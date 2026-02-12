Csótányok a házban – Avagy tényleg a private credit fogja okozni a következő „2008-at”?

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

2025 eseményei

Először augusztusban, a BlackRock private credit fókuszú leányvállalata, a HPS Investment Partners került reflektorfénybe: kiderült, hogy a Bankim Brahmbhatt nevű texasi vállalkozóhoz köthető telekommunikációs cégek által fedezetként benyújtott vevői követelések nagy része egyszerűen nem létezik.

Ezt követte a Tricolor, egy BHPH (Buy-Here-Pay-Here) modellel működő autókereskedés, amely alacsony FICO-pontszámú ügyfeleknek értékesített és egyben finanszírozott gépjárműveket. Miután kiderült, hogy a Tricolor is fedezeti csalást követett el, likviditási válságba került, majd felszámolás alá vonták.

A következő a First Brands esete volt: ez egy agresszív roll-up stratégiát folytató autóalkatrész forgalmazó vállalat, amely likviditásának biztosításához mérlegen kívüli ellátásilánc finanszírozási ügyleteket vett igénybe. Amikor felmerült a gyanú, hogy a First Brands fundamentumai gyengébbek az addig feltételezettnél, a mérlegen kívüli finanszírozás leállt, amely a céget fizetésképtelenné tette.

Végül októberben a PrimaLend Capital Partners, egy BHPH modellel működő autókereskedéseket finanszírozó vállalat kért csődvédelmet, miután több hónapon keresztül nem tudott eleget tenni kötvényei adósságszolgálatának.

Az esetek kapcsán többen is aggodalmukat fejezték ki a private credit befektetési és átvilágítási praktikáival kapcsolatban. Sőt, egyesek egyenesen a 2008-as krízis kezdetéhez hasonlították a történteteket. Jamie Dimon, a J.P. Morgan elnök-vezérigazgatója szerint “ha látunk egy csótányt, akkor valószínűleg több is van”, míg Jim Chanos, az Enron-botrány korai felismerője a private credit szegmensre úgy hivatkozott, mint “varázsgép, amely a szenior hitelkitettségért részvényhozamokkal egyenértékű megtérülést ígér” – utalva arra, hogy kockázat félreárazást lát a dologban.

De mi is az a private credit? Hogyan tudott ekkorára nőni?

A private credit (vagy private debt) olyan hitelezési tevékenységet takar, mely során a hitelt nem bankok, hanem private credit alapok vagy BDC-k (Business Development Company) nyújtják. Előbbiek többnyire zárt végű alapok, melyek intézményi befektetőktől, family office-októl, magas vagyonú egyénektől gyűjtenek tőkét hitelezési tevékenységükhöz. Utóbbiak általában tőzsdén jegyzett befektetési társaságok, amelyek finanszírozásukat első sorban részvények és kötvények kibocsátásán keresztül biztosítják.

A private credit már az ezredforduló előtt is ismert volt, viszont igazán csak a 2008-as világgazdasági válságot követően robbant be ez a hitelezési forma. A bankok „felelőtlenségére” válaszul több lépésben bevezetésre került a Basel III bankfelügyeleti keretrendszer, amely többek között szigorúbb tőkekövetelményeket, drasztikusabb kockázati súlyozást és kevésbé megengedő tőkeáttételi limiteket tartalmazott. További szigorítást jelentett az Egyesült Államok bankfelügyeleti hatóságai által 2013-ban kiadott, magas tőkeáttétellel működő vállalatok hitelezésére vonatkozó iránymutatás is.

A bankoknak tehát el kellett pártolniuk a kockázatosabb középvállalatoktól és a jobb hitelképességű nagyvállalatokra kezdtek fókuszálni. Ezt a finanszírozási űrt töltötték be a private credit alapok és BDC-k, tekintve, hogy árnyékbankrendszeri szereplőként rájuk nem vonatkoztak a fent tárgyalt bankfelügyeleti szabályok.

