Falusi CSOK 2026: feltételek, településlista, igénylési tudnivalók egy helyen!

Falusi CSOK 2026: mire vehető fel és mekkora összeg?
A falusi CSOK továbbra is a preferált kistelepüléseken (lásd alább a településlistát) fekvő vagy külterületi (tanya, birtokközpont) lakásnak minősülő
- új családi ház vásárlása vagy építése vagy
- használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy
- kisebb összegben (lásd alább) meglévő használt lakás bővítése, illetve korszerűsítése
céljából vehető igénybe, új építésű társasházi lakásra nem. Nem változott, hogy használt lakás vásárlására akkor használható fel, ha egyúttal a lakás korszerűsítésére és/vagy bővítésére is igénybe veszik a kedvezményt. Az összegek:
- egy gyermek esetén 1 millió forint,
- két gyermek esetén 4 millió forint,
- három gyermek esetén 15 millió forint.
Házaspárok esetében ebbe az előre vállalt gyermekek is beleszámítanak, a többieknél csak a meglévők (a legalább 12 hetes magzattal együtt). Használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése esetén a felvett 50%-a fordítható magára a vásárlásra, a másik fele a bővítésre, illetve korszerűsítésre.
Falusi CSOK 2026: ki számít gyermeknek, hány gyermek vállalható?
A gyermekszám meghatározása során az igénylővel egy háztartásban élő meglévő és előre vállalt 25 év alatti gyermekek számát, illetve a 12. hetét elért magzatot együttesen kell figyelembe venni. Ami a gyermekek előre vállalását illeti, kizárólag fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) számára lehetséges:
- gyermektelen fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) legfeljebb három,
- egygyermekes legfeljebb kettő,
- kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermeket vállalhatnak előre,
más (idősebb vagy élettársi kapcsolatban élő, akár egyedülálló) igénylők meglévő gyermekek után tudják igénybe venni a falusi CSOK-ot.
Egy gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni.
Lakáshitellel már rendelkezők esetén a családi otthonteremtési kedvezmény azon utóbb született gyermek után is igényelhető tartozáscsökkentésre, akire tekintettel még nem vették igénybe a CSOK-ot. Az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény gyermekenkénti összege a korábbi 400 ezer forintról 1 millió forintra nőtt.
Falusi CSOK 2026: milyen feltételeket kell teljesíteni?
Fontos megkötés, hogy a falusi CSOK 2026-ben
- a figyelembe vett, azonos háztartásban élő gyermek(ek) 25. életévének betöltéséig igényelhető,
- büntetlen előélet és legfeljebb 5 ezer forintos köztartozás mellett vehető fel,
- előre vállalt gyermekre csak olyan házaspárok igényelhetik, amelyben a feleség 41 évnél fiatalabb (meglévő gyermeknél nincs ilyen életkori megkötés),
- egy gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni, ha ezek nem teljesülnek, akkor a Ptk. szerinti késedelmi kamat 3 százalékponttal növelt mértékével kell a támogatást visszafizetni,
- a CSOK Plusz szabályaival egységesen legalább 2 éves folyamatos tb-jogviszony szükséges hozzá, ami külföldön és felsőoktatási jogviszonnyal is teljesíthető, és legfeljebb 30 napos megszakítás lehet benne; ugyanakkor az átalányadózást legalább egy éve alkalmazó egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő, illetve legalább egy éve kisadózó egyéni vállalkozó esetében a tb-elvárást 1 évre csökkentették 2024 folyamán,
- meglévő tulajdon egy másik ingatlanban nem akadály, de a támogatott lakásban házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie,
- a falusi CSOK-os ingatlanban is 10 évig bent kell élni (bizonyos kivételekkel, lásd alább), erre az időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre,
- kivételt jelent a bentlakási kötelezettség alól a) a gyermek tanulmányai miatti elköltözése, b) egészségügyi intézményben kezelés, c) legfeljebb öt évig egy másik településen történő munkavállalás, d) közeli tartozó ápolása, e) letöltendő szabadságvesztés, f) a nagykorú gyermek elköltözése, g) a nagykorú váló gyermek elköltözése, h) a foglalkozási jogviszony miatt szolgálati lakásban való bentlakás kötelezettsége.
A falusi CSOK igénylése és folyósítása: hol és meddig?
Az igénylő a hitelintézetnél benyújtott kérelme alapján igényelheti a családi otthonteremtési kedvezményt, amelyet a megkötött támogatási szerződés alapján a Magyar Államkincstár a hitelintézeten keresztül folyósít.
Építés és bővítés esetén a támogatás folyósításakészültségi foknak megfelelően, utólagosantörténik,
a részösszegeket a bank az elért készültségi fok arányában, a beruházási költségek legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett folyósítja.
A falusi CSOK-ot
- a) lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,
- b) lakás építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,
- c) lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően,
- d) új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását, nem engedélyköteles építési tevékenység esetén annak befejezését megelőzően kell igényelni a választott hitelintézetnél.
Mekkora lehet a lakás?
A lakás hasznos alapterületének el kell érnie a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert, b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert, c) három vagy több gyermek esetén a 60 négyzetmétert. Családi ház esetén a) egy gyermek esetén a 70 négyzetmétert, b) két gyermek esetén a 80 négyzetmétert, c) három vagy több gyermek esetén a 90 négyzetmétert.
A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni. Bővítés esetén a hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie.
Falusi CSOK: mi számít bővítésnek és korszerűsítésnek?
Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is. Meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.
A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető, egyszerre többhöz is: a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje, f) tető cseréje, felújítása, szigetelése, g) kémény építése, korszerűsítése, h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, illetve vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást, i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30 százalékáig, valamint j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 százalékáig.
CSOK-hitel vagy CSOK Plusz is járhat mellé
Míg a nagyobb településeken a korábbi fix 3%-os kamatozású kamattámogatott CSOK-hitelt 2024-ben felváltotta a CSOK Plusz, a falusi CSOK mellé továbbra is igényelhető a CSOK-hitel, de előre vállalt gyermek esetén a CSOK Plusz, illetve a 2025 szeptembere óta elérhető Otthon Start is. A CSOK-hitel és a CSOK Plusz azonban együtt nem vehető igénybe. Előbbi, illetve az Otthon Start nyilvánvalóan azok számára jobb megoldás, akik már rendelkeznek gyermekkel, de újat nem vállalnak, utóbbi az új gyermeket vállalók számára lehet vonzóbb lehetőség.
A kamattámogatott CSOK-hitel két gyermek után 10 millió, legalább három gyermek után 15 millió forint erejéig vehető igénybe,
előre vállalt gyermek után csak fiatal házaspárok (41 év alatti feleség) számára elérhető. Meglévő lakás korszerűsítésére és/vagy bővítésére korábban csak 5, illetve 7,5 millió forintig volt felvehető a kamattámogatott kölcsön(rész), ez 2024. január 1-jétől 10, illetve 15 millió forintra emelkedett, vagyis egységesültek a felvehető maximális összegek.
A CSOK Plusz lehetőség részleteiről itt írtunk bővebben:
Áfa-visszatérítés és illetékmentesség: falusi CSOK mellé megmaradt
Míg a CSOK Plusz mellé a nagyobb településeken nem érhető el az áfa-visszatérítés, a preferált kistelepüléseken a falusi CSOK mellé továbbra is igénybe vehető, családi házak esetében 300 négyzetméteres felső mérethatárig.
Az áfa-visszatérítés lényege ugyanaz maradt:
- az új házak vásárlásához kapcsolódó 5%-os áfa és
- 5 millió forint erejéig az építkezésekhez kapcsolódó 27%-os áfa
továbbra is visszaigényelhető.
EMELLETT FALUSI CSOK MELLÉ A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKET SEM KELL MEGFIZETNI, AZ ILLETÉKMENTESSÉG A VÉTELÁRTÓL FÜGGETLEN.
Falusi CSOK 2026 településlista
A támogatás az alábbi preferált kistelepüléseken vehető igénybe:
|Falusi CSOK településlista
|VÁRMEGYE
|JÁRÁS
|TELEPÜLÉS
|1.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kecskeméti járás
|Ágasegyháza
|2.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskőrösi járás
|Akasztó
|3.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kunszentmiklósi járás
|Apostag
|4.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bácsalmási járás
|Bácsbokod
|5.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bácsalmási járás
|Bácsborsód
|6.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Bácsszentgyörgy
|7.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bácsalmási járás
|Bácsszőlős
|8.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunhalasi járás
|Balotaszállás
|9.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Bátmonostor
|10.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Bátya
|11.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskőrösi járás
|Bócsa
|12.
|Bács-Kiskun vármegye
|Jánoshalmai járás
|Borota
|13.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunfélegyházi járás
|Bugac
|14.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunfélegyházi járás
|Bugacpusztaháza
|15.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskőrösi járás
|Császártöltés
|16.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Csátalja
|17.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Csávoly
|18.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskőrösi járás
|Csengőd
|19.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bácsalmási járás
|Csikéria
|20.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunmajsai járás
|Csólyospálos
|21.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Dávod
|22.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Drágszél
|23.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kunszentmiklósi járás
|Dunaegyháza
|24.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Dunafalva
|25.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Dunapataj
|26.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Dunaszentbenedek
|27.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Dunatetétlen
|28.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kunszentmiklósi járás
|Dunavecse
|29.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Dusnok
|30.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Érsekcsanád
|31.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Érsekhalma
|32.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Fajsz
|33.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kecskeméti járás
|Felsőlajos
|34.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Felsőszentiván
|35.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Foktő
|36.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kecskeméti járás
|Fülöpháza
|37.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kecskeméti járás
|Fülöpjakab
|38.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskőrösi járás
|Fülöpszállás
|39.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Gara
|40.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunfélegyházi járás
|Gátér
|41.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Géderlak
|42.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Hajós
|43.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunhalasi járás
|Harkakötöny
|44.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Harta
|45.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Hercegszántó
|46.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Homokmégy
|47.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskőrösi járás
|Imrehegy
|48.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kecskeméti járás
|Jakabszállás
|49.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunmajsai járás
|Jászszentlászló
|50.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskőrösi járás
|Kaskantyú
|51.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bácsalmási járás
|Katymár
|52.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunhalasi járás
|Kelebia
|53.
|Bács-Kiskun vármegye
|Jánoshalmai járás
|Kéleshalom
|54.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunhalasi járás
|Kisszállás
|55.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunmajsai járás
|Kömpöc
|56.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kunszentmiklósi járás
|Kunadacs
|57.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bácsalmási járás
|Kunbaja
|58.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kecskeméti járás
|Kunbaracs
|59.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunhalasi járás
|Kunfehértó
|60.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kunszentmiklósi járás
|Kunpeszér
|61.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kecskeméti járás
|Kunszállás
|62.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kecskeméti járás
|Ladánybene
|63.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bácsalmási járás
|Madaras
|64.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bácsalmási járás
|Mátételke
|65.
|Bács-Kiskun vármegye
|Jánoshalmai járás
|Mélykút
|66.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Miske
|67.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunmajsai járás
|Móricgát
|68.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Nagybaracska
|69.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Nemesnádudvar
|70.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kecskeméti járás
|Nyárlőrinc
|71.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Ordas
|72.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kecskeméti járás
|Orgovány
|73.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Öregcsertő
|74.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskőrösi járás
|Páhi
|75.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunfélegyházi járás
|Pálmonostora
|76.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunfélegyházi járás
|Petőfiszállás
|77.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunhalasi járás
|Pirtó
|78.
|Bács-Kiskun vármegye
|Jánoshalmai járás
|Rém
|79.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskőrösi járás
|Soltszentimre
|80.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Sükösd
|81.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Szakmár
|82.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kunszentmiklósi járás
|Szalkszentmárton
|83.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunmajsai járás
|Szank
|84.
|Bács-Kiskun vármegye
|Tiszakécskei járás
|Szentkirály
|85.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Szeremle
|86.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskőrösi járás
|Tabdi
|87.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kunszentmiklósi járás
|Tass
|88.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bácsalmási járás
|Tataháza
|89.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskőrösi járás
|Tázlár
|90.
|Bács-Kiskun vármegye
|Tiszakécskei járás
|Tiszaug
|91.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunhalasi járás
|Tompa
|92.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Újsolt
|93.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Újtelek
|94.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kalocsai járás
|Uszód
|95.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kecskeméti járás
|Városföld
|96.
|Bács-Kiskun vármegye
|Bajai járás
|Vaskút
|97.
