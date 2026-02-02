Személyi kölcsönök: megjelent a 9% körüli kamat és a 10 éves futamidő is

Itt írtunk legutóbb részletesen a személyi kölcsönök piacának a folyamatairól:
Az UniCredit Bank kamatcsökkentéssel jelentkezett, a változások már január 31-én életbe lépnek. Két ügyfélkört érint a bank változtatása.
- Évi 9,40 százalékos kamatot kaphatnak azok, akik 7 és 15 millió forint közötti összegben vennének fel személyi hitelt és vállalják, hogy legalább havi 450 ezer forint összegű jóváírás érkezik a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlára.
- Évi 9,20 százalékos kamatot kapnak azok, akik 7 és 15 millió forint közötti összegben vennének fel személyi hitelt és vállalják, hogy legalább havi 450 ezer forint összegű jóváírás érkezik a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlára. Ezen felül még a bankon keresztül Generali Biztosító által kínált csoportos hitelfedezeti biztosítást is kötnek.
Mindkét esetben 24 bázisponttal csökkentette a kamatokat a bank.
A K&H Banknál is módosulnak a személyi kölcsön feltételei február elsejétől. A bank egyszerűsíti árazását, már nem várnak el jövedelemérkeztetést a legkedvezőbb kamat eléréséhez. Emellett február elsejétől az egymillió forintot elérő kölcsönösszeg esetében a maximális futamidőt egységesen 10 évre emeli a bank. Korábban csak speciális hitelcélok esetében (ingatlan építés, vásárlás, felújítás és gépjárművásárlás) volt elérhető a hitel ilyen hosszú futamidőre.
A K&H Bank lesz ezzel az egyetlen, ahol szabad felhasználású személyi hitel is elérhető 10 éves futamidőre.
Február másodikától az OTP Bank kamatot emelt egyes személyi kölcsön konstrukcióinál. Az alábbi módon alakította át a bank a kamatokat az OTP Személyi Kölcsön esetében:
- 500 000 – 1 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 22,99%. Korábban 19,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
- Az 1 100 000 – 1 999 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 20,99%. Korábban az 500 000 – 1 999 999 Ft kölcsönösszeg esetén 19,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
- A 2 000 000 – 3 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 18,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 17,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
- A 3 100 000 – 4 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 17,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 16,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
- A 4 100 000 – 5 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 16,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 15,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
- Az 5 100 000 – 7 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 15,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 14,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
- A 7 100 000 – 8 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 14,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 13,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
- A 8 100 000 – 10 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 13,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 13,49 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
- A 10 100 000 – 12 000 000 Ft kölcsönösszeg esetén a kamat 12,99%. Ezen kölcsönösszegnél a kamat nem változott.
- A 12 000 001 – 14 000 000 Ft kölcsönösszeg esetén a kamat 11,99%. Ezen kölcsönösszegnél a kamat nem változott.
- A 14 000 001 – 15 000 000 Ft kölcsönösszeg esetén a kamat 10,99%. Ezen kölcsönösszegnél a kamat nem változott.
Magas kölcsönösszegeknél nincs változás, vagyis a legkedvezőbb kamatozású ajánlatok ugyanolyan feltételekkel érhetők el,
viszont az alacsonyabb összegsávokban 50-300 bázispontos kamatemelést lehet látni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagyon megverte a versenytársakat a magyar tőzsde
Januárban 16 százalékot emelkedett a BUX.
Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok
Hatalmas csomag készül.
Elsők között néztük meg: erre számíts, ha beadnád a napelemes energiatároló pályázatot
Elindult a roham a 2,5 millióért.
Hazahoznák a német aranyat az USA-ból, nehogy Trump rátegye a kezét
Annyira elszállt az USA-ba vetett bizalom, hogy inkább Németországba szállíttatnák a felhalmozott aranytömböket.
A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének
Rendkívül összetett a helyzet.
Máris itt a nagy kitörés ennél a magyar részvénynél!
Vannak izgalmak.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!