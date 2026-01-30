A Revolut is bevezeti a gyűrűs fizetést Magyarországon

A RingPay fizetőgyűrű kompatibilitása tovább bővült, a megoldás már a Revolut Visa kártyákkal is használható - közölte lapunkkal a Ringpay.

A fizetűgyűrű közvetlenül kompatibilis a CIB Bank és a Gránit Bank bankkártyáival a Fidesmo platformon keresztül, és mint bejelentették:

a Revolut Visa kártyákkal is használható vált.

Más bankok esetében a fizetőgyűrű a Curve Pay szolgáltatáson keresztül kapcsolható össze a meglévő bankkártyákkal.

A RingPay egy NFC-alapú, tokenizációs technológiát alkalmazó fizetőgyűrű, amely akkumulátor és töltés nélkül működik. A megoldás minden olyan elfogadóhelyen használható, ahol Visa vagy Mastercard érintésmentes fizetés érhető el, lehetővé téve a telefon és pénztárca nélküli fizetést a mindennapokban, Magyarországon és külföldön egyaránt.

