármegye Barcsi járás Babócsa
1456. Somogy vármegye Tabi járás Bábonymegyer
1457. Somogy vármegye Nagyatádi járás Bakháza
1458. Somogy vármegye Siófoki járás Balatonendréd
1459. Somogy vármegye Fonyódi járás Balatonfenyves
1460. Somogy vármegye Siófoki járás Balatonőszöd
1461. Somogy vármegye Siófoki járás Balatonszárszó
1462. Somogy vármegye Siófoki járás Balatonszemes
1463. Somogy vármegye Marcali járás Balatonszentgyörgy
1464. Somogy vármegye Marcali járás Balatonújlak
1465. Somogy vármegye Siófoki járás Bálványos
1466. Somogy vármegye Kaposvári járás Bárdudvarnok
1467. Somogy vármegye Kaposvári járás Baté
1468. Somogy vármegye Tabi járás Bedegkér
1469. Somogy vármegye Barcsi járás Bélavár
1470. Somogy vármegye Nagyatádi járás Beleg
1471. Somogy vármegye Csurgói járás Berzence
1472. Somogy vármegye Kaposvári járás Bodrog
1473. Somogy vármegye Nagyatádi járás Bolhás
1474. Somogy vármegye Barcsi járás Bolhó
1475. Somogy vármegye Tabi járás Bonnya
1476. Somogy vármegye Marcali járás Böhönye
1477. Somogy vármegye Kaposvári járás Bőszénfa
1478. Somogy vármegye Fonyódi járás Buzsák
1479. Somogy vármegye Kaposvári járás Büssü
1480. Somogy vármegye Marcali járás Csákány
1481. Somogy vármegye Kaposvári járás Cserénfa
1482. Somogy vármegye Barcsi járás Csokonyavisonta
1483. Somogy vármegye Kaposvári járás Csoma
1484. Somogy vármegye Kaposvári járás Csombárd
1485. Somogy vármegye Kaposvári járás Csököly
1486. Somogy vármegye Marcali járás Csömend
1487. Somogy vármegye Csurgói járás Csurgó
1488. Somogy vármegye Csurgói járás Csurgónagymarton
1489. Somogy vármegye Barcsi járás Darány
1490. Somogy vármegye Barcsi járás Drávagárdony
1491. Somogy vármegye Barcsi járás Drávatamási
1492. Somogy vármegye Kaposvári járás Ecseny
1493. Somogy vármegye Kaposvári járás Edde
1494. Somogy vármegye Kaposvári járás Felsőmocsolád
1495. Somogy vármegye Tabi járás Fiad
1496. Somogy vármegye Kaposvári járás Fonó
1497. Somogy vármegye Fonyódi járás Fonyód
1498. Somogy vármegye Marcali járás Főnyed
1499. Somogy vármegye Kaposvári járás Gadács
1500. Somogy vármegye Marcali járás Gadány
1501. Somogy vármegye Kaposvári járás Gálosfa
1502. Somogy vármegye Fonyódi járás Gamás
1503. Somogy vármegye Kaposvári járás Gige
1504. Somogy vármegye Kaposvári járás Gölle
1505. Somogy vármegye Nagyatádi járás Görgeteg
1506. Somogy vármegye Csurgói járás Gyékényes
1507. Somogy vármegye Fonyódi járás Gyugy
1508. Somogy vármegye Fonyódi járás Hács
1509. Somogy vármegye Kaposvári járás Hajmás
1510. Somogy vármegye Nagyatádi járás Háromfa
1511. Somogy vármegye Kaposvári járás Hedrehely
1512. Somogy vármegye Kaposvári járás Hencse
1513. Somogy vármegye Barcsi járás Heresznye
1514. Somogy vármegye Kaposvári járás Hetes
1515. Somogy vármegye Marcali járás Hollád
1516. Somogy vármegye Barcsi járás Homokszentgyörgy
1517. Somogy vármegye Marcali járás Hosszúvíz
1518. Somogy vármegye Kaposvári járás Igal
1519. Somogy vármegye Csurgói járás Iharos
1520. Somogy vármegye Csurgói járás Iharosberény
1521. Somogy vármegye Csurgói járás Inke
1522. Somogy vármegye Barcsi járás Istvándi
1523. Somogy vármegye Kaposvári járás Jákó
1524. Somogy vármegye Kaposvári járás Juta
1525. Somogy vármegye Kaposvári járás Kadarkút
1526. Somogy vármegye Barcsi járás Kálmáncsa
1527. Somogy vármegye Tabi járás Kánya
1528. Somogy vármegye Tabi járás Kapoly
1529. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposfő
1530. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposgyarmat
1531. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposhomok
1532. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposkeresztúr
1533. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposmérő
1534. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposújlak
1535. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposszerdahely
1536. Somogy vármegye Tabi járás Kára
1537. Somogy vármegye Fonyódi járás Karád
1538. Somogy vármegye Barcsi járás Kastélyosdombó
1539. Somogy vármegye Nagyatádi járás Kaszó
1540. Somogy vármegye Kaposvári járás Kazsok
1541. Somogy vármegye Marcali járás Kelevíz
1542. Somogy vármegye Kaposvári járás Kercseliget
1543. Somogy vármegye Siófoki járás Kereki
1544. Somogy vármegye Marcali járás Kéthely
1545. Somogy vármegye Kaposvári járás Kisasszond
1546. Somogy vármegye Nagyatádi járás Kisbajom
1547. Somogy vármegye Tabi járás Kisbárapáti
1548. Somogy vármegye Fonyódi járás Kisberény
1549. Somogy vármegye Kaposvári járás Kisgyalán
1550. Somogy vármegye Kaposvári járás Kiskorpád
1551. Somogy vármegye Barcsi járás Komlósd
1552. Somogy vármegye Kaposvári járás Kőkút
1553. Somogy vármegye Siófoki járás Kőröshegy
1554. Somogy vármegye Siófoki járás Kötcse
1555. Somogy vármegye Nagyatádi járás Kutas
1556. Somogy vármegye Nagyatádi járás Lábod
1557. Somogy vármegye Barcsi járás Lad
1558. Somogy vármegye Barcsi járás Lakócsa
1559. Somogy vármegye Fonyódi járás Látrány
1560. Somogy vármegye Fonyódi járás Lengyeltóti
1561. Somogy vármegye Marcali járás Libickozma
1562. Somogy vármegye Tabi járás Lulla
1563. Somogy vármegye Kaposvári járás Magyaratád
1564. Somogy vármegye Kaposvári járás Magyaregres
1565. Somogy vármegye Kaposvári járás Mernye
1566. Somogy vármegye Marcali járás Mesztegnyő
1567. Somogy vármegye Kaposvári járás Mezőcsokonya
1568. Somogy vármegye Kaposvári járás Mike
1569. Somogy vármegye Tabi járás Miklósi
1570. Somogy vármegye Kaposvári járás Mosdós
1571. Somogy vármegye Tabi járás Nágocs
1572. Somogy vármegye Kaposvári járás Nagybajom
1573. Somogy vármegye Siófoki járás Nagyberény
1574. Somogy vármegye Kaposvári járás Nagyberki
1575. Somogy vármegye Siófoki járás Nagycsepely
1576. Somogy vármegye Nagyatádi járás Nagykorpád
1577. Somogy vármegye Marcali járás Nagyszakácsi
1578. Somogy vármegye Marcali járás Nemesdéd
1579. Somogy vármegye Marcali járás Nemeskisfalud
1580. Somogy vármegye Marcali járás Nemesvid
1581. Somogy vármegye Marcali járás Nikla
1582. Somogy vármegye Siófoki járás Nyim
1583. Somogy vármegye Kaposvári járás Orci
1584. Somogy vármegye Fonyódi járás Ordacsehi
1585. Somogy vármegye Kaposvári járás Osztopán
1586. Somogy vármegye Fonyódi járás Öreglak
1587. Somogy vármegye Csurgói járás Őrtilos
1588. Somogy vármegye Nagyatádi járás Ötvöskónyi
1589. Somogy vármegye Kaposvári járás Pálmajor
1590. Somogy vármegye Fonyódi járás Pamuk
1591. Somogy vármegye Kaposvári járás Patalom
1592. Somogy vármegye Kaposvári járás Patca
1593. Somogy vármegye Barcsi járás Patosfa
1594. Somogy vármegye Barcsi járás Péterhida
1595. Somogy vármegye Csurgói járás Pogányszentpéter
1596. Somogy vármegye Kaposvári járás Polány
1597. Somogy vármegye Csurgói járás Porrog
1598. Somogy vármegye Csurgói járás Porrogszentkirály
1599. Somogy vármegye Csurgói járás Porrogszentpál
1600. Somogy vármegye Barcsi járás Potony
1601. Somogy vármegye Marcali járás Pusztakovácsi
1602. Somogy vármegye Siófoki járás Pusztaszemes
1603. Somogy vármegye Kaposvári járás Ráksi
1604. Somogy vármegye Nagyatádi járás Rinyabesenyő
1605. Somogy vármegye Kaposvári járás Rinyakovácsi
1606. Somogy vármegye Nagyatádi járás Rinyaszentkirály
1607. Somogy vármegye Barcsi járás Rinyaújlak
1608. Somogy vármegye Barcsi járás Rinyaújnép
1609. Somogy vármegye Kaposvári járás Sántos
1610. Somogy vármegye Marcali járás Sávoly
1611. Somogy vármegye Nagyatádi járás Segesd
1612. Somogy vármegye Tabi járás Sérsekszőlős
1613. Somogy vármegye Kaposvári járás Simonfa
1614. Somogy vármegye Siófoki járás Siójut
1615. Somogy vármegye Siófoki járás Som
1616. Somogy vármegye Kaposvári járás Somodor
1617. Somogy vármegye Tabi járás Somogyacsa
1618. Somogy vármegye Barcsi járás Somogyaracs
1619. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogyaszaló
1620. Somogy vármegye Fonyódi járás Somogybabod
1621. Somogy vármegye Csurgói járás Somogybükkösd