A 2010-es évek elhozták a private credit aranykorát: a középvállalati akvizíciók és növekedési stratégiák megvalósításának szerves részét képezte ez a finanszírozási forma. A hiteligénylők private credit iránti szimpátiáját tovább erősítette a bankinál gyorsabb elbírálás, a rugalmasabb törlesztési és refinanszírozási konstrukciók, valamint a magasabb elérhető tőkeáttétel is.

A befektetők is imádták a private creditet: a 2010-es évek alacsony kamatkörnyezetében a hagyományos kötvény- és betéti hozamok kedvezőtlenek voltak, így az intézményi befektetők alternatív jövedelemforrásokat kerestek. Erre kiváló megoldást nyújtott a private credit, ami amellett, hogy a nagyvállalati hitelekhez képest magasabb hozamot kínált, meglepően alacsony default aránnyal is rendelkezett.

A Covid után a bankok még óvatosabbá váltak: a jobb hitelképességű középvállalatok felé is csökkenteni kezdték hitelezési tevékenységüket, amely további lendületet adott a private credit térnyerésének.

Ugyanakkor a 2010-es években a private creditnek nem csak a kereslete, hanem a kínálata is erősen nőtt. Ezt jól mutatja, hogy míg 2013-ban mindössze 289 private credit alap zárult, 2019-ben már 480. Ez viszont egyet jelentett azzal, hogy a szegmensben aktív alternatív eszközkezelők között – mint például az Ares, Blackstone, Blue Owl, Oaktree, Carlyle – fokozódott a verseny. Ennek következménye, hogy az átvilágítási folyamatok, és a kovenáns-struktúrák is megengedőbbé váltak, valamint a PIK (Payment In-Kind) kamatozású hitelek aránya is megnőtt. Ezutóbbi olyan konstrukció, melyben a kamatfizetés nem jár pénzmozgással, hanem a fennálló tőketartozáshoz adódik. Bár a PIK-kamatozás átmenetileg javíthatja a hitelezett vállalat likviditási helyzetét, egyben késlelteti a vállalattal kapcsolatos pénzügyi problémák felismerését is.

A bevezetésben említett csődök is pont emiatt váltottak ki széleskörű aggodalmat: a legtöbb elemző az átvilágítási szigor gyengülését és a tőkésítésre kerülő kamatok arányának emelkedését említi rendszerszintű kockázatként.

Milyen kockázatokat rejtenek a private credit stratégiái?

A legfőbb private credit stratégia a direct lending, amely a private credit kezelt eszközállományának közel felét jelenti. Az ilyen módon kihelyezett hitelek felvevői az alacsony hitelképességű, S&P/Moody’s/Fitch által legtöbbször nem is minősített, magas tőkeáttéttel működő középvállalatok. A kihelyezett hitelek általában 5-7 éves lejáratú, lebegő kamatozású, szenior, az igénylő vállalat eszközei által részben fedezett követelések.

Az ilyen, private credit által finanszírozott középvállalatok mintegy 70 százaléka private equity (PE) tulajdonban áll, melyek jellemzően LBO-k (Leveraged Buyout) keretében kerültek felvásárlásra. Ezekben a tranzakciókban a felhasznált hitelállomány megközelítőleg 90 százalékát private credit források biztosítják. Ilyenkor az adósság elsődleges szerepe a PE befektetők hozamának tőkeáttételes növelése.

A PE szegmensnek jelenleg több kihívással is szembe kell néznie: a 2010-es évek kiszámítható piaci környezete véget ért, a tranzakciós aktivitás gyengélkedik, a változó kamatozású hitelek terhei tartósan megemelkedtek, miközben a 2019–2022 közötti „tech-hype” után a középvállalati értékeltségek érdemben visszaestek.