|Bács-Kiskun vármegye
|Kiskunhalasi járás
|Zsana
|98.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Abaliget
|99.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Adorjás
|100.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Ág
|101.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Almamellék
|102.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Almáskeresztúr
|103.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Alsómocsolád
|104.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Apátvarasd
|105.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Aranyosgadány
|106.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Áta
|107.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Babarc
|108.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Babarcszőlős
|109.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Bakóca
|110.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Bakonya
|111.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Baksa
|112.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Bánfa
|113.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Bár
|114.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Baranyahídvég
|115.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Baranyajenő
|116.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Baranyaszentgyörgy
|117.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Basal
|118.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Belvárdgyula
|119.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Beremend
|120.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Berkesd
|121.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Besence
|122.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Bezedek
|123.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Bicsérd
|124.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Bikal
|125.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Birján
|126.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Bisse
|127.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Boda
|128.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Bodolyabér
|129.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Bogádmindszent
|130.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Bogdása
|131.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Boldogasszonyfa
|132.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Borjád
|133.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Bosta
|134.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Botykapeterd
|135.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Bükkösd
|136.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Bürüs
|137.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Cún
|138.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Csányoszró
|139.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Csarnóta
|140.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Csebény
|141.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Cserdi
|142.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Csertő
|143.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Csonkamindszent
|144.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Dencsháza
|145.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Dinnyeberki
|146.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Diósviszló
|147.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Drávacsehi
|148.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Drávacsepely
|149.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Drávafok
|150.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Drávaiványi
|151.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Drávakeresztúr
|152.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Drávapalkonya
|153.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Drávapiski
|154.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Drávaszabolcs
|155.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Drávaszerdahely
|156.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Drávasztára
|157.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Dunaszekcső
|158.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Egerág
|159.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Egyházasharaszti
|160.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Egyházaskozár
|161.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Ellend
|162.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Endrőc
|163.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Erdősmárok
|164.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Erdősmecske
|165.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Erzsébet
|166.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Fazekasboda
|167.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Feked
|168.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Felsőegerszeg
|169.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Felsőszentmárton
|170.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Garé
|171.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Gerde
|172.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Gerényes
|173.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Geresdlak
|174.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Gilvánfa
|175.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Gordisa
|176.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Gödre
|177.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Görcsöny
|178.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Görcsönydoboka
|179.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Gyöngyfa
|180.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Gyöngyösmellék
|181.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Hásságy
|182.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Hegyhátmaróc
|183.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Hegyszentmárton
|184.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Helesfa
|185.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Hetvehely
|186.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Hidas
|187.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Himesháza
|188.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Hirics
|189.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Hobol
|190.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Homorúd
|191.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Horváthertelend
|192.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Husztót
|193.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Ibafa
|194.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Illocska
|195.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Ipacsfa
|196.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Ivánbattyán
|197.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Ivándárda
|198.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Kacsóta
|199.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Kákics
|200.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Kárász
|201.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Kásád
|202.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Katádfa
|203.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Kátoly
|204.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Kékesd
|205.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Kémes
|206.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Kemse
|207.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Kétújfalu
|208.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Királyegyháza
|209.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Kisasszonyfa
|210.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Kisbeszterce
|211.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Kisbudmér
|212.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Kisdér
|213.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Kisdobsza
|214.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Kishajmás
|215.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Kisharsány
|216.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Kisherend
|217.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Kisjakabfalva
|218.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Kiskassa
|219.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Kislippó
|220.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Kisnyárád
|221.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Kistamási
|222.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Kistapolca
|223.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Kistótfalu
|224.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Kisvaszar
|225.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Kisszentmárton
|226.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Kórós
|227.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Kovácshida
|228.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Kovácsszénája
|229.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Köblény
|230.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Kökény
|231.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Kölked
|232.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Kővágószőlős
|233.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Kővágótöttös
|234.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Lánycsók
|235.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Lapáncsa
|236.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Liget
|237.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Lippó
|238.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Liptód
|239.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Lothárd
|240.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Lovászhetény
|241.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Lúzsok
|242.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Mágocs
|243.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Magyarbóly
|244.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Magyaregregy
|245.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Magyarhertelend
|246.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Magyarlukafa
|247.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Magyarmecske
|248.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Magyarsarlós
|249.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Magyarszék
|250.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Magyartelek
|251.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Majs
|252.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Mánfa
|253.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Maráza
|254.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Márfa
|255.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Máriakéménd
|256.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Markóc
|257.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Marócsa
|258.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Márok
|259.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Martonfa
|260.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Matty
|261.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Máza
|262.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Mecseknádasd
|263.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Mecsekpölöske
|264.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Mekényes
|265.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Merenye
|266.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Meződ
|267.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Mindszentgodisa
|268.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Molvány
|269.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Monyoród
|270.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Mozsgó
|271.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Nagybudmér
|272.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Nagycsány
|273.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Nagydobsza
|274.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Nagyhajmás
|275.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Nagyharsány
|276.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Nagynyárád
|277.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Nagypall
|278.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Nagypeterd
|279.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Nagytótfalu
|280.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Nagyváty
|281.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Nemeske
|282.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Nyugotszenterzsébet
|283.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Óbánya
|284.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Ócsárd
|285.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Ófalu
|286.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Okorág
|287.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Okorvölgy
|288.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Olasz
|289.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Old
|290.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Oroszló
|291.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Ózdfalu
|292.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Palé
|293.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Palkonya
|294.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Palotabozsok
|295.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Páprád
|296.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Patapoklosi
|297.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Pécsbagota
|298.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Pécsdevecser
|299.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Pécsvárad
|300.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Pereked
|301.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Peterd
|302.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Pettend
|303.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Piskó
|304.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Pócsa
|305.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Rádfalva
|306.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Regenye
|307.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Romonya
|308.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Rózsafa
|309.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Sámod
|310.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Sárok
|311.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Sásd
|312.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Sátorhely
|313.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Sellye
|314.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Siklósbodony
|315.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Siklósnagyfalu
|316.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Somberek
|317.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Somogyapáti
|318.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Somogyhárságy
|319.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Somogyhatvan
|320.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Somogyviszló
|321.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Sósvertike
|322.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Sumony
|323.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Szabadszentkirály
|324.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Szágy
|325.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Szajk
|326.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Szalánta
|327.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Szalatnak
|328.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Szaporca
|329.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Szárász
|330.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Szászvár
|331.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Szava
|332.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Szebény
|333.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Szederkény
|334.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Székelyszabar
|335.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Szellő
|336.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Szemely
|337.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Szentdénes
|338.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Szentegát
|339.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Szentkatalin
|340.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Szentlászló
|341.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Szilágy
|342.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Szilvás
|343.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Szőke
|344.
|Baranya vármegye
|Pécsi járás
|Szőkéd
|345.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Szörény
|346.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Szulimán
|347.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Szűr
|348.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Tarrós
|349.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Tékes
|350.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Teklafalu
|351.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Tengeri
|352.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Tésenfa
|353.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Téseny
|354.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Tófű
|355.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Tormás
|356.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Tótszentgyörgy
|357.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Töttös
|358.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Túrony
|359.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Udvar
|360.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Újpetre
|361.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Vajszló
|362.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Várad
|363.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Varga
|364.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Vásárosbéc
|365.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Vásárosdombó
|366.
|Baranya vármegye
|Hegyháti járás
|Vázsnok
|367.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Vejti
|368.
|Baranya vármegye
|Komlói járás
|Vékény
|369.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Velény
|370.
|Baranya vármegye
|Mohácsi járás
|Véménd
|371.
|Baranya vármegye
|Bólyi járás
|Versend
|372.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Villány
|373.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Villánykövesd
|374.
|Baranya vármegye
|Siklósi járás
|Vokány
|375.
|Baranya vármegye
|Szigetvári járás
|Zádor
|376.
|Baranya vármegye
|Sellyei járás
|Zaláta
|377.
|Baranya vármegye
|Pécsváradi járás
|Zengővárkony
|378.
|Baranya vármegye
|Szentlőrinci járás
|Zók
|379.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Almáskamarás
|380.
|Békés vármegye
|Orosházi járás
|Békéssámson
|381.
|Békés vármegye
|Szarvasi járás
|Békésszentandrás
|382.
|Békés vármegye
|Békési járás
|Bélmegyer
|383.
|Békés vármegye
|Sarkadi járás
|Biharugra
|384.
|Békés vármegye
|Szeghalmi járás
|Bucsa
|385.
|Békés vármegye
|Szarvasi járás
|Csabacsűd
|386.
|Békés vármegye
|Békéscsabai járás
|Csabaszabadi
|387.
|Békés vármegye
|Orosházi járás
|Csanádapáca
|388.
|Békés vármegye
|Gyomaendrődi járás
|Csárdaszállás
|389.
|Békés vármegye
|Békéscsabai járás
|Csorvás
|390.
|Békés vármegye
|Békéscsabai járás
|Doboz
|391.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Dombegyház
|392.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Dombiratos
|393.
|Békés vármegye
|Gyomaendrődi járás
|Ecsegfalva
|394.
|Békés vármegye
|Gyulai járás
|Elek
|395.
|Békés vármegye
|Orosházi járás
|Gádoros
|396.
|Békés vármegye
|Békéscsabai járás
|Gerendás
|397.
|Békés vármegye
|Sarkadi járás
|Geszt
|398.
|Békés vármegye
|Gyomaendrődi járás
|Hunya
|399.
|Békés vármegye
|Békési járás
|Kamut
|400.
|Békés vármegye
|Szarvasi járás
|Kardos
|401.
|Békés vármegye
|Orosházi járás
|Kardoskút
|402.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Kaszaper
|403.
|Békés vármegye
|Szeghalmi járás
|Kertészsziget
|404.
|Békés vármegye
|Gyulai járás
|Kétegyháza
|405.
|Békés vármegye
|Békéscsabai járás
|Kétsoprony
|406.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Kevermes
|407.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Kisdombegyház
|408.
|Békés vármegye
|Szarvasi járás
|Kondoros
|409.
|Békés vármegye
|Szeghalmi járás
|Körösladány
|410.
|Békés vármegye
|Sarkadi járás
|Körösnagyharsány
|411.
|Békés vármegye
|Békési járás
|Köröstarcsa
|412.
|Békés vármegye
|Szeghalmi járás
|Körösújfalu
|413.
|Békés vármegye
|Sarkadi járás
|Kötegyán
|414.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Kunágota
|415.
|Békés vármegye
|Gyulai járás
|Lőkösháza
|416.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Magyarbánhegyes
|417.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Magyardombegyház
|418.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Medgyesbodzás
|419.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Medgyesegyháza
|420.
|Békés vármegye
|Sarkadi járás
|Méhkerék
|421.
|Békés vármegye
|Sarkadi járás
|Mezőgyán
|422.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Mezőhegyes
|423.
|Békés vármegye
|Békési járás
|Murony
|424.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Nagybánhegyes
|425.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Nagykamarás
|426.
|Békés vármegye
|Orosházi járás
|Nagyszénás
|427.
|Békés vármegye
|Sarkadi járás
|Okány
|428.
|Békés vármegye
|Szarvasi járás
|Örménykút
|429.
|Békés vármegye
|Orosházi járás
|Pusztaföldvár
|430.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Pusztaottlaka
|431.
|Békés vármegye
|Sarkadi járás
|Sarkadkeresztúr
|432.
|Békés vármegye
|Békéscsabai járás
|Szabadkígyós
|433.
|Békés vármegye
|Békési járás
|Tarhos
|434.
|Békés vármegye
|Békéscsabai járás
|Telekgerendás
|435.
|Békés vármegye
|Békéscsabai járás
|Újkígyós
|436.
|Békés vármegye
|Sarkadi járás
|Újszalonta
|437.
|Békés vármegye
|Mezőkovácsházai járás
|Végegyháza
|438.