1622. Somogy vármegye Csurgói járás Somogycsicsó
1623. Somogy vármegye Tabi járás Somogydöröcske
1624. Somogy vármegye Tabi járás Somogyegres
1625. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogyfajsz
1626. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogygeszti
1627. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogyjád
1628. Somogy vármegye Tabi járás Somogymeggyes
1629. Somogy vármegye Marcali járás Somogysámson
1630. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogysárd
1631. Somogy vármegye Marcali járás Somogysimonyi
1632. Somogy vármegye Marcali járás Somogyszentpál
1633. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogyszil
1634. Somogy vármegye Nagyatádi járás Somogyszob
1635. Somogy vármegye Fonyódi járás Somogytúr
1636. Somogy vármegye Csurgói járás Somogyudvarhely
1637. Somogy vármegye Fonyódi járás Somogyvámos
1638. Somogy vármegye Fonyódi járás Somogyvár
1639. Somogy vármegye Marcali járás Somogyzsitfa
1640. Somogy vármegye Kaposvári járás Szabadi
1641. Somogy vármegye Nagyatádi járás Szabás
1642. Somogy vármegye Marcali járás Szegerdő
1643. Somogy vármegye Kaposvári járás Szenna
1644. Somogy vármegye Csurgói járás Szenta
1645. Somogy vármegye Kaposvári járás Szentbalázs
1646. Somogy vármegye Barcsi járás Szentborbás
1647. Somogy vármegye Kaposvári járás Szentgáloskér
1648. Somogy vármegye Marcali járás Szenyér
1649. Somogy vármegye Kaposvári járás Szilvásszentmárton
1650. Somogy vármegye Siófoki járás Szólád
1651. Somogy vármegye Tabi járás Szorosad
1652. Somogy vármegye Marcali járás Szőkedencs
1653. Somogy vármegye Fonyódi járás Szőlősgyörök
1654. Somogy vármegye Barcsi járás Szulok
1655. Somogy vármegye Tabi járás Tab
1656. Somogy vármegye Marcali járás Tapsony
1657. Somogy vármegye Nagyatádi járás Tarany
1658. Somogy vármegye Marcali járás Táska
1659. Somogy vármegye Kaposvári járás Taszár
1660. Somogy vármegye Siófoki járás Teleki
1661. Somogy vármegye Tabi járás Tengőd
1662. Somogy vármegye Marcali járás Tikos
1663. Somogy vármegye Tabi járás Torvaj
1664. Somogy vármegye Barcsi járás Tótújfalu
1665. Somogy vármegye Tabi járás Törökkoppány
1666. Somogy vármegye Kaposvári járás Újvárfalva
1667. Somogy vármegye Marcali járás Varászló
1668. Somogy vármegye Kaposvári járás Várda
1669. Somogy vármegye Marcali járás Vése
1670. Somogy vármegye Kaposvári járás Visnye
1671. Somogy vármegye Fonyódi járás Visz
1672. Somogy vármegye Barcsi járás Vízvár
1673. Somogy vármegye Marcali járás Vörs
1674. Somogy vármegye Csurgói járás Zákány
1675. Somogy vármegye Csurgói járás Zákányfalu
1676. Somogy vármegye Tabi járás Zala
1677. Somogy vármegye Tabi járás Zics
1678. Somogy vármegye Kaposvári járás Zimány
1679. Somogy vármegye Kaposvári járás Zselickisfalud
1680. Somogy vármegye Kaposvári járás Zselickislak
1681. Somogy vármegye Kaposvári járás Zselicszentpál
1682. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Ajak
1683. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Anarcs
1684. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Apagy
1685. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Aranyosapáti
1686. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Baktalórántháza
1687. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Balsa
1688. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Barabás
1689. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Bátorliget
1690. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Benk
1691. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Beregdaróc
1692. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Beregsurány
1693. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Berkesz
1694. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Besenyőd
1695. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Beszterec
1696. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Biri
1697. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Botpalád
1698. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Bököny
1699. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Buj
1700. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Cégénydányád
1701. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Csaholc
1702. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Csaroda
1703. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Császló
1704. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Csegöld
1705. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Csenger
1706. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Csengersima
1707. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Csengerújfalu
1708. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Darnó
1709. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Demecser
1710. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Dombrád
1711. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Döge
1712. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Encsencs
1713. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Eperjeske
1714. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Érpatak
1715. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Fábiánháza
1716. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Fényeslitke
1717. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Fülesd
1718. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Fülpösdaróc
1719. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Gacsály
1720. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Garbolc
1721. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Gávavencsellő
1722. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Géberjén
1723. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Gégény
1724. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Gelénes
1725. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Gemzse
1726. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Geszteréd
1727. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Gulács
1728. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Győröcske
1729. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Győrtelek
1730. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Gyulaháza
1731. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Gyügye
1732. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Gyüre
1733. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Hermánszeg
1734. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Hetefejércse
1735. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Hodász
1736. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Ilk
1737. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Jánd
1738. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Jánkmajtis
1739. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Jármi
1740. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Jéke
1741. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Kállósemjén
1742. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Kálmánháza
1743. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Kántorjánosi
1744. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Kék
1745. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Kékcse
1746. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Kemecse
1747. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kérsemjén
1748. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kisar
1749. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kishódos
1750. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Kisléta
1751. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kisnamény
1752. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kispalád
1753. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Kisvarsány
1754. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kisszekeres
