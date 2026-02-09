  • Megjelenítés
Megtört a jég a nagy európai-amerikai bankháborúban, három nagybank állt a fordulat élére
Bank

Megtört a jég a nagy európai-amerikai bankháborúban, három nagybank állt a fordulat élére

Portfolio
Másfél évtizeden át az európai bankok látványosan lemaradtak amerikai versenytársaiktól: miközben a tengerentúli pénzintézetek agresszíven növelték mérlegfőösszegüket és tőzsdei értéküket, az európai hitelintézetek visszafogta a gyenge gazdasági növekedés, a szigorúbb szabályozás és a fokozódó geopolitikai feszültség. Most azonban fordulni látszik a trend - írja a Financial Times, három bank terjeszkedését, fejlesztéseit helyezve a fókuszba.

Mint írja a lap, három ambiciózus európai bank három egészen eltérő stratégiával próbálja felgyorsítani a növekedését:

a spanyol Santander, az olasz Intesa Sanpaolo és a francia Société Générale kezdeményezései egy szélesebb ágazati megújulás részét alkotják.

Ezt támasztja alá a részvényárfolyamok és a jövedelmezőség látványos javulása is. A legerősebb szereplők már közel 20 százalékos, tárgyi saját tőkére vetített megtérülést érnek el, az Euro Stoxx bankindex pedig tavaly csaknem 80 százalékkal emelkedett, ami több mint kétszerese az amerikai bankok átlagos teljesítményének.

Kapcsolódó cikkünk

1997 óta nem volt ilyen jó évük az európai bankrészvényeknek

Beindulnak a kamatbevételek, jó évük lehet idén az európai bankoknak

A legmerészebb lépés a Santander 12,2 milliárd dolláros felvásárlási ajánlata, amelynek célpontja az amerikai Webster Financial. A befektetők szkeptikusan fogadták a hírt, részben az európai bankok amerikai akvizícióinak gyenge múltbeli tapasztalatai miatt. A kudarcok és visszavonulások gyakoriak: elég az HSBC és a Household, vagy a BNP Paribas és a Bank of the West esetére gondolni. Ana Botín, a Santander ügyvezető elnöke azonban meg van győződve arról, hogy ezúttal más lesz a kimenetel. A Webster – a Santander jelenlegi amerikai leányvállalatához hasonlóan – az Egyesült Államok északkeleti térségére összpontosít, így az egyesült csoport erős regionális fókuszt és mintegy 8 százalékos helyi piaci részesedést szerez. A Webster alacsony költségű betétállománya olcsóbbá teszi a Santander forrásszerzését, és mérsékli az autófinanszírozási portfólió kockázatát. Az ígért költségcsökkentések – amelyek a Webster működési költségeinek 58 százalékát érintenék – első ránézésre merésznek tűnnek. A spanyol bankok azonban hagyományosan kiemelkedően hatékonyan működnek.

Még több Bank

Évtizedes patthelyzet után fordulat készülődik: a bankbetétek sorsáról döntenének a következő hetekben

AI-ügynökökkel támad a Goldman Sachs, hamarosan a befektetési banki prezentációkat is ők készítik

Megugrott a magyar multimilliomosok vagyona, mutatjuk, mibe fektetnek

Kapcsolódó cikkünk

Az USA-ban terjeszkedik a legnagyobb spanyol bank, a 10 legnagyobb szereplő közé kerül hamarosan

Az Intesa Sanpaolo merészsége kevésbé látványos, de stratégiai jelentősége nem kisebb. Az olasz hitelintézet egy 9 milliárd eurós projekt közepén jár, amelynek célja, hogy felhőszolgáltatóvá alakuljon: először saját belső használatra, később külső ügyfelek kiszolgálására is. A bank továbbra is igénybe veszi a Google és a Microsoft külső felhőszolgáltatásait, de ezzel párhuzamosan saját kapacitásait is bővíti. Ezzel erősíti a saját, illetve tágabb értelemben Európa digitális autonómiáját, összhangban az Európai Központi Bank felhívásával, amely az amerikai felhőszolgáltatóktól való függés csökkentését szorgalmazza.

Kapcsolódó cikkünk

Csillagászati nyereséget ért el a CIB anyabankja, 50 milliárd eurót osztanának ki a részvényeseknek

Digitális ugrásra készül az Intesa, a felhőbe veszik az irányt

A legizgalmasabb kezdeményezés azonban az FT szerint a Société Générale nevéhez fűződik, amelynek piaci értékelése tavaly látványosan visszapattant. A bank digitális eszközökkel foglalkozó üzletága, az SG Forge vezetője, Jean-Marc Stenger szerint jelenleg ők az egyetlen bank a világon, amely saját stablecoint bocsát ki. Két ilyen alternatív fizetőeszközzel rendelkeznek: az egyiket euró, a másikat dollár fedezi. Ezek a fejlesztések a csoport blokklánc-alapú kötvény- és strukturált termékkibocsátási innovációinak természetes folytatásai. A stablecoinok gyors, gördülékeny és olcsó ügyfélteljesítést tesznek lehetővé. A bank úgy véli, hogy szigorúan szabályozott pénzintézetként, az ügyfélazonosítási és pénzmosás-elleni előírások betartásával versenyelőnyben van a stablecoin-piacot uraló Tetherrel és Circle-lel szemben. Az EU kriptoeszközökre vonatkozó szabályozása, valamint az Egyesült Államokban készülő Genius Act várhatóan jelentősen felgyorsítja majd az ilyen megoldások elterjedését.

Kapcsolódó cikkünk

Hódít a stablecoin, egyre többen fizetnek vele

Történelmi események a kriptopiacon - Hatalmas áttörésnek örülnek a befektetők

Ezek a bankok önmagukban nem formálják át alapjaiban a globális pénzügyi rendszert. Lépéseik ambíciója, valamint a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott értékeltségi szintek azonban arra utalnak, hogy az európai bankok végre visszanyerik önbizalmukat. Ha a stratégiák beválnak, az egyaránt kedvező lehet a részvényesek és az európai gazdaság egésze számára az FT szerint.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap
Fordulat a meglőtt orosz altábornagy ügyében: új részletek láttak napvilágot
Megugrott a magyar multimilliomosok vagyona, mutatjuk, mibe fektetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility