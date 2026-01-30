Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Vasárnaptól új világ jön: 150 ezer forintról duplájára emelkedik az ingyenes készpénzfelvételi határ. A havonta legfeljebb két alkalommal, összesen 300 ezer forintig igénybe vehető ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget bármelyik lakossági ügyfél kérheti egy bankszámlájához. Fontos, hogy csak azoknak az ügyfeleknek kell nyilatkozniuk, akik eddig nem kérték az ingyenes készpénzfelvételt 150 ezer forintig sem. Azoknak, akik eddig elmulasztották a nyilatkozást, most még inkább megérheti pótolni azt.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A bankok ugyan tiltakoztak ellene, de nem jártak sikerrel, így decemberben megjelent a közlönyben az a törvénymódosítás, amely 300 ezer forintra emeli a havi legfeljebb két alkalmon keresztül összesen igénybe vehető ingyenes készpénzfelvétel határát.

Február 1-jétől jön az új világ az automatáknál, azaz

innentől kezdve már nem 150 ezer forintot, hanem akár 300 ezer forintot is felvehetünk díjmentesen az automatákból.



Az eddig érvényben lévő szabályhoz hasonlóan továbbra is legfeljebb két alkalommal lehet felvenni a teljes, összesen legfeljebb 300 ezer forintos összeget egy hónapban. Hiába van több bankszámlánk is, csak egy fizetési számlán lehet igénybe venni ügyfelenként az ingyenes készpénzfelvételt a 300 ezres határig.

Fontos azonban, hogy ahhoz, hogy a lehetőséggel élni tudjunk, a számlavezető banknál nyilatkozattal kell rendelkezni, hogy kérjük az ingyenes készpénzfelvételt.

Azoknak az ügyfeleknek automatikusan duplájára emelkedik az értékhatár, akik már eddig is kérték a 150 ezer forintig érvényes ingyenes készpénzfelvételt.

Viszont aki eddig nem rendelkezett az ingyenes készpénzfelvétel kéréséről a számlájánál, annak

most nyilatkoznia kell, hogy igénybe vehesse az ingyenes lehetőséget.

Ha valaki a nyilatkozatot a tárgyhónap 20-áig megteszi, a kedvezmény a következő hónap 1. napjától lesz érvényes.

A bankoknak mindezen túl a rendelet szerint 300 ezer forintra kell növeliük az ATM-ekből egy készpénzfelvételi alkalommal felvehető összeg értékét is. Ez azért fontos, hogy a bankok ne tudják alacsonyabb egy alkalomra szóló limittel kikerülni, hogy az ügyfél egy tranzakció során felvegye a készpénzt. Elképzelhető ugyanakkor, hogy fizikai korlátai lehetnek annak, hogy az ATM kiadjon egyszerre ekkora összeget, főleg, ha nem is tudja kizárólag nagy címletekben kiadni a gép a kért összeget.

Indokolt vagy sem?

Bár a felvett összeg stagnál vagy infláció mértéke alatt nő, a kártyás készpénzfelvételek darabszáma tendenciaszerűen csökken az utóbbi években. Ez önmagában is arra utal, hogy nem biztos, hogy a társadalom nagy részének szüksége volna a limitemelésre.

Mindeközben a készpénz jelenleg legerősebb alternatívája, a kártyás fizetés továbbra is gyors ütemben terjed.

A tavalyelőtt elindult qvik fizetési megoldások is egyre népszerűbbek Magyarországon:

Összességében az látszik, hogy 10 évvel ezelőtt még többet használtuk a káryánkat arra, hogy készpénzt vegyünk fel a segítségükkel, addig mára azarány megfordult, és egyértelműen a kártyás fizetés irányába tolódott el:

2,5-szer több pénzt költünk kártyákkal, mint amennyi készpénzt felveszünk a plasztikok segítségével.

A bankoknak nem tetszett a lépés

A Magyar Bankszövetség élesen bírálta a tervezett lépést. Szerintük a probléma gyökere a 0,9 százalékos tranzakciós illeték, amely minden bankautomatás készpénzfelvételt terhel. A közleményük arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi adózási környezetben a javaslat valójában újabb terhet ró a bankokra. A témáról részletesen korábban itt írtunk.

Az érdekvédelmi szervezet hangsúlyozta: az ingyenesség látszata mögött valós költségek vannak, amelyeket végső soron az ügyfelek viselnek más csatornákon keresztül. Ez azokat is érinti, akik nem vesznek fel készpénzt.

A duplázással

az eddigi havi 1350 forintról havi 2700 forintra nő a bankok tranzakciós illeték fizetési kötelezettsége egyetlen számla esetében,

amennyiben az ügyfél pont kihaszálta eddig, és ezután is kihasználja a készpénzfelvétel új, maximális díjmentességi határát.

A készpénz reneszánsza

Mintegy 4,6%-kal nőtt tavaly a forint készpénzállomány Magyarországon, melynek részben tezaurációs, vagyis felhalmozási szerepe is van a pénzforgalmi funkciója mellett.

A kormány az utóbbi egy-két évben sorra hozott olyan döntéseket, amelyek a készpénz reneszánszát hozhatják el a digitális fizetések korszakában:

alkotmányba foglalták a készpénzes fizetését lehetőségét,

az MNB ATM-telepítési szabályokat írt elő,

majd tavaly tavasszal arra is kötelezték a bankokat, hogy minden településre helyezzenek el legalább egy ATM-e

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images