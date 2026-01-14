Jó lett a Bank of America gyorsjelentése, emelkedik az árfolyam

A Bank of America profitja emelkedett az egy évvel korábbihoz képest is, miután kereskedési részlege a negyedik negyedévben magasabb bevételt ért el a piacok fokozott volatilitása nyomán élénkülő ügyfélaktivitásnak köszönhetően. A Federal Reserve esetleges kamatcsökkentésével kapcsolatos találgatások tovább fokozták a kereskedési aktivitást.

A Bank of America értékesítési és kereskedési bevételei a negyedik negyedévben 10%-kal, 4,5 milliárd dollárra nőttek,

összhangban Brian Moynihan vezérigazgató múlt havi előrejelzésével - írja a Reuters. Az összes bevétel csaknem 3%-kal, az egy részvényre jutó profit 2%-kal múlta felül az elemzői várakozásokat:

„Mivel a fogyasztók és a vállalatok továbbra is ellenállónak bizonyulnak, miközben a szabályozási környezet, valamint az adó- és kereskedelempolitika egyre hangsúlyosabbá válik, további gazdasági növekedésre számítunk az előttünk álló évben” – fogalmazott Moynihan közleményében. Hozzátette: „Bár számos kockázat továbbra is fennáll, 2026-ra vonatkozóan optimisták vagyunk az amerikai gazdaság kilátásait illetően.”

A Bank of America a december 31-én zárult három hónapban

7,6 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el.

Így összességében erős évet zárt a pénzintézet. A volatilis piaci környezet általában kedvez a befektetési bankoknak, mivel kereskedési részlegeik a megnövekedett ügyfélaktivitás révén magasabb bevételhez jutnak.

A társaság részvényei 2025-ben több mint 25%-kal emelkedtek, ezzel felülteljesítve a szélesebb S&P 500 indexet, ugyanakkor elmaradva főbb versenytársaitól, a JPMorgan Chase-től és a Wells Fargo-tól.

