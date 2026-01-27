Szankcionált orosz férfinak nyitott számlát egy európai bank, repült a bírság

160 ezer fontnyi bírságot szabtak ki a Bank of Scotlandra a brit pénzügyi szankciós szabályok megsértése miatt, miután a bank számlát nyitott egy szankciós listán szereplő, korábban magas rangú orosz kormányzati tisztviselőnek.

A Lloyds Banking Grouphoz tartozó pénzintézet egy olyan ügyfélnek nyitott folyószámlát, aki az Egyesült Királyság szankciós listáján szerepelt. A brit pénzügyminisztérium szankciókat felügyelő hivatala, az OFSI közölte, hogy a bank ezzel megsértette a vonatkozó előírásokat.

A pénzintézet 2023 februárjában 24 tranzakciót hajtott végre a szankcionált személy számláján, összesen mintegy 77 ezer font értékben. Az OFSI szerint a bank közvetlenül megsértette a szankcionált személyekkel való üzletelésre és a számukra történő pénzátutalásokra vonatkozó tilalmat.

A Reuters értesülései szerint a számlát Dmitrij Ovszjannyikov brit állampolgárnak nyitották.

Az OFSI tájékoztatása alapján az érintett neve a brit útlevelében kissé eltérő írásmóddal szerepelt, mint a hivatalos szankciós listán, ami hozzájárulhatott a szabályszegéshez.

Ovszjannyikovot tavaly 40 hónap börtönbüntetésre ítélték szankciószegés és pénzmosás miatt. Korábban több magas pozíciót is betöltött az orosz kormányban, és Vlagyimir Putyin orosz elnök nevezte ki Szevasztopol kormányzójává a Krím félsziget annektálását követően.

A hatóság megállapította, hogy a Bank of Scotland megsértette a szankciós szabályozást. A Lloyds ugyanakkor 2023 márciusában önként bejelentette az esetet az OFSI-nak, ezért a kiszabott bírságot a felére csökkentették. A Lloyds szóvivője közölte, hogy a vállalat gyorsan és átláthatóan járt el, miután az ügy napvilágra került, és azóta tovább szigorította a belső ellenőrzési és kockázatkezelési folyamatait.

Ovszjannyikov 2017 óta szerepel a brit szankciós listán, brit útlevelét pedig 2023 januárjában kapta meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images