Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák, hárman is léptek

Portfolio
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét - írja a Bankmonitor. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy tűnik csak átmenetileg.

Az év eleje a számlaköltségek, díjak emeléséről szól. Idén annyi a különbség, hogy csak a vállalkozónak kell figyelemmel kísérni a híreket. Elsőnek a Raiffeisen Bank jelentette be, hogy április elsejével megemeli a tavalyi fogyasztói árindexnek, azaz az inflációnak megfelelően a céges bankszámlák díjait.

Újabb három banknál drágulnak a vállalkozói bankszámlák

A Raiffeisen Bank lépése azonban már biztos nem lesz egyedi, ugyanis újabb három bank jelentette be, hogy megemeli a 2025-ös inflációnak megfelelően, azaz 4,4 százalékkal a számlaköltségeket. Nem csak az alapdíj, hanem a számlához kapcsolódó megbízások költsége, sőt a bankkártyadíjak is módosulnak.

  • A CIB Banknál is 4,4 százalékkal emelkednek a céges számlák díjai április elsejétől.
  • A K&H Banknál is emelkednek a vállalkozói számlaköltségek április elsejétől.
  • Az MBH Bank is megemeli a tavalyi infláció értékével a vállalkozói számlák díjait.

A K&H Bank a közzétett hirdetmény alapján bizonyos költségeken csökkenteni is fognak:

„a Bank a jogszabály által elvárt informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos megnövekedett beszerzési költségeit a 2021 április 5-től a megemelt számlacsomag és számlavezetési díjaiban 2026. április 1-ig érvényesítette ügyfeleivel szemben, amely díjak ezen emelés mértékével 2026. április 1-jével csökkentésre kerülnek.”

A Bankmonitor által vizsgált bankok közül az Erste Bank, Gránit Bank, MagNet Bank, OTP Bank, UniCredit Bank nem jelentett még be a vállalkozói számlacsomagjainál díjmódosítást. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem is kerülhet erre sor. Várhatóan a tavasz folyamán ezen bankok közül még jó párnál megtörténhet a kérdéses díjemelés.

Mi a helyzet a lakossági számlákkal?

A tavalyi évben önkéntes díjstopot vezettek a bankok a lakossági bankszámlákkal kapcsolatban egészen 2026.06.30-ig. Vagyis eddig nem emelik meg a bankok a lakossági számlákhoz kapcsolódó díjakat, költségeket.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy az idei inflációkövető díjemelés teljesen elmaradna a lakossági ügyfeleknél. Erre utal a K&H Bank lépése is, a pénzintézet ugyanis közzétett egy hirdetményt, melynek értelmében a lakossági számlák díjait is megemelnék 4,4 százalékkal április elsejétől. A devizaszámla számlavezetési díjánál a díjemelés kisebb mértékű lesz a hirdetmény alapján.

Ugyanakkor a kérdéses emelést a pénzintézet akciós jelleggel 2026.06.30-ig nem érvényesíti. Vagyis a díjemelés nem marad el, csak eltolódik pár hónapot.

Ezzel az eszközzel akár a többi bank is élhet, így a lakosságnak is fel kell készülnie, hogy júliustól ténylegesen emelkedhetnek a bankszámlához kapcsolódó költségek.