1755. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Kocsord
1756. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Komlódtótfalu
1757. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Komoró
1758. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Kótaj
1759. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kölcse
1760. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kömörő
1761. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Laskod
1762. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Levelek
1763. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Lónya
1764. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Lövőpetri
1765. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Magosliget
1766. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Magy
1767. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Mánd
1768. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Mándok
1769. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Máriapócs
1770. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Márokpapi
1771. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Mátyus
1772. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Méhtelek
1773. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Mérk
1774. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Mezőladány
1775. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Milota
1776. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nábrád
1777. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nagyar
1778. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Nagycserkesz
1779. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nagydobos
1780. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nagyhódos
1781. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nagyszekeres
1782. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Nagyvarsány
1783. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Napkor
1784. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nemesborzova
1785. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírbéltek
1786. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírbogát
1787. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Nyírbogdány
1788. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nyírcsaholy
1789. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírcsászári
1790. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírderzs
1791. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírgelse
1792. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírgyulaj
1793. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Nyíribrony
1794. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Nyírjákó
1795. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Nyírkarász
1796. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nyírkáta
1797. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Nyírkércs
1798. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Nyírlövő
1799. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírlugos
1800. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Nyírmada
1801. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nyírmeggyes
1802. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírmihálydi
1803. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nyírparasznya
1804. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírpilis
1805. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Nyírtass
1806. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Nyírtét
1807. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Nyírtura
1808. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírvasvári
1809. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Ófehértó
1810. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Olcsva
1811. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Olcsvaapáti
1812. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Ópályi
1813. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Ököritófülpös
1814. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Ömböly
1815. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Őr
1816. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Panyola
1817. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Pap
1818. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Papos
1819. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Paszab
1820. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Pátroha
1821. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Pátyod
1822. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Penészlek
1823. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Penyige
1824. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Petneháza
1825. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Piricse
1826. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Pócspetri
1827. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Porcsalma
1828. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Pusztadobos
1829. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Rakamaz
1830. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Ramocsaháza
1831. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Rápolt
1832. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Rétközberencs
1833. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Rohod
1834. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Rozsály
1835. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Sényő
1836. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Sonkád
1837. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Szabolcs
1838. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Szabolcsbáka
1839. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Szabolcsveresmart
1840. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Szakoly
1841. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Szamosangyalos
1842. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Szamosbecs
1843. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Szamoskér
1844. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Szamossályi
1845. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Szamostatárfalva
1846. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Szamosújlak
1847. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Szamosszeg
1848. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Szatmárcseke
1849. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Székely
1850. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavasvári járás Szorgalmatos
1851. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tákos
1852. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tarpa
1853. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Terem
1854. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Tiborszállás
1855. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Timár
1856. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tiszaadony
1857. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tiszabecs
1858. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Tiszabercel
1859. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Tiszabezdéd
1860. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tiszacsécse
1861. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavasvári járás Tiszadada
1862. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavasvári járás Tiszadob
1863. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavasvári járás Tiszaeszlár
1864. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Tiszakanyár
1865. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tiszakerecseny
1866. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tiszakóród
1867. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Tiszamogyorós
1868. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Tiszanagyfalu
