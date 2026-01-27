Jó hír a bajba kerülő bankoknak: változtat hitelezési szabályain az EKB

Az EKB közleménye szerint a szanálás alatt álló pénzintézetek bizonyos feltételek teljesülése esetén hozzáférhetnek a jegybanki likviditáshoz.
Ilyen feltétel például a megfelelő tőkeellátottság biztosítása.
A spanyol Banco Popular 2017-es válsága rávilágított az uniós szabályozás egyik komoly hiányosságára. Az EKB akkor nem nyújthatott támogatást a bajba jutott banknak, miközben az EU Egységes Szanálási Testülete még szervezte a mentőakciót.
Az EU tíz éve működő szanálási keretrendszerét mindeddig mindössze két alkalommal alkalmazták: a Banco Popular ügyében, valamint 2022-ben az orosz Sberbank európai leányvállalatainál, az Oroszország elleni szankciók bevezetését követően.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Óriási változás jön a fitnesz-alkalmazásnál, ami megváltoztatta a mindennapi sportolást
Egyre közelebb a tőzsdei megjelenés.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Kimondták a háborúról, amit nem akartunk hallani: a legrosszabbra készítik fel a pénzügyi rendszert
"Fokozott katonai kockázat esetén ugyanis az emberek készpénzre vágynak"
Olyan hóvihar van az Egyesült Államokban, hogy még az olajár is megérzi
Kiesett a kapacitások jelentős része.
Dermesztő felvételek érkeztek: évek óta nem látott, halálos vihar bénította meg Amerikát
És még közel sincs vége.
Kiderült, mi vezetett a halálos légikatasztrófához: gépek ezrei kerültek veszélybe korábban is
Közzétették a vizsgálati eredményeket.
Európában is megvetik a lábukat Trump bevándorlási ügynökei: felháborodtak a téli olimpia előtt
Nem mindenkinek tetszik az ötlet Olaszországban.
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Jön a sokk: hamarosan megtudhatod mennyit fizettél tavaly a bankszámládra
Januárban érkezik az éves számlaköltségedet összesítő díjkimutatás a bankodtól. Nemsokára megtudhatod mennyit fizettél a készpénzfelvételért, átutalásért 2025-ben. Sőt, lehet, hogy m
Innováció a rajtvonalnál: most a 2. szakasz az aktuális
Van egy fejlesztésed, ami már túl van az ötlet fázison, sőt működik is, de a piacra lépéshez még hiányzik az utolsó, legköltségesebb lépés? Ez a pályázat pont erre ad esélyt: arra, hogy
Évkezdet a telihold árnyékában
Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!