Költözik a brit nagybank: elhagyja Dublint az európai székhely
Költözik a brit nagybank: elhagyja Dublint az európai székhely

A Barclays szerdán bejelentette, hogy európai központját Dublinból Párizsba helyezi át, hogy közelebb vigye a döntéshozatalt a kontinensen működő befektetési banki tevékenységeihez - számolt be a Reuters.
A brit pénzintézet már megkezdte a jogi és szabályozási eljárásokat a Barclays Europe Franciaországba való áttelepítéséhez. A lépéstől a felügyelet és az irányítás megerősödését várják, ugyanis az európai üzletág egyre fontosabb szerepet tölt be a csoporton belül.

"A szervezet minden szintjén folytatott alapos egyeztetések után biztosak vagyunk abban, hogy ez a helyes irány, mind a vállalat, mind pedig ügyfeleink szempontjából" – közölte Francesco Ceccato, a Barclays Europe vezérigazgatója.

A bank Societas Europaea (SE) vállalati formára kíván áttérni, amely lehetővé teszi, hogy egységes szabályrendszer alatt működjön az Európai Unióban. Az átalakulás után a társaság neve Barclays Europe SE-re változik.

Az átalakítás befejezését 2026 végére tervezik. A központ költözése a hatósági jóváhagyásoktól függően 2027 első felében valósulhat meg.

A Barclays hangsúlyozta, hogy vállalati banki és privátbanki tevékenysége továbbra is Írországban marad. Az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló, illetve az operatív területen dolgozó munkatársak továbbra is Dublinban végzik majd munkájukat.

