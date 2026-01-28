  • Megjelenítés
Rendőrségi razzia a Deutsche Bank irodáiban, esik az árfolyam
Bank

Portfolio
Szerdán reggel a német rendőrség razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban pénzmosás gyanúja miatt - tudósított a CNBC. A hír megjelenése utána 3%-os mínuszba került a legnagyobb német hitelintézet részvényárfolyama.

A nyomozásról elsőként a Spiegel számolt be. A bank közleményben erősítette meg, hogy a frankfurti ügyészség vizsgálatot folytat az épületeikben. Hangsúlyozták, hogy

teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal, további részleteket azonban nem közöltek.

A razzia különösen kényes időpontban történt, mivel a német pénzintézet ezen a héten teszi közzé negyedik negyedéves, illetve éves pénzügyi jelentését.

A Deutsche Banknak nem ez az első konfliktusa a hatóságokkal. 2022-ben szintén pénzmosás gyanúja miatt tartottak házkutatást a frankfurti irodákban, ugyanabban az évben pedig a bank DWS leányvállalatánál "green washing" vádak miatt indult vizsgálat.

2018-ban mintegy 170 nyomozó szállt ki a bankhoz adócsalás gyanújával két alkalmazott ügye kapcsán. Ez az eljárás a 2016-os Panama-iratok botrányához kapcsolódott. A nyomozást végül megszüntették, a bankot azonban jogi megfelelési hiányosságok miatt megbírságolták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

