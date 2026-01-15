Sziporkáznak a befektetési bankárok: még a 2025-ös aranyévüknél is jobb lehet az idei

A Wall Street befektetési bankárai idén is mozgalmas évre számítanak, miután 2025-ben a nagyszabású tranzakcióknak és tőzsdei bevezetéseknek köszönhetően jelentős, a szekor egészében 100 milliárd dollár feletti bevételekre tettek szert - írja a Reuters.

Az elmúlt napaokban a vezető amerikai bankok erős negyedéves eredményekről számoltak be:

a Goldman Sachs befektetési banki díjbevételei 25 százalékkal nőttek az élénkülő üzletkötéseknek köszönhetően, míg versenytársa,

a Morgan Stanley 47 százalékos bővülést jelentett ezen a területen,

a Citigroup pedig tavaly rekord M&A-tanácsadói bevételt ért el.

Az M&A- és IPO-üzletágban egyaránt gyorsuló folyamatokat látunk

– mondta Sharon Yeshaya, a Morgan Stanley pénzügyi igazgatója a Reutersnek. Elmondása szerint a bank különösen az egészségügyi és az ipari szektorokban számít további tranzakciókra.

Más nagybankok vezetői is aktív üzletmenetről számoltak be, bár egyes pénzintézetek negyedéves eredményei elmaradtak az elemzői várakozásoktól. A Bank of America befektetési banki díjbevételei például mindössze 1 százalékkal nőttek, a JPMorgan Chase pedig csalódást okozott a befektetőknek a divízió gyengébb teljesítményével, mivel több üzlet átcsúszott 2026-ra – annak ellenére, hogy a Dealogic adatai szerint tavaly iparági szinten továbbra is ez a bank zsebelte be a legmagasabb díjakat.

A globális befektetési banki bevételek 2025-ben átlépték a 100 milliárd dolláros határt.

Ez azért is fontos mérföldkő, mert a bankárok végre megélhették a régóta várt fellendülést, miután éveken át a magas kamatok és a piaci volatilitás nehezítették a dolgukat.

"A kilátásokat tekintve 2026-ban erős ügyfélaktivitásra és tranzakciós tevékenységre számítunk, amit a folyamatban lévő ügyleteink is alátámasztanak" – mondta Jeremy Barnum, a JPMorgan pénzügyi igazgatója.

Az idén tőzsdei bevezetést fontolgató nagyvállalatok listája az utóbbi hónapokban tovább bővült. A hírek szerint szerepel rajta

a ChatGPT fejlesztője, az OpenAI,

Elon Musk űripari vállalkozása, a SpaceX, valamint

a Cerebras mesterségesintelligencia-chipgyártó is.

"Azt várom, hogy 2026 kifejezetten erős év lesz az IPO-k és a bejelentett felvásárlások terén" – nyilatkozta Macrae Sykes, a Gabelli Funds portfóliókezelője. "Számos kedvező tényező segíti a piacot: az egészséges GDP-növekedés, a dereguláció, valamint a Fed 2025-ös kamatcsökkentéseinek köszönhetően mérséklődő tőkeköltség."

A nagyszabású tranzakciók és IPO-k erős éve volt 2025, és ezzel minden várakozást felülmúlt. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy tavasszal Donald Trump amerikai elnök átfogó vámokat jelentett be a világ nagy gazdaságaival szemben, ami világszerte megingatta a piacokat és a befektetői bizalmat.

"Olyan üzleti állománnyal vágtunk neki 2026-nak, amely jelentősen meghaladja az elmúlt öt év bármely időpontjában mértet – bár a piaci körülmények természetesen bármikor változhatnak" – mondta Charlie Scharf, a Wells Fargo vezérigazgatója.

A magántőke- és kockázatitőke-társaságok által támogatott tranzakciók is várhatóan élénkülnek idén. Ezek a szereplők évek óta kivártak, hogy az értékeltségek helyreálljanak, és visszatérjen a befektetői kereslet.

A nagyszabású ügyletek 2025-ben látványosan visszatértek. A legnagyobb ezek közül az Electronic Arts videojáték-fejlesztő 55 milliárd dolláros kivásárlási ajánlata volt, amely megvalósulása esetén a történelem legnagyobb tőkeáttételes felvásárlása lenne. Az év végi váratlan tranzakciós hullám miatt a bankárok és tanácsadók az ünnepek alatt is dolgoztak, sokan szó szerint az ajándékok mellé csomagolták a laptopjukat.

Az év különösen fontos volt a Wells Fargo számára, amely ambiciózus célt tűzött ki: az öt legnagyobb amerikai befektetési bank közé akar kerülni, és ezzel diverzifikálni szeretné hagyományosan fogyasztói hitelezésre épülő tevékenységét. Scharf vezérigazgató elmondta, hogy a bank 2025 két legnagyobb M&A-ügyletében is tanácsadóként vett részt, és a bejelentett felvásárlások rangsorában a tizenkettedik helyről a nyolcadikra lépett előre.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 14. Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után

A részvény- és kötvénypiacokon tapasztalt volatilitás a kereskedési bevételeknek is jót tetta vezető Wall Street-i bankoknál. A Fed monetáris politikájával kapcsolatos bizonytalanság, a részvénypiaci buborék miatti aggodalmak és a gazdaság helyzetével kapcsolatos kérdőjelek miatt

az elemzők szerint a kereskedési üzletág kilátásai továbbra is kedvezőek.

A Goldman Sachs rekord részvénykereskedési bevételt jelentett a negyedik negyedévben. A Morgan Stanley szintén jelentős növekedést ért el a részvény- és kötvénykereskedésben, hasonlóan a JPMorganhez és a Bank of Americához.

"Egy ilyen politikai bizonytalansággal terhelt időszakban jellemzően nő a befektetői szkepticizmus, ami több impulzív, rögtönzött kereskedéshez vezet" – magyarázta David Wagner, az Aptus Capital Advisors részvényekért felelős vezetője. "Ez valószínűleg 2026-ban is folytatódik majd, hiszen máris láttunk néhány meglepő gazdaságpolitikai bejelentést."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