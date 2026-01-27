  • Megjelenítés
Lemaradt a JP Morgan, jól rá is pirított a bankáraira
Lemaradt a JP Morgan, jól rá is pirított a bankáraira

A JPMorgan Chase vezetése közölte befektetési bankáraival, hogy jóval keményebben kell dolgozniuk a fúziós és felvásárlási üzletágban, ha le akarják dolgozni a Goldman Sachsszal szembeni hátrányukat. John Simmons és Filippo Gori, a globális banki részleg társvezetői egy idei belső meetingen arról beszéltek, hogy a csoport 2025-ben alulteljesített az M&A-piacon, ezért a piaci részesedés visszaszerzéséhez érdemi javulásra van szükség - közölte a Bloomberg.

A megbeszélés nagyjából egybeesett azzal, hogy kiderült: a JPMorgan befektetési banki díjbevételei a negyedik negyedévben váratlanul csökkentek, részben az M&A-tanácsadási bevételek visszaesése miatt. A bank ezt azzal magyarázta, hogy

több, eredetileg 2025-re várt ügylet átcsúszott 2026-ra,

miközben a Goldman Sachs és a Morgan Stanley ugyanezen a területen jelentős növekedésről számolt be.

A JPMorgan 2025-ben összességében mintegy 6 százalékkal, nagyjából 3,5 milliárd dollárra növelte tanácsadói bevételeit, és az összesített befektetési banki díjakat tekintve továbbra is a Wall Street legnagyobb szereplője maradt. A globális M&A-tanácsadói rangsorban azonban tavaly csak a harmadik helyen végzett, a listát a Goldman Sachs vezette.

Az év során a JPMorgan több vezető üzletkötője is átigazolt a Citigrouphoz, amely Vis Raghavan, a JP Morgan egykori felsővezetője irányításával építi befektetési banki részlegét. A JPMorgan ugyanakkor szintén agresszívan toboroz: az elmúlt évben több mint száz ügyvezető igazgatót vett át a Citigrouptól, a Goldman Sachstól és a Bank of Americától.

A verseny várhatóan tovább élesedik, miután 2025 a tranzakciós értékek alapján a történelem második legjobb éve volt.

Egyes bankárok szerint 2026 akár új rekordot is hozhat,

mivel a tavalyi nagy ügyleteket hajtó feltételek döntő része továbbra is fennáll. Gori a davosi Világgazdasági Fórumon úgy fogalmazott: hatalmas a feltorlódott kereslet a korábban elhalasztott tranzakciók iránt, és a vállalatok végre ismét az üzletre szeretnének koncentrálni, ahelyett hogy a vámokkal foglalkoznának.

Címlapkép forrása: Shutterstock

