Itt az 1 milliós Otthontámogatás első eredménye: minden várakozást felülmúlt az érdeklődés

Eredetileg úgy volt, január 20-án jár le a közszolgálati dolgozók 1 millió forintos Otthontámogatásának a határideje azok számára, akik január 1-jén már fennálló lakáshitel-szerződésük törlesztésére kívánták felhasználni a támogatást. A többség ezért igényelte is a támogatást a januári határidőig, ők február 27-éig kapják meg az összeget a számlájukra.

Azóta kitolta az igénylési határidőt a kormány február 15-ére (náluk március 30-áig történik meg a folyósítás), bővítették a jogosultak körét, és a lakáscélú munkáltatói kölcsönöket is bevonták a programba. Emellett aki nem az év elején már meglévő lakáshitelére venné igénybe a támogatást, hanem egy később felvételre kerülő lakáshitel önerejének előteremtésére vagy törlesztésére, az később is igényelheti.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn azt jelezte:

A közszférában eddig mintegy 150 ezren igényelték az Otthontámogatást.

A miniszter által közölt létszám a 28%-os munkáltatói adóvonzattal együtt már önmagában is akár 192 milliárd forintos közvetlen költségvetési kiadás jelenthet (42 milliárd szja és szochó formájában visszakerülhet ebből a költségvetésbe), hiszen minden teljes munkaidős foglalkoztatott igénybe veheti az 1 milliós maximális támogatást, akinek még legalább ennyi törlesztés (tőke+kamat) hátravan a hiteléből a futamidő lejártáig. Ez magasabb a kormány által betervezett 180 milliárd forintos közvetlen kiadásnál.

Emellett a várakozásokat is meghaladja a részvétel: a Portfolio és a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetségének (FPKOSZ) szeptemberi konferenciáján Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára 100-110 ezer; Banai Ádám, az MNB ügyvezető igazgatója pedig 90-125 ezer várható részvételt említett, az akkori becslések szerint a közszolgálati dolgozók közül ennyien rendelkezhettek lakáscélú hitellel.

