Otthon Start: elárult néhány érdekességet a K&H Bank
Otthon Start: elárult néhány érdekességet a K&H Bank

Az Otthon Start Program keretében folyósított hitelek átlagos összege eléri a 35 millió forintot a K&H Banknál, miközben a piaci kamatozású lakáshitelek átlaga 26,5 millió forint körül mozog. A banknál rendezett dokumentáció mellett az igényléstől a folyósításig átlagosan mindössze 20-22 munkanap telik el - közölte a bank.
A K&H adatai szerint az Otthon Start Program indulása óta a főváros picit veszített a súlyából a folyósítások alapján. A programhoz köthető teljes lakáshitel volumen több mint 30 százaléka budapesti ingatlanhoz köthető. Ez az arány némileg elmarad a K&H-s piaci hitelekre jellemző aránytól, amelyeknél a Budapest arány 39 százalékos.

Vagyis az Otthon Start Program a fővároson kívüli lakáshitelpiacot is felrázta.

A hitelfelvevők átlagosan 22 éves futamidőt választanak, amivel porlaszthatóvá és kiszámíthatóbbá teszik a havi terheket. A K&H friss adatai szerint

a program keretében folyósított hitelek átlagos összege eléri a 35 millió forintot, miközben a piaci kamatozású lakáshitelek átlaga 26,5 millió forint körül mozog.

A pénzintézet komoly erőforrásokat biztosított az Otthon Start Program miatt a hitelügyintézés megkönnyítésére, felgyorsítására, ennek köszönhetően, ha minden dokumentum megvan, akkor az igényléstől a folyósításig átlagosan mindössze 20-22 munkanap telik el. A banki gyakorlatban jól látható, hogy a felkészülten érkező ügyfelek gyorsabban és gördülékenyebben tudják végigvinni a folyamatot.

A felvehető hitelösszeg meghatározásakor nem elegendő kizárólag a banki szabályrendszert figyelembe venni. Bár a jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) és a fedezeti elvárások egyértelmű keretet adnak, a felelős döntéshez az ügyfél saját pénzügyi mozgásterét is érdemes alaposan megvizsgálni – hívta fel a figyelmet a bank.

A kockázati határ ott húzódik, ahol a hitel már túlzottan beszűkíti a mindennapi pénzügyi mozgásteret, és hosszabb távon is feszített költségvetést eredményez. Ilyen esetekben érdemes megfontolni az alacsonyabb hitelösszeget, a hosszabb futamidőt, vagy akár a lakáscél újragondolását is.

