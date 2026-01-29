  • Megjelenítés
Coface: több vállalat mehet csődbe idén, mint tavaly
2026-ban a vállalati fizetésképtelenségek száma várhatóan ismét enyhén emelkedik, annak ellenére, hogy a finanszírozási költségek fokozatosan mérséklődnek. A látszólagos stabilizáció mögött továbbra is jelentős sérülékenység tapasztalható – különösen az építőiparban, a vegyiparban és a textiliparban. Már mindössze 25 bázispontos kamatemelés a vállalati hitelek esetében elegendő lenne ahhoz, hogy megtörje az enyhülés irányába mutató trendet – közölte tanulmányainak eredményeit a Coface.

A hitelbiztosító közleménye szerint az alábbi főbb mutatók azonosíthatók:

  • 2,8% – a vállalati csődök globális növekedésének várható mértéke 2026-ban.
  • 2% – a fizetésképtelenségek számának becsült növekedése Franciaországban (összhangban a vállalatalapítások számával) és az Egyesült Királyságban.
  • 4% – várható emelkedés az Egyesült Államokban, ahol több ágazatot is érzékenyen érintenek az új gazdaságpolitikai intézkedések, például a vállalatok által viselt vámterhek.
  • 1% – előrejelzés Németországra vonatkozóan, ahol a visszafogott magánszektorbeli aktivitást jelentős állami ösztönzők igyekeznek ellensúlyozni.
  • 2% – a fizetésképtelenségek becsült visszaesése Olaszországban, elsősorban az aktív vállalkozások számának csökkenésére visszavezethetően.
  • 3% – várható visszaesés Spanyolországban, amelyet a kedvezőbb makrogazdasági környezet támogat.
  • 25 bázispont – az a kritikus kamatemelési küszöb, amely világszinten ismét emelkedő pályára állíthatná a fizetésképtelenségek számát, és 2026-ban újból körülbelül 4–5%-os növekedést eredményezhetne.

2026 inkább átmeneti enyhülést hozhat, mintsem tényleges javulást. A fizetésképtelenségek száma várhatóan nem csökken, csupán az emelkedés üteme lassul. Ha a kamatok a vártnál lassabban mérséklődnének, a stabilizáció azonnal eltűnne.

– hangsúlyozta Jonathan Steenberg, a Coface Egyesült Királyságért, Írországért, a Benelux-országokért és az északi országokért felelős közgazdásza.

2026: megtévesztő stabilizáció

Három egymást követő, tartós növekedést hozó év után 2026 inkább a mérséklődés és a konszolidáció időszakát jelezheti. A fizetésképtelenségek száma tovább emelkedik, de lassabb ütemben, amit a kamatok és a hitelkondíciók fokozatos enyhülése támogat.

A látszólagos stabilizáció azonban továbbra is sérülékeny. Az adósságszintek magasak maradnak, a vállalati profitmarzsok szűkülnek, és a leginkább kitett ágazatokban – az építőiparban, a vegyiparban és a textiliparban – változatlanul érezhetők a feszültségek.

Európa: a stabilizáció nagy mértékben függ a finanszírozási költségektől

Németországban (1%-os emelkedés a fizetésképtelenségek terén 2026-ban), Franciaországban és az Egyesült Királyságban (+2%) továbbra is magas szinten marad a fizetésképtelenségek száma, míg Spanyolország (–3%) kedvezőbb makrogazdasági környezetből profitálhat. Olaszországban (–2%) elsősorban az eljárásrendi reformok statisztikai hatása okozhat mérséklődést. Hollandiában a növekedés (+4%) a pandémia előtti szinthez való fokozatos visszarendeződést tükrözi.

A kontinens továbbra is kiemelten érzékeny marad a finanszírozási költségek alakulására,

amelyek meghatározó módon befolyásolják majd a 2026-os fizetésképtelenségi trendek irányát.

Észak-Amerika és az ázsiai–csendes-óceáni térség: átmeneti enyhülés, de eltérő trendek

Észak-Amerikában a trendek jelentősen különböznek: az Egyesült Államokban (+4%) a vállalatokat továbbra is érinti a lassuló gazdasági környezet és a vámterhek emelkedése, míg Kanadában (–5%) a fizetésképtelenségek száma jelentős csökkenő pályára állhat egy elhúzódó növekedési ciklust követően.

Az ázsiai–csendes-óceáni térségében Japán (+7%) továbbra is hátrányt szenved a tartósan magasabb kamatszint és több sérülékeny ágazat miatt, míg Ausztráliában  (+0,5%) a fizetésképtelenségek száma várhatóan stabilizálódik, a pandémiát követő erőteljes normalizálódást követően. Ezek a folyamatok megerősítik, hogy a helyi sokkok — legyenek monetáris, ágazati vagy szabályozási jellegűek — 2026-ban is meghatározó szerepet játszanak majd a fizetésképtelenségek alakulásában. 

Egy 25 bázispontos kamatemelés is elegendő lehet a trend megfordításához

A 2026-ra várt stabilizáció nagymértékben függ a kamatok folyamatos mérséklődésétől, az egyensúly azonban továbbra is rendkívül sérülékeny. A vállalatok az elmúlt évek jelentős eladósodottsága miatt különösen érzékenyen reagálnak a finanszírozási költségek alakulására. Már egy mindössze 25 bázispontos kamatemelkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy a globális fizetésképtelenségek ismét 4–5% körüli növekedési ütemre gyorsuljanak – hasonlóan a 2025-ben tapasztalt szinthez.

Egy ilyen forgatókönyv különösen erősen érintené azokat az európai gazdaságokat, amelyek jelentős mértékben támaszkodnak változó kamatozású hitelekre, valamint azokat az ágazatokat, amelyek korlátozott teherbíró képességgel rendelkeznek a hiteltörlesztés terén – például az építőipart, a vegyipart és a textilipart. Ez a fokozott érzékenység egyértelműen rámutat arra, hogy 2026-ban a fizetésképtelenségi trendek alakulását jóval inkább a monetáris politika üteme, mintsem a reálgazdasági növekedés határozza meg. A finanszírozási költség válik így a következő év meghatározó tényezőjévé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

