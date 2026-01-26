Kukázta a bankvásárlást a Revolut, jobbat találtak ki helyette

Európa legértékesebb fintech vállalata az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) nevű szövetségi bankfelügyelethez készül benyújtani a kérelmét, és arra számít, hogy az aktuális deregulációs hullám felgyorsítja az engedélyezési eljárást.
Ez érdemi stratégiaváltást jelent a Revolut számára. A cég még tavaly augusztusban is olyan, országos engedéllyel rendelkező amerikai bankot keresett felvásárlásra, amelynek révén
mind az ötven államban hitelezhetett volna.
A neobank azonban arra jutott, hogy egy akvizíció túl bonyolult lenne. Az egyik fő akadály az volt, hogy egy helyi bank megvásárlása esetén vállalnia kellett volna a fizikai bankfiókok fenntartását, miközben a tranzakcióhoz a szabályozók jóváhagyása is szükséges lett volna.
A Revolut most abban bízik, hogy az OCC, amely Trump elnökké választása óta jelentős átalakuláson ment keresztül, gyorsított engedélyezési eljárást kínál majd számára.
A vállalat közleménye szerint az amerikai piac kulcsszerepet játszik a Revolut globális növekedési stratégiájában, és hosszú távú céljuk, hogy saját bankot alapítsanak az Egyesült Államokban. Azt ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a konkrét lépésekről még nem született végleges döntés.
Közben a Revolut hazai piacán, Nagy-Britanniában is csak korlátozott engedéllyel működik. A Bank of England egy hároméves, viszontagságos eljárás után hagyta jóvá a kérelmét, de a cég banki leányvállalata összesen mindössze 50 ezer font betétet tarthat.
A brit fintech cégek, miután a hazai piacon lassul az ügyfélszerzés, egyre inkább az Egyesült Államok felé fordulnak. Az amerikai bankrendszer hagyományosabb felépítésű, és rengeteg tehetős fogyasztó él az országban, akiket a brit neobankok meg szeretnének nyerni maguknak.
Az amerikai szabályozási környezet ugyanakkor meglehetősen összetett. Az állami felügyeletek helyi engedélyeket adnak ki, de a bankok országos engedélyért is folyamodhatnak az OCC-hez, ami hagyományosan évekig tartó, szigorú eljárást jelent.
A Revolut versenytársa, a Monzo 2021-ben visszavonta amerikai banki kérelmét, miután a szabályozók jelezték, hogy várhatóan nem kapna jóváhagyást. A Trump-kormányzat ugyanakkor visszavonta a Biden-korszak szigorúbb bankfúziós szabályait. Fintechvezetők szerint az OCC hozzáállása érzékelhetően megváltozott, és a szektorban sokan fontolgatják, hogy saját banki licencért folyamodjanak.
2025-ben 14 kérelem érkezett az OCC-hez új banki engedély kiadására, nagyrészt fintech cégektől. Ez csaknem annyi, mint az előző négy évben összesen. Az OCC jelezte, hogy sokkal nyitottabb a fintech vállalatok és kriptocégek kérelmeire: decemberben öt amerikai banki engedélyt hagyott jóvá, köztük kettőt a Circle és a Ripple kriptovállalatok új leányvállalatai számára.
Címlapkép forrása: Shutterstock