A helyzet komplexitását jól mutatja a PE rekordmagas dry powder állománya és a portfólió cégek rekordhosszú tartási időszaka is. 2025-ben éves alapon a PE exitek értéke 21%-kal csökkent és ezen belül az 1 milliárd dollár alatti tranzakciók aránya mindössze 46% volt, szemben az elmúlt évtized 63%-os átlagával, ami a középvállalati exitek gyengélkedéséről és a megatranzakciók dominanciájáról árulkodik. Emellett 2025-ben tovább emelkedett a continuation fund alapú exitek aránya (melyben a PE cég egyik alapja a PE cég egy másik alapjának adja el a vállalatot egyéb likviditás hiányában).

Bár 2026-ban a potenciálisan tovább csökkenő kamatok tranzakciós élénkülést hozhatnak, jelenleg több tényező is fokozza az Egyesült Államokat érintő geopolitikai, belpolitikai és inflációs bizonytalanságokat, melyek következtében nehéz pontos képet felvázolni a PE szegmens közeljövőjéről. Mindezek eredményeként számos PE-tulajdonú középvállalat jelenleg egy piaci exit során nem feltétlenül biztosítaná az eredetileg elvárt hozamot és a „feltorlódott” cégeket tömörítő portfóliók kitisztulása is várhatóan több éves folyamat lesz.

További kockázat a 2026–2028 közti lejárati koncentráció. A Bank of America Global Research becslése szerint a következő két évben a direct lending ügyletek mintegy 17 százaléka – körülbelül 170 milliárd dollárnyi állomány – jár le, míg a PIK-komponenst tartalmazó hitelek esetében a lejárati koncentráció ennél is magasabb, közel 30 százalék. Ez különösen azokban az esetekben válhat problémássá, ahol a vállalatok fundamentumai romlottak, vagy éppenséggel magas PIK-kamat aránnyal működnek – ezutóbbi növelheti a halmozódó, egyszerre jelentkező veszteségek esélyét.

Ugyanakkor a piaci feszültségek a mark-to-model értékelési módszer következtében nem feltétlenül tükröződnek azonnal az alapok nettó eszközértékében. A private credit és a PE befektetések jellemzően illikvidek, másodlagos piacuk limitált, ezért számviteli értékelésük jövőbeli várakozásokon és modellalapú feltételezéseken alapul. Ez szükségszerűen nagyobb teret enged a szubjektivitásnak és ezáltal az értékelések kisimításának. Erre az értékelési módszerre maga Warren Buffet is „mark-to-myth” néven hivatkozott, utalva arra, hogy nem áll mögötte tényleges piaci validáció.

A tranzakciós környezet romlása és a direct lending stratégia élesedő versenye miatt az elmúlt években új vizekre evezett a private credit: ez az eszközalapú finanszírozás. A direct lendinggel szemben ez nem a hiteles működéséből, hanem eszközeiből származó pénzáramaira épül. A stratégia magában foglalja a lakossági hiteleket, az ellátási lánc finanszírozást és az infrastruktúra finanszírozást is. Az eszközalapú finanszírozás piacmérete 5.5 trillió dollár, melyből a private credit jelenleg csak 5 százalékot fed le, tehát nagy növekedési potenciállal kecsegtet. Ugyanakkor ennek a stratégiának is megvannak a hátulütői.

2025-ben erősen nőtt a private credit fogyasztói hitelek – mint például hitelkártya és BNPL követelések – iránti kitettsége, melyek jellemzően nem rendelkeznek fedezettel és profitabilitásuk prociklikusan függ az alacsony FICO-pontszámmal rendelkező fogyasztók pénzügyi helyzetétől. Emellett az adatközpontok finanszírozásában is egyre aktívabb szerepet vállal a private credit, ami várhatóan a következő években tovább fog erősödni. Ugyanakkor az adatközpontok megtérülésével kapcsolatos kétségeket jól tükrözi, hogy az Oracle 5 éves CDS felára decemberben 16 éves csúcsra, közel 150 bázispontig emelkedett.

