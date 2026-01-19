  • Megjelenítés
Visszatért az UniCredit Lengyelországba, nem is akárhogyan
Bank

Visszatért az UniCredit Lengyelországba, nem is akárhogyan

Portfolio
A UniCredit az Aion Bank felvásárlása után néhány hónap alatt újra jelentős szereplővé vált a lengyel vállalati hitelpiacon, miután 2017-ben még a Bank Pekao eladásával kivonult onnan. Éles árverseny indult ezzel a helyi bankok körében - számolt be a Bloomberg.

Az olasz pénzintézet több hitelszindikátushoz is csatlakozott: részt vett

  • az Allegro e-kereskedelmi platform,
  • az LPP ruházati lánc és
  • a ZE PAK energetikai vállalat

refinanszírozásában is. Ezeknek az ügyleteknek köszönhetően a UniCredit lengyelországi hitelállománya (természetesen a korábban hozzá tartozó Bank Pekao nélkül)

mintegy 917 millió dollárra emelkedett.

Ez 15 éves csúcsot jelent, és visszarepítette a bankot az ország tíz legnagyobb hitelszervezője közé. A visszatérés éles fordulatot jelent: a milánói székhelyű bank

Még több Bank

Új veszély leselkedik a bankokra - AI-stresszteszt jöhet Londonban

Felrobbant a szaúdi bankok mérlege, külföldi hitelekből tömik be a lyukakat

Nagy buborék fenyeget: a pénzügyi guruk szerint elszaporodtak a veszélyes csótányok

2017-ben még kivonult Lengyelországból, amikor tőkeszerkezeti átalakítás keretében eladta a Pekaót, a második legnagyobb lengyel bankot.

Most azonban globális mérlegére támaszkodva tért vissza, és ezzel nehéz helyzetbe hozta a régóta jelen lévő versenytársakat.

Erős árnyomást tapasztalunk mind a hazai, mind a külföldi bankok részéről

– nyilatkozta Ilona Wolyniec, a PKO Bank Polski, az ország legnagyobb bankjának nagyvállalati ügyfelekért felelős vezetője. Hozzátette, hogy véleménye szerint ez abból fakad, hogy a korábbiakhoz képest több bank mutat érdeklődést a vállalati hitelezés iránt.

A UniCredit varsói csapatát versenytársaktól – köztük a Santander Bank Polskától – átcsábított tőkepiaci szakemberekkel erősítette meg. Az olasz csoport emellett a kelet-európai régiót átfogó, határokon átnyúló finanszírozási megoldásokkal is igyekszik megnyerni a nagyvállalatokat.

"Célunk egyértelmű: a lengyel nagyvállalatok vezető vállalati és befektetési bankja akarunk lenni, és partnerként részt venni az ország stratégiai beruházásaiban" – jelentette ki Richard Burton, a UniCredit globális ügyfélmegoldásokért felelős vezetője. Hozzátette, hogy a helyi jelenlét és a globális mérleg kombinációjával nincs olyan finanszírozás, amelyben ne tudnának részt venni.

A lakossági stratégia ezzel szemben elsősorban a technológiára épül.

A lengyel terjeszkedést Wojciech Sobieraj, az Alior Bank alapítója vezeti, aki technológiaközpontú megközelítéséről ismert. Az októberi indulás után a bank a hónap végén szélesebb körű marketingkampányt tervez egy átfogó lakossági alkalmazás népszerűsítésére.

A UniCredit, amely mintegy 40 fiók megnyitását tervezi az országban, egyelőre nem hozta nyilvánosságra ügyfelei számát. Arról sem nyilatkozott, hogy fontolgatja-e felvásárlások révén felgyorsítani a növekedést.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Meglépi a kormány: egymillió forintot ad azoknak, akik felveszik a 2,5%-os hitelt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility