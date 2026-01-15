Sziporkáznak a befektetési bankárok: még a 2025-ös aranyévüknél is jobb lehet az idei

Az elmúlt napaokban a vezető amerikai bankok erős negyedéves eredményekről számoltak be:
- a Goldman Sachs befektetési banki díjbevételei 25 százalékkal nőttek az élénkülő üzletkötéseknek köszönhetően, míg versenytársa,
- a Morgan Stanley 47 százalékos bővülést jelentett ezen a területen,
- a Citigroup pedig tavaly rekord M&A-tanácsadói bevételt ért el.
Az M&A- és IPO-üzletágban egyaránt gyorsuló folyamatokat látunk
– mondta Sharon Yeshaya, a Morgan Stanley pénzügyi igazgatója a Reutersnek. Elmondása szerint a bank különösen az egészségügyi és az ipari szektorokban számít további tranzakciókra.
Más nagybankok vezetői is aktív üzletmenetről számoltak be, bár egyes pénzintézetek negyedéves eredményei elmaradtak az elemzői várakozásoktól. A Bank of America befektetési banki díjbevételei például mindössze 1 százalékkal nőttek, a JPMorgan Chase pedig csalódást okozott a befektetőknek a divízió gyengébb teljesítményével, mivel több üzlet átcsúszott 2026-ra – annak ellenére, hogy a Dealogic adatai szerint tavaly iparági szinten továbbra is ez a bank zsebelte be a legmagasabb díjakat.
A globális befektetési banki bevételek 2025-ben átlépték a 100 milliárd dolláros határt.
Ez azért is fontos mérföldkő, mert a bankárok végre megélhették a régóta várt fellendülést, miután éveken át a magas kamatok és a piaci volatilitás nehezítették a dolgukat.
"A kilátásokat tekintve 2026-ban erős ügyfélaktivitásra és tranzakciós tevékenységre számítunk, amit a folyamatban lévő ügyleteink is alátámasztanak" – mondta Jeremy Barnum, a JPMorgan pénzügyi igazgatója.
Az idén tőzsdei bevezetést fontolgató nagyvállalatok listája az utóbbi hónapokban tovább bővült. A hírek szerint szerepel rajta
- a ChatGPT fejlesztője, az OpenAI,
- Elon Musk űripari vállalkozása, a SpaceX, valamint
- a Cerebras mesterségesintelligencia-chipgyártó is.
"Azt várom, hogy 2026 kifejezetten erős év lesz az IPO-k és a bejelentett felvásárlások terén" – nyilatkozta Macrae Sykes, a Gabelli Funds portfóliókezelője. "Számos kedvező tényező segíti a piacot: az egészséges GDP-növekedés, a dereguláció, valamint a Fed 2025-ös kamatcsökkentéseinek köszönhetően mérséklődő tőkeköltség."
A nagyszabású tranzakciók és IPO-k erős éve volt 2025, és ezzel minden várakozást felülmúlt. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy tavasszal Donald Trump amerikai elnök átfogó vámokat jelentett be a világ nagy gazdaságaival szemben, ami világszerte megingatta a piacokat és a befektetői bizalmat.
"Olyan üzleti állománnyal vágtunk neki 2026-nak, amely jelentősen meghaladja az elmúlt öt év bármely időpontjában mértet – bár a piaci körülmények természetesen bármikor változhatnak" – mondta Charlie Scharf, a Wells Fargo vezérigazgatója.
A magántőke- és kockázatitőke-társaságok által támogatott tranzakciók is várhatóan élénkülnek idén. Ezek a szereplők évek óta kivártak, hogy az értékeltségek helyreálljanak, és visszatérjen a befektetői kereslet.
A nagyszabású ügyletek 2025-ben látványosan visszatértek. A legnagyobb ezek közül az Electronic Arts videojáték-fejlesztő 55 milliárd dolláros kivásárlási ajánlata volt, amely megvalósulása esetén a történelem legnagyobb tőkeáttételes felvásárlása lenne. Az év végi váratlan tranzakciós hullám miatt a bankárok és tanácsadók az ünnepek alatt is dolgoztak, sokan szó szerint az ajándékok mellé csomagolták a laptopjukat.
Az év különösen fontos volt a Wells Fargo számára, amely ambiciózus célt tűzött ki: az öt legnagyobb amerikai befektetési bank közé akar kerülni, és ezzel diverzifikálni szeretné hagyományosan fogyasztói hitelezésre épülő tevékenységét. Scharf vezérigazgató elmondta, hogy a bank 2025 két legnagyobb M&A-ügyletében is tanácsadóként vett részt, és a bejelentett felvásárlások rangsorában a tizenkettedik helyről a nyolcadikra lépett előre.
A részvény- és kötvénypiacokon tapasztalt volatilitás a kereskedési bevételeknek is jót tetta vezető Wall Street-i bankoknál. A Fed monetáris politikájával kapcsolatos bizonytalanság, a részvénypiaci buborék miatti aggodalmak és a gazdaság helyzetével kapcsolatos kérdőjelek miatt
az elemzők szerint a kereskedési üzletág kilátásai továbbra is kedvezőek.
A Goldman Sachs rekord részvénykereskedési bevételt jelentett a negyedik negyedévben. A Morgan Stanley szintén jelentős növekedést ért el a részvény- és kötvénykereskedésben, hasonlóan a JPMorganhez és a Bank of Americához.
"Egy ilyen politikai bizonytalansággal terhelt időszakban jellemzően nő a befektetői szkepticizmus, ami több impulzív, rögtönzött kereskedéshez vezet" – magyarázta David Wagner, az Aptus Capital Advisors részvényekért felelős vezetője. "Ez valószínűleg 2026-ban is folytatódik majd, hiszen máris láttunk néhány meglepő gazdaságpolitikai bejelentést."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Váratlan döntést hozott az anyacég a magyar Aldival kapcsolatban
A veszteségek állnak a döntés mögött.
Keményen odaszólt a lengyel miniszterelnök Trumpnak: az a szó, amit keresel, Oroszország
Donald Tusk szerint nem Zelenszkij a béke akadálya.
Kemény fenyegetést küldött Trump: kész belföldön is bevetni a hadsereget a tiltakozók ellen
Hivatásos agitátorokat és lázadókat emleget.
Veszélyben a legfontosabb tőzsdei sztori: mutatjuk az összeomlás első jeleit
Már nem az a kérdés, hogy mi mehet nagyot, hanem hogy mi tud elromlani.
A digitális megfelelés már rég nem csak a bírságok megúszásáról szól − Útmutató szintlépéshez a Digital Compliance 2026-on
Minden információ egy helyen vezető szakértőktől.
Felháborodás célkeresztjében Elon Musk MI-chatbotja: lépett a platform, hogy ne lehessen bárkit "levetkőztetni"
De csak ott, ahol ez illegális.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni!
Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóva
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?