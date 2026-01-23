  • Megjelenítés
Újabb kamatmentes hitelt jelentett be a kormány, szeptemberig lehet igényelni
Bank

Újabb kamatmentes hitelt jelentett be a kormány, szeptemberig lehet igényelni

Portfolio
Új alkonstrukciót indított a kormány az Agrár Széchenyi Kártyán belül: ezentúl kamat- és költségmentes hitel segíti a hazai sertéstenyésztőket, a hitelkérelmek személyes benyújtására legkésőbb 2026. szeptember 11-ig van lehetőség - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium, miután decemberben pedig fizetési moratóriumot vezettek be a mezőgazdasági hitel- és lízingtartozásokra a fagykárral, aszálykárral érintett gazdák, illetve sertéságazatban működő tenyésztők számára.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a hazai sertéságazat versenyképességének megerősítése és a tenyésztők likviditásának biztosítása érdekében jelentős támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére, az ágazat stratégiai jelentősége mellett a közelmúltban kialakult nehéz körülményekre reagálva. Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukción belül létrejövő új, speciális altípus révén

a gazdák teljes kamat-, díj- és költségmentesség mellett juthatnak forráshoz.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte, hogy az intézkedés érdemben hozzájárul a sertéstartók pénzügyi terheinek mérsékléséhez és az ágazat hosszú távú fenntarthatóságához.

A sertéságazatra vonatkozó új rendelkezések az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzatában a pénteki napon lépnek hatályba.

Még több Bank

Jönnek a Trump-kártyák? Két amerikai nagybank már fontolgatja a 10%-os hitelkártya bevezetését

Megjött az engedély: saját bankot alapíthat a Ford és a General Motors

Eldőlt, mennyit kap Jamie Dimon: csillagászati összeget vihet haza a legnagyobb amerikai bank vezére

A hitelkérelmek személyes benyújtására legkésőbb 2026. szeptember 11-ig van lehetőség.

A hitelszerződéseket legkésőbb 2026. szeptember 30-ig kell megkötni, míg a kapcsolódó kezesi kérelmeket legkésőbb 2026. november 30-ig lehet benyújtani.

Decemberben is megsegítette a kormány a sertéstenyésztőket: fizetési moratóriumot vezettek be 2026. november 30-áig a mezőgazdasági hitel- és lízingtartozásokra a fagykárral, aszálykárral érintett gazdák, illetve sertéságazatban működő tenyésztők számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Egy elvesztegetett évtized után felébredt a tetszhalálból Európa "beteg embere"
Brüsszelben kimondták: felkészültek a kebelbarát árulására, erővel akarnak fellépni ellene
Otthontámogatás: nagy bejelentést tett a kormány, kibővítik a jogosultak körét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility