Nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre az MBH Bank, négyszeres kereslet érkezett

Az MBH Bank nemzetközi kötvényprogramjának idei első tranzakciója során a befektetők a tervezett volumenhez képest több mint négyszeres túljegyzés mellett,

összesen 2,16 milliárd euró értékben igényeltek MBH Bank kötvényeket,

amelyből a bank 500 millió euró össznévértékű ajánlatot fogadott el – közölte a hitelintézet.

A tranzakció során a befektetői ajánlatok túlnyomó része nemzetközi befektetőktől érkezett, kisebb részben pedig hazai intézményi befektetőktől. Az 5 éves futamidejű, 4 év után visszahívható MREL-képes kötvények kibocsátására 2026. február 2-ai értéknappal kerül sor.

A mostani kibocsátással az MBH Bank az elmúlt 3 évben összesen már közel 2 milliárd euró értékben bocsátott ki MREL képes kötvényeket nemzetközi EMTN programja keretében, amely a hazai kibocsátók körében kiemelkedő volumennek számít. A tranzakciót vezető forgalmazóként ezúttal is az MBH Befektetési Bank bonyolította le, ezzel az intézmény már több mint 60 sikeres kibocsátást támogatott az elmúlt években.

A nemzetközi befektetői érdeklődés és bizalom, valamint eddigi sikeres tranzakcióik fényében akár egy nemzetközi részvénypiaci tranzakció is reális cél lehet a jövőben – kommentálta a fentieket Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

A Portfolio kérdésére a bank elárulta: a kibocsátás során kialakult,

a visszahívhatósági dátumig, számított kibocsátási hozam 4,798% lett.

Ha ezt összevetjük a magyar állam által két hete hatszor ekkora, 3 milliárd euró összegben kibocsátott eurókötvények 4,25%-os (hétéves futamidő), illetve 4,875%-os (tizenkét éves) hozamával, akkor azt mondhatjuk, hogy optimista, a bank számára kedvező árazást alkalmaztak a befektők. Ez alapján a befektetők úgy árazták be az MBH-t, hogy a kockázati profilja alig tér el a magyar államétól.

Címlapkép forrása: Portfolio