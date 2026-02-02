  • Megjelenítés
Csillagászati nyereséget ért el a CIB anyabankja, 50 milliárd eurót osztanának ki a részvényeseknek
Csillagászati nyereséget ért el a CIB anyabankja, 50 milliárd eurót osztanának ki a részvényeseknek

9,3 milliárd eurós nettó nyereséget ért el tavaly az Intesa Sanpaolo, ami története legmagasabb éves eredményét jelenti, rekordmagas jutalék- és biztosítási bevételek mellett. Olaszország legnagyobb bankja 2029-re közel egynegyedével, 11,5 milliárd euró fölé kívánja növelni nettó nyereségét, és 2026–2029 közötti összesen mintegy 50 milliárd eurót tervez visszajuttatni befektetőinek. A részvény 0,4%-os emelkedést mutat a milánói tőzsdén.
Több szempontból is rekordot döntött tavaly az Intesa, ugyanis 2025-ben érte el az eddigi legalacsonyabb költség/bevétel arányt (42,2%) és a a legalacsonyabb nemteljesítő hitel arányt (0,8%) – és beáramlást is.

9,3 milliárd eurós nettó eredmény ért el a társaság 2025-ben, 6%-kal növekvő jutalékbevételek és 5%-kal emelkedő biztosítási bevételek mellett.

Ez 18%-os saját tőke megtérülés (ROE) és 22%-os tárgyi tőkére vetített megtérülést (ROTE) jelent.

A tőkehelyzet is szilárd az olasz bankcsoportnál: a CET1-ráta 13,9% feletti, ami 110 bázispontos növekedést jelent, az olasz költségvetési törvény hatása nélkül 14,1%.

Összesen 6,5 milliárd eurónyi osztalékfizetést tervez a bankcsoport, ebből 3,2 milliárdot már 2025 novemberében kifizettek. További 2,3 milliárd euró értékű részvény-visszavásárlást vett tervbe a bankcsoport a 2025 októberében befejezett 2 milliárd eurós részvény-visszavásárláson felül.

Az elért eredmények alapján az Intesa Sanpaolo 2026-ban 10 milliárd euró körüli nettó nyereséget érhet el

- közölték.

Carlo Messina vezérigazgató elemzőknek azt mondta, tudomása szerint az Intesa az egyetlen nagy európai bank, amely kifejezetten költségcsökkentésre építi üzleti tervét. A munkaerőállomány öregedése miatt 2029-ig nagyjából 12 ezer dolgozó távozik a csoporttól, elsősorban nyugdíjba vonulás révén, helyükre csak körülbelül feleennyi fiatal munkavállalót vesznek fel, ami jelentős bérköltség-megtakarítást eredményez. A szolgáltatások további digitalizálása szintén csökkenti majd a kiadásokat.

A bank 2029-re 20 százalék feletti sajáttőke-arányos megtérülést céloz meg a tavalyi 18 százalékkal szemben, és alapvető informatikai infrastruktúráját a felhőbe költözteti. Az új stratégia szerint 2026 és 2029 között

a megtermelt nyereség 95 százalékát juttatná vissza a részvényeseknek.

Egy 2020-as hazai akizíciót követően a versenyjogi korlátozások megnehezítik az Intesa további olaszországi terjeszkedését, ezért a bank most külföldön keres növekedési lehetőségeket - írja a Reuters. Külföldi leányvállalataihoz ezért 1200 pénzügyi tanácsadót vesz fel, és 200 millió eurót fektet be annak érdekében, hogy vagyonkezelési szolgáltatásokat kínáljon francia, német és spanyol ügyfeleknek.

A részvény 0,45%-os emelkedést mutat a milánói tőzsdén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