1869. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Tiszarád
1870. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tiszaszalka
1871. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Tiszaszentmárton
1872. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Tiszatelek
1873. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tiszavid
1874. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tisztaberek
1875. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tivadar
1876. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Tornyospálca
1877. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tunyogmatolcs
1878. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Túristvándi
1879. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Túrricse
1880. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Tuzsér
1881. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Tyukod
1882. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Újdombrád
1883. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Újkenéz
1884. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Ura
1885. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Uszka
1886. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Vaja
1887. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Vállaj
1888. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Vámosatya
1889. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Vámosoroszi
1890. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Vasmegyer
1891. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Záhony
1892. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Zajta
1893. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Zsarolyán
1894. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Zsurk
1895. Tolna vármegye Szekszárdi járás Alsónána
1896. Tolna vármegye Szekszárdi járás Alsónyék
1897. Tolna vármegye Bonyhádi járás Aparhant
1898. Tolna vármegye Dombóvári járás Attala
1899. Tolna vármegye Szekszárdi járás Báta
1900. Tolna vármegye Bonyhádi járás Bátaapáti
1901. Tolna vármegye Tamási járás Belecska
1902. Tolna vármegye Paksi járás Bikács
1903. Tolna vármegye Tolnai járás Bogyiszló
1904. Tolna vármegye Bonyhádi járás Bonyhádvarasd
1905. Tolna vármegye Paksi járás Bölcske
1906. Tolna vármegye Bonyhádi járás Cikó
1907. Tolna vármegye Dombóvári járás Csibrák
1908. Tolna vármegye Dombóvári járás Csikóstőttős
1909. Tolna vármegye Dombóvári járás Dalmand
1910. Tolna vármegye Szekszárdi járás Decs
1911. Tolna vármegye Tamási járás Diósberény
1912. Tolna vármegye Dombóvári járás Döbrököz
1913. Tolna vármegye Paksi járás Dunaszentgyörgy
1914. Tolna vármegye Tamási járás Dúzs
1915. Tolna vármegye Tamási járás Értény
1916. Tolna vármegye Tolnai járás Fácánkert
1917. Tolna vármegye Tolnai járás Fadd
1918. Tolna vármegye Bonyhádi járás Felsőnána
1919. Tolna vármegye Tamási járás Felsőnyék
1920. Tolna vármegye Tamási járás Fürged
1921. Tolna vármegye Paksi járás Gerjen
1922. Tolna vármegye Bonyhádi járás Grábóc
1923. Tolna vármegye Tamási járás Gyönk
1924. Tolna vármegye Bonyhádi járás Györe
1925. Tolna vármegye Paksi járás Györköny
1926. Tolna vármegye Dombóvári járás Gyulaj
1927. Tolna vármegye Szekszárdi járás Harc
1928. Tolna vármegye Tamási járás Hőgyész
1929. Tolna vármegye Tamási járás Iregszemcse
1930. Tolna vármegye Bonyhádi járás Izmény
1931. Tolna vármegye Dombóvári járás Jágónak
1932. Tolna vármegye Paksi járás Kajdacs
1933. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kakasd
1934. Tolna vármegye Tamási járás Kalaznó
1935. Tolna vármegye Dombóvári járás Kapospula
1936. Tolna vármegye Tamási járás Keszőhidegkút
1937. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kéty
1938. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kisdorog
1939. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kismányok
1940. Tolna vármegye Szekszárdi járás Kistormás
1941. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kisvejke
1942. Tolna vármegye Tamási járás Kisszékely
1943. Tolna vármegye Dombóvári járás Kocsola
1944. Tolna vármegye Tamási járás Koppányszántó
1945. Tolna vármegye Szekszárdi járás Kölesd
1946. Tolna vármegye Dombóvári járás Kurd
1947. Tolna vármegye Dombóvári járás Lápafő
1948. Tolna vármegye Bonyhádi járás Lengyel
1949. Tolna vármegye Paksi járás Madocsa
1950. Tolna vármegye Tamási járás Magyarkeszi
1951. Tolna vármegye Szekszárdi járás Medina
1952. Tolna vármegye Tamási járás Miszla
1953. Tolna vármegye Bonyhádi járás Mórágy
1954. Tolna vármegye Bonyhádi járás Mőcsény
1955. Tolna vármegye Bonyhádi járás Mucsfa
1956. Tolna vármegye Tamási járás Mucsi
1957. Tolna vármegye Bonyhádi járás Murga
1958. Tolna vármegye Paksi járás Nagydorog
1959. Tolna vármegye Tamási járás Nagykónyi
1960. Tolna vármegye Bonyhádi járás Nagymányok
1961. Tolna vármegye Tamási járás Nagyszékely
1962. Tolna vármegye Tamási járás Nagyszokoly
1963. Tolna vármegye Bonyhádi járás Nagyvejke
1964. Tolna vármegye Dombóvári járás Nak
1965. Tolna vármegye Paksi járás Németkér
1966. Tolna vármegye Tamási járás Ozora
1967. Tolna vármegye Szekszárdi járás Őcsény
1968. Tolna vármegye Paksi járás Pálfa
1969. Tolna vármegye Tamási járás Pári
1970. Tolna vármegye Tamási járás Pincehely
1971. Tolna vármegye Szekszárdi járás Pörböly
1972. Tolna vármegye Paksi járás Pusztahencse
1973. Tolna vármegye Tamási járás Regöly
1974. Tolna vármegye Szekszárdi járás Sárpilis
1975. Tolna vármegye Paksi járás Sárszentlőrinc
1976. Tolna vármegye Tamási járás Simontornya
1977. Tolna vármegye Szekszárdi járás Sióagárd
1978. Tolna vármegye Tamási járás Szakadát
1979. Tolna vármegye Tamási járás Szakály
1980. Tolna vármegye Dombóvári járás Szakcs
1981. Tolna vármegye Szekszárdi járás Szálka
1982. Tolna vármegye Tamási járás Szárazd
1983. Tolna vármegye Szekszárdi járás Szedres
1984. Tolna vármegye Paksi járás Tengelic
1985. Tolna vármegye Bonyhádi járás Tevel
1986. Tolna vármegye Tamási járás Tolnanémedi
1987. Tolna vármegye Tamási járás Udvari
1988. Tolna vármegye Tamási járás Újireg
1989. Tolna vármegye Bonyhádi járás Váralja
1990. Tolna vármegye Szekszárdi járás Várdomb
1991. Tolna vármegye Dombóvári járás Várong
1992. Tolna vármegye Tamási járás Varsád
1993. Tolna vármegye Bonyhádi járás Závod
1994. Tolna vármegye Bonyhádi járás Zomba
1995. Vas vármegye Szombathelyi járás Acsád
1996. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Alsószölnök
1997. Vas vármegye Vasvári járás Alsóújlak
1998. Vas vármegye Vasvári járás Andrásfa
1999. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Apátistvánfalva
2000. Vas vármegye Körmendi járás Bajánsenye
2001. Vas vármegye Szombathelyi járás Balogunyom
2002. Vas vármegye Sárvári járás Bejcgyertyános
2003. Vas vármegye Vasvári járás Bérbaltavár
2004. Vas vármegye Celldömölki járás Boba
2005. Vas vármegye Celldömölki járás Borgáta
2006. Vas vármegye Szombathelyi járás Bozzai
2007. Vas vármegye Kőszegi járás Bozsok
2008. Vas vármegye Sárvári járás
2009. Vas vármegye Sárvári járás Bögöt
2010. Vas vármegye Sárvári járás Bögöte
2011. Vas vármegye Szombathelyi járás Bucsu
2012. Vas vármegye Kőszegi járás Cák
2013. Vas vármegye Sárvári járás Chernelházadamonya
2014. Vas vármegye Körmendi járás Csákánydoroszló
2015. Vas vármegye Sárvári járás Csánig
2016. Vas vármegye Vasvári járás Csehi
2017. Vas vármegye Vasvári járás Csehimindszent
2018. Vas vármegye Szombathelyi járás Csempeszkopács
2019. Vas vármegye Sárvári járás Csénye
2020. Vas vármegye Kőszegi járás Csepreg
2021. Vas vármegye Vasvári járás Csipkerek
2022. Vas vármegye Celldömölki járás Csönge
2023. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Csörötnek
2024. Vas vármegye Körmendi járás Daraboshegy
2025. Vas vármegye Szombathelyi járás Dozmat
2026. Vas vármegye Körmendi járás Döbörhegy
2027. Vas vármegye Körmendi járás Döröske
