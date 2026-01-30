Bírósági fordulat: két óriásbank közül csak az egyik menekült meg az Epstein-áldozatok keresetétől

Jed Rakoff manhattani szövetségi bíró csütörtökön úgy döntött, hogy a Bank of Americának bizonyos vádpontok tekintetében továbbra is felelnie kell a Jeffrey Epstein-ügyhöz kapcsolódó csoportos keresetben.
A kereset szerint a pénzintézet tudatosan segítette Epstein szexuális emberkereskedelmi tevékenységét azzal, hogy
éveken át banki szolgáltatásokat biztosított a kegyvesztett, időközben elhunyt pénzember számára.
Rakoff bíró ezzel szemben teljes egészében elutasította a világ legnagyobb letétkezelőjeként ismert Bank of New York Mellon ellen benyújtott, hasonló tartalmú keresetet.
A döntés értelmében Epstein áldozatai két vádpontban folytathatják a pert az Egyesült Államok második legnagyobb bankja, a Bank of America ellen. A felperesek azzal vádolják a bankot, hogy
- tudatosan hasznot húzott az Epstein által folytatott emberkereskedelemből,
- akadályozta a szövetségi emberkereskedelem-ellenes törvény érvényesítését.
A bíró ugyanakkor négy további vádpontot elutasított. Ezek között szerepelt az a vád, hogy a bank tevőlegesen részt vett volna Epstein bűncselekményeiben, illetve hogy gondatlanságból elmulasztotta volna az áldozatok védelmét.
A Bank of New York Mellon mind a hat vádpont alól mentesült. Rakoff bíró február 13-ig írásos indoklást ígért döntéséről. A Bank of America elleni tárgyalás május 11-én kezdődik.
A Bank of America közölte, hogy elégedett azzal, hogy az ügy terjedelme szűkült, és várja a tények teljes körű feltárását. A Bank of New York Mellon szerint az elutasítás megerősíti, hogy a pénzintézetnek semmilyen szerepe nem volt Epstein bűncselekményeiben.
A kereseteket októberben nyújtotta be egy Jane Doe álnéven szereplő floridai nő a saját, valamint más feltételezett Epstein-áldozatok nevében. Állítása szerint mindkét bank 2019 júliusi letartóztatásáig üzleti kapcsolatban maradt Epsteinnel, noha a visszaélésekről széles körben elérhető információk voltak.
A felperes szerint a profit fontosabb volt számukra az áldozatok védelménél.
A Bank of America elleni kereset olyan, korábban már nyilvánosságra került állításokat is tartalmaz Epstein befolyásos üzleti kapcsolatairól, amelyek a pénzember kiterjedt hálózatára utalnak. A Bank of New York Mellon ellen benyújtott iratok szerint a bank több százmillió dollárnyi átutalást bonyolított Epstein nevében.
Az Epstein-áldozatokat képviselő ügyvédek korábban más perekben is jelentős egyezségeket értek el. 2023-ban a JPMorgan Chase 290 millió, a Deutsche Bank pedig 75 millió dollár megfizetésében állapodott meg a felperesekkel; egyik bank sem ismerte el a jogsértést.
Jeffrey Epstein 2019 augusztusában halt meg egy manhattani börtöncellában, miközben szexuális emberkereskedelem vádjával várta a tárgyalását. A halottkém jelentése a halál okaként öngyilkosságot állapított meg.
