Jó hír jött az amerikai gazdaságból: fordulatot látnak a bankok

Az amerikai bankok idén minden szegmensben a vállalati hitelek iránti kereslet élénkülésére számítanak – derül ki a Federal Reserve hétfőn közzétett felméréséből. A pénzintézetek többsége szerint az alacsonyabb kamatok és a növekvő beruházási igények egyaránt segíthetik a várt bővülést - írja a Reuters.

A negyedéves hitelezési felmérés szerint a nagy- és közepes vállalatok hitelkereslete az év utolsó negyedévében már növekedett, miközben a kisvállalkozásoké gyakorlatilag stagnált.

A háztartások ezzel szemben a legtöbb hiteltípus esetében a korábbinál gyengébb keresletet mutattak,

egyedül a hitelkártyáknál maradt változatlan a helyzet.

A felmérésből az is kiderül, hogy bár a bankok az utolsó negyedévben összességében tovább szigorították a vállalati hitelezés feltételeit, idén már nem terveznek újabb megszorításokat. Ez kedvező fordulat, mivel tavaly éppen a szigorúbb feltételek fékezték a hitelállomány bővülését.

A megkérdezett bankok összességében nagyobb hajlandóságot mutatnak a mesterséges intelligenciának erősen kitett vállalatok finanszírozására, vagyis ebben a szegmensben különösen élénkülhet a hitelezés.

A Federal Reserve a múlt héten változatlanul hagyta az irányadó kamatot a 3,50–3,75 százalékos sávban. A jegybank jelezte, hogy a stabilizálódó munkaerőpiac és a még mindig a kívánatosnál magasabb infláció miatt várhatóan egy ideig nem kerül sor újabb kamatcsökkentésre. A döntéshozók a kamatról szóló határozat meghozatalakor már ismerték a hitelezési felmérés eredményeit.