2028. Vas vármegye Celldömölki járás Duka
2029. Vas vármegye Vasvári járás Egervölgy
2030. Vas vármegye Celldömölki járás Egyházashetye
2031. Vas vármegye Körmendi járás Egyházashollós
2032. Vas vármegye Körmendi járás Egyházasrádóc
2033. Vas vármegye Szombathelyi járás Felsőcsatár
2034. Vas vármegye Körmendi járás Felsőjánosfa
2035. Vas vármegye Körmendi járás Felsőmarác
2036. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Felsőszölnök
2037. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Gasztony
2038. Vas vármegye Sárvári járás Gérce
2039. Vas vármegye Vasvári járás Gersekarát
2040. Vas vármegye Sárvári járás Gór
2041. Vas vármegye Szombathelyi járás Gyanógeregye
2042. Vas vármegye Vasvári járás Győrvár
2043. Vas vármegye Körmendi járás Halastó
2044. Vas vármegye Körmendi járás Halogy
2045. Vas vármegye Körmendi járás Harasztifalu
2046. Vas vármegye Sárvári járás Hegyfalu
2047. Vas vármegye Körmendi járás Hegyháthodász
2048. Vas vármegye Körmendi járás Hegyhátsál
2049. Vas vármegye Körmendi járás Hegyhátszentjakab
2050. Vas vármegye Körmendi járás Hegyhátszentmárton
2051. Vas vármegye Vasvári járás Hegyhátszentpéter
2052. Vas vármegye Szombathelyi járás Horvátlövő
2053. Vas vármegye Kőszegi járás Horvátzsidány
2054. Vas vármegye Sárvári járás Hosszúpereszteg
2055. Vas vármegye Sárvári járás Ikervár
2056. Vas vármegye Kőszegi járás Iklanberény
2057. Vas vármegye Körmendi járás Ispánk
2058. Vas vármegye Körmendi járás Ivánc
2059. Vas vármegye Sárvári járás Jákfa
2060. Vas vármegye Celldömölki járás Jánosháza
2061. Vas vármegye Sárvári járás Káld
2062. Vas vármegye Vasvári járás Kám
2063. Vas vármegye Celldömölki járás Karakó
2064. Vas vármegye Körmendi járás Katafa
2065. Vas vármegye Celldömölki járás Keléd
2066. Vas vármegye Celldömölki járás Kemeneskápolna
2067. Vas vármegye Celldömölki járás Kemenesmagasi
2068. Vas vármegye Celldömölki járás Kemenesmihályfa
2069. Vas vármegye Celldömölki járás Kemenespálfa
2070. Vas vármegye Celldömölki járás Kemenessömjén
2071. Vas vármegye Celldömölki járás Kemenesszentmárton
2072. Vas vármegye Körmendi járás Kemestaródfa
2073. Vas vármegye Sárvári járás Kenéz
2074. Vas vármegye Celldömölki járás Kenyeri
2075. Vas vármegye Körmendi járás Kercaszomor
2076. Vas vármegye Körmendi járás Kerkáskápolna
2077. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Kétvölgy
2078. Vas vármegye Körmendi járás Kisrákos
2079. Vas vármegye Celldömölki járás Kissomlyó
2080. Vas vármegye Szombathelyi járás Kisunyom
2081. Vas vármegye Kőszegi járás Kiszsidány
2082. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Kondorfa
2083. Vas vármegye Celldömölki járás Köcsk
2084. Vas vármegye Kőszegi járás Kőszegdoroszló
2085. Vas vármegye Kőszegi járás Kőszegpaty
2086. Vas vármegye Kőszegi járás Kőszegszerdahely
2087. Vas vármegye Kőszegi járás Lócs
2088. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Magyarlak
2089. Vas vármegye Körmendi járás Magyarnádalja
2090. Vas vármegye Körmendi járás Magyarszecsőd
2091. Vas vármegye Körmendi járás Magyarszombatfa
2092. Vas vármegye Sárvári járás Megyehíd
2093. Vas vármegye Sárvári járás Meggyeskovácsi
2094. Vas vármegye Celldömölki járás Mersevát
2095. Vas vármegye Sárvári járás Mesterháza
2096. Vas vármegye Celldömölki járás Mesteri
2097. Vas vármegye Szombathelyi járás Meszlen
2098. Vas vármegye Vasvári járás Mikosszéplak
2099. Vas vármegye Körmendi járás Molnaszecsőd
2100. Vas vármegye Körmendi járás Nádasd
2101. Vas vármegye Sárvári járás Nagygeresd
2102. Vas vármegye Körmendi járás Nagykölked
2103. Vas vármegye Körmendi járás Nagymizdó
2104. Vas vármegye Körmendi járás Nagyrákos
2105. Vas vármegye Celldömölki járás Nagysimonyi
2106. Vas vármegye Vasvári járás Nagytilaj
2107. Vas vármegye Szombathelyi járás Narda
2108. Vas vármegye Szombathelyi járás Nemesbőd
2109. Vas vármegye Kőszegi járás Nemescsó
2110. Vas vármegye Celldömölki járás Nemeskeresztúr
2111. Vas vármegye Celldömölki járás Nemeskocs
2112. Vas vármegye Szombathelyi járás Nemeskolta
2113. Vas vármegye Sárvári járás Nemesládony
2114. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Nemesmedves
2115. Vas vármegye Körmendi járás Nemesrempehollós
2116. Vas vármegye Sárvári járás Nick
2117. Vas vármegye Sárvári járás Nyőgér
2118. Vas vármegye Vasvári járás Olaszfa
2119. Vas vármegye Kőszegi járás Ólmod
2120. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Orfalu
2121. Vas vármegye Celldömölki járás Ostffyasszonyfa
2122. Vas vármegye Vasvári járás Oszkó
2123. Vas vármegye Sárvári járás Ölbő
2124. Vas vármegye Körmendi járás Őrimagyarósd
2125. Vas vármegye Körmendi járás Őriszentpéter
2126. Vas vármegye Vasvári járás Pácsony
2127. Vas vármegye Körmendi járás Pankasz
2128. Vas vármegye Celldömölki járás Pápoc
2129. Vas vármegye Sárvári járás Pecöl
2130. Vas vármegye Szombathelyi járás Perenye
2131. Vas vármegye Kőszegi járás Peresznye
2132. Vas vármegye Vasvári járás Petőmihályfa
2133. Vas vármegye Körmendi járás Pinkamindszent
2134. Vas vármegye Szombathelyi járás Pornóapáti
2135. Vas vármegye Sárvári járás Porpác
2136. Vas vármegye Sárvári járás Pósfa
2137. Vas vármegye Kőszegi járás Pusztacsó
2138. Vas vármegye Vasvári járás Püspökmolnári
2139. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Rábagyarmat
2140. Vas vármegye Vasvári járás Rábahídvég
2141. Vas vármegye Sárvári járás Rábapaty
2142. Vas vármegye Szombathelyi járás Rábatöttös
2143. Vas vármegye Körmendi járás Rádóckölked
2144. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Rátót
2145. Vas vármegye Sárvári járás Répcelak
2146. Vas vármegye Sárvári járás Répceszentgyörgy
2147. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Rönök
2148. Vas vármegye Szombathelyi járás Rum
2149. Vas vármegye Sárvári járás Sajtoskál
2150. Vas vármegye Szombathelyi járás Salköveskút
2151. Vas vármegye Vasvári járás Sárfimizdó
2152. Vas vármegye Sárvári járás Simaság
2153. Vas vármegye Sárvári járás Sitke
2154. Vas vármegye Szombathelyi járás Sorkifalud
2155. Vas vármegye Szombathelyi járás Sorkikápolna
2156. Vas vármegye Szombathelyi járás Sorokpolány
2157. Vas vármegye Sárvári járás Sótony
2158. Vas vármegye Szombathelyi járás Söpte
2159. Vas vármegye Körmendi járás Szaknyér
2160. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Szakonyfalu
2161. Vas vármegye Körmendi járás Szalafő
2162. Vas vármegye Körmendi járás Szarvaskend
2163. Vas vármegye Körmendi járás Szatta
2164. Vas vármegye Sárvári járás Szeleste
2165. Vas vármegye Vasvári járás Szemenye
2166. Vas vármegye Szombathelyi járás Szentpéterfa
2167. Vas vármegye Celldömölki járás Szergény
2168. Vas vármegye Körmendi járás Szőce
2169. Vas vármegye Szombathelyi járás Tanakajd
2170. Vas vármegye Vasvári járás Telekes
2171. Vas vármegye Celldömölki járás Tokorcs
2172. Vas vármegye Sárvári járás Tompaládony
2173. Vas vármegye Kőszegi járás Tormásliget
2174. Vas vármegye Kőszegi járás Tömörd
2175. Vas vármegye Sárvári járás Uraiújfalu
2176. Vas vármegye Sárvári járás Vámoscsalád
2177. Vas vármegye Körmendi járás Vasalja
2178. Vas vármegye Sárvári járás Vásárosmiske
2179. Vas vármegye Szombathelyi járás Vasasszonyfa
2180. Vas vármegye Sárvári járás Vasegerszeg
2181. Vas vármegye Sárvári járás Vashosszúfalu
2182. Vas vármegye Szombathelyi járás Vaskeresztes
2183. Vas vármegye Szombathelyi járás Vassurány
2184. Vas vármegye Vasvári járás Vasvár
2185. Vas vármegye Szombathelyi járás Vasszécseny
2186. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Vasszentmihály
2187. Vas vármegye Szombathelyi járás Vasszilvágy
2188. Vas vármegye Szombathelyi járás Vát
2189. Vas vármegye Kőszegi járás Velem
2190. Vas vármegye Körmendi járás Velemér
2191. Vas vármegye Szombathelyi járás Vép
2192. Vas vármegye Körmendi járás Viszák
2193. Vas vármegye Celldömölki járás Vönöck
2194. Vas vármegye Sárvári járás Zsédeny
