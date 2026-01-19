  • Megjelenítés
Meglépi a kormány: egymillió forintot ad azoknak, akik felveszik a 2,5%-os hitelt
MTI
Kiegészítő támogatásra indul pályázat a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Start kölcsönei mellé, a 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány - közölte a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. hétfőn az MTI-vel.

A közleményben felidézték, hogy a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontnál (KTH) elérhető kis összegű, 2,5 százalékos kamattal felvehető KTH Start hitelekhez még decemberben hirdette meg a 2=3 akcióját a KTH és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. A 2,5%-os kamatot novemberben vezették be az előző 3,0% után:

Ismertették: a kivételes, kölcsön+támogatási lehetőséggel a turisztikai vállalkozások

kisösszegű, 1 és 2 millió forint közötti hitelük mellé legfeljebb 1 millió forint támogatásra is pályázhatnak.

A vissza nem térítendő támogatás pályázati felhívása már megjelent 350 millió forintos keretösszeggel, az igényeket pedig január 26-tól fogadják be.

A kormány ezzel a kedvezményes hitel és a vissza nem térítendő pályázati források előnyeit ötvözve nyit új lehetőséget növekedésre és fejlődésre a legkisebb üzemméretű hazai turisztikai vállalkozások számára - hangsúlyozták.

A 2=3 akció keretében a Kisfaludy2030 Zrt. a KTH Start beruházási vagy forgóeszközkölcsön igénybevétele esetén biztosít kiegészítő pénzügyi forrást a turisztikai szolgáltatók működési stabilitásához, fejlesztéseinek megvalósításához.

KTH Start beruházási kölcsön esetén a vissza nem térítendő támogatást a vállalkozásnak helyt adó ingatlan fejlesztésére, és bővítésére, a szolgáltatásokhoz szükséges eszközbeszerzésekre, és a szolgáltatási színvonal emelését célzó fejlesztésekre lehet fordítani - írták a közleményben.

Hozzátették, a KTH Start forgóeszközkölcsönhöz nyújtott támogatást a pályázók többek között bérköltség fedezésére, közüzemi költségekre, munkaruha, egyenruha, fogyó-, valamint forgóeszközök beszerzésére használhatják fel.

Támogatás akkor nyújtható, ha a KTH legalább 1 és legfeljebb 2 millió forint értékben megítélte a KTH Start forgóeszköz- vagy a KTH Start beruházási kölcsönt a támogatásra pályázó szolgáltató számára, és az erről szóló hitelszerződés tervezetét az igénylő a Kisfaludy2030 Zrt.-nek bemutatta.

A támogatás mértéke a megítélt hitelösszeg maximum 50 százaléka lehet.

A részletes pályázati feltételek már elérhetők a Kisfaludy2030 Zrt. honlapján - hívták fel a figyelmet.

A tavaly létrehozott Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont gyorsan és rugalmasan biztosít forrást turisztikai fejlesztésekhez, korszerűsítésekhez. Hitelei az állami támogatásnak köszönhetően jelenleg a piacon elérhető legkedvezőbb, 2,5 százalékos fix kamattal és fedezet - kezes bevonása vagy egyéb garancia - nélkül igényelhetők. Az új finanszírozási konstrukció a hitel és a vissza nem térítendő pályázati források előnyeit ötvözve nyit további új lehetőséget a növekedésre és fejlődésre a hazai turisztikai vállalkozások számára - tájékoztatott a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Közlésük szerint a KTH Start 2=3 akció feltételei sikeres, 1-2 millió forint közötti összegre benyújtott új igénylés a KTH Start beruházási vagy forgóeszközhitelre, továbbá megfelelés a Kisfaludy2030 támogatási pályázati felhívásában foglalt feltételeknek. A támogatással bővített hitelt egy szolgáltató csak egyszer, és csak az egyik típusú KTH Start hitelre veheti fel. A támogatás nem vehető igénybe az akció indulása előtt szerződött KTH Start hitelek, illetve 2 millió forint feletti KTH Start forgóeszköz- és beruházási kölcsönök igénylése esetén.

