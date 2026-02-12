Belenyúl Brüsszel a bankok működésébe, Amerikával kell felvenniük a versenyt

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

A hírügynökség birtokába jutott dokumentum szerint az érintettek márciusban és áprilisban küldhetik meg észrevételeiket és adataikat. A konzultáció során a Bizottság részletes információkat vár az uniós bankok hazai és nemzetközi teljesítményéről, valamint a gazdaság finanszírozásában betöltött szerepükről.

Az így begyűjtött adatok alapján a testület várhatóan a harmadik negyedévben teszi közzé átfogó jelentését.

A felülvizsgálat időszerűségét a globális piaci folyamatok adják. Az Európai Unió attól tart, hogy az Egyesült Államokban és más joghatóságokban zajló banki dereguláció versenyhátrányba hozza az európai pénzintézeteket. Maria Luís Albuquerque, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős uniós biztos (címlapképünkön) a dokumentumban kiemeli: bár a szigorú szabályoknak köszönhetően Európa bankjai ma erősebbek és ellenállóbbak, ezt a stabilitást össze kell hangolni a versenyképesség szempontjaival.

A bankszektor képviselői ugyanakkor szkeptikusan figyelik a folyamatokat. A piaci szereplők hangot adtak csalódottságuknak, mert tapasztalataik szerint a hatóságok eddigi erőfeszítései többnyire

a követelmények bonyolultságának csökkentésére korlátozódtak ahelyett, hogy a szigorú szabályozói tőkekövetelményeken enyhítettek volna.

Az iparág szerint a szabályozói terhek érdemi csökkentése lenne a kulcs a versenyképesség megőrzéséhez.

Címlapkép forrása: EU