|Békés vármegye
|Sarkadi járás
|Zsadány
|439.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Abaújalpár
|440.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Abaújkér
|441.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Abaújlak
|442.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Abaújszántó
|443.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Abaújszolnok
|444.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Abaújvár
|445.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Abod
|446.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Aggtelek
|447.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Alacska
|448.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Alsóberecki
|449.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Alsódobsza
|450.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Alsógagy
|451.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Alsóregmec
|452.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Alsószuha
|453.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Alsótelekes
|454.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Alsóvadász
|455.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Arka
|456.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Arló
|457.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Arnót
|458.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőcsáti járás
|Ároktő
|459.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Aszaló
|460.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Baktakék
|461.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Balajt
|462.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Bánhorváti
|463.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Bánréve
|464.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Baskó
|465.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Becskeháza
|466.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Bekecs
|467.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Berente
|468.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Beret
|469.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Bodroghalom
|470.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tokaji járás
|Bodrogkeresztúr
|471.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tokaji járás
|Bodrogkisfalud
|472.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Bodrogolaszi
|473.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Bódvalenke
|474.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Bódvarákó
|475.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Bódvaszilas
|476.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Bogács
|477.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Boldogkőújfalu
|478.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Boldogkőváralja
|479.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Boldva
|480.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Borsodbóta
|481.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Borsodgeszt
|482.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Borsodivánka
|483.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Borsodnádasd
|484.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Borsodszentgyörgy
|485.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Borsodszirák
|486.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Bózsva
|487.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Bőcs
|488.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Bükkábrány
|489.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Bükkaranyos
|490.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Bükkmogyorósd
|491.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Bükkszentkereszt
|492.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Bükkzsérc
|493.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Büttös
|494.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Cigánd
|495.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Csenyéte
|496.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Cserépfalu
|497.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Cserépváralja
|498.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Csernely
|499.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Csincse
|500.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Csobád
|501.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tokaji járás
|Csobaj
|502.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Csokvaomány
|503.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Damak
|504.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Dámóc
|505.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Debréte
|506.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Dédestapolcsány
|507.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Detek
|508.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Domaháza
|509.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Dövény
|510.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Dubicsány
|511.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Egerlövő
|512.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Égerszög
|513.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Emőd
|514.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tokaji járás
|Erdőbénye
|515.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Erdőhorváti
|516.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Fáj
|517.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Fancsal
|518.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Farkaslyuk
|519.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Felsőberecki
|520.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Felsődobsza
|521.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Felsőgagy
|522.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Felsőkelecsény
|523.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Felsőnyárád
|524.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Felsőregmec
|525.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Felsőtelekes
|526.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Felsővadász
|527.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Filkeháza
|528.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Fony
|529.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Forró
|530.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Fulókércs
|531.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Füzér
|532.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Füzérkajata
|533.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Füzérkomlós
|534.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Füzérradvány
|535.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Gadna
|536.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Gagyapáti
|537.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Gagybátor
|538.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Gagyvendégi
|539.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Galvács
|540.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Garadna
|541.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőcsáti járás
|Gelej
|542.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Gesztely
|543.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Gibárt
|544.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Girincs
|545.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Golop
|546.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Gömörszőlős
|547.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Gönc
|548.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Göncruszka
|549.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Györgytarló
|550.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Halmaj
|551.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Hangács
|552.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Hangony
|553.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Háromhuta
|554.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Harsány
|555.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Hegymeg
|556.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Hejce
|557.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Hejőbába
|558.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Hejőkeresztúr
|559.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Hejőkürt
|560.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőcsáti járás
|Hejőpapi
|561.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Hejőszalonta
|562.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Hercegkút
|563.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Hernádbűd
|564.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Hernádcéce
|565.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Hernádkak
|566.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Hernádkércs
|567.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Hernádnémeti
|568.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Hernádpetri
|569.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Hernádszentandrás
|570.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Hernádszurdok
|571.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Hernádvécse
|572.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Hét
|573.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Hidasnémeti
|574.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Hidvégardó
|575.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Hollóháza
|576.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Homrogd
|577.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőcsáti járás
|Igrici
|578.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Imola
|579.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Ináncs
|580.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Irota
|581.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Izsófalva
|582.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Jákfalva
|583.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Járdánháza
|584.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Jósvafő
|585.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Kács
|586.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Kánó
|587.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Kány
|588.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Karcsa
|589.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Karos
|590.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Kázsmárk
|591.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Kéked
|592.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Kelemér
|593.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Kenézlő
|594.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Keresztéte
|595.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Kesznyéten
|596.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Királd
|597.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Kiscsécs
|598.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Kisgyőr
|599.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Kishuta
|600.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Kiskinizs
|601.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Kisrozvágy
|602.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Kissikátor
|603.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Komjáti
|604.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Komlóska
|605.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Kondó
|606.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Korlát
|607.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Köröm
|608.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Kovácsvágás
|609.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Krasznokvajda
|610.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Kupa
|611.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Kurityán
|612.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Lácacséke
|613.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Ládbesenyő
|614.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Lak
|615.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Legyesbénye
|616.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Léh
|617.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Lénárddaróc
|618.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Litka
|619.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Mád
|620.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Makkoshotyka
|621.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Mályinka
|622.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Martonyi
|623.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Megyaszó
|624.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Méra
|625.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Meszes
|626.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Mezőkeresztes
|627.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Mezőnagymihály
|628.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Mezőnyárád
|629.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Mezőzombor
|630.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Mikóháza
|631.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Mogyoróska
|632.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Monaj
|633.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Monok
|634.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Múcsony
|635.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Muhi
|636.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Nagybarca
|637.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Nagycsécs
|638.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Nagyhuta
|639.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Nagykinizs
|640.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Nagyrozvágy
|641.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Négyes
|642.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Nekézseny
|643.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Nemesbikk
|644.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Novajidrány
|645.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Nyékládháza
|646.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Nyésta
|647.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Nyíri
|648.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Nyomár
|649.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Olaszliszka
|650.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Ónod
|651.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Ormosbánya
|652.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Oszlár
|653.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Pácin
|654.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Pálháza
|655.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Pamlény
|656.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Pányok
|657.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Parasznya
|658.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Pere
|659.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Perecse
|660.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Perkupa
|661.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Prügy
|662.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Pusztafalu
|663.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Pusztaradvány
|664.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Radostyán
|665.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Ragály
|666.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Rakaca
|667.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Rakacaszend
|668.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Rásonysápberencs
|669.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Rátka
|670.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Regéc
|671.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Répáshuta
|672.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Révleányvár
|673.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Ricse
|674.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Rudabánya
|675.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Rudolftelep
|676.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Sajóbábony
|677.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Sajóecseg
|678.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Sajógalgóc
|679.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Sajóhídvég
|680.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Sajóivánka
|681.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Sajókápolna
|682.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Sajókaza
|683.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Sajókeresztúr
|684.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Sajólád
|685.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Sajólászlófalva
|686.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Sajómercse
|687.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Sajónémeti
|688.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Sajópálfala
|689.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Sajópetri
|690.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Sajópüspöki
|691.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Sajósenye
|692.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Sajóvámos
|693.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Sajóvelezd
|694.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Sály
|695.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Sárazsadány
|696.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Sáta
|697.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Selyeb
|698.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Semjén
|699.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Serényfalva
|700.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Sima
|701.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Sóstófalva
|702.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Szakácsi
|703.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Szakáld
|704.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Szalaszend
|705.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Szalonna
|706.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Szászfa
|707.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tokaji járás
|Szegi
|708.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tokaji járás
|Szegilong
|709.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Encsi járás
|Szemere
|710.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Szendrő
|711.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Szendrőlád
|712.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Szentistván
|713.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szikszói járás
|Szentistvánbaksa
|714.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Szin
|715.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Szinpetri
|716.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Szirmabesenyő
|717.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Szomolya
|718.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Szögliget
|719.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Szőlősardó
|720.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Szuhafő
|721.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Szuhakálló
|722.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Szuhogy
|723.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tokaji járás
|Taktabáj
|724.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Taktaharkány
|725.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Taktakenéz
|726.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Taktaszada
|727.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Tállya
|728.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tokaji járás
|Tarcal
|729.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Tard
|730.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Tardona
|731.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Telkibánya
|732.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Teresztenye
|733.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Tibolddaróc
|734.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Tiszabábolna
|735.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Tiszacsermely
|736.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőcsáti járás
|Tiszadorogma
|737.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Tiszakarád
|738.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőcsáti járás
|Tiszakeszi
|739.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tokaji járás
|Tiszaladány
|740.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Szerencsi járás
|Tiszalúc
|741.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tiszaújvárosi járás
|Tiszapalkonya
|742.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tokaji járás
|Tiszatardos
|743.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőcsáti járás
|Tiszatarján
|744.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Tiszavalk
|745.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Tokaji járás
|Tokaj
|746.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Tolcsva
|747.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Tomor
|748.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Tornabarakony
|749.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Tornakápolna
|750.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Tornanádaska
|751.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Tornaszentandrás
|752.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Tornaszentjakab
|753.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Tornyosnémeti
|754.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Trizs
|755.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Újcsanálos
|756.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Ózdi járás
|Uppony
|757.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Kazincbarcikai járás
|Vadna
|758.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Vágáshuta
|759.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Vajdácska
|760.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Vámosújfalu
|761.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Miskolci járás
|Varbó
|762.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Varbóc
|763.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Mezőkövesdi járás
|Vatta
|764.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Vilmány
|765.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sátoraljaújhelyi járás
|Vilyvitány
|766.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Viss
|767.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Viszló
|768.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Vizsoly
|769.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Zádorfalva
|770.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Sárospataki járás
|Zalkod
|771.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Cigándi járás
|Zemplénagárd
|772.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Edelényi járás
|Ziliz
|773.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Putnoki járás
|Zubogy
|774.
|Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
|Gönci járás
|Zsujta
|775.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Ambrózfalva
|776.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Apátfalva
|777.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Szentesi járás
|Árpádhalom
|778.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Mórahalmi járás
|Ásotthalom
|779.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Kisteleki járás
|Baks
|780.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Kisteleki járás
|Balástya
|781.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Csanádalberti
|782.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Csanádpalota
|783.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Csongrádi járás
|Csanytelek
|784.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Kisteleki járás
|Csengele
|785.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Szentesi járás
|Derekegyház
|786.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Szegedi járás
|Dóc
|787.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Szentesi járás
|Eperjes
|788.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Szentesi járás
|Fábiánsebestyén
|789.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Csongrádi járás
|Felgyő
|790.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Szegedi járás
|Ferencszállás
|791.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Mórahalmi járás
|Forráskút
|792.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Földeák
|793.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Királyhegyes
|794.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Kiszombor
|795.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Szegedi járás
|Klárafalva
|796.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Kövegy
|797.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Szegedi járás
|Kübekháza
|798.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Magyarcsanád
|799.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Maroslele
|800.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Hódmezővásárhelyi járás
|Mártély
|801.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Nagyér
|802.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Nagylak
|803.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Szentesi járás
|Nagymágocs
|804.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Szentesi járás
|Nagytőke
|805.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Óföldeák
|806.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Kisteleki járás
|Ópusztaszer
|807.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Mórahalmi járás
|Öttömös
|808.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Makói járás
|Pitvaros
|809.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Mórahalmi járás
|Pusztamérges
|810.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Kisteleki járás
|Pusztaszer
|811.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Mórahalmi járás
|Ruzsa
|812.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Szentesi járás
|Szegvár
|813.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Hódmezővásárhelyi járás
|Székkutas
|814.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Szegedi járás
|Tiszasziget
|815.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Csongrádi járás
|Tömörkény
|815a.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Mórahalmi járás
|Üllés
|816.
|Csongrád-Csanád vármegye
|Mórahalmi járás
|Zákányszék
|817.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Aba
|818.
|Fejér vármegye
|Sárbogárdi járás
|Alap
|819.
|Fejér vármegye
|Bicskei járás
|Alcsútdoboz
|820.
|Fejér vármegye
|Sárbogárdi járás
|Alsószentiván
|821.
|Fejér vármegye
|Móri járás
|Bakonycsernye
|822.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Bakonykúti
|823.
|Fejér vármegye
|Móri járás
|Balinka
|824.
|Fejér vármegye
|Dunaújvárosi járás
|Beloiannisz
|825.
|Fejér vármegye
|Dunaújvárosi járás
|Besnyő
|826.
|Fejér vármegye
|Móri járás
|Bodajk
|827.
|Fejér vármegye
|Bicskei járás
|Bodmér
|828.
|Fejér vármegye
|Sárbogárdi járás
|Cece
|829.
|Fejér vármegye
|Móri járás
|Csákberény
|830.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Csősz
|831.
|Fejér vármegye
|Dunaújvárosi járás
|Daruszentmiklós
|832.
|Fejér vármegye
|Enyingi járás
|Dég
|833.
|Fejér vármegye
|Dunaújvárosi járás
|Előszállás
|834.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Füle
|835.
|Fejér vármegye
|Bicskei járás
|Gánt
|836.
|Fejér vármegye
|Sárbogárdi járás
|Hantos
|837.
|Fejér vármegye
|Sárbogárdi járás
|Igar
|838.
|Fejér vármegye
|Móri járás
|Isztimér
|839.
|Fejér vármegye
|Dunaújvárosi járás
|Iváncsa
|840.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Jenő
|841.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Káloz
|842.
|Fejér vármegye
|Móri járás
|Kincsesbánya
|843.
|Fejér vármegye
|Enyingi járás
|Kisláng
|844.
|Fejér vármegye
|Enyingi járás
|Lajoskomárom
|845.
|Fejér vármegye
|Enyingi járás
|Lepsény
|846.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Lovasberény
|847.
|Fejér vármegye
|Enyingi járás
|Mátyásdomb
|848.
|Fejér vármegye
|Dunaújvárosi járás
|Mezőfalva
|849.
|Fejér vármegye
|Enyingi járás
|Mezőkomárom
|850.
|Fejér vármegye
|Enyingi járás
|Mezőszentgyörgy
|851.
|Fejér vármegye
|Sárbogárdi járás
|Mezőszilas
|852.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Moha
|853.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Nádasdladány
|854.
|Fejér vármegye
|Dunaújvárosi járás
|Nagykarácsony
|855.
|Fejér vármegye
|Sárbogárdi járás
|Nagylók
|856.
|Fejér vármegye
|Móri járás
|Nagyveleg
|857.
|Fejér vármegye
|Bicskei járás
|Óbarok
|858.
|Fejér vármegye
|Dunaújvárosi járás
|Perkáta
|859.
|Fejér vármegye
|Sárbogárdi járás
|Sáregres
|860.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Sárkeresztes
|861.
|Fejér vármegye
|Sárbogárdi járás
|Sárkeresztúr
|862.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Sárkeszi
|863.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Sárosd
|864.
|Fejér vármegye
|Sárbogárdi járás
|Sárszentágota
|865.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Seregélyes
|866.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Soponya
|867.
