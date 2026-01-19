Közelednek a tervasztalos lakáshitelek, de erre a néhány kérdésre még a bankok sem tudják a választ

Miközben az ingatlanpiacra rég nem látott mennyiségben érkeznek az új építésű lakások, és a vevők startra készek lennének a korai szerződéskötésre, a közlemény szerint a finanszírozói oldal óvatos. A társasházi építményi jog célja az, hogy az épülő lakások vásárlói már
az építkezés alatt egy földhivatali bejegyzéssel rendelkező, vagyoni értékű jogot szerezzenek, amely akár hitelfedezetként is szolgálhat.
Ez elméletben megnyitná az utat a piaci és támogatott lakáshitelek – például az Otthon Start – korábbi igénybevétele előtt, így a társasházi építményi jog segítségével a vásárló be tudja biztosítani a 3 százalékos kamatot akkor is, ha a lakás még nem készült el.
Az épülő ingatlanokra jellemzően kétféleképpen lehet adásvételi szerződést kötni most:
- tulajdonjog-fenntartáshoz kapcsolódó vevői jog kikötésével, illetve
- jövőbeli épületre vonatkozó vevői joggal.
Utóbbit akkor alkalmazzák, amikor az ingatlan még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel és jelenleg több bank – köztük a CIB, az Erste, a K&H, az OTP, a Raiffeisen és az UniCredit – elfogadja. Ugyanakkor a folyósítás jellemzően csak a használatbavételi engedély megszerzése után történik meg. Más pénzintézetek - pl. az MBH Bank - rutinszerűen nem finanszírozzák az ilyen adásvételeket.
A jelenleg érvényes banki gyakorlat szerint a hitelkeret akár 5 évig is rendelkezésre állhat, de a tényleges folyósításra csak a használatbavételi engedély megszerzése után kerülhet sor.
Az új jogszabály célja éppen ezen korlát lebontása lenne, hogy a pénz már építés közben folyósítható legyen.
„A vevők és a beruházók startra készek, de a finanszírozói oldal még keresi a megoldásokat. Tudomásunk szerint jelenleg is intenzív egyeztetések zajlanak a Magyar Bankszövetséggel és a bankok többsége egységes iránymutatásra vár” – hívta fel a figyelmet Garam Dániel, a money.hu szakértője.
Az új rendszer kapcsán több, a vásárlók számára kulcsfontosságú kérdés is nyitott még, ilyen például, hogy
- mikortól kell megkezdeni a törlesztést, ha a bank már az építkezés alatt folyósít. Amennyiben a vevőnek azonnal el kell kezdenie a törlesztést, ez nagy teher lehet azoknak, akik még albérletet is fizetnek,
- a folyósítás szakaszosan vagy egy összegben történne-e, illetve előbbi milyen többlet adminisztrációval (értékbecslések) járhat,
- mekkora lesz az önerő mértéke: egy még épülő ingatlannál a bankok várhatóan óvatosabb hitelfedezeti arányt alkalmaznak majd,
- eltérhet-e egymástól a projektet finanszírozó bank és a vevő által választott pénzintézet.
A jogszabályi keret adott, a piaci igény egyértelmű, így a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a bankok milyen feltételekkel és milyen tempóban vezetik be az építményi jogra épülő finanszírozást.
A címlapkép illusztráció.
