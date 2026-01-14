  • Megjelenítés
Trump még egy ütést bevitt a kártyatársaságoknak: olcsóbb lehet a bolti fizetés?
Trump még egy ütést bevitt a kártyatársaságoknak: olcsóbb lehet a bolti fizetés?

Portfolio
Donald Trump a hitelkártya-kamatok után már a kereskedők által fizetett tranzakciós díjakat (az úgynevezett kereskedői jutalékot) is célba vette: az amerikai elnök egy közösségimédia-bejegyzésben a hitelkártya-versenytörvény támogatására szólította fel a törvényhozókat, ami azonnali árfolyamesést okozott a Visa és a Mastercard részvényeinél - írta a Bloomberg.

A hitelkártya-versenytörvény

arra kötelezné a nagyobb bankokat, hogy a kiskereskedők számára lehetővé tegyék a Visa és a Mastercard megkerülését a tranzakciók feldolgozásakor.

A cél az, hogy a kereskedők több hálózat közül választhassanak, és így csökkenjenek a tranzakciós díjak. A kereskedői jutalékot a kereskedők fizetik a kártyaelfogadó banknak. Ez a díj fedezi az adott tranzakcióban részt vevő kártyát kibocsátó banknak az elfogadó bank által fizetett interchange díjat (bankközi jutalékot), ami marad, abból fedezi az elfogadó bank a költségeit és tesz szert nyereségre.

A hitelkártya-kamatplafon ötletéről részletesen ebben az elemzésünkben írtunk.

Esik a Citigroup a gyorsjelentés után, nem támogatja a bank Trump hitelkártyás ötletét

Nagyot bukott a Citigroup Oroszországon, de a gyorsjelentés többi része rendben van

Tovább csökkentek a lakáshitelkamatok Amerikában, valami megindult a lakáspiacon

A bejelentés hatására a Visa és a Mastercard részvényei több mint 4 százalékot estek kedden a New York-i tőzsdén, míg az American Express papírjai 0,7 százalékkal gyengültek.

A törvényjavaslatot Roger Marshall republikánus és Dick Durbin demokrata szenátor nyújtotta be újra kedden. A nagy amerikai kiskereskedelmi láncok évek óta lobbiznak a feldolgozási díjak csökkentéséért, amelyek az Egyesült Államokban jóval magasabbak, mint sok más országban. A bankok kongresszusi szövetségesei azonban eddig következetesen ellenálltak a kezdeményezésnek.

Jaret Seiberg, a TD Cowen elemzője egy jegyzetben azt írta:

Továbbra is valószínűtlennek tartjuk az elfogadását, de figyelemmel kísérjük, hogy a javaslat kap-e republikánus támogatást.

Trump a novemberi félidős választások közeledtével fokozott figyelmet fordít a megélhetési költségekre. A bankok ugyanakkor határozottan visszautasítják a hitelkártya-kamatok korlátozására vonatkozó javaslatát.

Jeremy Barnum, a JPMorgan pénzügyi igazgatója kedden úgy nyilatkozott: egy kamatplafon "jelentősen megváltoztatná" a bank üzletmenetét, ezért minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek a szabályozás ellen.

Egyes kritikusok szerint az intézkedések miatt sok fogyasztó elveszítheti a hitelhez való hozzáférését. A kockázatosabb ügyfelek esetében a bankok kénytelenek lennének megszüntetni a hitelkereteket, emelni a minimális törlesztőrészleteket, vagy további díjakat felszámítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