|Fejér vármegye
|Móri járás
|Söréd
|868.
|Fejér vármegye
|Gárdonyi járás
|Szabadegyháza
|869.
|Fejér vármegye
|Enyingi járás
|Szabadhídvég
|870.
|Fejér vármegye
|Bicskei járás
|Szár
|871.
|Fejér vármegye
|Bicskei járás
|Tabajd
|872.
|Fejér vármegye
|Bicskei járás
|Újbarok
|873.
|Fejér vármegye
|Sárbogárdi járás
|Vajta
|874.
|Fejér vármegye
|Gárdonyi járás
|Vereb
|875.
|Fejér vármegye
|Bicskei járás
|Vértesacsa
|876.
|Fejér vármegye
|Bicskei járás
|Vértesboglár
|877.
|Fejér vármegye
|Székesfehérvári járás
|Zámoly
|878.
|Fejér vármegye
|Gárdonyi járás
|Zichyújfalu
|879.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Acsalag
|880.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Téti járás
|Árpás
|881.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Babót
|882.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Bágyogszovát
|883.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Bakonygyirót
|884.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Bakonypéterd
|885.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Bakonyszentlászló
|886.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Barbacs
|887.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Beled
|888.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Mosonmagyaróvári járás
|Bezenye
|889.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Győri járás
|Bezi
|890.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Bodonhely
|891.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Bogyoszló
|892.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Győri járás
|Bőny
|893.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Bősárkány
|894.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Cakóháza
|895.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Cirák
|896.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Csáfordjánosfa
|897.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Csapod
|898.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Csér
|899.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Téti járás
|Csikvánd
|900.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Mosonmagyaróvári járás
|Darnózseli
|901.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Dénesfa
|902.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Mosonmagyaróvári járás
|Dunaremete
|903.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Győri járás
|Dunaszentpál
|904.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Ebergőc
|905.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Edve
|906.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Egyed
|907.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Egyházasfalu
|908.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Győri járás
|Enese
|909.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Farád
|910.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Győri járás
|Fehértó
|911.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Téti járás
|Felpéc
|912.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Fenyőfő
|913.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Fertőboz
|914.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Fertőd
|915.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Fertőendréd
|916.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Gyalóka
|917.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Gyóró
|918.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Téti járás
|Gyömöre
|919.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Győrasszonyfa
|920.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Győri járás
|Győrsövényház
|921.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Hidegség
|922.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Himod
|923.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Hövej
|924.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Iván
|925.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Jobaháza
|926.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Győri járás
|Kajárpéc
|927.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Mosonmagyaróvári járás
|Károlyháza
|928.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Mosonmagyaróvári járás
|Kimle
|929.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Téti járás
|Kisbabot
|930.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Mosonmagyaróvári járás
|Kisbodak
|931.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Kisfalud
|932.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Lázi
|933.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Mosonmagyaróvári járás
|Lipót
|934.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Lövő
|935.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Maglóca
|936.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Magyarkeresztúr
|937.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Markotabödöge
|938.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Mosonmagyaróvári járás
|Mecsér
|939.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Téti járás
|Mérges
|940.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Győri járás
|Mezőörs
|941.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Mihályi
|942.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Téti járás
|Mórichida
|943.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Mosonmagyaróvári járás
|Mosonudvar
|944.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Győri járás
|Nagyszentjános
|945.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Nemeskér
|946.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Nyalka
|947.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Osli
|948.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Páli
|949.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Pásztori
|950.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Petőháza
|951.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Pinnye
|952.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Potyond
|953.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Pusztacsalád
|954.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Mosonmagyaróvári járás
|Püski
|955.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Rábacsanak
|956.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Téti járás
|Rábacsécsény
|957.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Rábakecöl
|958.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Rábapordány
|959.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Rábasebes
|960.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Rábaszentandrás
|961.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Téti járás
|Rábaszentmihály
|962.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Téti járás
|Rábaszentmiklós
|963.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Rábatamási
|964.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Rábcakapi
|965.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Ravazd
|966.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Répceszemere
|967.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Répcevis
|968.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Győri járás
|Rétalap
|969.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Románd
|970.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Röjtökmuzsaj
|971.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Sarród
|972.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Sikátor
|973.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Sobor
|974.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Sopronhorpács
|975.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Sopronnémeti
|976.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Szakony
|977.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Szany
|978.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Téti járás
|Szerecseny
|979.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Szil
|980.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Szilsárkány
|981.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Táp
|982.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Tápszentmiklós
|983.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Tarjánpuszta
|984.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Tárnokréti
|985.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Újkér
|986.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Mosonmagyaróvári járás
|Újrónafő
|987.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Und
|988.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Vadosfa
|989.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Vág
|990.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Mosonmagyaróvári járás
|Várbalog
|991.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Vásárosfalu
|992.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Győri járás
|Vének
|993.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Pannonhalmi járás
|Veszprémvarsány
|994.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Kapuvári járás
|Vitnyéd
|995.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Völcsej
|996.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Csornai járás
|Zsebeháza
|997.
|Győr-Moson-Sopron vármegye
|Soproni járás
|Zsira
|998.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Nyíradonyi járás
|Álmosd
|999.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Ártánd
|1000.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Nyíradonyi járás
|Bagamér
|1001.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Bakonszeg
|1002.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Püspökladányi járás
|Báránd
|1003.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Bedő
|1004.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Berekböszörmény
|1005.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Püspökladányi járás
|Bihardancsháza
|1006.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Biharkeresztes
|1007.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Püspökladányi járás
|Biharnagybajom
|1008.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Püspökladányi járás
|Bihartorda
|1009.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Bojt
|1010.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Csökmő
|1011.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Darvas
|1012.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Balmazújvárosi járás
|Egyek
|1013.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Derecskei járás
|Esztár
|1014.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Hajdúnánási járás
|Folyás
|1015.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Püspökladányi járás
|Földes
|1016.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Furta
|1017.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Nyíradonyi járás
|Fülöp
|1018.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Gáborján
|1019.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Hajdúnánási járás
|Görbeháza
|1020.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Derecskei járás
|Hajdúbagos
|1021.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Hajdúszoboszlói járás
|Hajdúszovát
|1022.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Hencida
|1023.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Balmazújvárosi járás
|Hortobágy
|1024.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Derecskei járás
|Kismarja
|1025.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Derecskei járás
|Kokad
|1026.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Komádi
|1027.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Derecskei járás
|Konyár
|1028.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Körösszakál
|1029.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Körösszegapáti
|1030.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Magyarhomorog
|1031.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Mezőpeterd
|1032.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Mezősas
|1033.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Derecskei járás
|Monostorpályi
|1034.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Nagykereki
|1035.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Püspökladányi járás
|Nagyrábé
|1036.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Nyíradonyi járás
|Nyírábrány
|1037.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Nyíradonyi járás
|Nyíracsád
|1038.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Nyíradonyi járás
|Nyírmártonfalva
|1039.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Derecskei járás
|Pocsaj
|1040.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Püspökladányi járás
|Sáp
|1041.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Derecskei járás
|Sáránd
|1042.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Püspökladányi járás
|Sárrétudvari
|1043.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Szentpéterszeg
|1044.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Püspökladányi járás
|Szerep
|1045.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Derecskei járás
|Tépe
|1046.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Püspökladányi járás
|Tetétlen
|1047.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Balmazújvárosi járás
|Tiszacsege
|1048.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Hajdúnánási járás
|Tiszagyulaháza
|1049.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Told
|1050.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Újiráz
|1051.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Nyíradonyi járás
|Újléta
|1052.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Balmazújvárosi járás
|Újszentmargita
|1053.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Hajdúnánási járás
|Újtikos
|1054.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Váncsod
|1055.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Vekerd
|1056.
|Hajdú-Bihar vármegye
|Berettyóújfalui járás
|Zsáka
|1057.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Abasár
|1058.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Adács
|1059.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Aldebrő
|1060.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Andornaktálya
|1061.
|Heves vármegye
|Hatvani járás
|Apc
|1062.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Átány
|1063.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Atkár
|1064.
|Heves vármegye
|Bélapátfalvai járás
|Balaton
|1065.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Bátor
|1066.
|Heves vármegye
|Bélapátfalvai járás
|Bekölce
|1067.
|Heves vármegye
|Bélapátfalvai járás
|Bélapátfalva
|1068.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Besenyőtelek
|1069.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Boconád
|1070.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Bodony
|1071.
|Heves vármegye
|Hatvani járás
|Boldog
|1072.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Bükkszék
|1073.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Bükkszenterzsébet
|1074.
|Heves vármegye
|Bélapátfalvai járás
|Bükkszentmárton
|1075.
|Heves vármegye
|Hatvani járás
|Csány
|1076.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Demjén
|1077.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Detk
|1078.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Domoszló
|1079.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Dormánd
|1080.
|Heves vármegye
|Hatvani járás
|Ecséd
|1081.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Egerbakta
|1082.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Egerbocs
|1083.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Egercsehi
|1084.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Egerfarmos
|1085.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Egerszólát
|1086.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Erdőkövesd
|1087.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Erdőtelek
|1088.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Erk
|1089.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Fedémes
|1090.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Feldebrő
|1091.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Gyöngyöshalász
|1092.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Gyöngyösoroszi
|1093.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Gyöngyöspata
|1094.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Gyöngyössolymos
|1095.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Gyöngyöstarján
|1096.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Halmajugra
|1097.
|Heves vármegye
|Hatvani járás
|Heréd
|1098.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Hevesaranyos
|1099.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Hevesvezekény
|1100.
|Heves vármegye
|Hatvani járás
|Hort
|1101.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Istenmezeje
|1102.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Ivád
|1103.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Kál
|1104.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Kápolna
|1105.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Karácsond
|1106.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Kerecsend
|1107.
|Heves vármegye
|Hatvani járás
|Kerekharaszt
|1108.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Kisfüzes
|1109.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Kisköre
|1110.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Kisnána
|1111.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Kompolt
|1112.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Kömlő
|1113.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Ludas
|1114.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Maklár
|1115.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Markaz
|1116.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Mátraballa
|1117.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Mátraderecske
|1118.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Mátraszentimre
|1119.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Mezőszemere
|1120.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Mezőtárkány
|1121.
|Heves vármegye
|Bélapátfalvai járás
|Mikófalva
|1122.
|Heves vármegye
|Bélapátfalvai járás
|Mónosbél
|1123.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Nagyfüged
|1124.
|Heves vármegye
|Hatvani járás
|Nagykökényes
|1125.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Nagyréde
|1126.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Nagytálya
|1127.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Nagyút
|1128.
|Heves vármegye
|Bélapátfalvai járás
|Nagyvisnyó
|1129.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Novaj
|1130.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Pálosvörösmart
|1131.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Parád
|1132.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Parádsasvár
|1133.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Pély
|1134.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Pétervására
|1135.
|Heves vármegye
|Hatvani járás
|Petőfibánya
|1136.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Poroszló
|1137.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Recsk
|1138.
|Heves vármegye
|Hatvani járás
|Rózsaszentmárton
|1139.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Sarud
|1140.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Sirok
|1141.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Szajla
|1142.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Szarvaskő
|1143.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Szentdomonkos
|1144.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Szihalom
|1145.
|Heves vármegye
|Bélapátfalvai járás
|Szilvásvárad
|1146.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Szúcs
|1147.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Szűcsi
|1148.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Tarnabod
|1149.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Tarnalelesz
|1150.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Tarnaméra
|1151.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Tarnaörs
|1152.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Tarnaszentmária
|1153.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Tarnaszentmiklós
|1154.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Tarnazsadány
|1155.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Tenk
|1156.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Terpes
|1157.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Tiszanána
|1158.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Tófalu
|1159.
|Heves vármegye
|Füzesabonyi járás
|Újlőrincfalva
|1160.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Vámosgyörk
|1161.
|Heves vármegye
|Pétervásárai járás
|Váraszó
|1162.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Vécs
|1163.
|Heves vármegye
|Egri járás
|Verpelét
|1164.
|Heves vármegye
|Gyöngyösi járás
|Visznek
|1165.
|Heves vármegye
|Hatvani járás
|Zagyvaszántó
|1166.
