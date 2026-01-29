Coface: több vállalat mehet csődbe idén, mint tavaly

A hitelbiztosító közleménye szerint az alábbi főbb mutatók azonosíthatók:
- 2,8% – a vállalati csődök globális növekedésének várható mértéke 2026-ban.
- 2% – a fizetésképtelenségek számának becsült növekedése Franciaországban (összhangban a vállalatalapítások számával) és az Egyesült Királyságban.
- 4% – várható emelkedés az Egyesült Államokban, ahol több ágazatot is érzékenyen érintenek az új gazdaságpolitikai intézkedések, például a vállalatok által viselt vámterhek.
- 1% – előrejelzés Németországra vonatkozóan, ahol a visszafogott magánszektorbeli aktivitást jelentős állami ösztönzők igyekeznek ellensúlyozni.
- 2% – a fizetésképtelenségek becsült visszaesése Olaszországban, elsősorban az aktív vállalkozások számának csökkenésére visszavezethetően.
- 3% – várható visszaesés Spanyolországban, amelyet a kedvezőbb makrogazdasági környezet támogat.
- 25 bázispont – az a kritikus kamatemelési küszöb, amely világszinten ismét emelkedő pályára állíthatná a fizetésképtelenségek számát, és 2026-ban újból körülbelül 4–5%-os növekedést eredményezhetne.
2026 inkább átmeneti enyhülést hozhat, mintsem tényleges javulást. A fizetésképtelenségek száma várhatóan nem csökken, csupán az emelkedés üteme lassul. Ha a kamatok a vártnál lassabban mérséklődnének, a stabilizáció azonnal eltűnne.
– hangsúlyozta Jonathan Steenberg, a Coface Egyesült Királyságért, Írországért, a Benelux-országokért és az északi országokért felelős közgazdásza.
2026: megtévesztő stabilizáció
Három egymást követő, tartós növekedést hozó év után 2026 inkább a mérséklődés és a konszolidáció időszakát jelezheti. A fizetésképtelenségek száma tovább emelkedik, de lassabb ütemben, amit a kamatok és a hitelkondíciók fokozatos enyhülése támogat.
A látszólagos stabilizáció azonban továbbra is sérülékeny. Az adósságszintek magasak maradnak, a vállalati profitmarzsok szűkülnek, és a leginkább kitett ágazatokban – az építőiparban, a vegyiparban és a textiliparban – változatlanul érezhetők a feszültségek.
Európa: a stabilizáció nagy mértékben függ a finanszírozási költségektől
Németországban (1%-os emelkedés a fizetésképtelenségek terén 2026-ban), Franciaországban és az Egyesült Királyságban (+2%) továbbra is magas szinten marad a fizetésképtelenségek száma, míg Spanyolország (–3%) kedvezőbb makrogazdasági környezetből profitálhat. Olaszországban (–2%) elsősorban az eljárásrendi reformok statisztikai hatása okozhat mérséklődést. Hollandiában a növekedés (+4%) a pandémia előtti szinthez való fokozatos visszarendeződést tükrözi.
A kontinens továbbra is kiemelten érzékeny marad a finanszírozási költségek alakulására,
amelyek meghatározó módon befolyásolják majd a 2026-os fizetésképtelenségi trendek irányát.
Észak-Amerika és az ázsiai–csendes-óceáni térség: átmeneti enyhülés, de eltérő trendek
Észak-Amerikában a trendek jelentősen különböznek: az Egyesült Államokban (+4%) a vállalatokat továbbra is érinti a lassuló gazdasági környezet és a vámterhek emelkedése, míg Kanadában (–5%) a fizetésképtelenségek száma jelentős csökkenő pályára állhat egy elhúzódó növekedési ciklust követően.
Az ázsiai–csendes-óceáni térségében Japán (+7%) továbbra is hátrányt szenved a tartósan magasabb kamatszint és több sérülékeny ágazat miatt, míg Ausztráliában (+0,5%) a fizetésképtelenségek száma várhatóan stabilizálódik, a pandémiát követő erőteljes normalizálódást követően. Ezek a folyamatok megerősítik, hogy a helyi sokkok — legyenek monetáris, ágazati vagy szabályozási jellegűek — 2026-ban is meghatározó szerepet játszanak majd a fizetésképtelenségek alakulásában.
Egy 25 bázispontos kamatemelés is elegendő lehet a trend megfordításához
A 2026-ra várt stabilizáció nagymértékben függ a kamatok folyamatos mérséklődésétől, az egyensúly azonban továbbra is rendkívül sérülékeny. A vállalatok az elmúlt évek jelentős eladósodottsága miatt különösen érzékenyen reagálnak a finanszírozási költségek alakulására. Már egy mindössze 25 bázispontos kamatemelkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy a globális fizetésképtelenségek ismét 4–5% körüli növekedési ütemre gyorsuljanak – hasonlóan a 2025-ben tapasztalt szinthez.
Egy ilyen forgatókönyv különösen erősen érintené azokat az európai gazdaságokat, amelyek jelentős mértékben támaszkodnak változó kamatozású hitelekre, valamint azokat az ágazatokat, amelyek korlátozott teherbíró képességgel rendelkeznek a hiteltörlesztés terén – például az építőipart, a vegyipart és a textilipart. Ez a fokozott érzékenység egyértelműen rámutat arra, hogy 2026-ban a fizetésképtelenségi trendek alakulását jóval inkább a monetáris politika üteme, mintsem a reálgazdasági növekedés határozza meg. A finanszírozási költség válik így a következő év meghatározó tényezőjévé.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megbénulhat a forgalom az egyik autópálya-szakaszon: mutatjuk, mikor és hol alakulhat ki káosz
Korlátozzák a forgalmat több órára.
Fontos határidő közeleg az autósoknak: megjött a figyelmeztetés
Két nap maradt.
Hivatalos: jön a 7,4 százalékos kamatozású lakossági állampapír
A tavalyi infláció felett 3 százalékpontot fizet.
Készül a hatalmas csapás Oroszországra!
Jön a pénzügyi feketelista.
Váratlan fordulat: gigaüzletet kötött az orosz olajóriás!
Amerikai befektető viheti a vagyont.
Kiderültek a részletek: jön az 50 milliárdos rezsimentő csomag
30%-os gáz-, áram- és távhőkompenzáció a háztartásoknak.
Felrobbant a Meta Platforms árfolyama - Van még potenciál a részvényekben?
Az elemzők optimisták.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.