Bejelentette az MNB: változik a kötelező banki tartalékráta

Az MNB Monetáris Tanácsa január 13-án döntött a kötelező tartalékráta módosításáról, amely a 2026. márciusi tartalékolási időszaktól lép életbe. A jegybank szerdai közleménye kiemelte:
A lépés nem jelent változást a jegybanki kamatkondíciókban, a bankrendszeri likviditás jegybanki eszközökben való lekötésére fizetett sterilizációs átlagkamat változatlan marad.
A tartalékkötelezettség nem kamatozó komponense továbbra is 2,5 százalék marad.
Az intézkedés hátterében vélhetően a korábban elindított jegybanki finanszírozási programok fokozatos kifutása, illetve az emiatt bekövetkező folyamatos likviditásszűkülés áll. A tartalékráta mérséklése ezt a folyamatot hivatott ellensúlyozni. A kereskedelmi bankok pénzteremtését azonban a korábbi tartalékráta sem korlátozta effektíven, így az MNB mostani lépése érdemben nem tekinthető monetáris politikai lazításnak.
A jegybank ezzel a döntéssel közelebb került az Európai Központi Bank által alkalmazott gyakorlathoz. A korábbi, tavaly végrehajtott tartalékráta-csökkentést is hasonló szempontok indokolták, amikor az arányt 8 százalékra mérsékelték.
A tényleges kamatpolitikai fordulat a szakértők szerint várhatóan a februári kamatdöntő ülésen következhet be.
A januári inflációs adat ötéves mélypontot hozhat, és megközelítheti a jegybank 3 százalékos inflációs célját. Ez megfelelő alapot teremthet a másfél éve változatlan, 6,5 százalékos alapkamat csökkentéséhez.
Varga Mihály jegybankelnök decemberben már jelezte a kamatcsökkentés lehetőségét, januárban azonban óvatosabb hangot ütött meg. A pénzügyi piacok mindeközben egyértelműen áraznak: a befektetők idén összesen 100 bázispontnyi lazításra számítanak, amelynek első lépése már februárban megvalósulhat. Az alacsony inflációs környezet és a kedvező gazdasági kilátások megteremthetik a feltételeket a monetáris politika érdemi enyhítéséhez.
Címlapkép forrása: Portfolio
