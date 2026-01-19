Pezseg a magyar jelzáloglevél-piac, az MBH Jelzálogbank volt tavaly a legnagyobb

195,3 milliárd forint értékben hoztak forgalomba jelzálogleveleket 2025-ben a hazai forintjelzálog-levelek piacán. A legnagyobb részesedést az MBH Jelzálogbank érte el 55,45 milliárd forinttal, vagyis 28,4%-kal.

Közleménye szerint az MBH Jelzálogbank összesen 16 jelzáloglevél-kibocsátási tranzakciót hajtott végre 2025 során, és a korábbi évekhez képest új struktúrában, három különböző csatornán keresztül forgalmazott jelzáloglevelet. Öt alkalommal hazai intézményi befektetők számára, tíz alkalommal hazai lakossági befektetőknek, valamint egy alkalommal a nemzetközi tőkepiacon, euróalapon vont be forrásokat.

Megtörtént az MBH Csoporthoz tartozó hitelintézet első nemzetközi kibocsátása.

A nemzetközi intézményi befektetők felé a bank 100 millió euró össznévértékű jelzáloglevél-kibocsátással jelent meg, a kibocsátáson kimagasló kereslet mutatkozott, a kibocsátás pedig mérföldkőnek számított a hitelintézet tőkepiaci stratégiájában, és jelentősen hozzájárult a forrásbevonás piaci diverzifikációjához.

A hazai intézményi befektetőknek szánt, forintalapú jelzáloglevél-kibocsátások volumene 2025-ben 43,6 milliárd forintot tett ki. A lakossági befektetők számára az MBH Jelzálogbank 11,84 milliárd forint értékben értékesített a dedikáltan e körnek szánt jelzálogleveleket.

A jelzáloglevél-piacon összesen 39,15 milliárd forint értékben került sor zöld kibocsátásokra, ebből 8,39 milliárd forint az MBH Jelzálogbankhoz kapcsolódott.

A bank 2021-ben készítette el Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerét, amelyet 2025 elején felülvizsgált: bővítette a zöld hitelek feltételeit és a hatásvizsgálati módszertanát annak érdekében, hogy tovább erősítse szerepét a zöld finanszírozás piacán, és még aktívabb szerepet vállaljon a fenntartható pénzügyi átállásban. A Moody’s Ratings által kiadott Külső Minősítői Szakvélemény (SPO) a keretrendszert „jó” (SQS3) minősítéssel értékelte májusban, több kategóriában maximális pontszámot adva az MBH Jelzálogbanknak.

Az MBH Jelzálogbank 1998 óta van jelen a hazai pénzügyi piacon, és 2018 óta refinanszírozó jelzálogbankként működik, fő tevékenysége a jelzáloghitelek refinanszírozása és a jelzáloglevél-kibocsátás. Az MBH Jelzálogbank célja, hogy a jövőben is aktív, innovatív kibocsátóként legyen jelen a jelzáloglevél-piacon, bővítse befektetői körét, valamint tovább erősítve a jelzáloglevelek szerepét a hosszú távon fenntartható, kiszámítható lakásfinanszírozásban is – fogalmazott a társaság közleménye.

