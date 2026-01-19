Visszatért az UniCredit Lengyelországba, nem is akárhogyan

Az olasz pénzintézet több hitelszindikátushoz is csatlakozott: részt vett

az Allegro e-kereskedelmi platform,

az LPP ruházati lánc és

a ZE PAK energetikai vállalat

refinanszírozásában is. Ezeknek az ügyleteknek köszönhetően a UniCredit lengyelországi hitelállománya (természetesen a korábban hozzá tartozó Bank Pekao nélkül)

mintegy 917 millió dollárra emelkedett.

Ez 15 éves csúcsot jelent, és visszarepítette a bankot az ország tíz legnagyobb hitelszervezője közé. A visszatérés éles fordulatot jelent: a milánói székhelyű bank

2017-ben még kivonult Lengyelországból, amikor tőkeszerkezeti átalakítás keretében eladta a Pekaót, a második legnagyobb lengyel bankot.

Most azonban globális mérlegére támaszkodva tért vissza, és ezzel nehéz helyzetbe hozta a régóta jelen lévő versenytársakat.

Erős árnyomást tapasztalunk mind a hazai, mind a külföldi bankok részéről

– nyilatkozta Ilona Wolyniec, a PKO Bank Polski, az ország legnagyobb bankjának nagyvállalati ügyfelekért felelős vezetője. Hozzátette, hogy véleménye szerint ez abból fakad, hogy a korábbiakhoz képest több bank mutat érdeklődést a vállalati hitelezés iránt.

A UniCredit varsói csapatát versenytársaktól – köztük a Santander Bank Polskától – átcsábított tőkepiaci szakemberekkel erősítette meg. Az olasz csoport emellett a kelet-európai régiót átfogó, határokon átnyúló finanszírozási megoldásokkal is igyekszik megnyerni a nagyvállalatokat.

"Célunk egyértelmű: a lengyel nagyvállalatok vezető vállalati és befektetési bankja akarunk lenni, és partnerként részt venni az ország stratégiai beruházásaiban" – jelentette ki Richard Burton, a UniCredit globális ügyfélmegoldásokért felelős vezetője. Hozzátette, hogy a helyi jelenlét és a globális mérleg kombinációjával nincs olyan finanszírozás, amelyben ne tudnának részt venni.

A lakossági stratégia ezzel szemben elsősorban a technológiára épül.

A lengyel terjeszkedést Wojciech Sobieraj, az Alior Bank alapítója vezeti, aki technológiaközpontú megközelítéséről ismert. Az októberi indulás után a bank a hónap végén szélesebb körű marketingkampányt tervez egy átfogó lakossági alkalmazás népszerűsítésére.

A UniCredit, amely mintegy 40 fiók megnyitását tervezi az országban, egyelőre nem hozta nyilvánosságra ügyfelei számát. Arról sem nyilatkozott, hogy fontolgatja-e felvásárlások révén felgyorsítani a növekedést.