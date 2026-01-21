Költözik a brit nagybank: elhagyja Dublint az európai székhely

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

A brit pénzintézet már megkezdte a jogi és szabályozási eljárásokat a Barclays Europe Franciaországba való áttelepítéséhez. A lépéstől a felügyelet és az irányítás megerősödését várják, ugyanis az európai üzletág egyre fontosabb szerepet tölt be a csoporton belül.

"A szervezet minden szintjén folytatott alapos egyeztetések után biztosak vagyunk abban, hogy ez a helyes irány, mind a vállalat, mind pedig ügyfeleink szempontjából" – közölte Francesco Ceccato, a Barclays Europe vezérigazgatója.

A bank Societas Europaea (SE) vállalati formára kíván áttérni, amely lehetővé teszi, hogy egységes szabályrendszer alatt működjön az Európai Unióban. Az átalakulás után a társaság neve Barclays Europe SE-re változik.

Az átalakítás befejezését 2026 végére tervezik. A központ költözése a hatósági jóváhagyásoktól függően 2027 első felében valósulhat meg.

A Barclays hangsúlyozta, hogy vállalati banki és privátbanki tevékenysége továbbra is Írországban marad. Az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló, illetve az operatív területen dolgozó munkatársak továbbra is Dublinban végzik majd munkájukat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock