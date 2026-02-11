  • Megjelenítés
Bejelentette az MNB: változik a kötelező banki tartalékráta
Portfolio
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának januári döntése nyomán 2026 márciusától 8-ról 6 százalékra csökken a bankok kötelező tartalékrátája - áll az MNB közleményében. A szakértők szerint ugyanakkor ez csupán egy technikai lépés, amely a kifutó jegybanki programok likviditási hatását ellensúlyozza.

Az MNB Monetáris Tanácsa január 13-án döntött a kötelező tartalékráta módosításáról, amely a 2026. márciusi tartalékolási időszaktól lép életbe. A jegybank szerdai közleménye kiemelte:

A lépés nem jelent változást a jegybanki kamatkondíciókban, a bankrendszeri likviditás jegybanki eszközökben való lekötésére fizetett sterilizációs átlagkamat változatlan marad.

A tartalékkötelezettség nem kamatozó komponense továbbra is 2,5 százalék marad.

Az intézkedés hátterében vélhetően a korábban elindított jegybanki finanszírozási programok fokozatos kifutása, illetve az emiatt bekövetkező folyamatos likviditásszűkülés áll. A tartalékráta mérséklése ezt a folyamatot hivatott ellensúlyozni. A kereskedelmi bankok pénzteremtését azonban a korábbi tartalékráta sem korlátozta effektíven, így az MNB mostani lépése érdemben nem tekinthető monetáris politikai lazításnak.

A jegybank ezzel a döntéssel közelebb került az Európai Központi Bank által alkalmazott gyakorlathoz. A korábbi, tavaly végrehajtott tartalékráta-csökkentést is hasonló szempontok indokolták, amikor az arányt 8 százalékra mérsékelték.

A tényleges kamatpolitikai fordulat a szakértők szerint várhatóan a februári kamatdöntő ülésen következhet be.

A januári inflációs adat ötéves mélypontot hozhat, és megközelítheti a jegybank 3 százalékos inflációs célját. Ez megfelelő alapot teremthet a másfél éve változatlan, 6,5 százalékos alapkamat csökkentéséhez.

Máris megérkeztek az elemzői vélemények az MNB új döntéséről

A piac szerint jönnek az MNB kamatvágásai

Varga Mihály jegybankelnök decemberben már jelezte a kamatcsökkentés lehetőségét, januárban azonban óvatosabb hangot ütött meg. A pénzügyi piacok mindeközben egyértelműen áraznak: a befektetők idén összesen 100 bázispontnyi lazításra számítanak, amelynek első lépése már februárban megvalósulhat. Az alacsony inflációs környezet és a kedvező gazdasági kilátások megteremthetik a feltételeket a monetáris politika érdemi enyhítéséhez.

