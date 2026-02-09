Megtört a jég a nagy európai-amerikai bankháborúban, három nagybank állt a fordulat élére

Mint írja a lap, három ambiciózus európai bank három egészen eltérő stratégiával próbálja felgyorsítani a növekedését:

a spanyol Santander, az olasz Intesa Sanpaolo és a francia Société Générale kezdeményezései egy szélesebb ágazati megújulás részét alkotják.

Ezt támasztja alá a részvényárfolyamok és a jövedelmezőség látványos javulása is. A legerősebb szereplők már közel 20 százalékos, tárgyi saját tőkére vetített megtérülést érnek el, az Euro Stoxx bankindex pedig tavaly csaknem 80 százalékkal emelkedett, ami több mint kétszerese az amerikai bankok átlagos teljesítményének.

A legmerészebb lépés a Santander 12,2 milliárd dolláros felvásárlási ajánlata, amelynek célpontja az amerikai Webster Financial. A befektetők szkeptikusan fogadták a hírt, részben az európai bankok amerikai akvizícióinak gyenge múltbeli tapasztalatai miatt. A kudarcok és visszavonulások gyakoriak: elég az HSBC és a Household, vagy a BNP Paribas és a Bank of the West esetére gondolni. Ana Botín, a Santander ügyvezető elnöke azonban meg van győződve arról, hogy ezúttal más lesz a kimenetel. A Webster – a Santander jelenlegi amerikai leányvállalatához hasonlóan – az Egyesült Államok északkeleti térségére összpontosít, így az egyesült csoport erős regionális fókuszt és mintegy 8 százalékos helyi piaci részesedést szerez. A Webster alacsony költségű betétállománya olcsóbbá teszi a Santander forrásszerzését, és mérsékli az autófinanszírozási portfólió kockázatát. Az ígért költségcsökkentések – amelyek a Webster működési költségeinek 58 százalékát érintenék – első ránézésre merésznek tűnnek. A spanyol bankok azonban hagyományosan kiemelkedően hatékonyan működnek.

Az Intesa Sanpaolo merészsége kevésbé látványos, de stratégiai jelentősége nem kisebb. Az olasz hitelintézet egy 9 milliárd eurós projekt közepén jár, amelynek célja, hogy felhőszolgáltatóvá alakuljon: először saját belső használatra, később külső ügyfelek kiszolgálására is. A bank továbbra is igénybe veszi a Google és a Microsoft külső felhőszolgáltatásait, de ezzel párhuzamosan saját kapacitásait is bővíti. Ezzel erősíti a saját, illetve tágabb értelemben Európa digitális autonómiáját, összhangban az Európai Központi Bank felhívásával, amely az amerikai felhőszolgáltatóktól való függés csökkentését szorgalmazza.

A legizgalmasabb kezdeményezés azonban az FT szerint a Société Générale nevéhez fűződik, amelynek piaci értékelése tavaly látványosan visszapattant. A bank digitális eszközökkel foglalkozó üzletága, az SG Forge vezetője, Jean-Marc Stenger szerint jelenleg ők az egyetlen bank a világon, amely saját stablecoint bocsát ki. Két ilyen alternatív fizetőeszközzel rendelkeznek: az egyiket euró, a másikat dollár fedezi. Ezek a fejlesztések a csoport blokklánc-alapú kötvény- és strukturált termékkibocsátási innovációinak természetes folytatásai. A stablecoinok gyors, gördülékeny és olcsó ügyfélteljesítést tesznek lehetővé. A bank úgy véli, hogy szigorúan szabályozott pénzintézetként, az ügyfélazonosítási és pénzmosás-elleni előírások betartásával versenyelőnyben van a stablecoin-piacot uraló Tetherrel és Circle-lel szemben. Az EU kriptoeszközökre vonatkozó szabályozása, valamint az Egyesült Államokban készülő Genius Act várhatóan jelentősen felgyorsítja majd az ilyen megoldások elterjedését.

Ezek a bankok önmagukban nem formálják át alapjaiban a globális pénzügyi rendszert. Lépéseik ambíciója, valamint a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott értékeltségi szintek azonban arra utalnak, hogy az európai bankok végre visszanyerik önbizalmukat. Ha a stratégiák beválnak, az egyaránt kedvező lehet a részvényesek és az európai gazdaság egésze számára az FT szerint.

