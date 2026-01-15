Bankot vett szomszédunkban a K&H anyabankja

A KBC csoport bejelentette, hogy sikeresen lezárta Szlovákiában a 365.bank 98,45 százalékos tulajdonrészének felvásárlását a J&T Finance Grouptól. Az eredetileg 2025. május 15-én bejelentett tranzakciót minden érintett hatóság jóváhagyta, így a KBC mostantól
megkezdheti a 365.bank működésének integrálását a ČSOB által vezetett szlovák leányvállalatába.
A felvásárlás fontos mérföldkő a pénzügyi csoport hosszú távú növekedési stratégiájában. Szlovákia kiemelt piacnak számít a közép- és kelet-európai régióban, ahol a KBC tovább kívánja erősíteni jelenlétét és piaci részesedését - fogalmazott a belga pénzügyi csoport közleménye.
A KBC összesen 708 millió eurót fizetett a 98,45 százalékos részesedésért.
A tranzakció mintegy 50 bázisponttal csökkenti a csoport tőkemegfelelési mutatóját, amely azonban a csökkenés után is jóval a szabályozói minimumszint felett marad.
A 365.bank új anyavállalata a KBC Bank NV lett. A két bank – a 365.bank (a Postal Bankkal együtt) és a ČSOB – egyelőre külön jogi entitásként működik tovább. A következő lépés a jogi és operatív összeolvadás előkészítése lesz, amelynek célja, hogy az ügyfelek szélesebb termékválasztékhoz, fejlettebb digitális szolgáltatásokhoz és kiterjedtebb fiókhálózathoz férjenek hozzá. A KBC ki kívánja használni a 365.bank és a Szlovák Posta között fennálló, régóta működő partnerségben rejlő lehetőségeket is.
Az átmeneti időszakban a 365.bank a ČSOB támogatásával változatlan feltételek mellett szolgálja ki ügyfeleit. A meglévő ügyfeleknek nincs teendőjük: a szolgáltatásokat a megszokott módon vehetik igénybe, miközben mindkét márka önállóan, a jelenlegi formájában működik tovább - írták.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
