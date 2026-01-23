Újabb kamatmentes hitelt jelentett be a kormány, szeptemberig lehet igényelni

A Nemzetgazdasági Minisztérium a hazai sertéságazat versenyképességének megerősítése és a tenyésztők likviditásának biztosítása érdekében jelentős támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére, az ágazat stratégiai jelentősége mellett a közelmúltban kialakult nehéz körülményekre reagálva. Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukción belül létrejövő új, speciális altípus révén

a gazdák teljes kamat-, díj- és költségmentesség mellett juthatnak forráshoz.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte, hogy az intézkedés érdemben hozzájárul a sertéstartók pénzügyi terheinek mérsékléséhez és az ágazat hosszú távú fenntarthatóságához.

A sertéságazatra vonatkozó új rendelkezések az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzatában a pénteki napon lépnek hatályba.

A hitelkérelmek személyes benyújtására legkésőbb 2026. szeptember 11-ig van lehetőség.

A hitelszerződéseket legkésőbb 2026. szeptember 30-ig kell megkötni, míg a kapcsolódó kezesi kérelmeket legkésőbb 2026. november 30-ig lehet benyújtani.

Decemberben is megsegítette a kormány a sertéstenyésztőket: fizetési moratóriumot vezettek be 2026. november 30-áig a mezőgazdasági hitel- és lízingtartozásokra a fagykárral, aszálykárral érintett gazdák, illetve sertéságazatban működő tenyésztők számára.