2195. Vas vármegye Szombathelyi járás Zsennye
2196. Veszprém vármegye Tapolcai járás Ábrahámhegy
2197. Veszprém vármegye Pápai járás Adásztevel
2198. Veszprém vármegye Devecseri járás Adorjánháza
2199. Veszprém vármegye Devecseri járás Apácatorna
2200. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Aszófő
2201. Veszprém vármegye Tapolcai járás Badacsonytomaj
2202. Veszprém vármegye Tapolcai járás Badacsonytördemic
2203. Veszprém vármegye Zirci járás Bakonybél
2204. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonyjákó
2205. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonykoppány
2206. Veszprém vármegye Zirci járás Bakonynána
2207. Veszprém vármegye Zirci járás Bakonyoszlop
2208. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonypölöske
2209. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonyság
2210. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonyszentiván
2211. Veszprém vármegye Zirci járás Bakonyszentkirály
2212. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonyszücs
2213. Veszprém vármegye Pápai járás Bakonytamási
2214. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Balatonakali
2215. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Balatonakarattya
2216. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Balatoncsicsó
2217. Veszprém vármegye Tapolcai járás Balatonederics
2218. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Balatonfőkajár
2219. Veszprém vármegye Tapolcai járás Balatonhenye
2220. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Balatonkenese
2221. Veszprém vármegye Tapolcai járás Balatonrendes
2222. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Balatonszepezd
2223. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Balatonudvari
2224. Veszprém vármegye Veszprémi járás Bánd
2225. Veszprém vármegye Veszprémi járás Barnag
2226. Veszprém vármegye Sümegi járás Bazsi
2227. Veszprém vármegye Pápai járás Béb
2228. Veszprém vármegye Pápai járás Békás
2229. Veszprém vármegye Sümegi járás Bodorfa
2230. Veszprém vármegye Devecseri járás Borszörcsök
2231. Veszprém vármegye Zirci járás Borzavár
2232. Veszprém vármegye Sümegi járás Csabrendek
2233. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Csajág
2234. Veszprém vármegye Ajkai járás Csehbánya
2235. Veszprém vármegye Zirci járás Csesznek
2236. Veszprém vármegye Zirci járás Csetény
2237. Veszprém vármegye Pápai járás Csót
2238. Veszprém vármegye Devecseri járás Csögle
2239. Veszprém vármegye Sümegi járás Dabronc
2240. Veszprém vármegye Devecseri járás Dabrony
2241. Veszprém vármegye Pápai járás Dáka
2242. Veszprém vármegye Devecseri járás Devecser
2243. Veszprém vármegye Devecseri járás Doba
2244. Veszprém vármegye Pápai járás Döbrönte
2245. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Dörgicse
2246. Veszprém vármegye Zirci járás Dudar
2247. Veszprém vármegye Devecseri járás Egeralja
2248. Veszprém vármegye Pápai járás Egyházaskesző
2249. Veszprém vármegye Veszprémi járás Eplény
2250. Veszprém vármegye Ajkai járás Farkasgyepű
2251. Veszprém vármegye Pápai járás Ganna
2252. Veszprém vármegye Pápai járás Gecse
2253. Veszprém vármegye Pápai járás Gic
2254. Veszprém vármegye Sümegi járás Gógánfa
2255. Veszprém vármegye Sümegi járás Gyepükaján
2256. Veszprém vármegye Tapolcai járás Gyulakeszi
2257. Veszprém vármegye Veszprémi járás Hajmáskér
2258. Veszprém vármegye Ajkai járás Halimba
2259. Veszprém vármegye Veszprémi járás Hárskút
2260. Veszprém vármegye Tapolcai járás Hegyesd
2261. Veszprém vármegye Tapolcai járás Hegymagas
2262. Veszprém vármegye Veszprémi járás Herend
2263. Veszprém vármegye Sümegi járás Hetyefő
2264. Veszprém vármegye Veszprémi járás Hidegkút
2265. Veszprém vármegye Pápai járás Homokbödöge
2266. Veszprém vármegye Sümegi járás Hosztót
2267. Veszprém vármegye Devecseri járás Iszkáz
2268. Veszprém vármegye Várpalotai járás Jásd
2269. Veszprém vármegye Devecseri járás Kamond
2270. Veszprém vármegye Tapolcai járás Kapolcs
2271. Veszprém vármegye Sümegi járás Káptalanfa
2272. Veszprém vármegye Tapolcai járás Káptalantóti
2273. Veszprém vármegye Devecseri járás Karakószörcsök
2274. Veszprém vármegye Tapolcai járás Kékkút
2275. Veszprém vármegye Pápai járás Kemeneshőgyész
2276. Veszprém vármegye Pápai járás Kemenesszentpéter
2277. Veszprém vármegye Devecseri járás Kerta
2278. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Királyszentistván
2279. Veszprém vármegye Tapolcai járás Kisapáti
2280. Veszprém vármegye Devecseri járás Kisberzseny
2281. Veszprém vármegye Devecseri járás Kiscsősz
2282. Veszprém vármegye Ajkai járás Kislőd
2283. Veszprém vármegye Devecseri járás Kispirit
2284. Veszprém vármegye Devecseri járás Kisszőlős
2285. Veszprém vármegye Devecseri járás Kolontár
2286. Veszprém vármegye Tapolcai járás Kővágóörs
2287. Veszprém vármegye Tapolcai járás Köveskál
2288. Veszprém vármegye Pápai járás Kup
2289. Veszprém vármegye Pápai járás Külsővat
2290. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Küngös
2291. Veszprém vármegye Tapolcai járás Lesencefalu
2292. Veszprém vármegye Tapolcai járás Lesenceistvánd
2293. Veszprém vármegye Tapolcai járás Lesencetomaj
2294. Veszprém vármegye Zirci járás Lókút
2295. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Lovas
2296. Veszprém vármegye Pápai járás Lovászpatona
2297. Veszprém vármegye Pápai járás Magyargencs
2298. Veszprém vármegye Pápai járás Malomsok
2299. Veszprém vármegye Pápai járás Marcalgergelyi
2300. Veszprém vármegye Pápai járás Marcaltő
2301. Veszprém vármegye Sümegi járás Megyer
2302. Veszprém vármegye Veszprémi járás Mencshely
2303. Veszprém vármegye Pápai járás Mezőlak
2304. Veszprém vármegye Pápai járás Mihályháza
2305. Veszprém vármegye Tapolcai járás Mindszentkálla
2306. Veszprém vármegye Tapolcai járás Monostorapáti
2307. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Monoszló
2308. Veszprém vármegye Pápai járás Nagyacsád
2309. Veszprém vármegye Devecseri járás Nagyalásony
2310. Veszprém vármegye Pápai járás Nagydém
2311. Veszprém vármegye Zirci járás Nagyesztergár
2312. Veszprém vármegye Pápai járás Nagygyimót
2313. Veszprém vármegye Devecseri járás Nagypirit
2314. Veszprém vármegye Pápai járás Nagytevel
2315. Veszprém vármegye Veszprémi járás Nagyvázsony
2316. Veszprém vármegye Pápai járás Nemesgörzsöny
2317. Veszprém vármegye Tapolcai járás Nemesgulács
2318. Veszprém vármegye Sümegi járás Nemeshany
2319. Veszprém vármegye Tapolcai járás Nemesvita
2320. Veszprém vármegye Pápai járás Nemesszalók
2321. Veszprém vármegye Pápai járás Németbánya
2322. Veszprém vármegye Pápai járás Nóráp
2323. Veszprém vármegye Devecseri járás Noszlop
2324. Veszprém vármegye Pápai járás Nyárád
2325. Veszprém vármegye Ajkai járás Nyirád
2326. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Óbudavár
2327. Veszprém vármegye Zirci járás Olaszfalu
2328. Veszprém vármegye Devecseri járás Oroszi
2329. Veszprém vármegye Ajkai járás Öcs
2330. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Örvényes
2331. Veszprém vármegye Várpalotai járás Ősi
2332. Veszprém vármegye Várpalotai járás Öskü
2333. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Paloznak
2334. Veszprém vármegye Pápai járás Pápadereske
2335. Veszprém vármegye Pápai járás Pápakovácsi
2336. Veszprém vármegye Pápai járás Pápasalamon
2337. Veszprém vármegye Pápai járás Pápateszér
2338. Veszprém vármegye Balatonalmádi járás Papkeszi
2339. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Pécsely
2340. Veszprém vármegye Zirci járás Pénzesgyőr
2341. Veszprém vármegye Várpalotai járás Pétfürdő
2342. Veszprém vármegye Zirci járás Porva
2343. Veszprém vármegye Veszprémi járás Pula
2344. Veszprém vármegye Devecseri járás Pusztamiske
2345. Veszprém vármegye Tapolcai járás Raposka
2346. Veszprém vármegye Sümegi járás Rigács
