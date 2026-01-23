Eldőlt, mennyit kap Jamie Dimon: csillagászati összeget vihet haza a legnagyobb amerikai bank vezére

A JPMorgan Chase igazgatótanácsa 10,3 százalékkal, 43 millió dollárra emelte Jamie Dimon vezérigazgató 2025-ös javadalmazását, a döntést a bank kiemelkedő teljesítményével indokolva - írja a Reuters. Ez az összeg mintegy 14 milliárd forintnak felel meg.

Jamie Dimon összesen 43 millió dolláros javadalmazást kap 2025-re, amely

1,5 millió dollár alapfizetésből és 41,5 millió dollárnyi bónuszból áll.

A mostani csomag 10,3 százalékkal haladja meg az előző évit.

A 69 éves bankár 2024-ben 39 millió dollárt keresett, ami megegyezett a Goldman Sachs első emberének, David Solomonnak a javadalmazásával. Korábban ennél kevesebbet vitt haza: 2023-ban 36 millió dollárt kapott, 2021-ben és 2022-ben pedig egyaránt 34,5 millió dollár ütötte a markát a gazdasági bizonytalanság, a geopolitikai feszültségek és a Covid-járvány utóhatásai közepette.

Az igazgatótanács a mostani fizetésemelést a bank kiváló teljesítményével és erős pénzügyi eredményeivel indokolta. A JPMorgan a múlt héten a vártnál jobb negyedéves profitról számolt be, részvényei pedig 2025-ben 34 százalékkal emelkedtek, felülteljesítve a tágabb piacot.

Dimon 2005 óta vezeti az Egyesült Államok legnagyobb bankját, vagyonát a Forbes mintegy 2,8 milliárd dollárra becsüli. Utódlásáról régóta találgatnak a Wall Streeten, ő azonban a közelmúltban egy Amerikai Kereskedelmi Kamara-rendezvényen úgy fogalmazott, hogy még legalább öt évig a helyén kíván maradni.

