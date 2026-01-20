Közszolgálati dolgozók, figyelem: ma jár le az 1 milliós Otthontámogatás igénylési határideje

Az Otthontámogatás egy olyan állami támogatás, amely évente legfeljebb nettó 1 millió forint összegben lakáskölcsön törlesztésére (akár előtörlesztésére) vagy önerejének előteremtésére vehető igénybe, a lakáscélú zártvégű pénzügyi lízingszerződéseket is ideértve. A támogatás vissza nem térítendő, a jogosult közszolgálati dolgozóknak alanyi jogon jár, de
kérelmezniük kell a munkáltatójuknál.
Az Otthontámogatás éves keretösszege jogosultanként
- legfeljebb nettó egymillió forint, ha a jogosult jogviszonya az egész adóévben fennáll;
- a nettó egymillió forint időarányos része, ha a jogosult jogviszonya csak az év egy részében áll fenn,
- szintén az arányos részre jogosultak a részmunkaidőben foglalkoztatottak, ennek megállapítása szempontjából a munkavállalói bejelentés benyújtásának időpontja számít.
Bár korábban úgy tűnt, a támogatás nem haladhatja meg az adott évi törlesztés összegét, egy karácsonyi jogszabályváltozás alapján „az Otthontámogatás összege nem haladhatja meg a lakáskölcsön-szerződésből a hátralévő teljes futamidőre fennálló összes törlesztőrészlet összegét”, vagyis a törlesztőrészlet éves összegénél nagyobb összeg is igénybe vehető, ha a futamidő végéig még legalább 1 millió forintnyi törlesztőrészlet esedékes.
Az Otthontámogatás igénybevételére irányuló szándékot a kormány honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti kérelem benyújtásával lehet bejelenteni a munkáltatónál, de a munkáltató saját formanyomtatványt is használhat. A kölcsönszerződést nem kell mellékelni, de a nyilatkozatokat igen. Ami a határidőket illeti, törlesztési célú igénybevétel esetén
- 2026. január 20-áig kell igényelni a támogatást, ha 2026. január 1-jét megelőzően érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződésre vonatkozik az igénybevétel, ez esetben a január 20-ai határidő jogvesztő, a mulasztást igazolni nem lehet,
- a szerződés létrejöttét követően bármikor, ha 2026. január 1-jét követően létrejött kölcsönszerződésről van szó, az igénybevétel tárgyhónapjának az 1. napjáig, 2026-os igénybevétel esetében legkésőbb 2026. november 1-jéig, illetve 2027-től évente egyszer.
A munkáltatónak előbbi esetben 2026. január 30-áig, más esetekben a beérkezést követő hónap tizenötödik napjáig kell benyújtani az igénybejelentést a Magyar Államkincstárhoz.
Ha az adós és az adóstárs házastársak, és mindketten jogosultak az Otthontámogatásra, akkor ugyanazon lakáskölcsön-szerződésre mindketten saját jogukon igényelhetik
a támogatást a hátralévő törlesztőrészletek erejéig. 2026. január 1-je előtt létrejött lakáskölcsön esetén nem szükséges, hogy mindketten tulajdonosok legyenek, az ezt követően felvett kölcsönnél viszont igen. Ha az adós és az adóstárs nem házastársak, de mindketten jogosultak az Otthontámogatásra, akkor ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre csak az egyikük veheti igénybe az Otthontámogatást. Aki próbaidőn lévő foglalkoztatott, nem veheti igénybe, de ha lejár a próbaidő, és jogosulttá válik, akkor az említett jogvesztő határidő nélkül kérelmezheti.
A további részleteket és tudnivalókat itt foglaltuk össze:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
