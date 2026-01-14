Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után

A negyedik legnagyobb amerikai bank nettó nyeresége 5,36 milliárd dollár, részvényenként 1,62 dollár volt a december 31-én zárult három hónapban. Az egyszeri tételek nélkül ugyanakkor a Wells Fargo egy részvényre jutó eredménye 1,76 dollárra emelkedik.
|A Wells Fargo negyedéves eredményei és a várakozások
|tény
|várt
|tény/várt
|bázis
|változás (év/év)
|Bevétel (milliárd USD)
|21,29
|21,65
|-1,6%
|20,38
|4,5%
|EPS (USD)
|1,62
|1,67
|-3,1%
|1,58
|2,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A bank bevétele is elmaradt a negyedévben a várttól, ugyanakkor az egy évvel korábbihoz képest 4,5 százalékkal emelkedett.
A gyorsjelentés fontosabb részletei:
- A Wells Fargo a 2025-ös évet 205 198 alkalmazottal zárta, szemben a szeptember 30-i 210 821 fővel. A bank alkalmazottainak száma 2020 vége óta minden negyedévben csökkent, a negyedévben 612 millió dollár végkielégítési költséget számoltak el a létszámleépítés részeként (ez 0,14 dollárral rontotta az EPS-t).
- A szabályozó hatóságok júniusban feloldották az 1,95 billió dolláros eszközkorlátot, feloldva a Wells Fargo hamis számlákkal kapcsolatos botrányához kapcsolódó büntetést, lehetővé téve a bank számára a növekedést: a teljes eszközállomány tavaly először átlépte a 2 billió dolláros határt.
- A bank hitelezési céltartaléka 1,04 milliárd dollár volt, kis mértékben csökkent az egy évvel korábbi 1,095 milliárd dollárhoz képest.
-
A bank, amely tavaly kétszer is csökkentette éves kamatbevételi várakozásait, közölte, hogy a negyedik negyedévben a nettó kamatbevétel 4%-kal 12,33 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbihoz képest, de elmaradt a 12,46 milliárd dolláros várakozásoktól.
-
A Wells Fargo 2026-ra 50 milliárd dollár körüli kamatbevételt prognosztizált, míg az elemzők átlagosan 50,33 milliárd dollárra számítottak.
Mostantól egyenlő feltételek mellett versenyezhetünk, és még több erőforrást tudunk a növekedésre fordítani, hiszen képesek vagyunk mérlegünk növelésére
- mondta Charlie Scharf vezérigazgató a gyorsjelentéssel együtt kiadott közleményben.
Scharf alatt a bank racionalizálta munkaerő-állományát, és a költségcsökkentésekre támaszkodva finanszírozta a hosszú távú növekedési kezdeményezéseket.
A vezérigazgató múlt hónapban azt mondta, hogy a Wells Fargo folytatja a létszámcsökkentést, miközben arra összpontosít, hogy hatékonyabbá váljon, ezen a területen többek között a mesterséges intelligencia jelentette lehetőségeket is bevetnék.
A bank részvénye, amely 2025-ben 32,7%-kal emelkedett, közel két százalékot esett a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