Bár az eszközalapú finanszírozás képes új piacokat és diverzifikációs lehetőségeket nyújtani a private credit számára, a direct lending stratégia legfőbb előnye itt elveszik. A direct lending során a private credit cég közvetlen kommunikációt folytat a hitelezett vállalat menedzsmentjével, mely elősegítheti a fellépő problémák megoldását és a veszteségek minimalizálását. Az eszközalapú finanszírozásban, ahol a strukturált termékek mögött több tízezer egyedi hitelszerződés is állhat, erre sok esetben nincs lehetőség.

A tendencia, amit az elmúlt 15 évben láthattunk nem más, mint a bankok fokozatos kivonulása a kockázatosabbnak ítélt középvállalatok mögül, miközben az alacsonyabb FICO-pontszámmal rendelkező lakosság felé is csökkentik kitettségüket. Helyüket a private credit veszi át, ami önmagában nem baj, hanem a szabályzói környezet megváltozásának következménye.

A probléma nem más, mint hogy a private credit alapok hitelkihelyezési és kockázatkezelési gyakorlatai átfogó szabályzói keretrendszer hiányában jelenleg átláthatatlanok. A tőzsdén jegyzett BDC-k kivételével ezeknek a szereplőknek ugyanis nincs nyilvános beszámolási kötelezettségük. A kockázat tehát kivándorolt a bankrendszerből az árnyékbankrendszerbe, ahol lehetetlen kellő pontossággal megmondani, hogy kinél mekkora kockázat rejlik.

A private credit értékláncában a tőkeáttétel nem egyetlen ponton, hanem több szinten jelenik meg. A hitelt felvevő vállalatok mellett a befektetők – mint például a biztosítók és nyugdíjalapok – is élnek tőkeáttétellel. Bár a private credit alapok és BDC-k moderált tőkeáttétel mellett működnek, az egymásra rakódó tőkeáttételi rétegek piaci stressz esetén felerősíthetik a veszteségeket – például a fedezeti igények ugrása révén – és a pénzügyi rendszer egyéb részeire is tovább terjeszthetik a problémát.

A private credit valóban a következő “2008” receptje?

A 2008-as világgazdasági válság előszobáját a SIV-ek (Structured Investment Vehicle) jelentették. Ezek bankok által létrehozott, banki mérlegen kívüli struktúrák voltak, amelyek rövid lejáratú, pénzügyi követelések által fedezett pénzpiaci értékpapírokat, úgynevezett ABCP-ket (Asset Backed Commercial Paper) bocsátottak ki. Az ezekből befolyó forrásokat hosszú lejáratú, illikvid, strukturált hitelpiaci eszközökbe fektették. Amikor a piac bizalma megrendült ezekben a strukturált termékekben, a SIV-ek ABCP-alapú finanszírozása befagyott. Bár ezek az entitások formálisan a bankok mérlegén kívül álltak, a szponzorbankok gyakran likviditási garanciákat vállaltak, így a piaci likviditás eltűnésekor kénytelenek voltak közbelépni. Ezzel a világgazdasági válság feltételei gyakorlatilag adottá váltak.

A probléma legfőbb forrása tehát – a strukturált hitelpiaci eszközök kockázatainak alulbecsülése mellett – leginkább három dolog volt: a lejárati transzformáció, a rollover kockázat és a bankok jelentős kitettsége. A private credit esete ettől érdemben eltér.

Ezek az alapok többnyire drawdown fundként, azaz zárt struktúrában, hosszú távra lekötött intézményi tőkével finanszíroznak hosszú lejáratú hiteleket, így sokkal kevésbé érzékenyek a rövid távú finanszírozás apadására, és nagyrészt mentesek a rollover kockázattól. Bár az utóbbi időkben jelentősen nőtt az alap élettartama alatt is kiszállási lehetőséget biztosító struktúrák aránya – elsősorban a nyugdíjalapok és biztosítók üzleti modelljének változásai, valamint a kereskedelmi befektetők bevonása miatt – jelenlegi arányuk még nem jelent érdemi aggregált likviditási kockázatot a private credit szegmens számára.

