A Revolut vezére "véletlenül" elköltözött, de gyorsan visszaköltözött Londonba

Októberben Storonsky családi irodája olyan dokumentumot nyújtott be a brit cégnyilvántartáshoz, amely az Egyesült Arab Emírségeket tüntette fel lakcímeként. A lap szerint ez aggodalmat keltett a brit pénzügyi felügyeleteknél.

A családi iroda azóta kijavította a hibát, így a vezérigazgató hivatalos lakcíme ismét az Egyesült Királyság.

Storonsky Oroszországban született, de brit állampolgár. Egy múlt havi interjúban a Revolut vezetője "álhírnek" nevezte az Emírségekbe való költözéséről szóló tudósításokat. Hozzátette, hogy idejét az Egyesült Királyság, Európa, Dubaj és Latin-Amerika között osztja meg. Elmondása szerint családi irodája egyszerűen a dubaji levelezési címét használta, mivel ő maga is igazgatóként szerepel a cégben.

Az októberi hírek nyomán a brit szabályozók biztosítékokat kértek a Revoluttól. A fintech óriás 2024-ben, három év várakozás után végre megkapta a brit banki engedélyt, de továbbra is az úgynevezett mobilizációs szakaszban van, vagyis még nem rendelkezik teljes körű működési jogosítvánnyal.

Sajtóhírek szerint Rachel Reeves pénzügyminiszter összetűzésbe került Andrew Bailey jegybankelnökkel a Revolut engedélyezési folyamatának felgyorsítása miatt. A miniszter szeretné, ha a cég minél hamarabb teljes körű banki engedélyt kapna.

Storonsky feltételezett távozása az Egyesült Királyság vállalkozók számára nyújtott vonzerejével kapcsolatos aggodalmakat is felszínre hozta. A hírek egybeestek azzal, hogy Guillaume Pousaz, a Checkout.com fintech milliárdos alapítója a brit fővárosból az adóparadicsomnak számító Monacóba helyezte át székhelyét. Más tehetős brit lakosok szintén az ország elhagyása mellett döntöttek, miután Reeves a 2024-es költségvetésben szigorította a nem állandó lakosokra vonatkozó adószabályokat, és megemelte a tőkenyereségadót.

