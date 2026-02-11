Itt vannak a részletek a Commerzbank rekordnyereségéről

A működési eredmény
18%-kal 4,5 milliárd euróra nőtt tavaly a banknál, ami új rekordot jelent.
A 2,63 milliárd eurós nettó eredmény pedig 562 millió eurónyi szerkezetátalakítási költséget is tartalmaz. A nettó tőkearányos megtérülés (Net RoTE), 8,7% volt tavaly a hitelintézetnél, felülmúlva ezzel a menedzsment céljait, ugyanis a szerkezetátalakítási költségeket nem számítva 10,0%- ot ért el.
A bevételek 10%-kal 12,2 milliárd euróra nőttek, köszönhetően elsősorban annak, hogy a vállalati hitelportfólió 10%-kal bővült, A nettó jutalékbevételek jelentősen, 7%-kal, 4 milliárd euróra emelkedtek, a nettó kamatbevétel az alacsonyabb irányadó kamatlábak ellenére stabilan 8,2 milliárd eurót tette ki. A lengyel mBank nevű leánybank nagyon jól teljesített.
722 millió euró volt a kockázati eredmény, változatlanul 1,1%-nyi nem teljesítő kitettség mellett. A költség-bevételi arány 2 százalékponttal javult, elérve a pénzügyi évre kitűzött 57%-os célt.
A 2025-ös eredményből az egy évvel korábbi 0,65 euró után közel részvényenként 1,10 eurós osztalékot javasol a menedzsment, és azt ígéri, hogy a nettó eredmény várhatóan meghaladja az eredeti 3,2 milliárd eurós korábbi célt 2026-ban.
A 2025-re kitűzött ambiciózus növekedési céljainkat nemcsak elértük, hanem számos területen túl is teljesítettük.
Ráadásul részvényárfolyamunk több mint kétszeresére nőtt. Ez azt mutatja, hogy a Commerzbank ma már más ligában tevékenykedik" - mondta Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója, hozzátéve: "meggyőződésünk, hogy az elkövetkező években jelentős további potenciált tudunk realizálni."
Címlapkép forrása: Shutterstock
