Személyi kölcsönök: megjelent a 9% körüli kamat és a 10 éves futamidő is

Itt írtunk legutóbb részletesen a személyi kölcsönök piacának a folyamatairól:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 10. Miközben mindenki az Otthon Startra figyelt, még nagyobbat durrant a magyarok kedvenc hitele

Az UniCredit Bank kamatcsökkentéssel jelentkezett, a változások már január 31-én életbe lépnek. Két ügyfélkört érint a bank változtatása.

Évi 9,40 százalékos kamatot kaphatnak azok, akik 7 és 15 millió forint közötti összegben vennének fel személyi hitelt és vállalják, hogy legalább havi 450 ezer forint összegű jóváírás érkezik a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlára.

Évi 9,20 százalékos kamatot kapnak azok, akik 7 és 15 millió forint közötti összegben vennének fel személyi hitelt és vállalják, hogy legalább havi 450 ezer forint összegű jóváírás érkezik a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlára. Ezen felül még a bankon keresztül Generali Biztosító által kínált csoportos hitelfedezeti biztosítást is kötnek.

Mindkét esetben 24 bázisponttal csökkentette a kamatokat a bank.

A K&H Banknál is módosulnak a személyi kölcsön feltételei február elsejétől. A bank egyszerűsíti árazását, már nem várnak el jövedelemérkeztetést a legkedvezőbb kamat eléréséhez. Emellett február elsejétől az egymillió forintot elérő kölcsönösszeg esetében a maximális futamidőt egységesen 10 évre emeli a bank. Korábban csak speciális hitelcélok esetében (ingatlan építés, vásárlás, felújítás és gépjárművásárlás) volt elérhető a hitel ilyen hosszú futamidőre.

A K&H Bank lesz ezzel az egyetlen, ahol szabad felhasználású személyi hitel is elérhető 10 éves futamidőre.

Február másodikától az OTP Bank kamatot emelt egyes személyi kölcsön konstrukcióinál. Az alábbi módon alakította át a bank a kamatokat az OTP Személyi Kölcsön esetében:

500 000 – 1 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 22,99%. Korábban 19,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.

Az 1 100 000 – 1 999 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 20,99%. Korábban az 500 000 – 1 999 999 Ft kölcsönösszeg esetén 19,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.

A 2 000 000 – 3 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 18,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 17,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.

A 3 100 000 – 4 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 17,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 16,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.

A 4 100 000 – 5 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 16,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 15,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.

Az 5 100 000 – 7 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 15,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 14,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.

A 7 100 000 – 8 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 14,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 13,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.

A 8 100 000 – 10 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 13,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 13,49 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.

A 10 100 000 – 12 000 000 Ft kölcsönösszeg esetén a kamat 12,99%. Ezen kölcsönösszegnél a kamat nem változott.

A 12 000 001 – 14 000 000 Ft kölcsönösszeg esetén a kamat 11,99%. Ezen kölcsönösszegnél a kamat nem változott.

A 14 000 001 – 15 000 000 Ft kölcsönösszeg esetén a kamat 10,99%. Ezen kölcsönösszegnél a kamat nem változott.

Magas kölcsönösszegeknél nincs változás, vagyis a legkedvezőbb kamatozású ajánlatok ugyanolyan feltételekkel érhetők el,

viszont az alacsonyabb összegsávokban 50-300 bázispontos kamatemelést lehet látni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images