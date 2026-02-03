Nagyot hajráztak a hitelközvetítők 2025-ben

A hitelközvetítők legutóbbi, tavalyi első féléves statisztikáiról itt írtunk részletesen:
A szövetség összesített adatai szerint 2025 szeptemberében – az Otthon Start Program indulásának hónapjában – a banki átfutási idők miatt még alacsonyabb volumen realizálódott, októberre azonban már jelentős fellendülés volt tapasztalható.
A növekedés novemberben gyorsult fel igazán: a tagjaik álta közvetített lakossági jelzáloghitel-volumen meghaladta a 131 milliárd forintot, ami több mint 36 százalékos növekedést jelentett az előző hónaphoz képest. Ebből több mint 84 milliárd forint közvetlenül az Otthon Start Programhoz kapcsolódott.
A lendület decemberben sem tört meg: az év utolsó hónapjában közel 144 milliárd forintos lakossági jelzáloghitel-volumen realizálódott, amelyből 91 milliárd forint az OSP keretében valósult meg. Ez az eredmény új történelmi rekordnak számít a független pénzügyi közvetítők piacán.
Az ingatlan-adásvételi tranzakciók számának csökkenése arra utal, hogy
az idei év első hónapjainak adatai már visszafogottabbak lehetnek.
Ez azonban nem piaci visszaesést jelez, hanem az Otthon Start Program piacélénkítő hatásának fokozatos kifutását, valamint a piaci működés visszatérését a normális tartományba - vélik a szövegségnél.
A Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége tagsága által teljesített összesített volumen így alakult:
|Az FPOKSZ tagjai által közvetített jelzáloghitel-volumen és a piaci részesedés
|Jelzáloghitel, FPKOSZ-tagok
|Ebből Otthon Start
|Teljes jelzáloghitel-piaci volumen
|Jelzáloghitel-piaci részesedés
|2025. szeptember
|56,7
|3,0
|121,5
|47%
|2025. október
|96,4
|50,7
|263,7
|37%
|2025. november
|131,5
|84,4
|281,1
|47%
|2025. december
|143,8
|91
|277,6
|52%
|Forrás: FPOKSZ, MNB, Portfolio-számítás
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
