Különleges tárgyalás a Fehér Házban - Ez átírhatja a pénzügyi rendszert

A Fehér Ház hétfőn a bankszektor és a kriptopiac vezetőivel tárgyal arról, miként lehetne kimozdítani a holtpontról a kriptovaluták szövetségi szintű szabályozását, amelyet jelenleg a két ágazat közötti érdekellentétek blokkolnak.

A Fehér Ház kriptotanácsa által szervezett találkozón több szakmai szervezet képviselői is részt vesznek. A tárgyalások középpontjában az áll, hogy a készülő törvény miként kezelje a kriptocégek által a stablecoinok – vagyis a dollárhoz kötött tokenek – után kínált kamatokat és egyéb jutalmakat.

A szenátus hónapok óta dolgozik a Clarity Act néven ismert törvényjavaslaton, amely szövetségi szintű keretet teremtene a digitális eszközök szabályozására. A képviselőház júliusban már elfogadta a saját változatát, a szenátusi bankbizottság szavazását azonban az utolsó pillanatban elhalasztották – részben éppen a kamatfizetés körüli viták miatt.

A kriptocégek szerint a jutalmak elengedhetetlenek az új ügyfelek megszerzéséhez, és a tiltásuk komoly versenyhátrányt jelentene számukra. A bankok ezzel szemben attól tartanak, hogy az erősödő verseny

a betétek tömeges kiáramlásához vezethet, ami a pénzügyi stabilitást veszélyeztetné.

A Standard Chartered keddi elemzése szerint a stablecoinok 2028 végére akár 500 milliárd dollárt is elszívhatnak az amerikai bankoktól.

A vita gyökerei a tavaly elfogadott stablecoin-törvényig nyúlnak vissza - emlékeztet a Reuters hírügynökség. Ez a jogszabály megtiltotta a stablecoin-kibocsátóknak a kamatfizetést, a bankok szerint azonban kiskaput hagyott: harmadik felek – például kriptotőzsdék – továbbra is kínálhatnak hozamot a tokenekre.

