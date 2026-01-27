Jó hír a bajba kerülő bankoknak: változtat hitelezési szabályain az EKB

Az Európai Központi Bank kedden bejelentette, hogy módosítja hitelezési szabályait: a jövőben meghatározott feltételek mellett már szanálás alatt álló bankok is kaphatnak tőle hitelt, így egy régóta fennálló hiányosságot orvosol az uniós bankválság-kezelési rendszerben - írja a Reuters.

Az EKB közleménye szerint a szanálás alatt álló pénzintézetek bizonyos feltételek teljesülése esetén hozzáférhetnek a jegybanki likviditáshoz.

Ilyen feltétel például a megfelelő tőkeellátottság biztosítása.

A spanyol Banco Popular 2017-es válsága rávilágított az uniós szabályozás egyik komoly hiányosságára. Az EKB akkor nem nyújthatott támogatást a bajba jutott banknak, miközben az EU Egységes Szanálási Testülete még szervezte a mentőakciót.

Az EU tíz éve működő szanálási keretrendszerét mindeddig mindössze két alkalommal alkalmazták: a Banco Popular ügyében, valamint 2022-ben az orosz Sberbank európai leányvállalatainál, az Oroszország elleni szankciók bevezetését követően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images