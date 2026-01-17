Trump beperli a világ egyik legnagyobb bankját

  • Megjelenítés
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy két héten belül pert indít a JPMorgan Chase ellen, mert szerinte a bank jogtalanul szüntette meg számlaszolgáltatásait a Capitolium 2021. január 6-i ostroma után - számolt be a Cnbc.

Donald Trump szombati közlése szerint

a JPMorgan Chase a Capitolium-ostromot követően minden jogalap nélkül szüntette meg banki szolgáltatásait, ezért peres útra tereli az ügyet.

Trump már augusztusban, egy CNBC-nek adott interjúban is arról beszélt – bizonyítékok bemutatása nélkül –, hogy a JPMorgan Chase és a Bank of America egyaránt elutasította betétjeinek fogadását első elnöki ciklusa lezárulta után. Ugyanebben a hónapban aláírt egy rendeletet is, amely előírja a bankoknak, hogy nem tagadhatják meg szolgáltatásaikat vallási vagy politikai meggyőződés alapján.

A JPMorgan akkoriban azt közölte, hogy nem zár le számlákat politikai okokból,

és a döntéseit üzleti, illetve kockázati szempontok alapján hozza meg.

A Trump család korábban is többször panaszkodott arra, hogy a nagybankok nem hajlandók velük együttműködni. Donald Trump Jr. tavaly azt mondta, ezért léptek be a kriptovaluta-piacra: állítása szerint nem divatos befektetést kerestek, hanem úgy érezték, nem maradt más választásuk.

Trump ugyanebben a bejegyzésében cáfolta a Wall Street Journal szerdai értesülését, miszerint hónapokkal ezelőtt felajánlotta volna Jamie Dimonnak, a JPMorgan vezérigazgatójának a Federal Reserve elnöki tisztségét. Az újság szerint Dimon tréfának vette az ajánlatot.

"Ez az állítás teljesen hamis, ilyen ajánlat soha nem hangzott el" – írta Trump, hozzátéve, hogy a lap a cikk megjelenése előtt nem is kereste meg őt az ügyben.