Ugyanakkor fontos figyelemmel kísérni ezt a trendet, mivel a további térnyerés jelentősen növelheti a private credit szegmensen belüli likviditási transzformáció mértékét és egy nagyobb visszaváltási hullám esetén nehéz helyzetbe hozhatja az alapok kezelőit. Szélsőséges esetben a problémát az jelentheti, hogy a privát befektetések illikvid természetének következtében bármely piaci szereplő, akinek likviditásra van szüksége nyilvános eszközöket kell, hogy eladjon, mely a nyilvánosan kereskedett eszközök áresését idézheti elő, annak ellenére, hogy a probléma a privát eszközökkel kapcsolatban merült fel.

Emellett a bankok kitettsége is mérsékeltebb: ugyan a private credit alapok és BDC-k igénybe vesznek banki hitelkereteket és finanszírozási platformokat, ezek aránya a banki mérlegeken belül alacsony és nem járnak olyan likviditási kötelezettségekkel, amelyek a 2008 előtti SIV-ekre jellemzőek voltak.

Bár a private credit által finanszírozott, magas tőkeáttételű középvállalatok egy gazdasági visszaesésben különösen sérülékenyek lehetnek, a nagy arányú PE tulajdonlás érdemi enyhítő tényezőnek minősül. A PE-szponzorok szükség esetén képesek pótlólagos tőkét biztosítani, és nem érdekeltek portfólió cégeik csődbe engedésében, mivel az nem csak hozamveszteséget, hanem jelentős reputációs kockázatot is jelentene. Ezt támasztja alá, hogy historikusan a PE-tulajdonú középvállalatok nemteljesítési aránya alacsonyabb volt, mint a nem PE-tulajdonú vállalatoké.

Konklúzió

Tekintve, hogy a 2008-as világgazdasági válság elsősorban a globális jelentőségű pénzügyi intézmények nagy mértékű és kedvezőtlen kitettségei következtében kialakuló piaci bizalomvesztésből eredt, túlzó lenne a private credit jelenlegi helyzetét közvetlenül ehhez hasonlítani. A bankrendszer lényegesen jobban tőkésített, mint 2008-ban és a piaci bizalom szempontjából kritikus intézmények private credit iránti kitettsége is mérsékelt.

Ugyanakkor hiba volna figyelmen kívül hagyni, hogy a rosszabb hitelképességű középvállalatokkal és lakossági hitelekkel kapcsolatos kockázatok továbbra is léteznek – csak nem a bankok mérlegén. A private credit az utóbbi évek egyik leggyorsabban növekvő befektetési formája volt, ugyanakkor a transzparencia és a szegmens egészére vonatkozó keretrendszerek hiánya miatt ez a növekedés rendszerszintű kockázatot is jelent.

A private creditben továbbra is nagy potenciál rejlik: képes tőkével ellátni a gazdaság növekedése szempontjából kiemelten fontos középvállalatokat, valamint hatékonyabbá tudja tenni az ellátási láncokat és a lakosság likviditási helyzetén is képes javítani.

Az, hogy a jövőben a pozitív vagy a negatív hatásait fogjuk tapasztalni ennek a finanszírozási formának azon múlik, hogy megszületik-e a szükséges keretrendszer egy esetleges krízis beállta előtt. A 2013-as magas tőkeáttételű vállalatok hitelezésre vonatkozó iránymutatás decemberi visszavonása kételkedésre ad okot ezen a téren.

Ez a döntés egyfelől ösztönzi a bankok visszatérését a kockázatosabb középvállalati szegmensbe, mely által az átláthatatlan private credit ügyletek egy része a jóval transzparensebb bankrendszerbe kerülhet, másrészt további „versenykényszert” helyezhet a private credit szereplőire, amely még jobban elmélyítheti az engedékeny kovenánsok és növekvő PIK-kamatok problémáját anélkül, hogy megoldaná a private credit átláthatatlanságának helyzetét.

Ne feledjük, a private credit mai formája relatíve friss konstrukció, és még nem volt “tesztelve” egy komolyabb recesszió során. Ahogy a mondás tartja: csak apálykor derül ki, hogy ki úszik meztelenül.