|Heves vármegye
|Hevesi járás
|Zaránk
|1167.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunhegyesi járás
|Abádszalók
|1168.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászapáti járás
|Alattyán
|1169.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Besenyszög
|1170.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunszentmártoni járás
|Cibakháza
|1171.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Csataszög
|1172.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunszentmártoni járás
|Csépa
|1173.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunszentmártoni járás
|Cserkeszőlő
|1174.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Hunyadfalva
|1175.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászapáti járás
|Jánoshida
|1176.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászberényi járás
|Jászágó
|1177.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászapáti járás
|Jászalsószentgyörgy
|1178.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászberényi járás
|Jászboldogháza
|1179.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászapáti járás
|Jászdózsa
|1180.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászberényi járás
|Jászfelsőszentgyörgy
|1181.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászapáti járás
|Jászivány
|1182.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászberényi járás
|Jászjákóhalma
|1183.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászapáti járás
|Jászkisér
|1184.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászapáti járás
|Jászszentandrás
|1185.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászberényi járás
|Jásztelek
|1186.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Karcagi járás
|Kenderes
|1187.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Törökszentmiklósi járás
|Kengyel
|1188.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Mezőtúri járás
|Kétpó
|1189.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Kőtelek
|1190.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Törökszentmiklósi járás
|Kuncsorba
|1191.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Karcagi járás
|Kunmadaras
|1192.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Mezőtúri járás
|Mesterszállás
|1193.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Mezőtúri járás
|Mezőhék
|1194.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Tiszafüredi járás
|Nagyiván
|1195.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Nagykörű
|1196.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunszentmártoni járás
|Nagyrév
|1197.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunszentmártoni járás
|Öcsöd
|1198.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Törökszentmiklósi járás
|Örményes
|1199.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Jászberényi járás
|Pusztamonostor
|1200.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Rákócziújfalu
|1201.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Szajol
|1202.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Szászberek
|1203.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunszentmártoni járás
|Szelevény
|1204.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunhegyesi járás
|Tiszabő
|1205.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunhegyesi járás
|Tiszabura
|1206.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Tiszafüredi járás
|Tiszaderzs
|1207.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunhegyesi járás
|Tiszagyenda
|1208.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Tiszafüredi járás
|Tiszaigar
|1209.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunszentmártoni járás
|Tiszainoka
|1210.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Tiszajenő
|1211.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunszentmártoni járás
|Tiszakürt
|1212.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Tiszafüredi járás
|Tiszaörs
|1213.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Törökszentmiklósi járás
|Tiszapüspöki
|1214.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunhegyesi járás
|Tiszaroff
|1215.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunszentmártoni járás
|Tiszasas
|1216.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Tiszasüly
|1217.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Tiszafüredi járás
|Tiszaszentimre
|1218.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Tiszafüredi járás
|Tiszaszőlős
|1219.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Törökszentmiklósi járás
|Tiszatenyő
|1220.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Tiszavárkony
|1221.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Kunhegyesi járás
|Tomajmonostora
|1222.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Tószeg
|1223.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Vezseny
|1224.
|Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
|Szolnoki járás
|Zagyvarékas
|1225.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Ácsteszér
|1226.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Aka
|1227.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Komáromi járás
|Almásfüzitő
|1228.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Annavölgy
|1229.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Ászár
|1230.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Komáromi járás
|Bábolna
|1231.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Bajna
|1232.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Bakonybánk
|1233.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Bakonysárkány
|1234.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Bakonyszombathely
|1235.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Komáromi járás
|Bana
|1236.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Bársonyos
|1237.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Oroszlányi járás
|Bokod
|1238.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Császár
|1239.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Csatka
|1240.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Komáromi járás
|Csém
|1241.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Csép
|1242.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Csolnok
|1243.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Oroszlányi járás
|Dad
|1244.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Dág
|1245.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Dömös
|1246.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Tatai járás
|Dunaszentmiklós
|1247.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Epöl
|1248.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Ete
|1249.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Kerékteleki
|1250.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Kesztölc
|1251.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Komáromi járás
|Kisigmánd
|1252.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Tatai járás
|Kocs
|1253.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Oroszlányi járás
|Kömlőd
|1254.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Lábatlan
|1255.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Máriahalom
|1256.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Komáromi járás
|Mocsa
|1257.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Mogyorósbánya
|1258.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Komáromi járás
|Nagyigmánd
|1259.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Nagysáp
|1260.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Tatai járás
|Neszmély
|1261.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Réde
|1262.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Sárisáp
|1263.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Súr
|1264.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Süttő
|1265.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Oroszlányi járás
|Szákszend
|1266.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Tatabányai járás
|Szomor
|1267.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Tatai járás
|Tardos
|1268.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Tatabányai járás
|Tarján
|1269.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Tárkány
|1270.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Tokod
|1271.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Tokodaltáró
|1272.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Esztergomi járás
|Úny
|1273.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Kisbéri járás
|Vérteskethely
|1274.
|Komárom-Esztergom vármegye
|Tatai járás
|Vértestolna
|1275.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Alsópetény
|1276.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Alsótold
|1277.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Bánk
|1278.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Bárna
|1279.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Becske
|1280.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Bér
|1281.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Bercel
|1282.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Bokor
|1283.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Borsosberény
|1284.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Buják
|1285.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Cered
|1286.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Csécse
|1287.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Cserháthaláp
|1288.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Cserhátsurány
|1289.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Cserhátszentiván
|1290.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Csesztve
|1291.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Csitár
|1292.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Debercsény
|1293.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Dejtár
|1294.
|Nógrád vármegye
|Bátonyterenyei járás
|Dorogháza
|1295.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Drégelypalánk
|1296.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Ecseg
|1297.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Egyházasdengeleg
|1298.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Egyházasgerge
|1299.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Endrefalva
|1300.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Erdőkürt
|1301.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Erdőtarcsa
|1302.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Érsekvadkert
|1303.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Etes
|1304.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Felsőpetény
|1305.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Felsőtold
|1306.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Galgaguta
|1307.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Garáb
|1308.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Héhalom
|1309.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Herencsény
|1310.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Hollókő
|1311.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Hont
|1312.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Horpács
|1313.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Hugyag
|1314.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Iliny
|1315.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Ipolyszög
|1316.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Ipolytarnóc
|1317.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Ipolyvece
|1318.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Jobbágyi
|1319.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Karancsalja
|1320.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Karancsberény
|1321.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Karancskeszi
|1322.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Karancslapujtő
|1323.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Kazár
|1324.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Keszeg
|1325.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Kétbodony
|1326.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Kisbágyon
|1327.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Kisbárkány
|1328.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Kisecset
|1329.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Kishartyán
|1330.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Kozárd
|1331.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Kutasó
|1332.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Legénd
|1333.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Litke
|1334.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Lucfalva
|1335.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Ludányhalászi
|1336.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Magyargéc
|1337.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Magyarnándor
|1338.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Márkháza
|1339.
|Nógrád vármegye
|Bátonyterenyei járás
|Mátramindszent
|1340.
|Nógrád vármegye
|Bátonyterenyei járás
|Mátranovák
|1341.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Mátraszele
|1342.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Mátraszőlős
|1343.
|Nógrád vármegye
|Bátonyterenyei járás
|Mátraterenye
|1344.
|Nógrád vármegye
|Bátonyterenyei járás
|Mátraverebély
|1345.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Mihálygerge
|1346.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Mohora
|1347.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Nagybárkány
|1348.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Nagykeresztúr
|1349.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Nagylóc
|1350.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Nagyoroszi
|1351.
|Nógrád vármegye
|Bátonyterenyei járás
|Nemti
|1352.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Nógrád
|1353.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Nógrádkövesd
|1354.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Nógrádmarcal
|1355.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Nógrádmegyer
|1356.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Nógrádsáp
|1357.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Nógrádsipek
|1358.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Nógrádszakál
|1359.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Nőtincs
|1360.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Őrhalom
|1361.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Ősagárd
|1362.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Palotás
|1363.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Patak
|1364.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Patvarc
|1365.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Piliny
|1366.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Pusztaberki
|1367.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Rákóczibánya
|1368.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Rétság
|1369.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Rimóc
|1370.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Romhány
|1371.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Ságújfalu
|1372.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Sámsonháza
|1373.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Somoskőújfalu
|1374.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Sóshartyán
|1375.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Szalmatercs
|1376.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Szanda
|1377.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Szarvasgede
|1378.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Szátok
|1379.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Szécsénke
|1380.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Szécsényfelfalu
|1381.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Szente
|1382.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Szilaspogony
|1383.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Szirák
|1384.
|Nógrád vármegye
|Bátonyterenyei járás
|Szuha
|1385.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Szurdokpüspöki
|1386.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Szügy
|1387.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Tar
|1388.
|Nógrád vármegye
|Balassagyarmati járás
|Terény
|1389.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Tereske
|1390.
|Nógrád vármegye
|Rétsági járás
|Tolmács
|1391.
|Nógrád vármegye
|Pásztói járás
|Vanyarc
|1392.
|Nógrád vármegye
|Szécsényi járás
|Varsány
|1393.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Vizslás
|1394.
|Nógrád vármegye
|Salgótarjáni járás
|Zabar
|1395.
|Pest vármegye
|Váci járás
|Acsa
|1396.
|Pest vármegye
|Ráckevei járás
|Apaj
|1397.
|Pest vármegye
|Ráckevei járás
|Áporka
|1398.
|Pest vármegye
|Aszódi járás
|Bag
|1399.
|Pest vármegye
|Monori járás
|Bénye
|1400.
|Pest vármegye
|Szobi járás
|Bernecebaráti
|1401.
|Pest vármegye
|Ceglédi járás
|Ceglédbercel
|1402.
|Pest vármegye
|Váci járás
|Csővár
|1403.
|Pest vármegye
|Nagykátai járás
|Farmos
|1404.
|Pest vármegye
|Váci járás
|Galgagyörk
|1405.
|Pest vármegye
|Aszódi járás
|Galgahévíz
|1406.
|Pest vármegye
|Aszódi járás
|Galgamácsa
|1407.
|Pest vármegye
|Aszódi járás
|Iklad
|1408.
|Pest vármegye
|Szobi járás
|Ipolydamásd
|1409.
|Pest vármegye
|Szobi járás
|Ipolytölgyes
|1410.
|Pest vármegye
|Ceglédi járás
|Jászkarajenő
|1411.
|Pest vármegye
|Monori járás
|Káva
|1412.
|Pest vármegye
|Szobi járás
|Kemence
|1413.
|Pest vármegye
|Váci járás
|Kisnémedi
|1414.
|Pest vármegye
|Nagykőrösi járás
|Kocsér
|1415.
|Pest vármegye
|Szobi járás
|Kóspallag
|1416.
|Pest vármegye
|Ceglédi járás
|Kőröstetétlen
|1417.
|Pest vármegye
|Szobi járás
|Letkés
|1418.
|Pest vármegye
|Ráckevei járás
|Lórév
|1419.
|Pest vármegye
|Ráckevei járás
|Makád
|1420.
|Pest vármegye
|Szobi járás
|Márianosztra
|1421.
|Pest vármegye
|Ceglédi járás
|Mikebuda
|1422.
|Pest vármegye
|Szobi járás
|Nagybörzsöny
|1423.
|Pest vármegye
|Monori járás
|Pánd
|1424.
|Pest vármegye
|Budakeszi járás
|Perbál
|1425.
|Pest vármegye
|Szobi járás
|Perőcsény
|1426.
|Pest vármegye
|Szentendrei járás
|Pilisszentkereszt
|1427.
|Pest vármegye
|Dabasi járás
|Pusztavacs
|1428.
|Pest vármegye
|Váci járás
|Püspökhatvan
|1429.
|Pest vármegye
|Váci járás
|Püspökszilágy
|1430.
|Pest vármegye
|Nagykátai járás
|Szentlőrinckáta
|1431.
|Pest vármegye
|Nagykátai járás
|Szentmártonkáta
|1432.
|Pest vármegye
|Ráckevei járás
|Szigetbecse
|1433.
|Pest vármegye
|Ráckevei járás
|Szigetújfalu
|1434.
|Pest vármegye
|Szobi járás
|Szob
|1435.
|Pest vármegye
|Váci járás
|Sződ
|1436.
|Pest vármegye
|Dabasi járás
|Táborfalva
|1437.
|Pest vármegye
|Nagykátai járás
|Tápiógyörgye
|1438.
|Pest vármegye
|Nagykátai járás
|Tápióság
|1439.
|Pest vármegye
|Ceglédi járás
|Tápiószőlős
|1440.
|Pest vármegye
|Dabasi járás
|Tatárszentgyörgy
|1441.
|Pest vármegye
|Szobi járás
|Tésa
|1442.
|Pest vármegye
|Ceglédi járás
|Törtel
|1443.
|Pest vármegye
|Dabasi járás
|Újlengyel
|1444.
|Pest vármegye
|Ceglédi járás
|Újszilvás
|1445.
|Pest vármegye
|Nagykátai járás
|Úri
|1446.
|Pest vármegye
|Aszódi járás
|Vácegres
|1447.
|Pest vármegye
|Váci járás
|Váchartyán
|1448.
|Pest vármegye
|Váci járás
|Váckisújfalu
|1449.
|Pest vármegye
|Szobi járás
|Vámosmikola
|1450.
|Pest vármegye
|Aszódi járás
|Verseg
|1451.
|Pest vármegye
|Gödöllői járás
|Zsámbok
|1452.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Ádánd
|1453.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Alsóbogát
|1454.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Andocs
|1455.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Babócsa
|1456.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Bábonymegyer
|1457.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Bakháza
|1458.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Balatonendréd
|1459.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Balatonfenyves
|1460.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Balatonőszöd
|1461.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Balatonszárszó
|1462.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Balatonszemes
|1463.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Balatonszentgyörgy
|1464.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Balatonújlak
|1465.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Bálványos
|1466.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Bárdudvarnok
|1467.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Baté
|1468.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Bedegkér
|1469.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Bélavár
|1470.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Beleg
|1471.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Berzence
|1472.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Bodrog
|1473.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Bolhás
|1474.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Bolhó
|1475.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Bonnya
|1476.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Böhönye
|1477.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Bőszénfa
|1478.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Buzsák
|1479.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Büssü
|1480.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Csákány
|1481.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Cserénfa
|1482.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Csokonyavisonta
|1483.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Csoma
|1484.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Csombárd
|1485.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Csököly
|1486.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Csömend
|1487.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Csurgó
|1488.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Csurgónagymarton
|1489.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Darány
|1490.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Drávagárdony
|1491.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Drávatamási
|1492.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Ecseny
|1493.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Edde
|1494.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Felsőmocsolád
|1495.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Fiad
|1496.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Fonó
|1497.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Fonyód
|1498.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Főnyed
|1499.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Gadács
|1500.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Gadány
|1501.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Gálosfa
|1502.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Gamás
|1503.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Gige
|1504.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Gölle
|1505.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Görgeteg
|1506.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Gyékényes
|1507.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Gyugy
|1508.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Hács
|1509.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Hajmás
|1510.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Háromfa
|1511.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Hedrehely
|1512.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Hencse
|1513.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Heresznye
|1514.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Hetes
|1515.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Hollád
|1516.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Homokszentgyörgy
|1517.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Hosszúvíz
|1518.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Igal
|1519.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Iharos
|1520.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Iharosberény
|1521.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Inke
|1522.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Istvándi
|1523.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Jákó
|1524.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Juta
|1525.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kadarkút
|1526.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Kálmáncsa
|1527.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Kánya
|1528.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Kapoly
|1529.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kaposfő
|1530.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kaposgyarmat
|1531.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kaposhomok
|1532.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kaposkeresztúr
|1533.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kaposmérő
|1534.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kaposújlak
|1535.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kaposszerdahely
|1536.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Kára
|1537.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Karád
|1538.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Kastélyosdombó
|1539.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Kaszó
|1540.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kazsok
|1541.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Kelevíz
|1542.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kercseliget
|1543.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Kereki
|1544.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Kéthely
|1545.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kisasszond
|1546.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Kisbajom
|1547.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Kisbárapáti
|1548.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Kisberény
|1549.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kisgyalán
|1550.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kiskorpád
|1551.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Komlósd
|1552.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Kőkút
|1553.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Kőröshegy
|1554.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Kötcse
|1555.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Kutas
|1556.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Lábod
|1557.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Lad
|1558.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Lakócsa
|1559.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Látrány
|1560.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Lengyeltóti
|1561.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Libickozma
|1562.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Lulla
|1563.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Magyaratád
|1564.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Magyaregres
|1565.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Mernye
|1566.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Mesztegnyő
|1567.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Mezőcsokonya
|1568.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Mike
|1569.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Miklósi
|1570.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Mosdós
|1571.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Nágocs
|1572.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Nagybajom
|1573.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Nagyberény
|1574.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Nagyberki
|1575.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Nagycsepely
|1576.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Nagykorpád
|1577.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Nagyszakácsi
|1578.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Nemesdéd
|1579.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Nemeskisfalud
|1580.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Nemesvid
|1581.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Nikla
|1582.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Nyim
|1583.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Orci
|1584.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Ordacsehi
|1585.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Osztopán
|1586.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Öreglak
|1587.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Őrtilos
|1588.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Ötvöskónyi
|1589.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Pálmajor
|1590.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Pamuk
|1591.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Patalom
|1592.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Patca
|1593.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Patosfa
|1594.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Péterhida
|1595.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Pogányszentpéter
|1596.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Polány
|1597.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Porrog
|1598.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Porrogszentkirály
|1599.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Porrogszentpál
|1600.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Potony
|1601.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Pusztakovácsi
|1602.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Pusztaszemes
|1603.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Ráksi
|1604.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Rinyabesenyő
|1605.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Rinyakovácsi
|1606.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Rinyaszentkirály
|1607.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Rinyaújlak
|1608.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Rinyaújnép
|1609.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Sántos
|1610.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Sávoly
|1611.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Segesd
|1612.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Sérsekszőlős
|1613.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Simonfa
|1614.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Siójut
|1615.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Som
|1616.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Somodor
|1617.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Somogyacsa
|1618.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Somogyaracs
|1619.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Somogyaszaló
|1620.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Somogybabod
|1621.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Somogybükkösd
|1622.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Somogycsicsó
|1623.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Somogydöröcske
|1624.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Somogyegres
|1625.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Somogyfajsz
|1626.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Somogygeszti
|1627.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Somogyjád
|1628.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Somogymeggyes
|1629.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Somogysámson
|1630.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Somogysárd
|1631.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Somogysimonyi
|1632.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Somogyszentpál
|1633.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Somogyszil
|1634.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Somogyszob
|1635.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Somogytúr
|1636.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Somogyudvarhely
|1637.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Somogyvámos
|1638.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Somogyvár
|1639.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Somogyzsitfa
|1640.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Szabadi
|1641.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Szabás
|1642.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Szegerdő
|1643.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Szenna
|1644.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Szenta
|1645.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Szentbalázs
|1646.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Szentborbás
|1647.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Szentgáloskér
|1648.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Szenyér
|1649.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Szilvásszentmárton
|1650.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Szólád
|1651.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Szorosad
|1652.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Szőkedencs
|1653.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Szőlősgyörök
|1654.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Szulok
|1655.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Tab
|1656.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Tapsony
|1657.
|Somogy vármegye
|Nagyatádi járás
|Tarany
|1658.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Táska
|1659.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Taszár
|1660.
|Somogy vármegye
|Siófoki járás
|Teleki
|1661.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Tengőd
|1662.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Tikos
|1663.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Torvaj
|1664.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Tótújfalu
|1665.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Törökkoppány
|1666.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Újvárfalva
|1667.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Varászló
|1668.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Várda
|1669.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Vése
|1670.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Visnye
|1671.
|Somogy vármegye
|Fonyódi járás
|Visz
|1672.
|Somogy vármegye
|Barcsi járás
|Vízvár
|1673.
|Somogy vármegye
|Marcali járás
|Vörs
|1674.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Zákány
|1675.
|Somogy vármegye
|Csurgói járás
|Zákányfalu
|1676.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Zala
|1677.
|Somogy vármegye
|Tabi járás
|Zics
|1678.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Zimány
|1679.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Zselickisfalud
|1680.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Zselickislak
|1681.
|Somogy vármegye
|Kaposvári járás
|Zselicszentpál
|1682.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Ajak
|1683.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Anarcs
|1684.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyíregyházai járás
|Apagy
|1685.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Aranyosapáti
|1686.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Baktalórántházai járás
|Baktalórántháza
|1687.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Ibrányi járás
|Balsa
|1688.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Barabás
|1689.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Bátorliget
|1690.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Záhonyi járás
|Benk
|1691.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Beregdaróc
|1692.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Beregsurány
|1693.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kemecsei járás
|Berkesz
|1694.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Baktalórántházai járás
|Besenyőd
|1695.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kemecsei járás
|Beszterec
|1696.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nagykállói járás
|Biri
|1697.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Botpalád
|1698.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nagykállói járás
|Bököny
|1699.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Ibrányi járás
|Buj
|1700.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Cégénydányád
|1701.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Csaholc
|1702.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Csaroda
|1703.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Császló
|1704.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Csegöld
|1705.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Csengeri járás
|Csenger
|1706.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Csengeri járás
|Csengersima
|1707.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Csengeri járás
|Csengerújfalu
|1708.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Darnó
|1709.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kemecsei járás
|Demecser
|1710.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Dombrád
|1711.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Döge
|1712.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Encsencs
|1713.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Záhonyi járás
|Eperjeske
|1714.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nagykállói járás
|Érpatak
|1715.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Fábiánháza
|1716.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Fényeslitke
|1717.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Fülesd
|1718.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Fülpösdaróc
|1719.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Gacsály
|1720.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Garbolc
|1721.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Ibrányi járás
|Gávavencsellő
|1722.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Géberjén
|1723.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kemecsei járás
|Gégény
|1724.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Gelénes
|1725.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Gemzse
|1726.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nagykállói járás
|Geszteréd
|1727.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Gulács
|1728.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Záhonyi járás
|Győröcske
|1729.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Győrtelek
|1730.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Gyulaháza
|1731.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Gyügye
|1732.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Gyüre
|1733.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Hermánszeg
|1734.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Hetefejércse
|1735.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Hodász
|1736.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Ilk
|1737.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Jánd
|1738.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Jánkmajtis
|1739.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Jármi
|1740.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Jéke
|1741.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nagykállói járás
|Kállósemjén
|1742.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyíregyházai járás
|Kálmánháza
|1743.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Kántorjánosi
|1744.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kemecsei járás
|Kék
|1745.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Kékcse
|1746.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kemecsei járás
|Kemecse
|1747.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Kérsemjén
|1748.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Kisar
|1749.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Kishódos
|1750.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Kisléta
|1751.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Kisnamény
|1752.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Kispalád
|1753.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Kisvarsány
|1754.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Kisszekeres
|1755.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Kocsord
|1756.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Csengeri járás
|Komlódtótfalu
|1757.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Záhonyi járás
|Komoró
|1758.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyíregyházai járás
|Kótaj
|1759.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Kölcse
|1760.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Kömörő
|1761.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Baktalórántházai járás
|Laskod
|1762.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Baktalórántházai járás
|Levelek
|1763.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Lónya
|1764.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Lövőpetri
|1765.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Magosliget
|1766.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Baktalórántházai járás
|Magy
|1767.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Mánd
|1768.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Záhonyi járás
|Mándok
|1769.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Máriapócs
|1770.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Márokpapi
|1771.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Mátyus
|1772.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Méhtelek
|1773.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Mérk
|1774.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Mezőladány
|1775.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Milota
|1776.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Nábrád
|1777.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Nagyar
|1778.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyíregyházai járás
|Nagycserkesz
|1779.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Nagydobos
|1780.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Nagyhódos
|1781.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Nagyszekeres
|1782.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Nagyvarsány
|1783.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyíregyházai járás
|Napkor
|1784.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Nemesborzova
|1785.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Nyírbéltek
|1786.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Nyírbogát
|1787.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kemecsei járás
|Nyírbogdány
|1788.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Nyírcsaholy
|1789.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Nyírcsászári
|1790.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Nyírderzs
|1791.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Nyírgelse
|1792.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Nyírgyulaj
|1793.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Baktalórántházai járás
|Nyíribrony
|1794.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Baktalórántházai járás
|Nyírjákó
|1795.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Nyírkarász
|1796.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Nyírkáta
|1797.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Baktalórántházai járás
|Nyírkércs
|1798.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Nyírlövő
|1799.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Nyírlugos
|1800.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Nyírmada
|1801.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Nyírmeggyes
|1802.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Nyírmihálydi
|1803.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Nyírparasznya
|1804.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Nyírpilis
|1805.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Nyírtass
|1806.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kemecsei járás
|Nyírtét
|1807.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyíregyházai járás
|Nyírtura
|1808.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Nyírvasvári
|1809.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Baktalórántházai járás
|Ófehértó
|1810.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Olcsva
|1811.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Olcsvaapáti
|1812.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Ópályi
|1813.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Ököritófülpös
|1814.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Ömböly
|1815.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Őr
|1816.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Panyola
|1817.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Pap
|1818.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Papos
|1819.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Ibrányi járás
|Paszab
|1820.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Pátroha
|1821.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Csengeri járás
|Pátyod
|1822.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Penészlek
|1823.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Penyige
|1824.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Baktalórántházai járás
|Petneháza
|1825.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Piricse
|1826.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Pócspetri
|1827.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Csengeri járás
|Porcsalma
|1828.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Pusztadobos
|1829.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyíregyházai járás
|Rakamaz
|1830.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Baktalórántházai járás
|Ramocsaháza
|1831.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Rápolt
|1832.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Rétközberencs
|1833.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Baktalórántházai járás
|Rohod
|1834.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Rozsály
|1835.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyíregyházai járás
|Sényő
|1836.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Sonkád
|1837.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyíregyházai járás
|Szabolcs
|1838.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Szabolcsbáka
|1839.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Szabolcsveresmart
|1840.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nagykállói járás
|Szakoly
|1841.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Csengeri járás
|Szamosangyalos
|1842.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Csengeri járás
|Szamosbecs
|1843.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Szamoskér
|1844.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Szamossályi
|1845.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Csengeri járás
|Szamostatárfalva
|1846.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Szamosújlak
|1847.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Szamosszeg
|1848.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Szatmárcseke
|1849.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kemecsei járás
|Székely
|1850.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Tiszavasvári járás
|Szorgalmatos
|1851.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Tákos
|1852.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Tarpa
|1853.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyírbátori járás
|Terem
|1854.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Tiborszállás
|1855.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyíregyházai járás
|Timár
|1856.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Tiszaadony
|1857.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Tiszabecs
|1858.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Ibrányi járás
|Tiszabercel
|1859.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Záhonyi járás
|Tiszabezdéd
|1860.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Tiszacsécse
|1861.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Tiszavasvári járás
|Tiszadada
|1862.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Tiszavasvári járás
|Tiszadob
|1863.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Tiszavasvári járás
|Tiszaeszlár
|1864.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Tiszakanyár
|1865.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Tiszakerecseny
|1866.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Tiszakóród
|1867.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Záhonyi járás
|Tiszamogyorós
|1868.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Nyíregyházai járás
|Tiszanagyfalu
|1869.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kemecsei járás
|Tiszarád
|1870.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Tiszaszalka
|1871.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Záhonyi járás
|Tiszaszentmárton
|1872.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Ibrányi járás
|Tiszatelek
|1873.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Tiszavid
|1874.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Tisztaberek
|1875.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Tivadar
|1876.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Tornyospálca
|1877.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Tunyogmatolcs
|1878.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Túristvándi
|1879.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Túrricse
|1880.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Záhonyi járás
|Tuzsér
|1881.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Csengeri járás
|Tyukod
|1882.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Újdombrád
|1883.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kisvárdai járás
|Újkenéz
|1884.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Csengeri járás
|Ura
|1885.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Uszka
|1886.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Vaja
|1887.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Mátészalkai járás
|Vállaj
|1888.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Vásárosnaményi járás
|Vámosatya
|1889.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Vámosoroszi
|1890.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Kemecsei járás
|Vasmegyer
|1891.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Záhonyi járás
|Záhony
|1892.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Zajta
|1893.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Fehérgyarmati járás
|Zsarolyán
|1894.
|Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
|Záhonyi járás
|Zsurk
|1895.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Alsónána
|1896.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Alsónyék
|1897.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Aparhant
|1898.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Attala
|1899.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Báta
|1900.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Bátaapáti
|1901.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Belecska
|1902.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Bikács
|1903.
|Tolna vármegye
|Tolnai járás
|Bogyiszló
|1904.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Bonyhádvarasd
|1905.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Bölcske
|1906.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Cikó
|1907.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Csibrák
|1908.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Csikóstőttős
|1909.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Dalmand
|1910.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Decs
|1911.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Diósberény
|1912.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Döbrököz
|1913.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Dunaszentgyörgy
|1914.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Dúzs
|1915.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Értény
|1916.
|Tolna vármegye
|Tolnai járás
|Fácánkert
|1917.
|Tolna vármegye
|Tolnai járás
|Fadd
|1918.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Felsőnána
|1919.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Felsőnyék
|1920.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Fürged
|1921.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Gerjen
|1922.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Grábóc
|1923.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Gyönk
|1924.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Györe
|1925.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Györköny
|1926.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Gyulaj
|1927.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Harc
|1928.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Hőgyész
|1929.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Iregszemcse
|1930.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Izmény
|1931.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Jágónak
|1932.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Kajdacs
|1933.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Kakasd
|1934.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Kalaznó
|1935.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Kapospula
|1936.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Keszőhidegkút
|1937.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Kéty
|1938.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Kisdorog
|1939.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Kismányok
|1940.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Kistormás
|1941.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Kisvejke
|1942.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Kisszékely
|1943.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Kocsola
|1944.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Koppányszántó
|1945.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Kölesd
|1946.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Kurd
|1947.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Lápafő
|1948.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Lengyel
|1949.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Madocsa
|1950.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Magyarkeszi
|1951.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Medina
|1952.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Miszla
|1953.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Mórágy
|1954.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Mőcsény
|1955.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Mucsfa
|1956.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Mucsi
|1957.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Murga
|1958.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Nagydorog
|1959.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Nagykónyi
|1960.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Nagymányok
|1961.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Nagyszékely
|1962.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Nagyszokoly
|1963.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Nagyvejke
|1964.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Nak
|1965.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Németkér
|1966.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Ozora
|1967.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Őcsény
|1968.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Pálfa
|1969.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Pári
|1970.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Pincehely
|1971.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Pörböly
|1972.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Pusztahencse
|1973.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Regöly
|1974.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Sárpilis
|1975.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Sárszentlőrinc
|1976.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Simontornya
|1977.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Sióagárd
|1978.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Szakadát
|1979.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Szakály
|1980.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Szakcs
|1981.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Szálka
|1982.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Szárazd
|1983.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Szedres
|1984.
|Tolna vármegye
|Paksi járás
|Tengelic
|1985.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Tevel
|1986.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Tolnanémedi
|1987.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Udvari
|1988.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Újireg
|1989.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Váralja
|1990.
|Tolna vármegye
|Szekszárdi járás
|Várdomb
|1991.
|Tolna vármegye
|Dombóvári járás
|Várong
|1992.
|Tolna vármegye
|Tamási járás
|Varsád
|1993.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Závod
|1994.
|Tolna vármegye
|Bonyhádi járás
|Zomba
|1995.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Acsád
|1996.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Alsószölnök
|1997.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Alsóújlak
|1998.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Andrásfa
|1999.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Apátistvánfalva
|2000.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Bajánsenye
|2001.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Balogunyom
|2002.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Bejcgyertyános
|2003.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Bérbaltavár
|2004.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Boba
|2005.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Borgáta
|2006.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Bozzai
|2007.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Bozsok
|2008.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Bő
|2009.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Bögöt
|2010.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Bögöte
|2011.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Bucsu
|2012.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Cák
|2013.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Chernelházadamonya
|2014.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Csákánydoroszló
|2015.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Csánig
|2016.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Csehi
|2017.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Csehimindszent
|2018.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Csempeszkopács
|2019.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Csénye
|2020.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Csepreg
|2021.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Csipkerek
|2022.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Csönge
|2023.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Csörötnek
|2024.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Daraboshegy
|2025.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Dozmat
|2026.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Döbörhegy
|2027.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Döröske
|2028.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Duka
|2029.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Egervölgy
|2030.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Egyházashetye
|2031.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Egyházashollós
|2032.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Egyházasrádóc
|2033.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Felsőcsatár
|2034.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Felsőjánosfa
|2035.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Felsőmarác
|2036.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Felsőszölnök
|2037.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Gasztony
|2038.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Gérce
|2039.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Gersekarát
|2040.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Gór
|2041.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Gyanógeregye
|2042.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Győrvár
|2043.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Halastó
|2044.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Halogy
|2045.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Harasztifalu
|2046.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Hegyfalu
|2047.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Hegyháthodász
|2048.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Hegyhátsál
|2049.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Hegyhátszentjakab
|2050.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Hegyhátszentmárton
|2051.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Hegyhátszentpéter
|2052.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Horvátlövő
|2053.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Horvátzsidány
|2054.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Hosszúpereszteg
|2055.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Ikervár
|2056.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Iklanberény
|2057.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Ispánk
|2058.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Ivánc
|2059.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Jákfa
|2060.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Jánosháza
|2061.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Káld
|2062.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Kám
|2063.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Karakó
|2064.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Katafa
|2065.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Keléd
|2066.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Kemeneskápolna
|2067.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Kemenesmagasi
|2068.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Kemenesmihályfa
|2069.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Kemenespálfa
|2070.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Kemenessömjén
|2071.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Kemenesszentmárton
|2072.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Kemestaródfa
|2073.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Kenéz
|2074.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Kenyeri
|2075.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Kercaszomor
|2076.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Kerkáskápolna
|2077.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Kétvölgy
|2078.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Kisrákos
|2079.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Kissomlyó
|2080.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Kisunyom
|2081.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Kiszsidány
|2082.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Kondorfa
|2083.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Köcsk
|2084.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Kőszegdoroszló
|2085.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Kőszegpaty
|2086.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Kőszegszerdahely
|2087.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Lócs
|2088.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Magyarlak
|2089.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Magyarnádalja
|2090.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Magyarszecsőd
|2091.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Magyarszombatfa
|2092.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Megyehíd
|2093.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Meggyeskovácsi
|2094.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Mersevát
|2095.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Mesterháza
|2096.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Mesteri
|2097.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Meszlen
|2098.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Mikosszéplak
|2099.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Molnaszecsőd
|2100.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Nádasd
|2101.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Nagygeresd
|2102.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Nagykölked
|2103.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Nagymizdó
|2104.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Nagyrákos
|2105.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Nagysimonyi
|2106.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Nagytilaj
|2107.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Narda
|2108.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Nemesbőd
|2109.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Nemescsó
|2110.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Nemeskeresztúr
|2111.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Nemeskocs
|2112.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Nemeskolta
|2113.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Nemesládony
|2114.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Nemesmedves
|2115.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Nemesrempehollós
|2116.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Nick
|2117.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Nyőgér
|2118.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Olaszfa
|2119.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Ólmod
|2120.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Orfalu
|2121.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Ostffyasszonyfa
|2122.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Oszkó
|2123.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Ölbő
|2124.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Őrimagyarósd
|2125.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Őriszentpéter
|2126.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Pácsony
|2127.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Pankasz
|2128.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Pápoc
|2129.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Pecöl
|2130.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Perenye
|2131.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Peresznye
|2132.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Petőmihályfa
|2133.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Pinkamindszent
|2134.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Pornóapáti
|2135.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Porpác
|2136.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Pósfa
|2137.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Pusztacsó
|2138.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Püspökmolnári
|2139.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Rábagyarmat
|2140.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Rábahídvég
|2141.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Rábapaty
|2142.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Rábatöttös
|2143.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Rádóckölked
|2144.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Rátót
|2145.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Répcelak
|2146.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Répceszentgyörgy
|2147.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Rönök
|2148.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Rum
|2149.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Sajtoskál
|2150.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Salköveskút
|2151.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Sárfimizdó
|2152.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Simaság
|2153.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Sitke
|2154.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Sorkifalud
|2155.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Sorkikápolna
|2156.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Sorokpolány
|2157.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Sótony
|2158.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Söpte
|2159.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Szaknyér
|2160.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Szakonyfalu
|2161.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Szalafő
|2162.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Szarvaskend
|2163.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Szatta
|2164.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Szeleste
|2165.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Szemenye
|2166.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Szentpéterfa
|2167.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Szergény
|2168.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Szőce
|2169.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Tanakajd
|2170.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Telekes
|2171.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Tokorcs
|2172.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Tompaládony
|2173.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Tormásliget
|2174.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Tömörd
|2175.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Uraiújfalu
|2176.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Vámoscsalád
|2177.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Vasalja
|2178.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Vásárosmiske
|2179.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Vasasszonyfa
|2180.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Vasegerszeg
|2181.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Vashosszúfalu
|2182.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Vaskeresztes
|2183.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Vassurány
|2184.
|Vas vármegye
|Vasvári járás
|Vasvár
|2185.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Vasszécseny
|2186.
|Vas vármegye
|Szentgotthárdi járás
|Vasszentmihály
|2187.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Vasszilvágy
|2188.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Vát
|2189.
|Vas vármegye
|Kőszegi járás
|Velem
|2190.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Velemér
|2191.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Vép
|2192.
|Vas vármegye
|Körmendi járás
|Viszák
|2193.
|Vas vármegye
|Celldömölki járás
|Vönöck
|2194.
|Vas vármegye
|Sárvári járás
|Zsédeny
|2195.
|Vas vármegye
|Szombathelyi járás
|Zsennye
|2196.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Ábrahámhegy
|2197.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Adásztevel
|2198.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Adorjánháza
|2199.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Apácatorna
|2200.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Aszófő
|2201.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Badacsonytomaj
|2202.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Badacsonytördemic
|2203.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Bakonybél
|2204.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Bakonyjákó
|2205.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Bakonykoppány
|2206.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Bakonynána
|2207.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Bakonyoszlop
|2208.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Bakonypölöske
|2209.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Bakonyság
|2210.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Bakonyszentiván
|2211.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Bakonyszentkirály
|2212.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Bakonyszücs
|2213.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Bakonytamási
|2214.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Balatonakali
|2215.
|Veszprém vármegye
|Balatonalmádi járás
|Balatonakarattya
|2216.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Balatoncsicsó
|2217.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Balatonederics
|2218.
|Veszprém vármegye
|Balatonalmádi járás
|Balatonfőkajár
|2219.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Balatonhenye
|2220.
|Veszprém vármegye
|Balatonalmádi járás
|Balatonkenese
|2221.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Balatonrendes
|2222.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Balatonszepezd
|2223.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Balatonudvari
|2224.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Bánd
|2225.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Barnag
|2226.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Bazsi
|2227.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Béb
|2228.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Békás
|2229.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Bodorfa
|2230.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Borszörcsök
|2231.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Borzavár
|2232.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Csabrendek
|2233.
|Veszprém vármegye
|Balatonalmádi járás
|Csajág
|2234.
|Veszprém vármegye
|Ajkai járás
|Csehbánya
|2235.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Csesznek
|2236.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Csetény
|2237.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Csót
|2238.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Csögle
|2239.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Dabronc
|2240.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Dabrony
|2241.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Dáka
|2242.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Devecser
|2243.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Doba
|2244.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Döbrönte
|2245.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Dörgicse
|2246.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Dudar
|2247.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Egeralja
|2248.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Egyházaskesző
|2249.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Eplény
|2250.