2347. Veszprém vármegye Tapolcai járás Salföld
2348. Veszprém vármegye Tapolcai járás Sáska
2349. Veszprém vármegye Veszprémi járás Sóly
2350. Veszprém vármegye Devecseri járás Somlójenő
2351. Veszprém vármegye Devecseri járás Somlószőlős
2352. Veszprém vármegye Devecseri járás Somlóvásárhely
2353. Veszprém vármegye Devecseri járás Somlóvecse
2354. Veszprém vármegye Sümegi járás Sümegprága
2355. Veszprém vármegye Zirci járás Szápár
2356. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Szentantalfa
2357. Veszprém vármegye Tapolcai járás Szentbékkálla
2358. Veszprém vármegye Veszprémi járás Szentgál
2359. Veszprém vármegye Sümegi járás Szentimrefalva
2360. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Szentjakabfa
2361. Veszprém vármegye Veszprémi járás Szentkirályszabadja
2362. Veszprém vármegye Tapolcai járás Szigliget
2363. Veszprém vármegye Ajkai járás Szőc
2364. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Tagyon
2365. Veszprém vármegye Pápai járás Takácsi
2366. Veszprém vármegye Tapolcai járás Taliándörögd
2367. Veszprém vármegye Várpalotai járás Tés
2368. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Tihany
2369. Veszprém vármegye Devecseri járás Tüskevár
2370. Veszprém vármegye Pápai járás Ugod
2371. Veszprém vármegye Sümegi járás Ukk
2372. Veszprém vármegye Ajkai járás Úrkút
2373. Veszprém vármegye Tapolcai járás Uzsa
2374. Veszprém vármegye Pápai járás Vanyola
2375. Veszprém vármegye Pápai járás Várkesző
2376. Veszprém vármegye Ajkai járás Városlőd
2377. Veszprém vármegye Pápai járás Vaszar
2378. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Vászoly
2379. Veszprém vármegye Veszprémi járás Veszprémfajsz
2380. Veszprém vármegye Sümegi járás Veszprémgalsa
2381. Veszprém vármegye Devecseri járás Vid
2382. Veszprém vármegye Tapolcai járás Vigántpetend
2383. Veszprém vármegye Várpalotai járás Vilonya
2384. Veszprém vármegye Pápai járás Vinár
2385. Veszprém vármegye Veszprémi járás Vöröstó
2386. Veszprém vármegye Sümegi járás Zalaerdőd
2387. Veszprém vármegye Sümegi járás Zalagyömörő
2388. Veszprém vármegye Sümegi járás Zalameggyes
2389. Veszprém vármegye Sümegi járás Zalaszegvár
2390. Veszprém vármegye Balatonfüredi járás Zánka
2391. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Alibánfa
2392. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Almásháza
2393. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Alsónemesapáti
2394. Zala vármegye Nagykanizsai járás Alsórajk
2395. Zala vármegye Lenti járás Alsószenterzsébet
2396. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Babosdöbréte
2397. Zala vármegye Lenti járás Baglad
2398. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Bagod
2399. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Bak
2400. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Baktüttös
2401. Zala vármegye Nagykanizsai járás Balatonmagyaród
2402. Zala vármegye Letenyei járás Bánokszentgyörgy
2403. Zala vármegye Lenti járás Barlahida
2404. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Batyk
2405. Zala vármegye Letenyei járás Bázakerettye
2406. Zala vármegye Letenyei járás Becsehely
2407. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Becsvölgye
2408. Zala vármegye Nagykanizsai járás Belezna
2409. Zala vármegye Lenti járás Belsősárd
2410. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Bezeréd
2411. Zala vármegye Nagykanizsai járás Bocska
2412. Zala vármegye Keszthelyi járás Bókaháza
2413. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Boncodfölde
2414. Zala vármegye Letenyei járás Borsfa
2415. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Böde
2416. Zala vármegye Lenti járás Bödeháza
2417. Zala vármegye Nagykanizsai járás Börzönce
2418. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Búcsúszentlászló
2419. Zala vármegye Letenyei járás Bucsuta
2420. Zala vármegye Nagykanizsai járás Csapi
2421. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Csatár
2422. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Csertalakos
2423. Zala vármegye Lenti járás Csesztreg
2424. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Csonkahegyhát
2425. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Csöde
2426. Zala vármegye Lenti járás Csömödér
2427. Zala vármegye Letenyei járás Csörnyeföld
2428. Zala vármegye Keszthelyi járás Dióskál
2429. Zala vármegye Lenti járás Dobri
2430. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Dobronhegy
2431. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Döbröce
2432. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Dötk
2433. Zala vármegye Keszthelyi járás Egeraracsa
2434. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Egervár
2435. Zala vármegye Nagykanizsai járás Eszteregnye
2436. Zala vármegye Keszthelyi járás Esztergályhorváti
2437. Zala vármegye Nagykanizsai járás Felsőrajk
2438. Zala vármegye Lenti járás Felsőszenterzsébet
2439. Zala vármegye Nagykanizsai járás Fityeház
2440. Zala vármegye Nagykanizsai járás Fűzvölgy
2441. Zala vármegye Lenti járás Gáborjánháza
2442. Zala vármegye Nagykanizsai járás Galambok
2443. Zala vármegye Nagykanizsai járás Garabonc
2444. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Gellénháza
2445. Zala vármegye Nagykanizsai járás Gelse
2446. Zala vármegye Nagykanizsai járás Gelsesziget
2447. Zala vármegye Keszthelyi járás Gétye
2448. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Gombosszeg
2449. Zala vármegye Lenti járás Gosztola
2450. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Gősfa
2451. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Gutorfölde
2452. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Gyűrűs
2453. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Hagyárosbörönd
2454. Zala vármegye Nagykanizsai járás Hahót
2455. Zala vármegye Lenti járás Hernyék
2456. Zala vármegye Nagykanizsai járás Homokkomárom
2457. Zala vármegye Nagykanizsai járás Hosszúvölgy
2458. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Hottó
2459. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Iborfia
2460. Zala vármegye Lenti járás Iklódbördőce
2461. Zala vármegye Nagykanizsai járás Kacorlak
2462. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Kallósd
2463. Zala vármegye Lenti járás Kálócfa
2464. Zala vármegye Lenti járás Kányavár
2465. Zala vármegye Keszthelyi járás Karmacs
2466. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Kávás
2467. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Kemendollár
2468. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Keménfa
2469. Zala vármegye Nagykanizsai járás Kerecseny
2470. Zala vármegye Lenti járás Kerkabarabás
2471. Zala vármegye Lenti járás Kerkafalva
2472. Zala vármegye Lenti járás Kerkakutas
2473. Zala vármegye Letenyei járás Kerkaszentkirály
2474. Zala vármegye Lenti járás Kerkateskánd
2475. Zala vármegye Nagykanizsai járás Kilimán
2476. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Kisbucsa
2477. Zala vármegye Letenyei járás Kiscsehi
2478. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Kisgörbő
2479. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Kiskutas
2480. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Kispáli
2481. Zala vármegye Nagykanizsai járás Kisrécse
2482. Zala vármegye Letenyei járás Kistolmács
2483. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Kisvásárhely
2484. Zala vármegye Lenti járás Kissziget
2485. Zala vármegye Lenti járás Kozmadombja
2486. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Kustánszeg
2487. Zala vármegye Lenti járás Külsősárd
2488. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Lakhegy
2489. Zala vármegye Letenyei járás Lasztonya
2490. Zala vármegye Lenti járás Lendvadedes
2491. Zala vármegye Lenti járás Lendvajakabfa
2492. Zala vármegye Letenyei járás Letenye
