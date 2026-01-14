Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után

A Wells Fargo profitja és bevétele is alacsonyabb lett a tavalyi negyedik negyedévben az elemzői várakozásnál, és a 2026-ra várt kamatbevételek is elmaradnak a várakozásoktól. Egy nagyobb egyszeri tétel, az elbocsátások miatt kifizetett 612 millió dolláros végkielégítés is rontotta a bank eredményét a negyedévben. A pénzintézet részvényeit 2 százalék körüli mínuszba vágták a befektetők a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A negyedik legnagyobb amerikai bank nettó nyeresége 5,36 milliárd dollár, részvényenként 1,62 dollár volt a december 31-én zárult három hónapban. Az egyszeri tételek nélkül ugyanakkor a Wells Fargo egy részvényre jutó eredménye 1,76 dollárra emelkedik.

A Wells Fargo negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 21,29 21,65 -1,6% 20,38 4,5% EPS (USD) 1,62 1,67 -3,1% 1,58 2,5% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A bank bevétele is elmaradt a negyedévben a várttól, ugyanakkor az egy évvel korábbihoz képest 4,5 százalékkal emelkedett.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

A Wells Fargo a 2025-ös évet 205 198 alkalmazottal zárta, szemben a szeptember 30-i 210 821 fővel. A bank alkalmazottainak száma 2020 vége óta minden negyedévben csökkent, a negyedévben 612 millió dollár végkielégítési költséget számoltak el a létszámleépítés részeként (ez 0,14 dollárral rontotta az EPS-t).

A szabályozó hatóságok júniusban feloldották az 1,95 billió dolláros eszközkorlátot, feloldva a Wells Fargo hamis számlákkal kapcsolatos botrányához kapcsolódó büntetést, lehetővé téve a bank számára a növekedést: a teljes eszközállomány tavaly először átlépte a 2 billió dolláros határt.

A bank hitelezési céltartaléka 1,04 milliárd dollár volt, kis mértékben csökkent az egy évvel korábbi 1,095 milliárd dollárhoz képest.

A bank, amely tavaly kétszer is csökkentette éves kamatbevételi várakozásait, közölte, hogy a negyedik negyedévben a nettó kamatbevétel 4%-kal 12,33 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbihoz képest, de elmaradt a 12,46 milliárd dolláros várakozásoktól.

A Wells Fargo 2026-ra 50 milliárd dollár körüli kamatbevételt prognosztizált, míg az elemzők átlagosan 50,33 milliárd dollárra számítottak.

Mostantól egyenlő feltételek mellett versenyezhetünk, és még több erőforrást tudunk a növekedésre fordítani, hiszen képesek vagyunk mérlegünk növelésére

- mondta Charlie Scharf vezérigazgató a gyorsjelentéssel együtt kiadott közleményben.

Scharf alatt a bank racionalizálta munkaerő-állományát, és a költségcsökkentésekre támaszkodva finanszírozta a hosszú távú növekedési kezdeményezéseket.

A vezérigazgató múlt hónapban azt mondta, hogy a Wells Fargo folytatja a létszámcsökkentést, miközben arra összpontosít, hogy hatékonyabbá váljon, ezen a területen többek között a mesterséges intelligencia jelentette lehetőségeket is bevetnék.

A bank részvénye, amely 2025-ben 32,7%-kal emelkedett, közel két százalékot esett a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

