A Revolut vezére "véletlenül" elköltözött, de gyorsan visszaköltözött Londonba

Októberben Storonsky családi irodája olyan dokumentumot nyújtott be a brit cégnyilvántartáshoz, amely az Egyesült Arab Emírségeket tüntette fel lakcímeként. A lap szerint ez aggodalmat keltett a brit pénzügyi felügyeleteknél.
A családi iroda azóta kijavította a hibát, így a vezérigazgató hivatalos lakcíme ismét az Egyesült Királyság.
Storonsky Oroszországban született, de brit állampolgár. Egy múlt havi interjúban a Revolut vezetője "álhírnek" nevezte az Emírségekbe való költözéséről szóló tudósításokat. Hozzátette, hogy idejét az Egyesült Királyság, Európa, Dubaj és Latin-Amerika között osztja meg. Elmondása szerint családi irodája egyszerűen a dubaji levelezési címét használta, mivel ő maga is igazgatóként szerepel a cégben.
Az októberi hírek nyomán a brit szabályozók biztosítékokat kértek a Revoluttól. A fintech óriás 2024-ben, három év várakozás után végre megkapta a brit banki engedélyt, de továbbra is az úgynevezett mobilizációs szakaszban van, vagyis még nem rendelkezik teljes körű működési jogosítvánnyal.
Sajtóhírek szerint Rachel Reeves pénzügyminiszter összetűzésbe került Andrew Bailey jegybankelnökkel a Revolut engedélyezési folyamatának felgyorsítása miatt. A miniszter szeretné, ha a cég minél hamarabb teljes körű banki engedélyt kapna.
Storonsky feltételezett távozása az Egyesült Királyság vállalkozók számára nyújtott vonzerejével kapcsolatos aggodalmakat is felszínre hozta. A hírek egybeestek azzal, hogy Guillaume Pousaz, a Checkout.com fintech milliárdos alapítója a brit fővárosból az adóparadicsomnak számító Monacóba helyezte át székhelyét. Más tehetős brit lakosok szintén az ország elhagyása mellett döntöttek, miután Reeves a 2024-es költségvetésben szigorította a nem állandó lakosokra vonatkozó adószabályokat, és megemelte a tőkenyereségadót.
Címlapkép forrása: Portfolio
Lakáspiac: vidéken ugrott most meg az érdeklődés, itt robbanhat be újra az Otthon Start
Újra emelkedhet az adásvételek száma.
Átszakadt a frontvonal: újabb területen törtek be az oroszok Ukrajnába
Kulcsfontosságú napok következnek.
Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?
Mutatjuk a választ!
Óriásira nőtt az érdeklődés a katasztrófakötvények iránt, két számjegyű hozamot is el lehet érni velük
Megosztják a biztosítók a kockázatokat a befektetőkkel.
Pénzeső hull februárban a magyar lakosságra, 6% feletti betéti kamatokkal csábítanak egyes bankok
Van néhány vonzó betéti ajánlat a pénzintézeteknél.
Itt vannak a számok: rekordot döntött az orosz légierő
Ez minden eddigit felülmúlt.
Dollár, forint, részvények: megmutatjuk, mi mozgathatja a piacokat a következő napokban
Hullámvasút után jönnek a számok – ezekre figyel most a világ!
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!