2493. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Lickóvadamos
2494. Zala vármegye Keszthelyi járás Ligetfalva
2495. Zala vármegye Letenyei járás Lispeszentadorján
2496. Zala vármegye Nagykanizsai járás Liszó
2497. Zala vármegye Lenti járás Lovászi
2498. Zala vármegye Lenti járás Magyarföld
2499. Zala vármegye Nagykanizsai járás Magyarszentmiklós
2500. Zala vármegye Nagykanizsai járás Magyarszerdahely
2501. Zala vármegye Letenyei járás Maróc
2502. Zala vármegye Lenti járás Márokföld
2503. Zala vármegye Nagykanizsai járás Miháld
2504. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Mihályfa
2505. Zala vármegye Lenti járás Mikekarácsonyfa
2506. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Milejszeg
2507. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Misefa
2508. Zala vármegye Letenyei járás Molnári
2509. Zala vármegye Nagykanizsai járás Murakeresztúr
2510. Zala vármegye Letenyei járás Murarátka
2511. Zala vármegye Letenyei járás Muraszemenye
2512. Zala vármegye Nagykanizsai járás Nagybakónak
2513. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Nagygörbő
2514. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nagykapornak
2515. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nagykutas
2516. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nagylengyel
2517. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nagypáli
2518. Zala vármegye Nagykanizsai járás Nagyrada
2519. Zala vármegye Nagykanizsai járás Nagyrécse
2520. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nemesapáti
2521. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nemeshetés
2522. Zala vármegye Lenti járás Nemesnép
2523. Zala vármegye Nagykanizsai járás Nemespátró
2524. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nemesrádó
2525. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nemessándorháza
2526. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Nemesszentandrás
2527. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Németfalu
2528. Zala vármegye Lenti járás Nova
2529. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Óhíd
2530. Zala vármegye Letenyei járás Oltárc
2531. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Orbányosfa
2532. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Ormándlak
2533. Zala vármegye Nagykanizsai járás Orosztony
2534. Zala vármegye Lenti járás Ortaháza
2535. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Ozmánbük
2536. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pacsa
2537. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Padár
2538. Zala vármegye Lenti járás Páka
2539. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Pakod
2540. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pálfiszeg
2541. Zala vármegye Nagykanizsai járás Pat
2542. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pethőhenye
2543. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Petrikeresztúr
2544. Zala vármegye Letenyei járás Petrivente
2545. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pókaszepetk
2546. Zala vármegye Lenti járás Pórszombat
2547. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pölöske
2548. Zala vármegye Nagykanizsai járás Pölöskefő
2549. Zala vármegye Lenti járás Pördefölde
2550. Zala vármegye Nagykanizsai járás Pötréte
2551. Zala vármegye Lenti járás Pusztaapáti
2552. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pusztaederics
2553. Zala vármegye Letenyei járás Pusztamagyaród
2554. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Pusztaszentlászló
2555. Zala vármegye Lenti járás Ramocsa
2556. Zala vármegye Lenti járás Rédics
2557. Zala vármegye Lenti járás Resznek
2558. Zala vármegye Nagykanizsai járás Rigyác
2559. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Salomvár
2560. Zala vármegye Nagykanizsai járás Sand
2561. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Sárhida
2562. Zala vármegye Keszthelyi járás Sármellék
2563. Zala vármegye Letenyei járás Semjénháza
2564. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Sénye
2565. Zala vármegye Nagykanizsai járás Sormás
2566. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Söjtör
2567. Zala vármegye Nagykanizsai járás Surd
2568. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Sümegcsehi
2569. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Szalapa
2570. Zala vármegye Lenti járás Szécsisziget
2571. Zala vármegye Keszthelyi járás Szentgyörgyvár
2572. Zala vármegye Lenti járás Szentgyörgyvölgy
2573. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Szentkozmadombja
2574. Zala vármegye Letenyei járás Szentliszló
2575. Zala vármegye Letenyei járás Szentmargitfalva
2576. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Szentpéterfölde
2577. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Szentpéterúr
2578. Zala vármegye Nagykanizsai járás Szepetnek
2579. Zala vármegye Lenti járás Szijártóháza
2580. Zala vármegye Lenti járás Szilvágy
2581. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Tekenye
2582. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Tilaj
2583. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Tófej
2584. Zala vármegye Lenti járás Tormafölde
2585. Zala vármegye Lenti járás Tornyiszentmiklós
2586. Zala vármegye Letenyei járás Tótszentmárton
2587. Zala vármegye Letenyei járás Tótszerdahely
2588. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Türje
2589. Zala vármegye Nagykanizsai járás Újudvar
2590. Zala vármegye Letenyei járás Valkonya
2591. Zala vármegye Keszthelyi járás Vállus
2592. Zala vármegye Letenyei járás Várfölde
2593. Zala vármegye Keszthelyi járás Várvölgy
2594. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Vasboldogasszony
2595. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Vaspör
2596. Zala vármegye Keszthelyi járás Vindornyafok
2597. Zala vármegye Keszthelyi járás Vindornyalak
2598. Zala vármegye Keszthelyi járás Vindornyaszőlős
2599. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Vöckönd
2600. Zala vármegye Letenyei járás Zajk
2601. Zala vármegye Keszthelyi járás Zalaapáti
2602. Zala vármegye Lenti járás Zalabaksa
2603. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Zalabér
2604. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaboldogfa
2605. Zala vármegye Keszthelyi járás Zalacsány
2606. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalacséb
2607. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaháshágy
2608. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaigrice
2609. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaistvánd
2610. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalakomár
2611. Zala vármegye Keszthelyi járás Zalaköveskút
2612. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalalövő
2613. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalamerenye
2614. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalasárszeg
2615. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalaszabar
2616. Zala vármegye Keszthelyi járás Zalaszántó
2617. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalaszentbalázs
2618. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaszentgyörgy
2619. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaszentiván
2620. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalaszentjakab
2621. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Zalaszentlászló
2622. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaszentlőrinc
2623. Zala vármegye Keszthelyi járás Zalaszentmárton
2624. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalaszentmihály
2625. Zala vármegye Lenti járás Zalaszombatfa
2626. Zala vármegye Zalaegerszegi járás Zalatárnok
2627. Zala vármegye Nagykanizsai járás Zalaújlak
2628. Zala vármegye Keszthelyi járás Zalavár
2629. Zala vármegye Zalaszentgróti járás Zalavég
2630. Zala vármegye Lenti járás Zebecke
       