|Veszprém vármegye
|Ajkai járás
|Farkasgyepű
|2251.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Ganna
|2252.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Gecse
|2253.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Gic
|2254.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Gógánfa
|2255.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Gyepükaján
|2256.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Gyulakeszi
|2257.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Hajmáskér
|2258.
|Veszprém vármegye
|Ajkai járás
|Halimba
|2259.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Hárskút
|2260.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Hegyesd
|2261.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Hegymagas
|2262.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Herend
|2263.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Hetyefő
|2264.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Hidegkút
|2265.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Homokbödöge
|2266.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Hosztót
|2267.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Iszkáz
|2268.
|Veszprém vármegye
|Várpalotai járás
|Jásd
|2269.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Kamond
|2270.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Kapolcs
|2271.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Káptalanfa
|2272.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Káptalantóti
|2273.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Karakószörcsök
|2274.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Kékkút
|2275.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Kemeneshőgyész
|2276.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Kemenesszentpéter
|2277.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Kerta
|2278.
|Veszprém vármegye
|Balatonalmádi járás
|Királyszentistván
|2279.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Kisapáti
|2280.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Kisberzseny
|2281.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Kiscsősz
|2282.
|Veszprém vármegye
|Ajkai járás
|Kislőd
|2283.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Kispirit
|2284.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Kisszőlős
|2285.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Kolontár
|2286.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Kővágóörs
|2287.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Köveskál
|2288.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Kup
|2289.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Külsővat
|2290.
|Veszprém vármegye
|Balatonalmádi járás
|Küngös
|2291.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Lesencefalu
|2292.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Lesenceistvánd
|2293.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Lesencetomaj
|2294.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Lókút
|2295.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Lovas
|2296.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Lovászpatona
|2297.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Magyargencs
|2298.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Malomsok
|2299.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Marcalgergelyi
|2300.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Marcaltő
|2301.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Megyer
|2302.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Mencshely
|2303.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Mezőlak
|2304.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Mihályháza
|2305.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Mindszentkálla
|2306.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Monostorapáti
|2307.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Monoszló
|2308.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Nagyacsád
|2309.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Nagyalásony
|2310.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Nagydém
|2311.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Nagyesztergár
|2312.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Nagygyimót
|2313.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Nagypirit
|2314.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Nagytevel
|2315.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Nagyvázsony
|2316.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Nemesgörzsöny
|2317.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Nemesgulács
|2318.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Nemeshany
|2319.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Nemesvita
|2320.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Nemesszalók
|2321.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Németbánya
|2322.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Nóráp
|2323.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Noszlop
|2324.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Nyárád
|2325.
|Veszprém vármegye
|Ajkai járás
|Nyirád
|2326.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Óbudavár
|2327.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Olaszfalu
|2328.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Oroszi
|2329.
|Veszprém vármegye
|Ajkai járás
|Öcs
|2330.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Örvényes
|2331.
|Veszprém vármegye
|Várpalotai járás
|Ősi
|2332.
|Veszprém vármegye
|Várpalotai járás
|Öskü
|2333.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Paloznak
|2334.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Pápadereske
|2335.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Pápakovácsi
|2336.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Pápasalamon
|2337.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Pápateszér
|2338.
|Veszprém vármegye
|Balatonalmádi járás
|Papkeszi
|2339.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Pécsely
|2340.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Pénzesgyőr
|2341.
|Veszprém vármegye
|Várpalotai járás
|Pétfürdő
|2342.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Porva
|2343.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Pula
|2344.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Pusztamiske
|2345.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Raposka
|2346.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Rigács
|2347.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Salföld
|2348.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Sáska
|2349.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Sóly
|2350.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Somlójenő
|2351.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Somlószőlős
|2352.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Somlóvásárhely
|2353.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Somlóvecse
|2354.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Sümegprága
|2355.
|Veszprém vármegye
|Zirci járás
|Szápár
|2356.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Szentantalfa
|2357.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Szentbékkálla
|2358.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Szentgál
|2359.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Szentimrefalva
|2360.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Szentjakabfa
|2361.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Szentkirályszabadja
|2362.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Szigliget
|2363.
|Veszprém vármegye
|Ajkai járás
|Szőc
|2364.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Tagyon
|2365.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Takácsi
|2366.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Taliándörögd
|2367.
|Veszprém vármegye
|Várpalotai járás
|Tés
|2368.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Tihany
|2369.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Tüskevár
|2370.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Ugod
|2371.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Ukk
|2372.
|Veszprém vármegye
|Ajkai járás
|Úrkút
|2373.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Uzsa
|2374.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Vanyola
|2375.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Várkesző
|2376.
|Veszprém vármegye
|Ajkai járás
|Városlőd
|2377.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Vaszar
|2378.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Vászoly
|2379.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Veszprémfajsz
|2380.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Veszprémgalsa
|2381.
|Veszprém vármegye
|Devecseri járás
|Vid
|2382.
|Veszprém vármegye
|Tapolcai járás
|Vigántpetend
|2383.
|Veszprém vármegye
|Várpalotai járás
|Vilonya
|2384.
|Veszprém vármegye
|Pápai járás
|Vinár
|2385.
|Veszprém vármegye
|Veszprémi járás
|Vöröstó
|2386.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Zalaerdőd
|2387.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Zalagyömörő
|2388.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Zalameggyes
|2389.
|Veszprém vármegye
|Sümegi járás
|Zalaszegvár
|2390.
|Veszprém vármegye
|Balatonfüredi járás
|Zánka
|2391.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Alibánfa
|2392.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Almásháza
|2393.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Alsónemesapáti
|2394.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Alsórajk
|2395.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Alsószenterzsébet
|2396.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Babosdöbréte
|2397.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Baglad
|2398.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Bagod
|2399.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Bak
|2400.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Baktüttös
|2401.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Balatonmagyaród
|2402.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Bánokszentgyörgy
|2403.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Barlahida
|2404.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Batyk
|2405.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Bázakerettye
|2406.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Becsehely
|2407.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Becsvölgye
|2408.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Belezna
|2409.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Belsősárd
|2410.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Bezeréd
|2411.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Bocska
|2412.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Bókaháza
|2413.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Boncodfölde
|2414.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Borsfa
|2415.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Böde
|2416.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Bödeháza
|2417.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Börzönce
|2418.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Búcsúszentlászló
|2419.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Bucsuta
|2420.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Csapi
|2421.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Csatár
|2422.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Csertalakos
|2423.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Csesztreg
|2424.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Csonkahegyhát
|2425.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Csöde
|2426.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Csömödér
|2427.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Csörnyeföld
|2428.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Dióskál
|2429.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Dobri
|2430.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Dobronhegy
|2431.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Döbröce
|2432.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Dötk
|2433.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Egeraracsa
|2434.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Egervár
|2435.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Eszteregnye
|2436.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Esztergályhorváti
|2437.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Felsőrajk
|2438.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Felsőszenterzsébet
|2439.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Fityeház
|2440.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Fűzvölgy
|2441.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Gáborjánháza
|2442.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Galambok
|2443.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Garabonc
|2444.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Gellénháza
|2445.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Gelse
|2446.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Gelsesziget
|2447.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Gétye
|2448.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Gombosszeg
|2449.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Gosztola
|2450.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Gősfa
|2451.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Gutorfölde
|2452.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Gyűrűs
|2453.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Hagyárosbörönd
|2454.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Hahót
|2455.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Hernyék
|2456.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Homokkomárom
|2457.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Hosszúvölgy
|2458.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Hottó
|2459.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Iborfia
|2460.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Iklódbördőce
|2461.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Kacorlak
|2462.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Kallósd
|2463.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Kálócfa
|2464.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Kányavár
|2465.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Karmacs
|2466.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Kávás
|2467.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Kemendollár
|2468.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Keménfa
|2469.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Kerecseny
|2470.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Kerkabarabás
|2471.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Kerkafalva
|2472.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Kerkakutas
|2473.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Kerkaszentkirály
|2474.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Kerkateskánd
|2475.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Kilimán
|2476.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Kisbucsa
|2477.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Kiscsehi
|2478.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Kisgörbő
|2479.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Kiskutas
|2480.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Kispáli
|2481.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Kisrécse
|2482.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Kistolmács
|2483.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Kisvásárhely
|2484.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Kissziget
|2485.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Kozmadombja
|2486.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Kustánszeg
|2487.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Külsősárd
|2488.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Lakhegy
|2489.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Lasztonya
|2490.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Lendvadedes
|2491.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Lendvajakabfa
|2492.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Letenye
|2493.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Lickóvadamos
|2494.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Ligetfalva
|2495.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Lispeszentadorján
|2496.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Liszó
|2497.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Lovászi
|2498.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Magyarföld
|2499.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Magyarszentmiklós
|2500.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Magyarszerdahely
|2501.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Maróc
|2502.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Márokföld
|2503.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Miháld
|2504.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Mihályfa
|2505.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Mikekarácsonyfa
|2506.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Milejszeg
|2507.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Misefa
|2508.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Molnári
|2509.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Murakeresztúr
|2510.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Murarátka
|2511.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Muraszemenye
|2512.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Nagybakónak
|2513.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Nagygörbő
|2514.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Nagykapornak
|2515.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Nagykutas
|2516.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Nagylengyel
|2517.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Nagypáli
|2518.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Nagyrada
|2519.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Nagyrécse
|2520.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Nemesapáti
|2521.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Nemeshetés
|2522.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Nemesnép
|2523.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Nemespátró
|2524.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Nemesrádó
|2525.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Nemessándorháza
|2526.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Nemesszentandrás
|2527.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Németfalu
|2528.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Nova
|2529.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Óhíd
|2530.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Oltárc
|2531.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Orbányosfa
|2532.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Ormándlak
|2533.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Orosztony
|2534.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Ortaháza
|2535.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Ozmánbük
|2536.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Pacsa
|2537.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Padár
|2538.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Páka
|2539.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Pakod
|2540.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Pálfiszeg
|2541.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Pat
|2542.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Pethőhenye
|2543.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Petrikeresztúr
|2544.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Petrivente
|2545.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Pókaszepetk
|2546.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Pórszombat
|2547.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Pölöske
|2548.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Pölöskefő
|2549.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Pördefölde
|2550.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Pötréte
|2551.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Pusztaapáti
|2552.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Pusztaederics
|2553.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Pusztamagyaród
|2554.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Pusztaszentlászló
|2555.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Ramocsa
|2556.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Rédics
|2557.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Resznek
|2558.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Rigyác
|2559.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Salomvár
|2560.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Sand
|2561.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Sárhida
|2562.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Sármellék
|2563.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Semjénháza
|2564.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Sénye
|2565.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Sormás
|2566.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Söjtör
|2567.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Surd
|2568.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Sümegcsehi
|2569.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Szalapa
|2570.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Szécsisziget
|2571.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Szentgyörgyvár
|2572.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Szentgyörgyvölgy
|2573.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Szentkozmadombja
|2574.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Szentliszló
|2575.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Szentmargitfalva
|2576.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Szentpéterfölde
|2577.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Szentpéterúr
|2578.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Szepetnek
|2579.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Szijártóháza
|2580.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Szilvágy
|2581.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Tekenye
|2582.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Tilaj
|2583.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Tófej
|2584.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Tormafölde
|2585.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Tornyiszentmiklós
|2586.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Tótszentmárton
|2587.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Tótszerdahely
|2588.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Türje
|2589.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Újudvar
|2590.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Valkonya
|2591.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Vállus
|2592.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Várfölde
|2593.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Várvölgy
|2594.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Vasboldogasszony
|2595.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Vaspör
|2596.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Vindornyafok
|2597.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Vindornyalak
|2598.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Vindornyaszőlős
|2599.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Vöckönd
|2600.
|Zala vármegye
|Letenyei járás
|Zajk
|2601.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Zalaapáti
|2602.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Zalabaksa
|2603.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Zalabér
|2604.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Zalaboldogfa
|2605.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Zalacsány
|2606.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Zalacséb
|2607.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Zalaháshágy
|2608.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Zalaigrice
|2609.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Zalaistvánd
|2610.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Zalakomár
|2611.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Zalaköveskút
|2612.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Zalalövő
|2613.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Zalamerenye
|2614.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Zalasárszeg
|2615.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Zalaszabar
|2616.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Zalaszántó
|2617.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Zalaszentbalázs
|2618.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Zalaszentgyörgy
|2619.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Zalaszentiván
|2620.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Zalaszentjakab
|2621.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Zalaszentlászló
|2622.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Zalaszentlőrinc
|2623.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Zalaszentmárton
|2624.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Zalaszentmihály
|2625.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Zalaszombatfa
|2626.
|Zala vármegye
|Zalaegerszegi járás
|Zalatárnok
|2627.
|Zala vármegye
|Nagykanizsai járás
|Zalaújlak
|2628.
|Zala vármegye
|Keszthelyi járás
|Zalavár
|2629.
|Zala vármegye
|Zalaszentgróti járás
|Zalavég
|2630.
|Zala vármegye
|Lenti járás
|Zebecke
