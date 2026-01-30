  • Megjelenítés
Bírósági fordulat: két óriásbank közül csak az egyik menekült meg az Epstein-áldozatok keresetétől
Bank

Bírósági fordulat: két óriásbank közül csak az egyik menekült meg az Epstein-áldozatok keresetétől

Portfolio
Egy amerikai bíró részben helyt adott annak a csoportos keresetnek, amely szerint a Bank of America tudatosan segítette Jeffrey Epstein szexuális emberkereskedelmét banki szolgáltatások nyújtásával. A Bank of New York Mellon elleni hasonló keresetet viszont elutasította - írja a Reuters.

Jed Rakoff manhattani szövetségi bíró csütörtökön úgy döntött, hogy a Bank of Americának bizonyos vádpontok tekintetében továbbra is felelnie kell a Jeffrey Epstein-ügyhöz kapcsolódó csoportos keresetben.

A kereset szerint a pénzintézet tudatosan segítette Epstein szexuális emberkereskedelmi tevékenységét azzal, hogy

éveken át banki szolgáltatásokat biztosított a kegyvesztett, időközben elhunyt pénzember számára.

Rakoff bíró ezzel szemben teljes egészében elutasította a világ legnagyobb letétkezelőjeként ismert Bank of New York Mellon ellen benyújtott, hasonló tartalmú keresetet.

Még több Bank

Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte

Coface: több vállalat mehet csődbe idén, mint tavaly

Bedőlt egy bank Olaszországban, az UniCredit és a CIB anyabankja is beszáll a mentésbe

A döntés értelmében Epstein áldozatai két vádpontban folytathatják a pert az Egyesült Államok második legnagyobb bankja, a Bank of America ellen. A felperesek azzal vádolják a bankot, hogy

  • tudatosan hasznot húzott az Epstein által folytatott emberkereskedelemből,
  • akadályozta a szövetségi emberkereskedelem-ellenes törvény érvényesítését.

A bíró ugyanakkor négy további vádpontot elutasított. Ezek között szerepelt az a vád, hogy a bank tevőlegesen részt vett volna Epstein bűncselekményeiben, illetve hogy gondatlanságból elmulasztotta volna az áldozatok védelmét.

A Bank of New York Mellon mind a hat vádpont alól mentesült. Rakoff bíró február 13-ig írásos indoklást ígért döntéséről. A Bank of America elleni tárgyalás május 11-én kezdődik.

A Bank of America közölte, hogy elégedett azzal, hogy az ügy terjedelme szűkült, és várja a tények teljes körű feltárását. A Bank of New York Mellon szerint az elutasítás megerősíti, hogy a pénzintézetnek semmilyen szerepe nem volt Epstein bűncselekményeiben.

A kereseteket októberben nyújtotta be egy Jane Doe álnéven szereplő floridai nő a saját, valamint más feltételezett Epstein-áldozatok nevében. Állítása szerint mindkét bank 2019 júliusi letartóztatásáig üzleti kapcsolatban maradt Epsteinnel, noha a visszaélésekről széles körben elérhető információk voltak.

A felperes szerint a profit fontosabb volt számukra az áldozatok védelménél.

A Bank of America elleni kereset olyan, korábban már nyilvánosságra került állításokat is tartalmaz Epstein befolyásos üzleti kapcsolatairól, amelyek a pénzember kiterjedt hálózatára utalnak. A Bank of New York Mellon ellen benyújtott iratok szerint a bank több százmillió dollárnyi átutalást bonyolított Epstein nevében.

Az Epstein-áldozatokat képviselő ügyvédek korábban más perekben is jelentős egyezségeket értek el. 2023-ban a JPMorgan Chase 290 millió, a Deutsche Bank pedig 75 millió dollár megfizetésében állapodott meg a felperesekkel; egyik bank sem ismerte el a jogsértést.

Jeffrey Epstein 2019 augusztusában halt meg egy manhattani börtöncellában, miközben szexuális emberkereskedelem vádjával várta a tárgyalását. A halottkém jelentése a halál okaként öngyilkosságot állapított meg.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan bejelentés az Epstein-ügyben: a Clinton házaspár nem tesz tanúvallomást

Váratlan fordulat a sötét botrányban: egy rahedli új iratra bukkantak

Trump fontos telefonhívást bonyolított le

Döbbenetes Epstein-felvételek szivárogtak ki

Kendőzetlenül kitálalt Trump legfőbb bizalmasa: annyira őszintén beszélt, hogy ezt még évekig emlegetni fogjuk

Kitört a botrány: Donald Trump is felbukkant a most nyilvánosságra került kompromittáló felvételeken

Kitálalt Trump száműzött szövetségese: gőze sincs az elnöknek, hogy mi folyik a háta mögött?

Robbanásra kész lázadás fortyog Donald Trump pártjában: hamarabb összeomolhat a hatalma, mint gondolták?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Erőre kapott a forint
Nagy pofonba szaladt bele az ezüst és arany, feszült helyzet az olajpiacon
Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility