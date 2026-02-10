  • Megjelenítés
Elárulta nyereségét a Commerzbank, örül a részvénypiac
Elárulta nyereségét a Commerzbank, örül a részvénypiac

Portfolio
Költséges szerkezetátalakítási programja ellenére 2,63 milliárd eurós nettó eredményt ért el a Commerzbank a 2025-ös pénzügyi évben – közölte a társaság egy nappal a részletes számai közzététele előtt. A hírre 1,7%-os pluszba lendült a bank részvényárfolyama.

Ez nagyjából megfelel az egy évvel korábbi 2,68 milliárd eurónak, és meghaladta a menedzsment 2025-ös célját. A szerkezetátalakítási költségek nélkül számított nettó eredmény 13%-kal rekordszintre, 3 milliárd euróra emelkedett. A bank azt is közölte, hogy újabb részvény-visszavásárlási programot indít február 12-én legfeljebb 540 millió euró értékben, amelyet várhatóan 2026. március 26-ig befejez.

Az igazgatótanács részvényenként 1,10 eurós osztalékot javasol a május 20-ai közgyűlésnek

az egy évvel korábbi 0,65 euró után. Bettina Orlopp vezérigazgató úgy fogalmazott,"a 2025-ös év kiemelkedően sikeres volt a Commerzbank számára, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ezt az eredményt megosszuk befektetőinkkel." Hozzátette: 2,7 milliárd eurót juttatnak vissza a részvényeseknek. A Commerzbank február 11-én, szerdán teszi közzé a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó részletesebb, előzetes számait.

