Szép csendben tömeges leépítésre készül a nagybank

A Société Générale francia nagybank 2027 végéig mintegy 1800 munkahely megszüntetését tervezi Franciaországban a CGT szakszervezet tájékoztatása szerint - írja a Reuters.

A CGT szakszervezet szerdai közleménye szerint a bank vezetése azért hívta össze a szakszervezeteket, hogy bemutassa az átszervezési tervet, amely

1800 munkahely megszűnéséhez vezethet Franciaországban 2027 végéig.

A kommüniké úgy fogalmaz, hogy a leépítések külön támogatási program nélkül, elsősorban a természetes fogyás révén valósulnának meg.

A Société Générale egyelőre nem kívánta kommentálni az értesülést. A CGT arra számít, hogy a bank csütörtökön hivatalos közleményt ad ki az ügyről.

