Úgy tűnik, nem láthatók a számlaegyenlegek az egyik magyar nagybanknál
Úgy tűnik, nem láthatók a számlaegyenlegek az egyik magyar nagybanknál

Több olvasónk jelezte, hogy a K&H Bank mobilbankjában és netbankjában sem látható sem a számlaegyenlege, sem a számlatörténete. "A szolgáltatásban átmenetileg kimaradások tapasztalhatóak" - olvasható a netbanki felületen.

Egyenleg nem elérhető

- olvasható a K&H mobilbankjában ott, ahol a számlaegyenleget kellene látni.

A számlatörténet betöltése nem sikerült. Kérjük, hogy lehúzással frissítsd a képernyőt

- olvasható az appban azon a képernyőterületen, ahol a számlatörténetnek kellene lennie. A netbankba belépve (lásd alább) hasonló a helyzet, itt sem látszik a főszámla egyenlege, sőt, van olyan olvasónk, akinek már a hitelkártya egyenlege sem töltődik be.

Volt olyan olvasónk is, aki amikor megpróbált belépni a netbankba, azt az üzenetet kapta: "elnézést kérünk, hiba történt. folyamatban lévő tranzakciói nem vesztek el, ezeket ellenőrizni tudja a "tranzakciók" menüpontban."

Update: a netbanki felületen megjelent egy üzenet:

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásban átmenetileg kimaradások tapasztalhatóak. Kérjük, a funkció igénybevételét ismételje meg később.

Megkérdeztük a bankot, azt a tájékoztatást kaptuk a kommunikációs osztálytól:

Technikai hiba miatt jelenleg fennakadások tapasztalhatók a K&H e-bank és K&H mobilbank szolgáltatások működésében. A hiba elhárításán kiemelet prioritással és sürgősséggel dolgozunk.

A bank az ügyfelektől szíves elnézést kért.

