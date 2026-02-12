  • Megjelenítés
Lakáshiteles ügyben döntött az Európai Unió Bírósága, a kamat volt a tét
Lakáshiteles ügyben döntött az Európai Unió Bírósága, a kamat volt a tét

Lakáscélú hitelek esetében a bankot terhelő tájékoztatási kötelezettség nem kötelezi a bankot arra, hogy közölje a fogyasztóval a változó kamatláb kiszámításához használt szabályozott referenciamutató módszertanának a részleteit - közölte a lengyel PKO BP bank ügyében hozott ítéletét az Európai Unió Bírósága.

A bíróság közleménye szerint 2019-ben egy lengyel fogyasztó 20 évre szóló lakásvásárlási kölcsönszerződést kötött egy bankkal, és hozzávetőleg 100 000 eurónak megfelelő kölcsönt vett fel. A kölcsönhöz a WIBOR 6M1 referenciamutató alapján számított, és a bank által alkalmazott rögzített kamatfelárral növelt változó kamatláb kapcsolódott. A szerződés megkötésének időpontjában Lengyelországban szinte az összes jelzáloghitel a WIBOR-hoz kötött változó kamatozású volt.

A WIBOR egy uniós szabályozási keretbe tartozik, amelynek célja a referenciamutatók pontosságának és megbízhatóságának biztosítása, garantálva ezáltal a fogyasztók és a befektetők magas szintű védelmét. Ezen túlmenően az Európai Bizottság a WIBOR-t a pénzügyi piacokon használt, kritikus referenciamutatók közé sorolta, amelyekre az integritásuk és pontosságuk biztosítása érdekében szigorúbb követelmények vonatkoznak.

A fogyasztó egy lengyel bíróság előtt azt állítja, hogy a kamatlábra vonatkozó szerződéses kikötés tisztességtelen, és ezért nem kötelező rá nézve.

Azt rója fel a banknak, hogy nem magyarázta el neki megbízható, mindenre kiterjedő és érthető módon, hogyan számítják ki a WIBOR 6M-et,

milyen tényezők befolyásolják annak értékét, és maguk a bankok milyen szerepet játszanak e mutató meghatározásában. Véleménye szerint ezen információk hiányában nem tudta megítélni a szerződés pénzügyi következményeit, miközben a kamatláb változásával kapcsolatos teljes kockázatot ő viselte.

A lengyel bíróság az Európai Bírósághoz fordult. Azt kívánta megtudni, hogy a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelv alkalmazandó-e a vitatott kikötésre, és ha igen, megfelel-e az ezen irányelv követelményeinek. Különösen arra kérdezett rá, hogy a szóban forgó kikötés tisztességtelennek tekintendő-e a WIBOR sajátos jellemzőire vonatkozó információk hiányában.

Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a tisztességtelen feltételekről szóló irányelv a jelen ügyben alkalmazandó. Ezt nem akadályozza sem az, hogy a referenciamutatón alapuló változó kamatláb meghatározására vonatkozó szabályokat a nemzeti jog írja elő, sem pedig az, hogy a WIBOR-t részben az uniós jog szabályozza. Ha ugyanis a nemzeti rendelkezések csak általános keretet határoznak meg az ilyen kamatláb megállapítására, miközben az eladó vagy szolgáltató számára lehetővé teszik a szerződéses referenciamutató vagy az azt kiegészítő rögzített kamatfelár meghatározását, az a szerződési feltétel, amely olyan referenciamutatón alapuló változó kamatlábat rögzít, mint a WIBOR, az irányelvre tekintettel vizsgálható.

Az irányelvben előírt átláthatóság követelménye

nem kötelezi a bankot arra, hogy a fogyasztónak konkrét információkat nyújtson az olyan referenciamutatók módszertanáról, mint a WIBOR.

A lakáscélú jelzáloghitelek területén a bank tájékoztatási kötelezettségét az uniós jog több szinten szabályozza. Ez azonban eltér a referenciamutató-kezelőre vonatkozó követelményektől. Az utóbbi feladata, hogy közzétegye vagy hozzáférhetővé tegye az általa szolgáltatott egyes mutatók módszertanának főbb elemeit, amelyekre a bank hivatkozhat a fogyasztó előtt. A bank által adott esetben rendelkezésre bocsátott kiegészítő információk nem adhatnak elferdített képet e mutatóról.

A vitatott kikötés esetlegesen tisztességtelen jellegét illetően a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a WIBOR uniós szinten kimerítő jellegű jogi keret hatálya alá tartozik, amelynek tiszteletben tartását az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják. Így, mivel az olyan referenciamutató, mint a WIBOR, e jogi keretnek megfelelőnek tekinthető,

az e mutatót tartalmazó kikötés elvileg önmagában nem teremt jelentős egyensúlytalanságot a felek között a fogyasztó kárára.

